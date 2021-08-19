Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Дарами Мохаммед из команды Копенгаген навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Удар от ворот произведет Сивасспор

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Отличный пас сделал Бойлесен Николай из команды Копенгаген . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

45' Матч возобновлен

45' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

44' Зека Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Игрок из команды Сивасспор вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

44' Сивасспор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Удар от ворот произведет Сивасспор

42' Судья подбегает и показывает Хочолава Давид из команды Копенгаген отложенную желтую карточку за фол.

42' Какой промах! Винд Жонас имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

41' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Стаге Йенс из команды Копенгаген сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

41' Игрок из команды Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

40' Удар от ворот произведет Копенгаген

39' Сивасспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Фальк Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Чифтчи Угюр навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

38' Сивасспор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Дарами Мохаммед из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

37' Алтынай Корай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Стаге Йенс из команды Копенгаген сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

36' Игрок из команды Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

36' Винд Жонас имел отличный шанс забить, но голкипер спас!

36' Чифтчи Угюр предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

36' Биэл Пеп из команды Копенгаген делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

35' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Сивасспор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Сивасспор идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Сивасспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Бойлесен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Удар от ворот произведет Копенгаген

29' Удар от ворот произведет Копенгаген

29' Сивасспор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Сивасспор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Удар от ворот произведет Копенгаген

26' Какой промах! Османпаша Джанер имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

25' Градель Макс-Ален навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

25' Игрок Кайоде Оларенваджу из команды Сивасспор неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

24' Сивасспор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Бойлесен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Дарами Мохаммед получает желтую карточку за нырок

22' НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Дарами Мохаммед нырнул в штрафной. Спорно!

22' Биэл Пеп из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

22' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Османпаша Джанер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Дикс Кевин из команды Копенгаген сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

20' Удар от ворот произведет Сивасспор

20' Какой промах! Винд Жонас имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

19' Ох, нехорошо это выглядит. Кайоде Оларенваджу получил травму и медбригада забирает его с поля.

19' Кайоде Оларенваджу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Отличные скиллы показывает Фальк Расмус , обводя своих соперников

17' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Отличный пас сделал Винд Жонас из команды Копенгаген . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

15' Фальк Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Стаге Йенс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Зека Карлос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

12' Сивасспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' ШТАНГА! Так было близко к голу - Кайоде Оларенваджу нанес удар в каркас ворот!

10' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Игрок из команды Сивасспор вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

9' Дикс Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Сивасспор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Стаге Йенс из команды Копенгаген сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

6' Матч возобновлен

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Выглядело как неплохой момент. Стаге Йенс из команды Копенгаген закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

5' Удар от ворот произведет Копенгаген

4' Градель Макс-Ален не смог попасть в створ ударом издали

4' Кофи Исаак из команды Сивасспор направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

2' Бойлесен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Дикс Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Игрок из команды Сивасспор вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

2' Сивасспор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Копенгаген начинает с центра поля