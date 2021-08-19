Лига конференций 2021-2022
Жальгирис
2:2
Конец матча
Стадион: ЛФФ
Будё-Глимт
1:0
7' ГолКиш Томислав
1:1
49' ГолСалтнес Ульрик
1:2
54' ГолСалтнес Ульрик
2:2
90' ГолДиав Эльхаджи Пап
Ход матча
7'
1:0
49'
1:1
54'
1:2
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Киш Томислав
|1
|1
|2.
|Диав Эльхаджи Пап
|1
|1
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Салтнес Ульрик
|4
|0.8
|2.
|Берг Патрик
|3 (1)
|0.6
|3.
|Ботхейм Эрик
|2
|0.4
|4.
|Мо Бреде
|1
|0.2
|5.
|Хаген Элиас
|1
|0.2
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Жальгирис
|50% (1)
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
|Будё-Глимт
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|36.36% (4)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
Предыдущие игры
Жальгирис Последние 20 матчей: +11 =5 -4Жальгирис 0:1 Мура Жальгирис 3:0 Банга Мура 0:0 Жальгирис Жальгирис 1:3 Ференцварош
Ференцварош 2:0 Жальгирис Линфилд 1:2 Жальгирис Жальгирис 3:1 Линфилд Ритеряй 0:0 Жальгирис Жальгирис 2:0 Нявежис Джюгас Тельшяй 0:3 Жальгирис Судува 0:2 Жальгирис Жальгирис 2:2 Кауно Жальгирис Банга 1:3 Жальгирис Жальгирис 1:0 Паневежис Паневежис 0:2 Жальгирис Хегельман Литауэн 2:1 Жальгирис Нявежис 0:3 Жальгирис Жальгирис 5:1 Дайнава Алитус Ритеряй 1:1 Жальгирис Жальгирис 2:2 Джюгас Тельшяй
Будё-Глимт Последние 20 матчей: +11 =3 -6Лиллестрём 0:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Приштина Приштина 2:1 Будё-Глимт Юнкерен 1:3 Будё-Глимт
Будё-Глимт 3:0 Валюр Рана 1:4 Будё-Глимт Валюр 0:3 Будё-Глимт Сарпсборг-08 2:2 Будё-Глимт Легия 2:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:3 Легия Будё-Глимт 2:2 Викинг Саннефьёрд 1:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 4:1 Стабек Будё-Глимт 0:2 Мольде Волеренга 1:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 7:2 Стрёмсгодсет Будё-Глимт 2:0 Мьёндален Одд 1:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Хёугесунн Бранн 1:2 Будё-Глимт
Последние игры между собой
Жальгирис: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Будё-Глимт: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Нью-Сейнтс
|Макманус Деклан
|6
|3
|0
|2.
|КуПС
|Рангел
|5
|0
|0
|3.
|Эльфсборг
|Фрик Пер
|5
|0
|0
|4.
|Фейеноорд
|Тиль Гус
|5
|0
|0
|5.
|Базель
|Кабрал Артур
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Милсами
|Болохан Вадим
|1
|1
|2.
|Рубин
|Самошников Илья
|1
|1
|3.
|Фехервар
|Него Лоик
|2
|0
|4.
|Арарат
|Побулич Димитрие
|2
|0
|5.
|Рига
|Камеш Владимир
|0
|1
Прогнозы на матч Жальгирис 2:2 Будё-Глимт
Исход игры
Жальгирис
33.6% (45)
Ничья
17.9% (24)
Будё-Глимт
48.5% (65)
Тотал 2.5
Больше
45.86% (61)
Меньше
54.14% (72)
Обе команды забьют
Да
60.9% (81)
Нет
39.1% (52)
Популярный счёт
1:2 Будё-Глимт
26.9% (36)
1:1 Ничья
16.4% (22)
0:1 Будё-Глимт
14.9% (20)
2:1 Жальгирис
13.4% (18)
1:0 Жальгирис
11.9% (16)
2:0 Жальгирис
6% (8)
0:2 Будё-Глимт
4.5% (6)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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