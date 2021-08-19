Лига конференций 2021-2022
Трабзонспор
1:2
Второй тайм: 90+'
Стадион: Шенол Гюнеш
Рома
0:1
55' ГолПеллегрини Лоренцо
1:1
64' ГолКорнелиус Андреас
1:2
81' ГолШомуродов Элдор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Перес БруноЗащитник
-
15 Ие ЭдгарЗащитник
-
31 Уго ВиторЗащитник
- Полузащитник
-
17 Гамшик МарекПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
90 Асан СерканЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Малли ЮнусПолузащитник
-
20 Сари ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Авджи Абдулла
- Основной состав
-
11 Патрисиу РуйВратарь
- Защитник
-
17 Винья МатиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
63 Боер ПьетроВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Перес КарлесПолузащитник
-
52 Бове ЭдоардоПолузащитник
-
54 Дарбо ЭбримаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Моуринью Жозе
Ход матча
55'
64'
81'
1:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нвакаеме Энтони
|1
|0.33
|2.
|Джанини Жорже
|1
|0.33
|3.
|Корнелиус Андреас
|1
|0.33
|4.
|Ие Эдгар
|1
|0.33
|5.
|Vitor Hugo III2
|1
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пеллегрини Лоренцо
|1
|1
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Трабзонспор
|25% (1)
|0
|0
|50% (2)
|25% (1)
|0
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Трабзонспор Последние 20 матчей: +9 =10 -1Малатьяспор 1:5 Трабзонспор Мольде 1:1 Трабзонспор Трабзонспор 3:3 Мольде Трабзонспор 2:1 Касымпаша
Трабзонспор 0:0 Истанбул Башакшехир Трабзонспор 1:0 Бандырмаспор Трабзонспор 2:1 Генчлербирлиги Коньяспор 1:1 Трабзонспор Трабзонспор 2:1 Антальяспор Гёзтепе 1:1 Трабзонспор Трабзонспор 2:0 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 1:1 Трабзонспор Трабзонспор 1:1 Хатайспор Ризеспор 0:0 Трабзонспор Трабзонспор 1:1 Кайсериспор Сивасспор 0:0 Трабзонспор Трабзонспор 4:1 Анкарагюджю Эрзурумспор 0:0 Трабзонспор Трабзонспор 1:3 Аланьяспор Касымпаша 1:2 Трабзонспор
Рома Последние 20 матчей: +9 =5 -6Рома 5:0 Раджа Касабланка Бетис 5:2 Рома Белененсеш 1:3 Рома Рома 0:0 Севилья
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Нью-Сейнтс
|Макманус Деклан
|6
|3
|0
|2.
|КуПС
|Рангел
|5
|0
|0
|3.
|Эльфсборг
|Фрик Пер
|5
|0
|0
|4.
|Фейеноорд
|Тиль Гус
|5
|0
|0
|5.
|Базель
|Кабрал Артур
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Милсами
|Болохан Вадим
|1
|1
|2.
|Рубин
|Самошников Илья
|1
|1
|3.
|Фехервар
|Него Лоик
|2
|0
|4.
|Арарат
|Побулич Димитрие
|2
|0
|5.
|Рига
|Камеш Владимир
|0
|1
Прогнозы на матч Трабзонспор 1:2 Рома
Исход игры
Трабзонспор
6.5% (9)
Ничья
10.1% (14)
Рома
83.5% (116)
Тотал 2.5
Больше
68.61% (94)
Меньше
31.39% (43)
Обе команды забьют
Да
75.18% (103)
Нет
24.82% (34)
Популярный счёт
1:2 Рома
49.6% (69)
0:2 Рома
11.5% (16)
1:1 Ничья
8.6% (12)
0:1 Рома
8.6% (12)
1:3 Рома
6.5% (9)
2:1 Трабзонспор
4.3% (6)
2:3 Рома
2.2% (3)
0:3 Рома
2.2% (3)
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