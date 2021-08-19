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Лига конференций 2021-2022

Сивасспор
1:2
Конец матча

Стадион:
Копенгаген
0'
0:1
55' Гол
Дикс Кевин
1:1
59' Гол
Джеймс Леке
1:2
60' Гол
Стаге Йенс
90'+5

Ход матча

55'
0:1
Дикс Кевин
59'
Джеймс Леке
1:1
60'
1:2
Стаге Йенс

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сивасспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кайоде Оларенваджу 2 0.4
2. Джеймс Леке 2 0.4
3. Османпаша Джанер 1 0.2
4. Феликс Хорхе 1 0.2
Копенгаген
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дикс Кевин 4 0.8
2. Вильчек Камиль 2 0.4
3. Биэл Пеп 2 0.4
4. Бовинг Виллиам 2 0.4
5. Хёйлунн Расмус 2 0.4
6. Фальк Расмус 1 0.2
7. Стаге Йенс 1 0.2
8. Дарами Мохаммед 1 0.2
9. Винд Жонас 1 (1) 0.2

Карточки

Сивасспор
# Игрок      
Копенгаген
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Сивасспор 0 16.67% (1) 0 16.67% (1) 33.33% (2) 16.67% (1) 16.67% (1)
 Копенгаген 6.25% (1) 12.5% (2) 12.5% (2) 25% (4) 37.5% (6) 6.25% (1) 0

Предыдущие игры

Сивасспор Последние 20 матчей: +12 =7 -1
Сивасспор 0:1 Коньяспор Сивасспор 1:1 Динамо Батуми Динамо Батуми 1:2 Сивасспор Сивасспор 1:0 Петрокуб
Петрокуб 0:1 Сивасспор Сивасспор 2:1 Касымпаша Фенербахче 1:2 Сивасспор Сивасспор 0:0 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 0:1 Сивасспор Сивасспор 1:0 Малатьяспор Денизлиспор 1:1 Сивасспор Сивасспор 0:0 Бешикташ Генчлербирлиги 2:3 Сивасспор Сивасспор 3:1 Коньяспор Антальяспор 2:4 Сивасспор Сивасспор 0:0 Трабзонспор Гёзтепе 3:5 Сивасспор Сивасспор 1:0 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 2:2 Сивасспор Сивасспор 1:1 Хатайспор
Копенгаген Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Орхус 1:3 Копенгаген Копенгаген 4:2 Локомотив Пловдив Копенгаген 4:2 Брондбю Локомотив Пловдив 1:1 Копенгаген
Оденсе 0:2 Копенгаген Торпедо-БелАЗ 0:5 Копенгаген Копенгаген 0:0 Силькеборг Копенгаген 4:1 Торпедо-БелАЗ Копенгаген 2:2 Ольборг Рапид Вена 1:0 Копенгаген Копенгаген 1:0 ЦСКА Москва Копенгаген 3:1 Люнгбю Копенгаген 1:1 Видовре Раннерс 2:1 Копенгаген Копенгаген 4:2 Митьюлланд Копенгаген 2:1 Брондбю Нордшелланн 2:2 Копенгаген Копенгаген 3:2 Орхус Орхус 1:2 Копенгаген Митьюлланд 4:1 Копенгаген

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Базель Кабрал Артур 7 1 0
2. Нью-Сейнтс Макманус Деклан 6 3 0
3. КуПС Рангел 5 0 0
4. Эльфсборг Фрик Пер 5 0 0
5. Фейеноорд Тиль Гус 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Милсами Болохан Вадим 1 1
2. Рубин Самошников Илья 1 1
3. Фехервар Него Лоик 2 0
4. Арарат Побулич Димитрие 2 0
5. Рига Камеш Владимир 0 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yeni 4 Eylul Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 134
Сивасспор 14.2% (19)
X 43.3% (58)
Копенгаген 42.5% (57)
Все прогнозы
Где смотреть матч Сивасспор 1:2 Копенгаген онлайн


Прогнозы на матч Сивасспор 1:2 Копенгаген

Исход игры
Сивасспор
14.2% (19)
Ничья
43.3% (58)
Копенгаген
42.5% (57)
Тотал 2.5
Больше
33.08% (44)
Меньше
66.92% (89)
Обе команды забьют
Да
73.68% (98)
Нет
26.32% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.3% (54)
1:2 Копенгаген
23.1% (31)
0:1 Копенгаген
15.7% (21)
2:1 Сивасспор
6.7% (9)
1:0 Сивасспор
6.7% (9)
0:2 Копенгаген
2.2% (3)
0:0 Ничья
1.5% (2)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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