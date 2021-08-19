Лига конференций 2021-2022
0:1
33' ГолЛепиница Иван
1:1
90' Гол в свои воротаГалешич Нико
Ход матча
33'
0:1
90'
1:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бисесвар Диего
|1
|0.33
|2.
|Шваб Штефан
|1
|0.33
|3.
|Оливейра Нелсон
|1
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бушня Денис
|2
|0.4
|2.
|Ампем Принц
|2
|0.4
|3.
|Дрмич Йосип
|1
|0.2
|4.
|Павичич Домагой
|1
|0.2
|5.
|Абасс Исса
|1
|0.2
|6.
|Лепиница Иван
|1
|0.2
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Лепиница Иван
|0
|1
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ПАОК
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|Риека
|0
|12.5% (1)
|25% (2)
|12.5% (1)
|25% (2)
|25% (2)
Предыдущие игры
ПАОК Последние 20 матчей: +12 =2 -6ПАОК 2:0 Богемианс Богемианс 2:1 ПАОК Фейеноорд 1:2 ПАОК Хераклес 1:2 ПАОК
Риека Последние 20 матчей: +13 =3 -4Осиек 1:0 Риека Риека 4:1 Хиберниан Хиберниан 1:1 Риека Динамо Загреб 3:3 Риека
Риека 1:0 Гзира Юнайтед Риека 2:0 Истра 1961 Гзира Юнайтед 0:2 Риека Риека 2:0 ХНК Горица Вольфсбергер 1:3 Риека Риека 2:1 ХНК Горица Вараждин 2:3 Риека Славен 0:2 Риека Риека 1:5 Динамо Загреб Хайдук 3:2 Риека Риека 0:0 Осиек Истра 1961 1:2 Риека Риека 3:0 Локомотив Загреб Истра 1961 3:2 Риека Шибеник 0:1 Риека ХНК Горица 3:4 Риека
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Базель
|Кабрал Артур
|7
|1
|0
|2.
|Нью-Сейнтс
|Макманус Деклан
|6
|3
|0
|3.
|КуПС
|Рангел
|5
|0
|0
|4.
|Эльфсборг
|Фрик Пер
|5
|0
|0
|5.
|Фейеноорд
|Тиль Гус
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Милсами
|Болохан Вадим
|1
|1
|2.
|Рубин
|Самошников Илья
|1
|1
|3.
|Фехервар
|Него Лоик
|2
|0
|4.
|Арарат
|Побулич Димитрие
|2
|0
|5.
|Рига
|Камеш Владимир
|0
|1
Прогнозы на матч ПАОК 1:1 Риека
Исход игры
ПАОК
86.6% (116)
Ничья
8.2% (11)
Риека
5.2% (7)
Тотал 2.5
Больше
33.08% (44)
Меньше
66.92% (89)
Обе команды забьют
Да
39.85% (53)
Нет
60.15% (80)
Популярный счёт
1:0 ПАОК
29.9% (40)
2:1 ПАОК
28.4% (38)
2:0 ПАОК
26.1% (35)
1:1 Ничья
6.7% (9)
0:1 Риека
3% (4)
1:2 Риека
1.5% (2)
3:1 ПАОК
1.5% (2)
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