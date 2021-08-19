Забавно, что у "Фолы" на бровке уже пару минут томятся игроки, но пока нет пауз, способствующих их выходу на поле.

А вот теперь рокировки от хозяев - Фрере уступает место на поле Дикаба, который действует в средней линии. А Драгович вышел вместо Мустафича.

По голове досталось Микановичу, но после нескольких секунд на газоне он поднялся при помощи своих партнёров.

Опасно! Покатилов приземлился на колени и зафиксировал намертво мяч, посланный с дальней дистанции Дельгадо.

В-А-Г-Н-Е-Р! Бразилец легонько ворвался во вратарскую, словно призрак, и, не встретив сопротивления, ловко покатил вдоль ворот - угловой заработал бразилец.

Судя по всему, нет ни единой замены ни у "Фолы", ни у "Кайрата". Не было причин менять футболистов у тренера гостей.

Невероятный момент! Канте вывел 1 на 1 с Кабралом Шушеначева, который не смог пробить с убойной дистанции - голкипер "Фолы" перекрыл пространство собой.

"Фола" на минутку перехватила мяч, последовал пас в штрафную на Паррейру, но его пас в направлении Карона ни к чему не привёл.

ОПАСНО! Карон практически с линии штрафной пробил под углом - мяч разминулся с перекладиной метров на 5-6.

Канте заработал штрафной - легионер "Кайрата" был затоптан буквально около владений Кабрала. До ворот примерно 10 метров, и Алвеш - около мяча.

А-Л-В-Е-Ш! С левой ноги по феноменальной траектории закрутил мяч португалец, и из-под перекладины с трудом Кабрал достал снаряд.

Алвеш забросил мяч во вратарскую, но Кабрал кулаками вынес его на несколько метров. Рядом с голкипером "Фолы" дежурил Шушеначев.

Коррея по флангу не смог пройти мимо Вороговского, которого страховал на всякий случай Минакович. Пришлось ему отдавать передачу на Паррейру.

Канте шикарно сыграл на перехвате, за счёт техники продрался дальше и снабдил мячом Шушеначева. Казах выдал обратный пас.

Паррейра дошёл на скорости до владений Покатилова, но его своевременно накрыли Дугалич и Баньяк.

Баньяку досталось в штрафной Покатилова - к камерунскому защитнику тут же выскочили медики "Кайрата".

Сотрудник безопасности стадиона "Фолы" прошёлся весьма вальяжно с бутылкой воды около лицевой. Солнцезащитные очки, бритая голова, надменный вид - будто полицейский! Колоритный мужчина.

Алвеш закинул мяч во вратарскую, но Шушеначев, взмыв ввысь, не смог переиграть Грисеза, который спину подставил казаху.

Вагнер переоценил свои возможности и выдвинулся на двух защитников "Фолы". Судья не зафиксировал фол, а Канте пробил по отскочившему мячу - мимо.

"Кайрат" владеет мячом на своей половине. Нет пока продвижения вперёд, но гости взяли тайм-аут для передышки.

Опасно! Вагнер выскочил на ударную позицию, но грамотно прочитал эпизод Кабрал и забрал мяч прямо из-под ног бразильца.

Канте и Вагнер одновременно угодили в офсайд - первый выдавал передачу на ход, а второй пытался выскочить на рандеву с Кабралом.

Около боковой линии получил по ногам Паррейра. Последовал навес в штрафную, но Покатилов, выйдя вперёд, забрал мяч в руки.

Двойная замена состоялась в составе "Фолы". Требуется усиление рядов люксембургскому клубу. Бутриф и Коррея вышли вместо Карона и Паррейры.

Судья решил проверить один из эпизодов на предмет нарушения со стороны игрока "Кайрата", однако после повтора понял, что всё чисто.

Буранчиев нарвался на жёлтую карточку за тактический снос Мустафича в средней линии. Казах особо не спорит.

Опасно! Вагнер выскочил на ударную позицию и пробил из-за пределов вратарской - Кабрал в прыжке вынес мяч кулаками.

Удар! Алвеш из пределов штрафной зарядил с левой ноги, но под мяч бросился самоотверженно Грисез.

Пенальти в ворота "Фолы"! За снос игрока "Кайрата" судья моментально указал на точку. А к точке подходит Вагнер Лав!

Думаю, уже можно поздравлять "Кайрат" с закономерной победой. Идёт прострел в направлении Бутрифа, но Дугалич хорош на опережение.

Получил небольшую травму игрок "Кайрата" - в динамике не видно, кто это. Алвеш вроде. Вагнер тут же сигнализирует о замене. Ох, плохо.

