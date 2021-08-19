  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2021-2022

Лига конференций 2021-2022

Фола
1:4
Второй тайм: 90'

Стадион:
Кайрат
0'
1:0
19' Гол
Мустафич Мирза
1:1
28' Гол
Шушеначев Артур
1:2
37' Гол
Вагнер Лав
1:3
43' Гол
Алвеш Рикарду
1:4
69' Пенальти
Вагнер Лав
90'
Фола
Кайрат

Бомбардиры внутри турнира

Фола
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мустафич Мирза 2 0.4
2. Бенси Стефано 1 0.2
3. Карон Готье 1 0.2
4. Дельгадо Гилсон 1 0.2
5. Омосанья Майкл 1 0.2
6. Коррейя Бруно 1 0.2
7. Паррейра Родриго 1 (1) 0.2
Кайрат
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вагнер Лав 2 (1) 2
2. Алвеш Рикарду 1 1
3. Шушеначев Артур 1 1

Карточки

Фола
# Игрок      
Кайрат
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фола 0 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 28.57% (2)
 Кайрат 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Фола Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Фола 2:0 Этцелла Фола 2:1 Линфилд Мондор-ле-Бэн 2:0 Фола Линфилд 1:2 Фола
Фола 1:0 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 1:2 Фола Линкольн 5:0 Фола Фола 2:2 Линкольн Жюнесс Эш 0:3 Фола Фола 5:0 Вильц Фола 5:0 Дифферданж Роданге-91 2:1 Фола Фола 5:2 Хостерт Этцелла 3:2 Фола Фола 2:3 Мондор-ле-Бэн Виктория Роспорт 1:5 Фола Фола 2:2 Свифт Эсперанж Прогрес 1:1 Фола Фола 5:0 Дюделанж Фола 4:0 Унион Титус
Кайрат Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Каспий 2:4 Кайрат Алашкерт 3:2 Кайрат Кайрат 3:0 Жетысу Кайрат 0:0 Алашкерт
Туран 4:3 Кайрат Црвена Звезда 5:0 Кайрат Кайрат 0:1 Туран Кайрат 2:1 Црвена Звезда Кайрат 0:2 Каспий Кайрат 2:0 Маккаби Хайфа Жетысу 0:1 Кайрат Маккаби Хайфа 1:1 Кайрат Кайрат 5:0 Атырау Тобол 2:2 Кайрат Кайрат 5:1 Каспий Туран 0:3 Кайрат Тараз 0:2 Кайрат Кайрат 1:0 Кайсар Астана 1:1 Кайрат Кайрат 4:2 Актобе

