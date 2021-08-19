Лига конференций 2021-2022
Ракув
1:0
Конец матча
Стадион: Городской стадион Бельско-Бялы
Гент
1:0
64' ГолНивулис Анджей
Ход матча
64'
1:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нивулис Анджей
|1
|0.2
|2.
|Гутковский Владислав
|1
|0.2
|3.
|Длугош Виктор
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тиссудали Тарик
|2
|0.4
|2.
|Бруно Джанни
|1
|0.2
|3.
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|1
|0.2
|4.
|Окуму Джозеф
|1
|0.2
|5.
|Маледе Йонас
|1
|0.2
|6.
|Oladoye Adewale
|1
|0.2
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Нивулис Анджей
|1
|0
|2.
|Выдра Доминик
|1
|0
|3.
|Вдовяк Матеуш
|1
|0
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Ракув
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
|Гент
|14.29% (1)
|0
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|0
Предыдущие игры
Ракув Последние 20 матчей: +14 =5 -1Рубин 0:1 Ракув Висла Краков 1:2 Ракув Ракув 0:0 Рубин Ягеллония 3:0 Ракув
Ракув 0:0 Судува Пяст 2:3 Ракув Судува 0:0 Ракув Легия 1:1 Ракув Ред Булл Зальцбург 2:2 Ракув Погонь Щецин 1:3 Ракув Ракув 1:0 Пяст Сталь Мелец 0:1 Ракув Ракув 2:1 Арка Гдыня Ягеллония 0:0 Ракув Ракув 2:0 Шлёнск Варта Познань 0:2 Ракув Ракув 3:1 Лех Краковия 1:2 Ракув Висла Краков 1:2 Ракув Ракув 0:0 Гурник Забже
Гент Последние 20 матчей: +10 =5 -5Гент 2:0 Мехелен РФШ Рига 0:1 Гент Остенде 1:0 Гент Гент 2:2 РФШ Рига
Гент 2:2 Беерсхот-Вильрейк Волеренга 2:0 Гент Синт-Трейден 2:1 Гент Гент 4:0 Волеренга Спарта Роттердам 3:3 Гент Утрехт 3:0 Гент Гент 1:1 Фейеноорд Диккельвенн 2:3 Гент Мехелен 1:2 Гент Гент 2:0 Стандард Остенде 0:4 Гент Гент 2:1 Остенде Стандард 2:1 Гент Гент 2:2 Мехелен Зульте-Варегем 2:7 Гент Гент 4:0 Шарлеруа
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Нью-Сейнтс
|Макманус Деклан
|6
|3
|0
|2.
|КуПС
|Рангел
|5
|0
|0
|3.
|Эльфсборг
|Фрик Пер
|5
|0
|0
|4.
|Фейеноорд
|Тиль Гус
|5
|0
|0
|5.
|Базель
|Кабрал Артур
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Милсами
|Болохан Вадим
|1
|1
|2.
|Рубин
|Самошников Илья
|1
|1
|3.
|Фехервар
|Него Лоик
|2
|0
|4.
|Арарат
|Побулич Димитрие
|2
|0
|5.
|Рига
|Камеш Владимир
|0
|1
Прогнозы на матч Ракув 1:0 Гент
Исход игры
Ракув
3.6% (5)
Ничья
24.5% (34)
Гент
71.9% (100)
Тотал 2.5
Больше
37.68% (52)
Меньше
62.32% (86)
Обе команды забьют
Да
58.7% (81)
Нет
41.3% (57)
Популярный счёт
1:2 Гент
34.5% (48)
0:1 Гент
30.2% (42)
1:1 Ничья
21.6% (30)
0:2 Гент
5.8% (8)
0:0 Ничья
2.2% (3)
1:0 Ракув
2.2% (3)
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