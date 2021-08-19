Забросил Любичич в штрафную на Кару, но тот в борьбе с Вернидубом не смог зацепиться за мяч.

С фланга отдавал Кабаев низом в штрафную, но мяч еще в полете выскочил за лицевую линию. Будет уда от ворот.

Аразе накрутил соперника на фланге и навесил на дальнюю штангу, но никого из партнеров там не оказалось.

В верховой борьбе в центре поля Кабаев подтолкнул в спину Фунтаса. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

Вырезал Булеца в штрафную на ход Аллахьяру, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.

12' Кочергин вырезал в штрафную на Аллахьяра, который обыграл голкипера, но пробил слабо, позволив защитнику вынести мяч с линии.

11' Со штрафного навесил Булеца на дальнюю штангу, но здесь головой Аллахьяру не дал в верховой борьбе Хофманн.

10' В центре поля налетел Граймль на Громова. Судья был рядом и назначил штрафной удар для "Зари".

9' Догнал мяч у лицевой линии Грюлль и низом отдал поперек, но мяч без особых проблем забрал себе Вернидуб.

8' Сместился с фланга Кочергин к линии штрафной и неожиданно стрельнул в ближний угол, но угодил в спину защитнику.

7' С угла поля навесил Булеца на ближнюю штангу, но без особых проблем здесь мяч вынес в центр поля Кара.

6' В центре поля Кочергин по ногам схлопотал от Аразе. Штрафной удар исполнять будут игроки "Зари".

5' С углового навесил Аразе на ближнюю штангу, но мяч еще в полете выскочил за лицевую линию. Будет удар от ворот.

4' С фланга навесил Аразе на дальнюю штангу, но здесь оказался на мяче первым Имереков и вынес его на угловой.

3' Налетел Аллахьяр на голкипера, который вышел из ворот. Штрафной удар назначил судья в этом эпизоде.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-зеленых цветах, гости выбрали себе черный комплект формы.