Мустафич от флажка закинул мяч в штрафную, но головой из вратарской Покатилова мяч вынес Дугалич. На отскоке никто из "Фолы" не сыграл.

Вагнер выкатил мяч на Канте, и легионер "Кайрата" потерял равновесие после контакта с голкипером "Фолы". Но здесь больше актёрской игры, чем фола.

Покатилов! Голкипер "Кайрата" спас ворота после выстрела Бутрифа с дальней дистанции - пришлось ему в струну вытягиваться.

Омосанья вышел на поле вместо Коррея. Не самый вразумительный матч в исполнении хавбека "Фолы".

Замена состоялась в составе "Кайрата" - вместо Алвеша в игру вступил защитник Кейлер.

"Фола", невзирая на разгром, идёт вперёд - Фрере крутился с мячом около штрафной, но навес в сторону Омосанья получился безобразным.

Грисез выдал изумительную передачу на ход по флангу в сторону Бутрифа, но хавбеку "Фолы" не хватило немного скоростных данных.

Оганесян поборолся возле лицевой за мяч с Омосанья и смог сохранить его для Покатилова - казахстанский вратарь дальним ударом начал атаку.

Канте с близкого расстояния пробил мимо ворот головой после неразберихи - сначала Шушеначевы выкатил мяч на Вагнера, тот выполнил навес на Канте, но гола нет.

Канте мягко забросил по воздуху мяч на Вагнера, и бразилец, обделённый выдающейся антропометрией, головой пробил крайне неточно.

У Вороговского свело ногу. К нему тут же подошёл Кейлер и оказал первую помощь, но всё-таки потребовалось вмешательство медиков.

Первый тайм

— Первый тайм завершён. Вернёмся через 15 минут в ожидании продолжения искромётного футбола.

45' ОПАСНО! Вороговский оказался в свободной зоне и из-под Грисеза пробил с правой ноги - мяч пролетел существенно выше перекладины.

45' Главный арбитр добавил к первому тайму 1 минуту.

44' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-3! АЛВЕШ! С левой ноги экс-игрок РПЛ зарядил под перекладину. Португалец подработал мяч грудью и пробил очень мощно. А всё началось с отскока от Уассьеро.

43' Вагнер сместился на фланг и был сбит Пименталем. Алвеш снова подошёл к точке и выполнил навес на голову Шушеначева, который не пробил под давлением Клейна.

42' В офсайде оказался Вагнер - грамотно в линию выстроились защитники "Фолы", заманив бразильца в ловушку на несколько сантиметров.

41' Мустафич пытался оформить "штрафной" дубль, но на сей раз мяч после хлёсткого выстрела боснийца прошёл в нескольких метрах от штанги.

40' Шушеначев затолкал Паррейру в нескольких метрах от штрафной площади Покатилова. Вагнер встал в стенку, в которую Стас отправил трёх человек.

39' Минимальное преимущество "Кайрата" из логики игры вытекает. Оба гола представитель бывшего СССР забил с игровых моментов. Но сейчас в атаке "Фола".

38' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-2! ВАГНЕР! Бразилец оказался во вратарской площади после прострела Вороговского, развернулся и зарядил в угол - Кабрал был бессилен!

37' Паррейра обошёл на скорости Дугалича и пальнул с левой ноги - форвард "Фолы" метил в угол, но Покатилов в прыжке ладонями отбил мяч.

36' Мощно! Вагнер со средней дистанции зарядил с правой ноги - Кабрал в прыжке отвёл угрозу и сохранил мяч для "Фолы".

35' Алвеш подошёл к штрафной точке - Коррея завалил во время единоборства на скорости Оганесяна. Португалец навесил, но никто не пробил.

34' На жёлтую карточку нарвался нарвался игрок "Фолы" Фрере. Прихватил он за футболку Вороговского, пытавшегося пробиться к "рамке" через фланг.

33' Опасно! С дальней дистанции проверил бдительность Покатилова Дельгадо, но экс-голкипер "Ростова" в прыжке выудил мяч из угла!

32' "Кайрат" в атаке - прошёл заброс на Шушеначева, тот в борьбе с Грисезом скинул под удар Вагнеру, но бразилец замешкался.

31' Ух! Шушеначев продемонстрировал чудеса акробатики и в прыжке укротил мяч, но удар не последовал. А Вагнер ждал передачу.

30' Быстро разыграли игроки "Кайрата" мяч после фола около боковой. Шушеначеву досталось в динамике от Пиментеля.

