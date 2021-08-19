  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига Европы 2021-2022

Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Рапид Вена
0:0
Первый тайм: 16'

Стадион:
Заря
0' 16'
1
Штребингер
Ричард
22
Стойкович
Филип
30
Граймль
Лео
20
Хофманн
Максимилиан
31
Ульманн
Максимилиан
36
Аразе
Кельвин
5
Любичич
Роберт
14
Граховац
Срджан
27
Грюлль
Марко
9
Фунтас
Таксиархис
29
Кара
Эркан
30
Шевченко
Никита
45
Фаворов
Денис
15
Вернидуб
Виталий
32
Имереков
Максим
6
Леовижилду
28
Громов
Артём
22
Кабаев
Владислав
29
Назарина
Егор
7
Кочергин
Владислав
23
Булеца
Сергей
90
Сайяд
Аллахьяр
Рапид Вена
4-4-2
Заря
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Вена
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кара Эркан 2 0.67
2. Фунтас Таксиархис 1 0.33
3. Грюлль Марко 1 0.33
4. Кнасмюлльнер Кристоф 0 0
5. Граховац Срджан 0 0
Заря
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Рапид Вена
# Игрок      
1. Шик Торстен 1 0
2. Штребингер Ричард 1 0
3. Хофманн Максимилиан 1 0
4. Любичич Роберт 1 0
5. Граймль Лео 1 0
6. Шустер Лион 1 0
7. Зульцбахер Лукас 1 0
Заря
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рапид Вена 0 0 25% (1) 0 50% (2) 25% (1)
 Заря 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Рапид Вена Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Альтах 2:1 Рапид Вена Анортосис 2:1 Рапид Вена Рапид Вена 3:0 Вольфсбергер Рапид Вена 3:0 Анортосис
ЛАСК 1:1 Рапид Вена Спарта Прага 2:0 Рапид Вена Рапид Вена 0:2 Хартберг Рапид Вена 2:1 Спарта Прага Рапид Вена 6:0 Винер Виктория Рапид Вена 1:0 Копенгаген Рапид Вена 2:2 Санкт-Пёльтен Рапид Вена 0:0 Локомотив Москва Оберварт 0:3 Рапид Вена Рапид Вена 5:2 СВ Лафниц Рапид Вена 3:0 ЛАСК Штурм 4:1 Рапид Вена Ред Булл Зальцбург 2:0 Рапид Вена Рапид Вена 1:2 Вольфсбергер Сваровски Тироль 2:3 Рапид Вена Рапид Вена 4:0 Сваровски Тироль
Заря Последние 20 матчей: +12 =1 -7
Заря 1:1 Минай Заря 1:2 Динамо Киев Ингулец 1:5 Заря Заря 0:1 Александрия
Динамо Киев 1:0 Заря Заря 2:1 Александрия Днепр-1 0:1 Заря Заря 1:0 Минай Олимпик Донецк 2:1 Заря Заря 2:1 Олимпик Донецк Александрия 1:1 Заря Ворскла 4:2 Заря Заря 2:0 Ингулец Рух Львов 0:2 Заря Колос Ковалёвка 1:0 Заря Заря 0:2 Динамо Киев Заря 4:0 Львов Верес 1:2 Заря Шахтёр Донецк 0:1 Заря Мариуполь 0:1 Заря

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Селтик Форрест Джеймс 3 0 1
2. ХИК Риски Роопе 3 1 1
3. Галатасарай Актюркоглу Мухаммед 2 0 2
4. Слован Братислава Змрхаль Яромир 2 0 1
5. Селтик Тернбулл Дэвид 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Флора Таллин Кууск Мяртен 2 1
2. Слован Братислава Вернон де Марко 1 1
3. Кайрат Абикен Айбол 1 1
4. Алашкерт Григорян Артак 2 0
5. ХИК Мурильо Луис-Карлос 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 17'
    Вырезал Булеца в штрафную на ход Аллахьяру, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
  • 16'
    В верховой борьбе в центре поля Кабаев подтолкнул в спину Фунтаса. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
  • 15'
    Аразе накрутил соперника на фланге и навесил на дальнюю штангу, но никого из партнеров там не оказалось. 
  • 14'
    С фланга отдавал Кабаев низом в штрафную, но мяч еще в полете выскочил за лицевую линию. Будет уда от ворот.
  • 13'
    Забросил Любичич в штрафную на Кару, но тот в борьбе с Вернидубом не смог зацепиться за мяч.
  • 12'
    Кочергин вырезал в штрафную на Аллахьяра, который обыграл голкипера, но пробил слабо, позволив защитнику вынести мяч с линии.
  • 11'
    Со штрафного навесил Булеца на дальнюю штангу, но здесь головой Аллахьяру не дал в верховой борьбе Хофманн.
  • 10'
    В центре поля налетел Граймль на Громова. Судья был рядом и назначил штрафной удар для "Зари".
  • 9'
    Догнал мяч у лицевой линии Грюлль и низом отдал поперек, но мяч без особых проблем забрал себе Вернидуб.
  • 8'
    Сместился с фланга Кочергин к линии штрафной и неожиданно стрельнул в ближний угол, но угодил в спину защитнику.
  • 7'
    С угла поля навесил Булеца на ближнюю штангу, но без особых проблем здесь мяч вынес в центр поля Кара.
  • 6'
    В центре поля Кочергин по ногам схлопотал от Аразе. Штрафной удар исполнять будут игроки "Зари".
  • 5'
    С углового навесил Аразе на ближнюю штангу, но мяч еще в полете выскочил за лицевую линию. Будет удар от ворот.
  • Угловой
    4'
    С фланга навесил Аразе на дальнюю штангу, но здесь оказался на мяче первым Имереков и вынес его на угловой.
  • 3'
    Налетел Аллахьяр на голкипера, который вышел из ворот. Штрафной удар назначил судья в этом эпизоде.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-зеленых цветах, гости выбрали себе черный комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовый свисток прозвучал!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые болельщики! Луганская "Заря" начинает свой путь в рамках еврокубков, соперником станет "Рапид". Кто в этой паре станет победителем, окажется в групповом этапе, а неудачник вылетит в Лигу конференций, так что будет интересно. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
    • Прогнозы 141
    Рапид Вена 85.8% (121)
    X 9.9% (14)
    Заря 4.3% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Рапид Вена
    Ничья
    Заря
    1.67
    4.15
    5.41
    Все Коэффициенты
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Рапид Вена 0:0 Заря онлайн


Прогнозы на матч Рапид Вена 0:0 Заря

Исход игры
Рапид Вена
85.8% (121)
Ничья
9.9% (14)
Заря
4.3% (6)
Тотал 2.5
Больше
56.43% (79)
Меньше
43.57% (61)
Обе команды забьют
Да
61.43% (86)
Нет
38.57% (54)
Популярный счёт
2:1 Рапид Вена
44% (62)
2:0 Рапид Вена
18.4% (26)
1:0 Рапид Вена
15.6% (22)
1:1 Ничья
7.8% (11)
3:1 Рапид Вена
4.3% (6)
1:2 Заря
2.8% (4)
3:0 Рапид Вена
2.1% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 