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Нью-Сейнтс Макманус Деклан 6 3 0
2. КуПС Рангел 5 0 0
3. Эльфсборг Фрик Пер 5 0 0
4. Фейеноорд Тиль Гус 5 0 0
5. Базель Кабрал Артур 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Милсами Болохан Вадим 1 1
2. Рубин Самошников Илья 1 1
3. Фехервар Него Лоик 2 0
4. Арарат Побулич Димитрие 2 0
5. Рига Камеш Владимир 0 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Опасный момент
    89'
    В-А-Г-Н-Е-Р! Бразилец легонько ворвался во вратарскую, словно призрак, и, не встретив сопротивления, ловко покатил вдоль ворот - угловой заработал бразилец.
  • Опасный момент
    88'
    Опасно! Покатилов приземлился на колени и зафиксировал намертво мяч, посланный с дальней дистанции Дельгадо.
  • Травма, повреждение
    87'
    По голове досталось Микановичу, но после нескольких секунд на газоне он поднялся при помощи своих партнёров.
  • Замена
    86'
    А вот теперь рокировки от хозяев - Фрере уступает место на поле Дикаба, который действует в средней линии. А Драгович вышел вместо Мустафича. 
  • 85'
    Забавно, что у "Фолы" на бровке уже пару минут томятся игроки, но пока нет пауз, способствующих их выходу на поле.
  • Замена
    84'
    Замена в составе "Кайрата" - Буранчиев уступает место Алыкулову. Требуется усиление нападения тренерам "Кайрата"!
  • Травма, повреждение
    83'
    У Вороговского свело ногу. К нему тут же подошёл Кейлер и оказал первую помощь, но всё-таки потребовалось вмешательство медиков.
  • 82'
    Канте мягко забросил по воздуху мяч на Вагнера, и бразилец, обделённый выдающейся антропометрией, головой пробил крайне неточно.
  • Опасный момент
    81'
    Канте с близкого расстояния пробил мимо ворот головой после неразберихи - сначала Шушеначевы выкатил мяч на Вагнера, тот выполнил навес на Канте, но гола нет.
  • 80'
    Оганесян поборолся возле лицевой за мяч с Омосанья и смог сохранить его для Покатилова - казахстанский вратарь дальним ударом начал атаку.
  • 79'
    Грисез выдал изумительную передачу на ход по флангу в сторону Бутрифа, но хавбеку "Фолы" не хватило немного скоростных данных.
  • 78'
    "Фола", невзирая на разгром, идёт вперёд - Фрере крутился с мячом около штрафной, но навес в сторону Омосанья получился безобразным.
  • Замена
    76'
    Замена состоялась в составе "Кайрата" - вместо Алвеша в игру вступил защитник Кейлер. 
  • Замена
    75'
    Омосанья вышел на поле вместо Коррея. Не самый вразумительный матч в исполнении хавбека "Фолы".
  • Опасный момент
    75'
    Покатилов! Голкипер "Кайрата" спас ворота после выстрела Бутрифа с дальней дистанции - пришлось ему в струну вытягиваться.
  • 74'
    Вагнер выкатил мяч на Канте, и легионер "Кайрата" потерял равновесие после контакта с голкипером "Фолы". Но здесь больше актёрской игры, чем фола.
  • Угловой
    73'
    Мустафич от флажка закинул мяч в штрафную, но головой из вратарской Покатилова мяч вынес Дугалич. На отскоке никто из "Фолы" не сыграл.
  • Травма, повреждение
    72'
    Получил небольшую травму игрок "Кайрата" - в динамике не видно, кто это. Алвеш вроде. Вагнер тут же сигнализирует о замене. Ох, плохо.
  • 71'
    Думаю, уже можно поздравлять "Кайрат" с закономерной победой. Идёт прострел в направлении Бутрифа, но Дугалич хорош на опережение.
  • 2 гола - дубль!
    70'
    Г-О-О--О-О-О-О--О-О-О-Л! 1-4! ВАГНЕР! Бразилец издевательски разогнался из-за пределов штрафной, затем замедлился, семеня на месте, и вколотил снаряд в правый угол ворот Кабрала.
  • Пенальти!
    69'
    Пенальти в ворота "Фолы"! За снос игрока "Кайрата" судья моментально указал на точку. А к точке подходит Вагнер Лав!
  • Опасный момент
    68'
    Удар! Алвеш из пределов штрафной зарядил с левой ноги, но под мяч бросился самоотверженно Грисез.
  • Опасный момент
    67'
    Опасно! Вагнер выскочил на ударную позицию и пробил из-за пределов вратарской - Кабрал в прыжке вынес мяч кулаками.
