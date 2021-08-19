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Лига конференций 2021-2022

Жальгирис
2:2
Конец матча

Стадион:
Будё-Глимт
0'
1:0
7' Гол
Киш Томислав
1:1
49' Гол
Салтнес Ульрик
1:2
54' Гол
Салтнес Ульрик
2:2
90' Гол
Диав Эльхаджи Пап
90'+6

Бомбардиры внутри турнира

Жальгирис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Киш Томислав 1 1
2. Диав Эльхаджи Пап 1 1
Будё-Глимт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Салтнес Ульрик 4 0.8
2. Берг Патрик 3 (1) 0.6
3. Ботхейм Эрик 2 0.4
4. Мо Бреде 1 0.2
5. Хаген Элиас 1 0.2

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Жальгирис 50% (1) 0 0 0 0 50% (1)
 Будё-Глимт 9.09% (1) 18.18% (2) 9.09% (1) 36.36% (4) 9.09% (1) 18.18% (2)

Предыдущие игры

Жальгирис Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Жальгирис 0:1 Мура Жальгирис 3:0 Банга Мура 0:0 Жальгирис Жальгирис 1:3 Ференцварош
Ференцварош 2:0 Жальгирис Линфилд 1:2 Жальгирис Жальгирис 3:1 Линфилд Ритеряй 0:0 Жальгирис Жальгирис 2:0 Нявежис Джюгас Тельшяй 0:3 Жальгирис Судува 0:2 Жальгирис Жальгирис 2:2 Кауно Жальгирис Банга 1:3 Жальгирис Жальгирис 1:0 Паневежис Паневежис 0:2 Жальгирис Хегельман Литауэн 2:1 Жальгирис Нявежис 0:3 Жальгирис Жальгирис 5:1 Дайнава Алитус Ритеряй 1:1 Жальгирис Жальгирис 2:2 Джюгас Тельшяй
Будё-Глимт Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Лиллестрём 0:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Приштина Приштина 2:1 Будё-Глимт Юнкерен 1:3 Будё-Глимт
Будё-Глимт 3:0 Валюр Рана 1:4 Будё-Глимт Валюр 0:3 Будё-Глимт Сарпсборг-08 2:2 Будё-Глимт Легия 2:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:3 Легия Будё-Глимт 2:2 Викинг Саннефьёрд 1:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 4:1 Стабек Будё-Глимт 0:2 Мольде Волеренга 1:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 7:2 Стрёмсгодсет Будё-Глимт 2:0 Мьёндален Одд 1:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Хёугесунн Бранн 1:2 Будё-Глимт

Последние игры между собой

Жальгирис: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Будё-Глимт: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Будё-Глимт 3:1 Жальгирис Лига Европы

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Нью-Сейнтс Макманус Деклан 6 3 0
2. КуПС Рангел 5 0 0
3. Эльфсборг Фрик Пер 5 0 0
4. Фейеноорд Тиль Гус 5 0 0
5. Базель Кабрал Артур 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Милсами Болохан Вадим 1 1
2. Рубин Самошников Илья 1 1
3. Фехервар Него Лоик 2 0
4. Арарат Побулич Димитрие 2 0
5. Рига Камеш Владимир 0 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Фет Сондре получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Киш Томислав бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на LFF Stadium, Vilnius. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 134
Жальгирис 33.6% (45)
X 17.9% (24)
Будё-Глимт 48.5% (65)
Все прогнозы
Где смотреть матч Жальгирис 2:2 Будё-Глимт онлайн


Прогнозы на матч Жальгирис 2:2 Будё-Глимт

Исход игры
Жальгирис
33.6% (45)
Ничья
17.9% (24)
Будё-Глимт
48.5% (65)
Тотал 2.5
Больше
45.86% (61)
Меньше
54.14% (72)
Обе команды забьют
Да
60.9% (81)
Нет
39.1% (52)
Популярный счёт
1:2 Будё-Глимт
26.9% (36)
1:1 Ничья
16.4% (22)
0:1 Будё-Глимт
14.9% (20)
2:1 Жальгирис
13.4% (18)
1:0 Жальгирис
11.9% (16)
2:0 Жальгирис
6% (8)
0:2 Будё-Глимт
4.5% (6)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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