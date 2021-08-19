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Лига конференций 2021-2022

Трабзонспор
1:2
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Рома
Трабзонспор
Рома

Бомбардиры внутри турнира

Трабзонспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нвакаеме Энтони 1 0.33
2. Джанини Жорже 1 0.33
3. Корнелиус Андреас 1 0.33
4. Ие Эдгар 1 0.33
5. Vitor Hugo III2 1 0.33
Рома
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пеллегрини Лоренцо 1 1

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Трабзонспор 25% (1) 0 0 50% (2) 25% (1) 0
 Рома 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Трабзонспор Последние 20 матчей: +9 =10 -1
Малатьяспор 1:5 Трабзонспор Мольде 1:1 Трабзонспор Трабзонспор 3:3 Мольде Трабзонспор 2:1 Касымпаша
Трабзонспор 0:0 Истанбул Башакшехир Трабзонспор 1:0 Бандырмаспор Трабзонспор 2:1 Генчлербирлиги Коньяспор 1:1 Трабзонспор Трабзонспор 2:1 Антальяспор Гёзтепе 1:1 Трабзонспор Трабзонспор 2:0 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 1:1 Трабзонспор Трабзонспор 1:1 Хатайспор Ризеспор 0:0 Трабзонспор Трабзонспор 1:1 Кайсериспор Сивасспор 0:0 Трабзонспор Трабзонспор 4:1 Анкарагюджю Эрзурумспор 0:0 Трабзонспор Трабзонспор 1:3 Аланьяспор Касымпаша 1:2 Трабзонспор
Рома Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Рома 5:0 Раджа Касабланка Бетис 5:2 Рома Белененсеш 1:3 Рома Рома 0:0 Севилья
Порту 1:1 Рома Рома 5:2 Дебрецен Триестина 0:1 Рома Рома 2:0 Тернана Специя 2:2 Рома Рома 2:0 Лацио Интер Милан 3:1 Рома Рома 5:0 Кротоне Рома 3:2 Манчестер Юнайтед Сампдория 2:0 Рома Манчестер Юнайтед 6:2 Рома Кальяри 3:2 Рома Рома 1:1 Аталанта Торино 3:1 Рома Рома 1:1 Аякс Рома 1:0 Болонья

