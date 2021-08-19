На половине поля "Трабзонспора" проходит игра, но без обострения. "Рома" владеет мячом и не особо стремится забивать третий гол.

Бруно Перес совершил рейд по правому флангу, дошёл до штрафной площадки и выполнил неточный навес - мяч срезался с ноги и ушёл за пределы поля.

Кристанте выполнил длинную передачу вперёд, в район штрафной площадки, но никого из партнёров там не оказалось.

Двойная замена у "Ромы". Ушли Пеллегрини и Верету, вышли Кумбулла и Диавара.

В противостоянии "Трабзонспора" и "Ромы" начинается второй тайм.

Замен в перерыве не случилось, смотрим, что изменится в действиях команд во второй 45-минутке. Пока "Рома" пробует организовать первую атаку после перерыва.

Винья проходит по левому флангу и выполняет подачу в район вратарской, но никто из партнёров не успевает к мячу.

Пеллегрини не сумел убежать в контратаку по правому флангу, потерял мяч, а потом нарушил правила на Бакасетасе.

А теперь арбитр назначил штрафной в пользу "Ромы". Подачу исполнил Пеллегрини, после чего мимо ворот пробил Шомуродов.

Бакасетас оказался на газоне после верховой борьбы с Матиасом Виньей. Медицинская бригада сразу же отправилась на помощь.

А теперь и врачи "Ромы" появились на поле, чтобы помочь Пеллегрини, получившему болезненный удар в лицо. Многовато грубости на старте второго тайма.

Дзаньоло вошёл в штрафную площадь левым краем, сблизился с вратарской и пробил из-под защитника, но получилось слишком слабо и неточно.

Кейбаши прочитал передачу Карсдорпа на Шомуродова в штрафную площадь и успешно сыграл на перехвате.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-1!!! ПЕЛЛЕГРИНИ!!! Мхитарян выполнил подачу с левого фланга на дальний край вратарской, откуда ударом в касание мяч в сетку отправил Лоренцо Пеллегрини.

Успешную контратаку провела "Рома", а теперь будем следить за ответом "Трабзонспора", которому нужно переходить на игру первым номером.

Два корнера подряд с правого фланга исполнили хозяева, но ни один из них к удару по воротам Патрисиу так и не привёл.

Поднят флажок лайнсмена - Шомуродов оказался в положении "вне игры" после передачи Мхитаряна.

Двойная замена в составе "Трабзонспора". Вместо Жервиньо и Кейбаши вышли Корнелиус и Трондсен.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-1!!! КОРНЕЛИУС!!! Бруно Перес проходит по правому флангу и выполнят подачу в центр, где выигрывает воздух Корнелиус и пробивает головой в правый угол.

Тут же ещё один момент у хозяев. Нвакаеме доходит до дуги штрафной площадки, смещается в центр и пробивает прямо в руки Патрисиу.

После забитого гола "Трабзонспор" продолжает владеть мячом и стремится впервые в матче выйти вперёд. "Рома" пока всей командой на своей половине поля.

Нвакаеме обыгрывает Карсдорпа на левом фланге, а потом выполняет слишком сильную подачу.

НВАКАЕМЕ! Энтони получает мяч на левом фланге, входит в штрафную площадь и пробивает - Руй Патрисиу реагирует, ещё один удар от Нвакаеме, но уже мимо створа.

"Волки" включают высокий прессинг, но дивидендов он не приносит - при помощи коротких передач хозяева выходят в атаку.

Дзаньоло попытался начать атаку, но против этого оказался Гамшик, нарушивший правила.

Наступление "Ромы" левым флангом было прервано свистком арбитра. Не выдержал линию и оказался в офсайде Генрих Мхитарян.

Шомуродов получил мяч, сыграл на Мхитаряна, получил передачу в ответ, а потом обрезался.

Карсдорп принял мяч на правом фланге, выполнил передачу к лицевой линии на Дзаньоло, но Николо опередили защитники.

"Рома" владеет мячом в центре поля, пытаясь найти пути к воротам Чакыра. Пока всё закрыто.

Матей Юг назначил штрафной в пользу "Трабзонспора". Манчини нарушил правила в борьбе с Корнелиусом.

Карсдорп выполнил вбрасывание из-за боковой линии. Отправил мяч Шомуродову, который не справился с приёмом.

Дзаньоло простреливает с правого края штрафной площадки, попадает в Трондсена и зарабатывает угловой.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-2!!! ШОМУРОДОВ!!! Манчини выигрывает воздух после подачи углового и пробивает головой в штангу, мяч отлетает к Шомуродову, который не промахивается с нескольких метров.

Двойная замена в составе "Ромы". Вместо Мхитаряна и Шомуродова выходят Карлес Перес и Майораль.

Карлес Перес попытался прорваться по левому флангу. От соперника ушёл, но слишком сильно пробросил мяч, выпустив его за лицевую линию.

