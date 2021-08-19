  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2021-2022

Лига конференций 2021-2022

Хапоэль Беэр-Шева
0:0
Конец матча

Стадион:
Анортосис
0' 90'+3

Бомбардиры внутри турнира

Хапоэль Беэр-Шева
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Анса Юджин 3 0.6
2. Барейро Лукас 2 0.4
3. Сафури Рамиз 2 (1) 0.4
4. Миха Дор 1 0.2
5. Аколатсе Элтон 1 0.2
6. Хатуэль Ротем 1 0.2
7. Швиро Итамар 1 0.2
Анортосис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хапоэль Беэр-Шева 27.27% (3) 0 18.18% (2) 18.18% (2) 9.09% (1) 27.27% (3)
 Анортосис 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Хапоэль Беэр-Шева Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Хапоэль Беэр-Шева 4:0 Шлёнск Шлёнск 2:1 Хапоэль Беэр-Шева Хапоэль Беэр-Шева 4:0 Арда Карджали Арда Карджали 0:2 Хапоэль Беэр-Шева
Ашдод 1:2 Хапоэль Беэр-Шева Маккаби Хайфа 3:2 Хапоэль Беэр-Шева Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Маккаби Петах-Тиква Хапоэль Беэр-Шева 3:2 Хапоэль Кирьят-Шмона Ашдод 2:2 Хапоэль Беэр-Шева Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Маккаби Тель-Авив Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Маккаби Хайфа Маккаби Петах-Тиква 0:0 Хапоэль Беэр-Шева Хапоэль Кирьят-Шмона 1:1 Хапоэль Беэр-Шева Хапоэль Беэр-Шева 1:2 Ашдод Маккаби Тель-Авив 2:1 Хапоэль Беэр-Шева Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Бней-Иегуда Маккаби Петах-Тиква 0:0 Хапоэль Беэр-Шева Хапоэль Беэр-Шева 0:1 Хапоэль Тель-Авив Хапоэль Кирьят-Шмона 2:2 Хапоэль Беэр-Шева Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Бейтар Трамп
Анортосис Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Анортосис 2:1 Рапид Вена Рапид Вена 3:0 Анортосис Омония 1:1 Анортосис Анортосис 2:1 Олимпиакос Никосия
Анортосис 0:2 АЕК Ларнака АЕЛ Лимаcсол 1:2 Анортосис Анортосис 0:2 Олимпиакос Никосия АПОЭЛ 1:3 Анортосис Анортосис 0:2 Омония Анортосис 1:0 АПОЭЛ Аполлон 1:1 Анортосис АЕК Ларнака 2:1 Анортосис Анортосис 1:2 АЕЛ Лимаcсол Олимпиакос Никосия 2:0 Анортосис Анортосис 5:1 Кармиотисса Омония 0:0 Анортосис Анортосис 2:2 Аполлон Кармиотисса 1:2 Анортосис Анортосис 1:0 Докса Катокопия Эносис 1:2 Анортосис

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Нью-Сейнтс Макманус Деклан 6 3 0
2. КуПС Рангел 5 0 0
3. Эльфсборг Фрик Пер 5 0 0
4. Фейеноорд Тиль Гус 5 0 0
5. Базель Кабрал Артур 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Милсами Болохан Вадим 1 1
2. Рубин Самошников Илья 1 1
3. Фехервар Него Лоик 2 0
4. Арарат Побулич Димитрие 2 0
5. Рига Камеш Владимир 0 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Гушбауэр Йозеф получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    37'
    Араюури Паулус получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Turner Stadium Be'er Sheva. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 136
Хапоэль Беэр-Шева 78.7% (107)
X 16.2% (22)
Анортосис 5.1% (7)
Все прогнозы
Где смотреть матч Хапоэль Беэр-Шева 0:0 Анортосис онлайн


Прогнозы на матч Хапоэль Беэр-Шева 0:0 Анортосис

Исход игры
Хапоэль Беэр-Шева
78.7% (107)
Ничья
16.2% (22)
Анортосис
5.1% (7)
Тотал 2.5
Больше
32.59% (44)
Меньше
67.41% (91)
Обе команды забьют
Да
43.7% (59)
Нет
56.3% (76)
Популярный счёт
1:0 Хапоэль Беэр-Шева
27.9% (38)
2:1 Хапоэль Беэр-Шева
24.3% (33)
2:0 Хапоэль Беэр-Шева
21.3% (29)
1:1 Ничья
11.8% (16)
3:1 Хапоэль Беэр-Шева
3.7% (5)
0:0 Ничья
2.9% (4)
2:2 Ничья
1.5% (2)
0:1 Анортосис
1.5% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 