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Нью-Сейнтс Макманус Деклан 6 3 0
2. КуПС Рангел 5 0 0
3. Эльфсборг Фрик Пер 5 0 0
4. Фейеноорд Тиль Гус 5 0 0
5. Базель Кабрал Артур 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Милсами Болохан Вадим 1 1
2. Рубин Самошников Илья 1 1
3. Фехервар Него Лоик 2 0
4. Арарат Побулич Димитрие 2 0
5. Рига Камеш Владимир 0 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Дополнительное время
    90'
    Команды переиграют 3 минуты. 
  • Замена
    90'
    Двойная замена у "Ромы". Ушли Пеллегрини и Верету, вышли Кумбулла и Диавара. 
  • 89'
    Кристанте выполнил длинную передачу вперёд, в район штрафной площадки, но никого из партнёров там не оказалось. 
  • 88'
    Бруно Перес совершил рейд по правому флангу, дошёл до штрафной площадки и выполнил неточный навес - мяч срезался с ноги и ушёл за пределы поля. 
  • 87'
    На половине поля "Трабзонспора" проходит игра, но без обострения. "Рома" владеет мячом и не особо стремится забивать третий гол. 
  • 86'
    Карлес Перес попытался прорваться по левому флангу. От соперника ушёл, но слишком сильно пробросил мяч, выпустив его за лицевую линию. 
  • Замена
    85'
    В составе "Трабзонспора" состоялась замена. Вместо Джанини вышел Койта. 
  • Офсайд
    85'
    Атака "Трабзонспора" не увенчалась успехом, положение "вне игры" усмотрел лайнсмен. 
  • Замена
    84'
    Двойная замена в составе "Ромы". Вместо Мхитаряна и Шомуродова выходят Карлес Перес и Майораль. 
  • Описание гола
    83'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-2!!! ШОМУРОДОВ!!! Манчини выигрывает воздух после подачи углового и пробивает головой в штангу, мяч отлетает к Шомуродову, который не промахивается с нескольких метров. 
  • Угловой
    82'
    Дзаньоло простреливает с правого края штрафной площадки, попадает в Трондсена и зарабатывает угловой. 
  • 81'
    Карсдорп выполнил вбрасывание из-за боковой линии. Отправил мяч Шомуродову, который не справился с приёмом. 
  • Фол, нарушение
    79'
    Матей Юг назначил штрафной в пользу "Трабзонспора". Манчини нарушил правила в борьбе с Корнелиусом. 
  • 78'
    "Рома" владеет мячом в центре поля, пытаясь найти пути к воротам Чакыра. Пока всё закрыто. 
  • Замена
    77'
    Замена в составе "Трабзонспора". Вместо Оздемира вышел Омюр. 
  • 75'
    Карсдорп принял мяч на правом фланге, выполнил передачу к лицевой линии на Дзаньоло, но Николо опередили защитники. 
  • 74'
    Шомуродов получил мяч, сыграл на Мхитаряна, получил передачу в ответ, а потом обрезался. 
  • Офсайд
    73'
    Наступление "Ромы" левым флангом было прервано свистком арбитра. Не выдержал линию и оказался в офсайде Генрих Мхитарян. 
  • Фол, нарушение
    72'
    Дзаньоло попытался начать атаку, но против этого оказался Гамшик, нарушивший правила. 
  • 71'
    "Волки" включают высокий прессинг, но дивидендов он не приносит - при помощи коротких передач хозяева выходят в атаку. 
  • Опасный момент
    69'
    НВАКАЕМЕ! Энтони получает мяч на левом фланге, входит в штрафную площадь и пробивает - Руй Патрисиу реагирует, ещё один удар от Нвакаеме, но уже мимо створа. 
  • 68'
    Нвакаеме обыгрывает Карсдорпа на левом фланге, а потом выполняет слишком сильную подачу. 
  • 67'
    После забитого гола "Трабзонспор" продолжает владеть мячом и стремится впервые в матче выйти вперёд. "Рома" пока всей командой на своей половине поля. 
  • Опасный момент
    65'
    Тут же ещё один момент у хозяев. Нвакаеме доходит до дуги штрафной площадки, смещается в центр и пробивает прямо в руки Патрисиу. 
  • Описание гола
    64'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-1!!! КОРНЕЛИУС!!! Бруно Перес проходит по правому флангу и выполнят подачу в центр, где выигрывает воздух Корнелиус и пробивает головой в правый угол. 
  • Замена
    63'
    Двойная замена в составе "Трабзонспора". Вместо Жервиньо и Кейбаши вышли Корнелиус и Трондсен. 
  • Офсайд
    61'
    Поднят флажок лайнсмена - Шомуродов оказался в положении "вне игры" после передачи Мхитаряна. 
  • Угловой
    60'
    Два корнера подряд с правого фланга исполнили хозяева, но ни один из них к удару по воротам Патрисиу так и не привёл. 
  • Фол, нарушение
    59'
    Шомуродов нарушил правила в центре поля, сбив Бруно Переса, пытавшегося разогнать атаку. 