29' Угловой "Фолы" ни к чему не привёл - Коррея выполнил бездарный навес, и мяч, перелетев через всех игроков, вылетел за пределы поля.

28' "Фола" после пропущенного гола попыталась пройти дальше, но снова на перехвате был идеален Вагнер. Бразилец отошёл в среднюю линию.

27' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-1! ШУШЕНАЧЕВ! "Фола" провалилась в центре поля, Вагнер подхватил мяч после перехвата и выкатил снаряд на Шушаначева, который выполнил движение вперёд и вколотил по центру.

26' Карон не сразу поднялся после столкновения с казахстанским игроком. Вышли медики на поле для оказания первой помощи.

25' Паррейра продрался в штрафную с угла, однако чуть раньше был зафиксирован фол со стороны Вороговского против Карона. Как следствие - жёлтая карточка для Яна.

24' "Фола" удерживает мяч на половине поля "Кайрата". Паррейра участвует в конструировании атаки, а на острие выдвинут только Карон.

23' Канте выдал передачу на ход Шушеначеву, но казахстанский форвард чуть замедлился, и Грисез на скорости перехватил мяч.

22' Аут вбросил Вороговский, зажглась свеча в штрафной "Фолы", но Дельгадо, сместившийся в эту зону, нейтрализовал Шушеначева.

21' Около боковой получил по ногам Алвеш. Темп движения португальца нарушил Клейн. Штрафной был разыгран.

20' ГОЛ! 1-0! Мустафич! Идеальный удар со штрафной точки удался Мустафичу - боснийский легионер забил после небольшого рикошета от Оганесяна. Мяч шёл по корявой траектории, но залетел в угол.

19' Дугалич здорово заблокировал потенциально опасный удар Паррейры в штрафной - рослый серб ногу выставил прямо под мяч.

18' Канте разогнал атаку, но не смог выдать проникающую передачу на Вагнера - возникло недопонимание между ними около штрафной.

17' Дугалич после прицельной передачи от Алвеса головой пробил, оказавшись на дальней штанге, но мяч прошёл рядом со штангой.

16' Алвеш заработал штрафной для "Кайрата" - бывший игрок "Оренбурга" получил по ногам от Пиментеля в 7-9 метрах от штрафной "Фолы".

15' Опасно! Вагнер Лав на скорости проскочил без мяча и, увидев отскочивший от Грисеза снаряд, не слишком точно в динамике зарядил по воротам.

14' Уассьеро проделал долгий путь в зону Вагнера, чтобы прихватить экс-игрока ЦСКА за футболку. Бразилец не спорит, а защитник "Фолы" извиняется.

13' Здорово! Кабрал вылетел из ворот примерно на 10 метров и практически около боковой вынес мяч, страхуя Клейна!

12' Не смог на ударную позицию выскочить Паррейра в окружении Вороговского и Дугалича - остановили его вдвоём в штрафной.

11' Канте около боковой линии в подкате снёс Фрере, и судья моментально провёл с ним беседу. Штрафной "Фола" разыграла на своей половине.

10' "Фола" никак не может перехватить мяч. Снова снаряд дошёл до Покатилова. Нет данных по процентам, но "Кайрат" владеет мячом примерно 80%.

9' Вагнер разошёлся! На скорости ветеран бразильского футбола пролетел несколько метров и выдал пас на Шушеначева, но казах оказался в офсайде.

8' В центральном круге получил по ногам Коррея, и судья назначил штрафной. "Фола" оперативно разыграла, но опасный удар в исполнении Карона мы не увидели.

7' Вагнер разогнался, сместился чуть ближе к штрафной и в попытке пробить с левой ноги был остановлен без фола Уассьеро.

6' Опасно! С центра линии штрафной с разворота пробил Паррейра, но мяч прошёл над перекладиной Покатилова. Казахстане негодует!

5' Вагнер Лав с линии штрафной пытался пробить по катящемуся мячу, однако подстраховал "Фолу" Грисез, выбивший снаряд на несколько метров.

4' В неспешном темпе развивается игра. После аута Микановича мяч дошёл до Покатилова, который подключил Дугалича. "Кайрат" контролирует мяч.

3' Последовал заброс в сторону Шушеначева, он поборолся за мяч на подступах к штрафной и заработал аут. Вороговский будет вбрасывать.

2' Крайне мало болельщиков на стадионе из-за ограничений. "Кайрат" играет в жёлто-чёрной форме, "Фола" - в белом сочетании амуниции с красными вкраплениями.