  • Желтая карточка
    66'
    Буранчиев нарвался на жёлтую карточку за тактический снос Мустафича в средней линии. Казах особо не спорит.
  • Видеоповтор
    65'
    Судья решил проверить один из эпизодов на предмет нарушения со стороны игрока "Кайрата", однако после повтора понял, что всё чисто.
  • Замена
    64'
    Двойная замена состоялась в составе "Фолы". Требуется усиление рядов люксембургскому клубу. Бутриф и Коррея вышли вместо Карона и Паррейры.
  • Фол, нарушение
    63'
    Около боковой линии получил по ногам Паррейра. Последовал навес в штрафную, но Покатилов, выйдя вперёд, забрал мяч в руки.
  • Офсайд
    62'
    Канте и Вагнер одновременно угодили в офсайд - первый выдавал передачу на ход, а второй пытался выскочить на рандеву с Кабралом.
  • Опасный момент
    61'
    Опасно! Вагнер выскочил на ударную позицию, но грамотно прочитал эпизод Кабрал и забрал мяч прямо из-под ног бразильца.
  • 60'
    "Кайрат" владеет мячом на своей половине. Нет пока продвижения вперёд, но гости взяли тайм-аут для передышки.
  • 59'
    Вагнер переоценил свои возможности и выдвинулся на двух защитников "Фолы". Судья не зафиксировал фол, а Канте пробил по отскочившему мячу - мимо.
  • Угловой
    58'
    Алвеш закинул мяч во вратарскую, но Шушеначев, взмыв ввысь, не смог переиграть Грисеза, который спину подставил казаху.
  • 57'
    Сотрудник безопасности стадиона "Фолы" прошёлся весьма вальяжно с бутылкой воды около лицевой. Солнцезащитные очки, бритая голова, надменный вид - будто полицейский! Колоритный мужчина.
  • Травма, повреждение
    56'
    Баньяку досталось в штрафной Покатилова - к камерунскому защитнику тут же выскочили медики "Кайрата".
  • 55'
    Паррейра дошёл на скорости до владений Покатилова, но его своевременно накрыли Дугалич и Баньяк.
  • 54'
    Канте шикарно сыграл на перехвате, за счёт техники продрался дальше и снабдил мячом Шушеначева. Казах выдал обратный пас.
  • 53'
    Коррея по флангу не смог пройти мимо Вороговского, которого страховал на всякий случай Минакович. Пришлось ему отдавать передачу на Паррейру.
  • Угловой
    52'
    Алвеш забросил мяч во вратарскую, но Кабрал кулаками вынес его на несколько метров. Рядом с голкипером "Фолы" дежурил Шушеначев.
  • Опасный момент
    51'
    А-Л-В-Е-Ш! С левой ноги по феноменальной траектории закрутил мяч португалец, и из-под перекладины с трудом Кабрал достал снаряд.
  • Фол, нарушение
    50'
    Канте заработал штрафной - легионер "Кайрата" был затоптан буквально около владений Кабрала. До ворот примерно 10 метров, и Алвеш - около мяча.
  • Опасный момент
    49'
    ОПАСНО! Карон практически с линии штрафной пробил под углом - мяч разминулся с перекладиной метров на 5-6.
  • 48'
    "Фола" на минутку перехватила мяч, последовал пас в штрафную на Паррейру, но его пас в направлении Карона ни к чему не привёл.
  • Опасный момент
    47'
    Невероятный момент! Канте вывел 1 на 1 с Кабралом Шушеначева, который не смог пробить с убойной дистанции - голкипер "Фолы" перекрыл пространство собой.
  • 46'
    Судя по всему, нет ни единой замены ни у "Фолы", ни у "Кайрата". Не было причин менять футболистов у тренера гостей.
  • Второй тайм начался
    45'
    Начинается второй тайм!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм завершён. Вернёмся через 15 минут в ожидании продолжения искромётного футбола.
  • Опасный момент
    45'
    ОПАСНО! Вороговский оказался в свободной зоне и из-под Грисеза пробил с правой ноги - мяч пролетел существенно выше перекладины.
  • Дополнительное время
    45'
    Главный арбитр добавил к первому тайму 1 минуту.
  • Описание гола
    44'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-3! АЛВЕШ! С левой ноги экс-игрок РПЛ зарядил под перекладину. Португалец подработал мяч грудью и пробил очень мощно. А всё началось с отскока от Уассьеро.
