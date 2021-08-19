  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига Европы 2021-2022

Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Мура
1:1
Второй тайм: 59'

Стадион:
Штурм
0'
1:0
3' Гол
Шкофлек Жига
1:1
18' Пенальти
Янтшер Якоб
23' Желтая карточка
Штурм Клемен
34' Желтая карточка
Горенц-Станкович Йон
59'
69
Обрадович
Матко
21
Карничник
Зан
9
Марушко
Матик
30
Горенц
Ян
11
Коуш
Жига
7
Козар
Ален
8
Бобичанец
Лука
20
Хорват
Томи
23
Штурм
Клемен
27
Шкофлек
Жига
33
Лотрич
Митя
27
Зибенхандль
Йорг
22
Газибегович
Юсуф
42
David
Affengruber2
5
Вютрих
Грегори
44
Данте
Амаду
4
Горенц-Станкович
Йон
25
Хирлендер
Штефан
10
Китеишвили
Отар
30
Любич
Иван
9
Йебоа
Келвин
13
Янтшер
Якоб
Мура
3-5-2
Штурм
4-1-2-1-2

Ход матча

3'
Шкофлек Жига
(Хорват Томи)
1:0
18'
1:1
Янтшер Якоб
23'
Штурм Клемен
 
34'
 
Горенц-Станкович Йон

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Бомбардиры внутри турнира

Мура
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Коуш Жига 1 0.33
2. Шкофлек Жига 1 0.33
3. Бобичанец Лука 0 0
4. Хорват Томи 0 0
Штурм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Янтшер Якоб 1 (1) 1

Карточки

Мура
# Игрок      
1. Штурм Клемен 2 0
2. Козар Ален 1 0
3. Лорбек Ник 1 0
4. Горенц Ян 1 0
5. Хорват Томи 1 0
Штурм
# Игрок      
1. Горенц-Станкович Йон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мура 100% (1) 0 0 0 0 0
 Штурм 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Мура Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Жальгирис 0:1 Мура Алюминий 1:1 Мура Мура 0:0 Жальгирис Мура 1:1 Браво
Лудогорец 3:1 Мура Копер 3:2 Мура Мура 0:0 Лудогорец Мура 0:3 Табор Сежана Мура 5:0 Шкендия Шкендия 0:1 Мура Ростов 4:0 Мура Марибор 1:3 Мура Мура 3:0 Домжале Алюминий 0:0 Мура Мура 2:2 Браво Мура 2:1 Копер Горица 1:5 Мура Мура 3:0 Олимпия Любляна Табор Сежана 3:1 Мура Мура 0:0 Целе
Штурм Последние 20 матчей: +11 =3 -6
ЛАСК 1:3 Штурм Штурм 3:1 Альтах Вольфсбергер 1:4 Штурм Удинезе 2:3 Штурм
Штурм 1:3 Ред Булл Зальцбург Штадль Паура 0:9 Штурм Штурм 1:1 Црвена Звезда Штурм 0:1 Краковия Штурм 1:3 Блау-Вайс Штурм 9:1 Лиферинг Вольфсбергер 1:3 Штурм Штурм 4:1 Рапид Вена Сваровски Тироль 2:3 Штурм Штурм 1:3 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 0:0 Штурм Штурм 3:1 ЛАСК Штурм 0:1 Вольфсбергер Рапид Вена 0:0 Штурм Штурм 3:2 Сваровски Тироль Ред Булл Зальцбург 3:1 Штурм

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Селтик Форрест Джеймс 3 0 1
2. ХИК Риски Роопе 3 1 1
3. Галатасарай Актюркоглу Мухаммед 2 0 2
4. Слован Братислава Змрхаль Яромир 2 0 1
5. Селтик Тернбулл Дэвид 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Флора Таллин Кууск Мяртен 2 1
2. Слован Братислава Вернон де Марко 1 1
3. Кайрат Абикен Айбол 1 1
4. Алашкерт Григорян Артак 2 0
5. ХИК Мурильо Луис-Карлос 2 0
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    34'
    Горенц-Станкович Йон получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    23'
    Штурм Клемен получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Янтшер Якоб из команды Штурм забивает с точки!
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Шкофлек Жига бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fazanerija Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 136
Мура 10.3% (14)
X 20.6% (28)
Штурм 69.1% (94)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мура
Ничья
Штурм
6.80
4.05
1.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Мура 1:1 Штурм онлайн


Прогнозы на матч Мура 1:1 Штурм

Исход игры
Мура
10.3% (14)
Ничья
20.6% (28)
Штурм
69.1% (94)
Тотал 2.5
Больше
48.15% (65)
Меньше
51.85% (70)
Обе команды забьют
Да
63.7% (86)
Нет
36.3% (49)
Популярный счёт
1:2 Штурм
39.7% (54)
0:1 Штурм
19.1% (26)
1:1 Ничья
16.9% (23)
1:0 Мура
5.9% (8)
0:2 Штурм
5.1% (7)
1:3 Штурм
2.9% (4)
2:0 Мура
2.2% (3)
0:0 Ничья
2.2% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 