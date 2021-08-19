Лига конференций 2021-2022
Фола
1:4
Второй тайм: 90'
Стадион: Жози Бартель
Кайрат
1:0
19' ГолМустафич Мирза
1:1
28' ГолШушеначев Артур
1:2
37' ГолВагнер Лав
1:3
43' ГолАлвеш Рикарду
1:4
69' ПенальтиВагнер Лав
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Клейн ЖюльенЗащитник
- Полузащитник
-
12 Фрере БруноПолузащитник
-
20 Коррея ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Карон ГотьеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
1 Им ТомасВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Коррея ЛенниЗащитник
-
46 Мура ГийомЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Симон БобПолузащитник
-
16 Бутриф ИдирНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гранжан Себастьян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Дугалич РадеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Канте ХосеНападающий
- Нападающий
-
99 Вагнер ЛавНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
36 Анет СагиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Kirill Keker
Ход матча
19'
1:0
28'
1:1
37'
1:2
43'
1:3
69'
1:4
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мустафич Мирза
|2
|0.4
|2.
|Бенси Стефано
|1
|0.2
|3.
|Карон Готье
|1
|0.2
|4.
|Дельгадо Гилсон
|1
|0.2
|5.
|Омосанья Майкл
|1
|0.2
|6.
|Коррейя Бруно
|1
|0.2
|7.
|Паррейра Родриго
|1 (1)
|0.2
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вагнер Лав
|2 (1)
|2
|2.
|Алвеш Рикарду
|1
|1
|3.
|Шушеначев Артур
|1
|1
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фола
|0
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|Кайрат
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Фола Последние 20 матчей: +12 =3 -5Фола 2:0 Этцелла Фола 2:1 Линфилд Мондор-ле-Бэн 2:0 Фола Линфилд 1:2 Фола
Фола 1:0 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 1:2 Фола Линкольн 5:0 Фола Фола 2:2 Линкольн Жюнесс Эш 0:3 Фола Фола 5:0 Вильц Фола 5:0 Дифферданж Роданге-91 2:1 Фола Фола 5:2 Хостерт Этцелла 3:2 Фола Фола 2:3 Мондор-ле-Бэн Виктория Роспорт 1:5 Фола Фола 2:2 Свифт Эсперанж Прогрес 1:1 Фола Фола 5:0 Дюделанж Фола 4:0 Унион Титус
Кайрат Последние 20 матчей: +11 =4 -5Каспий 2:4 Кайрат Алашкерт 3:2 Кайрат Кайрат 3:0 Жетысу Кайрат 0:0 Алашкерт
Туран 4:3 Кайрат Црвена Звезда 5:0 Кайрат Кайрат 0:1 Туран Кайрат 2:1 Црвена Звезда Кайрат 0:2 Каспий Кайрат 2:0 Маккаби Хайфа Жетысу 0:1 Кайрат Маккаби Хайфа 1:1 Кайрат Кайрат 5:0 Атырау Тобол 2:2 Кайрат Кайрат 5:1 Каспий Туран 0:3 Кайрат Тараз 0:2 Кайрат Кайрат 1:0 Кайсар Астана 1:1 Кайрат Кайрат 4:2 Актобе
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Нью-Сейнтс
|Макманус Деклан
|6
|3
|0
|2.
|КуПС
|Рангел
|5
|0
|0
|3.
|Эльфсборг
|Фрик Пер
|5
|0
|0
|4.
|Фейеноорд
|Тиль Гус
|5
|0
|0
|5.
|Базель
|Кабрал Артур
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Милсами
|Болохан Вадим
|1
|1
|2.
|Рубин
|Самошников Илья
|1
|1
|3.
|Фехервар
|Него Лоик
|2
|0
|4.
|Арарат
|Побулич Димитрие
|2
|0
|5.
|Рига
|Камеш Владимир
|0
|1
Прогнозы на матч Фола 1:4 Кайрат
Исход игры
Фола
19.9% (27)
Ничья
36% (49)
Кайрат
44.1% (60)
Тотал 2.5
Больше
34.07% (46)
Меньше
65.93% (89)
Обе команды забьют
Да
65.93% (89)
Нет
34.07% (46)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.6% (43)
0:1 Кайрат
19.9% (27)
1:2 Кайрат
16.2% (22)
2:1 Фола
12.5% (17)
1:0 Фола
5.1% (7)
0:2 Кайрат
5.1% (7)
0:0 Ничья
2.9% (4)
3:1 Фола
1.5% (2)
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