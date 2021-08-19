Лига Европы 2021-2022
Рапид Вена
0:0
Первый тайм: 16'
Стадион: Альянц
Заря
30
Граймль
Лео
27
Грюлль
Марко
29
Кара
Эркан
28
Громов
Артём
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Граймль ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Грюлль МаркоПолузащитник
- Нападающий
-
29 Кара ЭрканНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
13 Шик ТорстенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Ауэр ЙонасПолузащитник
- Полузащитник
-
42 Шустер ЛионПолузащитник
-
32 Китагава КояНападающий
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Громов АртёмПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Жилкин АнтонВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кара Эркан
|2
|0.67
|2.
|Фунтас Таксиархис
|1
|0.33
|3.
|Грюлль Марко
|1
|0.33
|4.
|Кнасмюлльнер Кристоф
|0
|0
|5.
|Граховац Срджан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шик Торстен
|1
|0
|2.
|Штребингер Ричард
|1
|0
|3.
|Хофманн Максимилиан
|1
|0
|4.
|Любичич Роберт
|1
|0
|5.
|Граймль Лео
|1
|0
|6.
|Шустер Лион
|1
|0
|7.
|Зульцбахер Лукас
|1
|0
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рапид Вена
|0
|0
|25% (1)
|0
|50% (2)
|25% (1)
|Заря
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Рапид Вена Последние 20 матчей: +10 =3 -7Альтах 2:1 Рапид Вена Анортосис 2:1 Рапид Вена Рапид Вена 3:0 Вольфсбергер Рапид Вена 3:0 Анортосис
ЛАСК 1:1 Рапид Вена Спарта Прага 2:0 Рапид Вена Рапид Вена 0:2 Хартберг Рапид Вена 2:1 Спарта Прага Рапид Вена 6:0 Винер Виктория Рапид Вена 1:0 Копенгаген Рапид Вена 2:2 Санкт-Пёльтен Рапид Вена 0:0 Локомотив Москва Оберварт 0:3 Рапид Вена Рапид Вена 5:2 СВ Лафниц Рапид Вена 3:0 ЛАСК Штурм 4:1 Рапид Вена Ред Булл Зальцбург 2:0 Рапид Вена Рапид Вена 1:2 Вольфсбергер Сваровски Тироль 2:3 Рапид Вена Рапид Вена 4:0 Сваровски Тироль
Заря Последние 20 матчей: +12 =1 -7Заря 1:1 Минай Заря 1:2 Динамо Киев Ингулец 1:5 Заря Заря 0:1 Александрия
Динамо Киев 1:0 Заря Заря 2:1 Александрия Днепр-1 0:1 Заря Заря 1:0 Минай Олимпик Донецк 2:1 Заря Заря 2:1 Олимпик Донецк Александрия 1:1 Заря Ворскла 4:2 Заря Заря 2:0 Ингулец Рух Львов 0:2 Заря Колос Ковалёвка 1:0 Заря Заря 0:2 Динамо Киев Заря 4:0 Львов Верес 1:2 Заря Шахтёр Донецк 0:1 Заря Мариуполь 0:1 Заря
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Селтик
|Форрест Джеймс
|3
|0
|1
|2.
|ХИК
|Риски Роопе
|3
|1
|1
|3.
|Галатасарай
|Актюркоглу Мухаммед
|2
|0
|2
|4.
|Слован Братислава
|Змрхаль Яромир
|2
|0
|1
|5.
|Селтик
|Тернбулл Дэвид
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Флора Таллин
|Кууск Мяртен
|2
|1
|2.
|Слован Братислава
|Вернон де Марко
|1
|1
|3.
|Кайрат
|Абикен Айбол
|1
|1
|4.
|Алашкерт
|Григорян Артак
|2
|0
|5.
|ХИК
|Мурильо Луис-Карлос
|2
|0
Прогнозы на матч Рапид Вена 0:0 Заря
Исход игры
Рапид Вена
85.8% (121)
Ничья
9.9% (14)
Заря
4.3% (6)
Тотал 2.5
Больше
56.43% (79)
Меньше
43.57% (61)
Обе команды забьют
Да
61.43% (86)
Нет
38.57% (54)
Популярный счёт
2:1 Рапид Вена
44% (62)
2:0 Рапид Вена
18.4% (26)
1:0 Рапид Вена
15.6% (22)
1:1 Ничья
7.8% (11)
3:1 Рапид Вена
4.3% (6)
1:2 Заря
2.8% (4)
3:0 Рапид Вена
2.1% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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