  • Фол, нарушение
    43'
    Вагнер сместился на фланг и был сбит Пименталем. Алвеш снова подошёл к точке и выполнил навес на голову Шушеначева, который не пробил под давлением Клейна.
  • Офсайд
    42'
    В офсайде оказался Вагнер - грамотно в линию выстроились защитники "Фолы", заманив бразильца в ловушку на несколько сантиметров.
  • 41'
    Мустафич пытался оформить "штрафной" дубль, но на сей раз мяч после хлёсткого выстрела боснийца прошёл в нескольких метрах от штанги.
  • Фол, нарушение
    40'
    Шушеначев затолкал Паррейру в нескольких метрах от штрафной площади Покатилова. Вагнер встал в стенку, в которую Стас отправил трёх человек.
  • 39'
    Минимальное преимущество "Кайрата" из логики игры вытекает. Оба гола представитель бывшего СССР забил с игровых моментов. Но сейчас в атаке "Фола".
  • Описание гола
    38'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-2! ВАГНЕР! Бразилец оказался во вратарской площади после прострела Вороговского, развернулся и зарядил в угол - Кабрал был бессилен!
  • Опасный момент
    37'
    Паррейра обошёл на скорости Дугалича и пальнул с левой ноги - форвард "Фолы" метил в угол, но Покатилов в прыжке ладонями отбил мяч.
  • Опасный момент
    36'
    Мощно! Вагнер со средней дистанции зарядил с правой ноги - Кабрал в прыжке отвёл угрозу и сохранил мяч для "Фолы".
  • Фол, нарушение
    35'
    Алвеш подошёл к штрафной точке - Коррея завалил во время единоборства на скорости Оганесяна. Португалец навесил, но никто не пробил.
  • Желтая карточка
    34'
    На жёлтую карточку нарвался нарвался игрок "Фолы" Фрере. Прихватил он за футболку Вороговского, пытавшегося пробиться к "рамке" через фланг.
  • Опасный момент
    33'
    Опасно! С дальней дистанции проверил бдительность Покатилова Дельгадо, но экс-голкипер "Ростова" в прыжке выудил мяч из угла!
  • 32'
    "Кайрат" в атаке - прошёл заброс на Шушеначева, тот в борьбе с Грисезом скинул под удар Вагнеру, но бразилец замешкался.
  • Опасный момент
    31'
    Ух! Шушеначев продемонстрировал чудеса акробатики и в прыжке укротил мяч, но удар не последовал. А Вагнер ждал передачу.
  • Фол, нарушение
    30'
    Быстро разыграли игроки "Кайрата" мяч после фола около боковой. Шушеначеву досталось в динамике от Пиментеля.
  • Угловой
    29'
    Угловой "Фолы" ни к чему не привёл - Коррея выполнил бездарный навес, и мяч, перелетев через всех игроков, вылетел за пределы поля.
  • 28'
    "Фола" после пропущенного гола попыталась пройти дальше, но снова на перехвате был идеален Вагнер. Бразилец отошёл в среднюю линию.
  • Описание гола
    27'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-1! ШУШЕНАЧЕВ! "Фола" провалилась в центре поля, Вагнер подхватил мяч после перехвата и выкатил снаряд на Шушаначева, который выполнил движение вперёд и вколотил по центру.
  • Травма, повреждение
    26'
    Карон не сразу поднялся после столкновения с казахстанским игроком. Вышли медики на поле для оказания первой помощи.
  • Желтая карточка
    25'
    Паррейра продрался в штрафную с угла, однако чуть раньше был зафиксирован фол со стороны Вороговского против Карона. Как следствие - жёлтая карточка для Яна.
  • 24'
    "Фола" удерживает мяч на половине поля "Кайрата". Паррейра участвует в конструировании атаки, а на острие выдвинут только Карон.
  • 23'
    Канте выдал передачу на ход Шушеначеву, но казахстанский форвард чуть замедлился, и Грисез на скорости перехватил мяч.
  • 22'
    Аут вбросил Вороговский, зажглась свеча в штрафной "Фолы", но Дельгадо, сместившийся в эту зону, нейтрализовал Шушеначева.
  • Фол, нарушение
    21'
    Около боковой получил по ногам Алвеш. Темп движения португальца нарушил Клейн. Штрафной был разыгран.
  • Описание гола
    20'
    ГОЛ! 1-0! Мустафич! Идеальный удар со штрафной точки удался Мустафичу - боснийский легионер забил после небольшого рикошета от Оганесяна. Мяч шёл по корявой траектории, но залетел в угол.