  • 57'
    Успешную контратаку провела "Рома", а теперь будем следить за ответом "Трабзонспора", которому нужно переходить на игру первым номером. 
  • Описание гола
    56'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-1!!! ПЕЛЛЕГРИНИ!!! Мхитарян выполнил подачу с левого фланга на дальний край вратарской, откуда ударом в касание мяч в сетку отправил Лоренцо Пеллегрини. 
  • 55'
    Кейбаши прочитал передачу Карсдорпа на Шомуродова в штрафную площадь и успешно сыграл на перехвате. 
  • 54'
    Дзаньоло вошёл в штрафную площадь левым краем, сблизился с вратарской и пробил из-под защитника, но получилось слишком слабо и неточно. 
  • Травма, повреждение
    53'
    А теперь и врачи "Ромы" появились на поле, чтобы помочь Пеллегрини, получившему болезненный удар в лицо. Многовато грубости на старте второго тайма. 
  • Травма, повреждение
    52'
    Бакасетас оказался на газоне после верховой борьбы с Матиасом Виньей. Медицинская бригада сразу же отправилась на помощь. 
  • Фол, нарушение
    50'
    А теперь арбитр назначил штрафной в пользу "Ромы". Подачу исполнил Пеллегрини, после чего мимо ворот пробил Шомуродов. 
  • Фол, нарушение
    49'
    Пеллегрини не сумел убежать в контратаку по правому флангу, потерял мяч, а потом нарушил правила на Бакасетасе. 
  • 48'
    Винья проходит по левому флангу и выполняет подачу в район вратарской, но никто из партнёров не успевает к мячу. 
  • 47'
    Замен в перерыве не случилось, смотрим, что изменится в действиях команд во второй 45-минутке. Пока "Рома" пробует организовать первую атаку после перерыва. 
  • Второй тайм начался
    46'
    В противостоянии "Трабзонспора" и "Ромы" начинается второй тайм. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Нвакаеме попадает в положение "вне игры" на левом фланге, это фиксирует Матей Юг, а сразу после этого даёт свисток, завершая первую половину встречи. 
  • 44'
    Гамшик выполняет передачу на Бакасетаса, который первым касанием принимает мяч, вторым подрабатывает под левую и третьим пробивает - мимо створа. 
  • Фол, нарушение
    43'
    "Трабзонспор" провёл атаку левым флангом, затем мяч был доставлен в штрафную площадь на Жервиньо, который не смог пробить, зато правила нарушил. 
  • 42'
    Попадают в кадр запасные футболисты "Ромы". Вполне вероятно, что кто-то из них выйдет на поле сразу после перерыва, так как с опасными моментами у "волков" пока не очень складывается. 
  • 41'
    Гости включили высокий прессинг, с которым "Трабзонспор" справился при помощи паса на Чакыра и последующим выносом в район центрального круга. 
  • 40'
    Бруно Перес выполнил передачу низом по правому флангу, но адресата не нашёл, так как на пути мяча оказался Ибаньес. 
  • Опасный момент
    39'
    ОПАСНО! Карсдорп получил мяч на правом крае штрафной площадки и пробил в ближний угол вторым касанием, но не попал в створ. 
  • 38'
    Начинают свистеть трибуны, так как их категорически не устраивает происходящее: "Рома" забирает мяч и катает его на своей половине. 
  • 37'
    Справляется "Трабзонспор" с угловым соперника, а потом ещё и права на вбрасывание из-за боковой линии на правом фланге добивается. 
  • Угловой
    36'
    Дзаньоло играет на правый фланг на Карсдорпа, Рик простреливает в район ближней штанги - мяч на угловой выбивает Уго. 
  • Офсайд
    35'
    Контратака "Трабзонспора" правым флангом прерывается свистком арбитра - лайнсмен усмотрел положение "вне игры" у Жервиньо. 
  • Фол, нарушение
    33'
    "Рома" получает право на штрафной удар на правом фланге, хозяева нарушили правила на Пеллегрини. 
  • Опасный момент
    32'
    Нвакаеме добрался до штрафной площадки, но не сумел пробить, зато с этим справился Гамшик, выстрелив в касание - Патрисиу справился. 
  • Фол, нарушение
    31'
    Мхитарян вошёл в штрафную площадь с левого фланга, не сумел обыграть один в один Уго, а потом ещё и правила на Пересе нарушил. 
  • 29'
    Витор Уго грамотно занимает позицию и перехватывает мяч в своей штрафной площадке после прострела Рика Карсдорпа с правого фланга. 
  • Угловой
    28'
    Николо Дзаньоло выполнил подачу с углового с правого фланга. Но партнёров найти не сумел, так как слишком высоко отправил мяч. 
  • 27'
