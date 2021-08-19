  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2021-2022

Лига конференций 2021-2022

ПАОК
1:1
Конец матча

Стадион:
Риека
0'
0:1
33' Гол
Лепиница Иван
1:1
90' Гол в свои ворота
Галешич Нико
90'+5

Ход матча

33'
0:1
Лепиница Иван
90'
Галешич Нико
1:1

Бомбардиры внутри турнира

ПАОК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бисесвар Диего 1 0.33
2. Шваб Штефан 1 0.33
3. Оливейра Нелсон 1 0.33
Риека
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бушня Денис 2 0.4
2. Ампем Принц 2 0.4
3. Дрмич Йосип 1 0.2
4. Павичич Домагой 1 0.2
5. Абасс Исса 1 0.2
6. Лепиница Иван 1 0.2

Карточки

ПАОК
# Игрок      
Риека
# Игрок      
1. Лепиница Иван 0 1

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПАОК 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0 0 33.33% (1)
 Риека 0 12.5% (1) 25% (2) 12.5% (1) 25% (2) 25% (2)

Предыдущие игры

ПАОК Последние 20 матчей: +12 =2 -6
ПАОК 2:0 Богемианс Богемианс 2:1 ПАОК Фейеноорд 1:2 ПАОК Хераклес 1:2 ПАОК
Шарлеруа 0:2 ПАОК ПСВ 1:0 ПАОК Олимпиакос 1:2 ПАОК ПАОК 0:1 Астерас Олимпиакос 1:0 ПАОК ПАОК 2:0 Арис Салоники АЕК 1:2 ПАОК ПАОК 2:1 АЕК ПАОК 0:0 Панатинаикос Арис Салоники 0:1 ПАОК ПАОК 2:0 Олимпиакос Астерас 1:1 ПАОК АЕК 0:1 ПАОК Панатинаикос 3:0 ПАОК ПАОК 3:1 АЕК Панатинаикос 2:1 ПАОК
Риека Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Осиек 1:0 Риека Риека 4:1 Хиберниан Хиберниан 1:1 Риека Динамо Загреб 3:3 Риека
Риека 1:0 Гзира Юнайтед Риека 2:0 Истра 1961 Гзира Юнайтед 0:2 Риека Риека 2:0 ХНК Горица Вольфсбергер 1:3 Риека Риека 2:1 ХНК Горица Вараждин 2:3 Риека Славен 0:2 Риека Риека 1:5 Динамо Загреб Хайдук 3:2 Риека Риека 0:0 Осиек Истра 1961 1:2 Риека Риека 3:0 Локомотив Загреб Истра 1961 3:2 Риека Шибеник 0:1 Риека ХНК Горица 3:4 Риека

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Базель Кабрал Артур 7 1 0
2. Нью-Сейнтс Макманус Деклан 6 3 0
3. КуПС Рангел 5 0 0
4. Эльфсборг Фрик Пер 5 0 0
5. Фейеноорд Тиль Гус 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Милсами Болохан Вадим 1 1
2. Рубин Самошников Илья 1 1
3. Фехервар Него Лоик 2 0
4. Арарат Побулич Димитрие 2 0
5. Рига Камеш Владимир 0 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toumba Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 134
ПАОК 86.6% (116)
X 8.2% (11)
Риека 5.2% (7)
Все прогнозы
Где смотреть матч ПАОК 1:1 Риека онлайн


Прогнозы на матч ПАОК 1:1 Риека

Исход игры
ПАОК
86.6% (116)
Ничья
8.2% (11)
Риека
5.2% (7)
Тотал 2.5
Больше
33.08% (44)
Меньше
66.92% (89)
Обе команды забьют
Да
39.85% (53)
Нет
60.15% (80)
Популярный счёт
1:0 ПАОК
29.9% (40)
2:1 ПАОК
28.4% (38)
2:0 ПАОК
26.1% (35)
1:1 Ничья
6.7% (9)
0:1 Риека
3% (4)
1:2 Риека
1.5% (2)
3:1 ПАОК
1.5% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 