  • Опасный момент
    19'
    Дугалич здорово заблокировал потенциально опасный удар Паррейры в штрафной - рослый серб ногу выставил прямо под мяч.
  • 18'
    Канте разогнал атаку, но не смог выдать проникающую передачу на Вагнера - возникло недопонимание между ними около штрафной.
  • Угловой
    17'
    Дугалич после прицельной передачи от Алвеса головой пробил, оказавшись на дальней штанге, но мяч прошёл рядом со штангой.
  • Фол, нарушение
    16'
    Алвеш заработал штрафной для "Кайрата" - бывший игрок "Оренбурга" получил по ногам от Пиментеля в 7-9 метрах от штрафной "Фолы".
  • Опасный момент
    15'
    Опасно! Вагнер Лав на скорости проскочил без мяча и, увидев отскочивший от Грисеза снаряд, не слишком точно в динамике зарядил по воротам.
  • Фол, нарушение
    14'
    Уассьеро проделал долгий путь в зону Вагнера, чтобы прихватить экс-игрока ЦСКА за футболку. Бразилец не спорит, а защитник "Фолы" извиняется.
  • 13'
    Здорово! Кабрал вылетел из ворот примерно на 10 метров и практически около боковой вынес мяч, страхуя Клейна!
  • 12'
    Не смог на ударную позицию выскочить Паррейра в окружении Вороговского и Дугалича - остановили его вдвоём в штрафной.
  • Фол, нарушение
    11'
    Канте около боковой линии в подкате снёс Фрере, и судья моментально провёл с ним беседу. Штрафной "Фола" разыграла на своей половине.
  • 10'
    "Фола" никак не может перехватить мяч. Снова снаряд дошёл до Покатилова. Нет данных по процентам, но "Кайрат" владеет мячом примерно 80%.
  • Офсайд
    9'
    Вагнер разошёлся! На скорости ветеран бразильского футбола пролетел несколько метров и выдал пас на Шушеначева, но казах оказался в офсайде.
  • Фол, нарушение
    8'
    В центральном круге получил по ногам Коррея, и судья назначил штрафной. "Фола" оперативно разыграла, но опасный удар в исполнении Карона мы не увидели.
  • 7'
    Вагнер разогнался, сместился чуть ближе к штрафной и в попытке пробить с левой ноги был остановлен без фола Уассьеро.
  • Опасный момент
    6'
    Опасно! С центра линии штрафной с разворота пробил Паррейра, но мяч прошёл над перекладиной Покатилова. Казахстане негодует!
  • 5'
    Вагнер Лав с линии штрафной пытался пробить по катящемуся мячу, однако подстраховал "Фолу" Грисез, выбивший снаряд на несколько метров.
  • 4'
    В неспешном темпе развивается игра. После аута Микановича мяч дошёл до Покатилова, который подключил Дугалича. "Кайрат" контролирует мяч.
  • 3'
    Последовал заброс в сторону Шушеначева, он поборолся за мяч на подступах к штрафной и заработал аут. Вороговский будет вбрасывать.
  • 2'
    Крайне мало болельщиков на стадионе из-за ограничений. "Кайрат" играет в жёлто-чёрной форме, "Фола" - в белом сочетании амуниции с красными вкраплениями.
  • Первый тайм начался
    1'
    Звучит стартовый свисток!
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Алвеш Рикарду бьет в цель!
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Вагнер Лав бьет в цель!
  • Желтая карточка
    33'
    Фрере Бруно получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Артур Шушеначев бьет в цель!
  • Желтая карточка
    25'
    Вороговский Ян получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Мустафич Мирза бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Josy Barthel. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Фола 1:4 Кайрат онлайн


Прогнозы на матч Фола 1:4 Кайрат

Исход игры
Фола
19.9% (27)
Ничья
36% (49)
Кайрат
44.1% (60)
Тотал 2.5
Больше
34.07% (46)
Меньше
65.93% (89)
Обе команды забьют
Да
65.93% (89)
Нет
34.07% (46)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.6% (43)
0:1 Кайрат
19.9% (27)
1:2 Кайрат
16.2% (22)
2:1 Фола
12.5% (17)
1:0 Фола
5.1% (7)
0:2 Кайрат
5.1% (7)
0:0 Ничья
2.9% (4)
3:1 Фола
1.5% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 