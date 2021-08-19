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Лига конференций 2021-2022

Ракув
1:0
Конец матча

Стадион:
Гент
0'
1:0
64' Гол
Нивулис Анджей
90'+9

Ход матча

64'
Нивулис Анджей
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Ракув
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нивулис Анджей 1 0.2
2. Гутковский Владислав 1 0.2
3. Длугош Виктор 0 0
Гент
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тиссудали Тарик 2 0.4
2. Бруно Джанни 1 0.2
3. Вадис Оджиджа-Офоэ 1 0.2
4. Окуму Джозеф 1 0.2
5. Маледе Йонас 1 0.2
6. Oladoye Adewale 1 0.2

Карточки

Ракув
# Игрок      
1. Нивулис Анджей 1 0
2. Выдра Доминик 1 0
3. Вдовяк Матеуш 1 0
Гент
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Ракув 0 0 0 0 50% (1) 0 50% (1)
 Гент 14.29% (1) 0 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1) 28.57% (2) 0

Предыдущие игры

Ракув Последние 20 матчей: +14 =5 -1
Рубин 0:1 Ракув Висла Краков 1:2 Ракув Ракув 0:0 Рубин Ягеллония 3:0 Ракув
Ракув 0:0 Судува Пяст 2:3 Ракув Судува 0:0 Ракув Легия 1:1 Ракув Ред Булл Зальцбург 2:2 Ракув Погонь Щецин 1:3 Ракув Ракув 1:0 Пяст Сталь Мелец 0:1 Ракув Ракув 2:1 Арка Гдыня Ягеллония 0:0 Ракув Ракув 2:0 Шлёнск Варта Познань 0:2 Ракув Ракув 3:1 Лех Краковия 1:2 Ракув Висла Краков 1:2 Ракув Ракув 0:0 Гурник Забже
Гент Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Гент 2:0 Мехелен РФШ Рига 0:1 Гент Остенде 1:0 Гент Гент 2:2 РФШ Рига
Гент 2:2 Беерсхот-Вильрейк Волеренга 2:0 Гент Синт-Трейден 2:1 Гент Гент 4:0 Волеренга Спарта Роттердам 3:3 Гент Утрехт 3:0 Гент Гент 1:1 Фейеноорд Диккельвенн 2:3 Гент Мехелен 1:2 Гент Гент 2:0 Стандард Остенде 0:4 Гент Гент 2:1 Остенде Стандард 2:1 Гент Гент 2:2 Мехелен Зульте-Варегем 2:7 Гент Гент 4:0 Шарлеруа

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Нью-Сейнтс Макманус Деклан 6 3 0
2. КуПС Рангел 5 0 0
3. Эльфсборг Фрик Пер 5 0 0
4. Фейеноорд Тиль Гус 5 0 0
5. Базель Кабрал Артур 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Милсами Болохан Вадим 1 1
2. Рубин Самошников Илья 1 1
3. Фехервар Него Лоик 2 0
4. Арарат Побулич Димитрие 2 0
5. Рига Камеш Владимир 0 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 23'
    Арсенич Зоран уходит с поля. [player2] выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Bielsko-Biala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 139
Ракув 3.6% (5)
X 24.5% (34)
Гент 71.9% (100)
Все прогнозы
Где смотреть матч Ракув 1:0 Гент онлайн


Прогнозы на матч Ракув 1:0 Гент

Исход игры
Ракув
3.6% (5)
Ничья
24.5% (34)
Гент
71.9% (100)
Тотал 2.5
Больше
37.68% (52)
Меньше
62.32% (86)
Обе команды забьют
Да
58.7% (81)
Нет
41.3% (57)
Популярный счёт
1:2 Гент
34.5% (48)
0:1 Гент
30.2% (42)
1:1 Ничья
21.6% (30)
0:2 Гент
5.8% (8)
0:0 Ничья
2.2% (3)
1:0 Ракув
2.2% (3)
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