    Карсдорп принял мяч на правом фланге, перед штрафной площадкой, но далеко отпустил его от себя и позволил Нвакаеме сыграть в отборе. 
  • Фол, нарушение
    26'
    Без остроты обошёлся и стандарт хозяев, после чего гости провели атаку, которую результативным ударом завершил Мхитарян, но перед этим подыграл себе рукой. 
  • Угловой
    25'
    Ответная контратака "Трабзонспора" завершается заработанным угловым ударом. С правого фланга будет выполнена подача. 
  • 24'
    Стандартное положение в исполнении "Ромы" ничем интересным не отметилось, дело завершилось неточным ударом по воротам. 
  • Фол, нарушение
    23'
    Берат Оздемир нарушил правила недалеко от собственной штрафной площадки, уронив на газон Генриха Мхитаряна. 
  • 22'
    Энтони Нвакаеме сместился с левого фланга в центр и пробил из-за пределов штрафной площадки. Получилось сильно, но прямо в руки Патрисиу. 
  • 21'
    Угуджан Чакыр перевёл мяч на правый фланг, но сделал это слишком сильно - Бруно Перес лишь коснулся круглого и не сумел сохранить его в игре. 
  • 20'
    "Рома" завладела инициативой. В последние минуты больше работает с мячом и действует первым номером, но хозяева пока располагаются компактно и зон не оставляют. 
  • Угловой
    18'
    Пеллегрини исполнил подачу с углового с левого фланга, Чакыр выбил мяч кулаками из штрафной площади, после чего неточно пробил Верету. 
  • 17'
    Атакой на атаку стараются отвечать команды. Сейчас "Рома" попыталась организовать наступление левым флангом, но смогла заработать лишь аут. 
  • 16'
    Нвакаеме принял мяч на левом фланге, сблизился со штрафной площадкой и пробил в ближний угол - Руй Патрисиу не сплоховал. 
  • Желтая карточка
    14'
    Матиас Винья вошёл в штрафную площадку с левого фланга и упал - арбитр дал свисток и показал жёлтую, но самому Матиасу, увидев симуляцию. 
  • Желтая карточка
    13'
    Бруно Перес нарушает правила на левом фланге, роняя на газон Генриха Мхитаряна, после чего видит перед собой жёлтую карточку. 
  • Опасный момент
    12'
    Бруно Перес вырезает классную передачу на левый край штрафной площадки на Гамшика, который принимает мяч около лицевой линии и простреливает во вратарскую, но никто из партнёров не успевает. 
  • 11'
    И снова атака "Трабзонспора" обрывается из-за неточного паса, на сей раз случилась ошибка после перевода мяча с центра на правый фланг. 
  • 10'
    Через короткий пас хозяева смогли выйти в атаку. Гамшик получил мяч в центре поля, прошёл несколько метров и выполнил безадресную передачу. 
  • 8'
    Жервиньо выполнил передачу вперёд по правому флангу на Джанини, который не сумел обыграть один в один Манчини. 
  • 7'
    Рик Карсдорп подключился к атаке правым флангом. Сблизился со штрафной площадкой и перевёл мяч в центр, но ошибся - Мареку Гамшику подарил игровой снаряд. 
  • 6'
    Шомуродов открылся под передачу на правом фланге, но не сумел добраться до сильно пущенного мяча. 
  • 5'
    Хозяева смогли доставить мяч в штрафную площадку "Ромы", но обошлось без опасного момента, так как на отбой сыграл Ибаньес. 
  • Фол, нарушение
    4'
    Пеллегрини взял мяч и устремился к чужим воротам. Добрался до штрафной площадки, обрезался и нарушил правила, толкнув в спину Бакасетаса. 
  • 3'
    Жорже Джанини получил мяч перед штрафной площадкой и решил пробить, но на пути игрового снаряда оказался защитник "Ромы". 
  • 2'
    "Трабзонспор" начал с центра поля и попытался провести атаку левым флангом, но с первого раза не вышло - римляне успешны в отборе. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовый свисток и поединок начинается! 
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    15'
    Винья Матиас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    14'
    Перес Бруно получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Senol Gunes Akyazi Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Трабзонспор 1:2 Рома онлайн


Прогнозы на матч Трабзонспор 1:2 Рома

Исход игры
Трабзонспор
6.5% (9)
Ничья
10.1% (14)
Рома
83.5% (116)
Тотал 2.5
Больше
68.61% (94)
Меньше
31.39% (43)
Обе команды забьют
Да
75.18% (103)
Нет
24.82% (34)
Популярный счёт
1:2 Рома
49.6% (69)
0:2 Рома
11.5% (16)
1:1 Ничья
8.6% (12)
0:1 Рома
8.6% (12)
1:3 Рома
6.5% (9)
2:1 Трабзонспор
4.3% (6)
2:3 Рома
2.2% (3)
0:3 Рома
2.2% (3)
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