Первый тайм

— Нвакаеме попадает в положение "вне игры" на левом фланге, это фиксирует Матей Юг, а сразу после этого даёт свисток, завершая первую половину встречи.

44' Гамшик выполняет передачу на Бакасетаса, который первым касанием принимает мяч, вторым подрабатывает под левую и третьим пробивает - мимо створа.

43' "Трабзонспор" провёл атаку левым флангом, затем мяч был доставлен в штрафную площадь на Жервиньо, который не смог пробить, зато правила нарушил.

42' Попадают в кадр запасные футболисты "Ромы". Вполне вероятно, что кто-то из них выйдет на поле сразу после перерыва, так как с опасными моментами у "волков" пока не очень складывается.

41' Гости включили высокий прессинг, с которым "Трабзонспор" справился при помощи паса на Чакыра и последующим выносом в район центрального круга.

40' Бруно Перес выполнил передачу низом по правому флангу, но адресата не нашёл, так как на пути мяча оказался Ибаньес.

39' ОПАСНО! Карсдорп получил мяч на правом крае штрафной площадки и пробил в ближний угол вторым касанием, но не попал в створ.

38' Начинают свистеть трибуны, так как их категорически не устраивает происходящее: "Рома" забирает мяч и катает его на своей половине.

37' Справляется "Трабзонспор" с угловым соперника, а потом ещё и права на вбрасывание из-за боковой линии на правом фланге добивается.

36' Дзаньоло играет на правый фланг на Карсдорпа, Рик простреливает в район ближней штанги - мяч на угловой выбивает Уго.

35' Контратака "Трабзонспора" правым флангом прерывается свистком арбитра - лайнсмен усмотрел положение "вне игры" у Жервиньо.

33' "Рома" получает право на штрафной удар на правом фланге, хозяева нарушили правила на Пеллегрини.

32' Нвакаеме добрался до штрафной площадки, но не сумел пробить, зато с этим справился Гамшик, выстрелив в касание - Патрисиу справился.

31' Мхитарян вошёл в штрафную площадь с левого фланга, не сумел обыграть один в один Уго, а потом ещё и правила на Пересе нарушил.

29' Витор Уго грамотно занимает позицию и перехватывает мяч в своей штрафной площадке после прострела Рика Карсдорпа с правого фланга.

28' Николо Дзаньоло выполнил подачу с углового с правого фланга. Но партнёров найти не сумел, так как слишком высоко отправил мяч.

27' Карсдорп принял мяч на правом фланге, перед штрафной площадкой, но далеко отпустил его от себя и позволил Нвакаеме сыграть в отборе.

26' Без остроты обошёлся и стандарт хозяев, после чего гости провели атаку, которую результативным ударом завершил Мхитарян, но перед этим подыграл себе рукой.

25' Ответная контратака "Трабзонспора" завершается заработанным угловым ударом. С правого фланга будет выполнена подача.

24' Стандартное положение в исполнении "Ромы" ничем интересным не отметилось, дело завершилось неточным ударом по воротам.

23' Берат Оздемир нарушил правила недалеко от собственной штрафной площадки, уронив на газон Генриха Мхитаряна.

22' Энтони Нвакаеме сместился с левого фланга в центр и пробил из-за пределов штрафной площадки. Получилось сильно, но прямо в руки Патрисиу.

21' Угуджан Чакыр перевёл мяч на правый фланг, но сделал это слишком сильно - Бруно Перес лишь коснулся круглого и не сумел сохранить его в игре.

20' "Рома" завладела инициативой. В последние минуты больше работает с мячом и действует первым номером, но хозяева пока располагаются компактно и зон не оставляют.

18' Пеллегрини исполнил подачу с углового с левого фланга, Чакыр выбил мяч кулаками из штрафной площади, после чего неточно пробил Верету.

17' Атакой на атаку стараются отвечать команды. Сейчас "Рома" попыталась организовать наступление левым флангом, но смогла заработать лишь аут.

16' Нвакаеме принял мяч на левом фланге, сблизился со штрафной площадкой и пробил в ближний угол - Руй Патрисиу не сплоховал.

14' Матиас Винья вошёл в штрафную площадку с левого фланга и упал - арбитр дал свисток и показал жёлтую, но самому Матиасу, увидев симуляцию.

13' Бруно Перес нарушает правила на левом фланге, роняя на газон Генриха Мхитаряна, после чего видит перед собой жёлтую карточку.

12' Бруно Перес вырезает классную передачу на левый край штрафной площадки на Гамшика, который принимает мяч около лицевой линии и простреливает во вратарскую, но никто из партнёров не успевает.

11' И снова атака "Трабзонспора" обрывается из-за неточного паса, на сей раз случилась ошибка после перевода мяча с центра на правый фланг.

10' Через короткий пас хозяева смогли выйти в атаку. Гамшик получил мяч в центре поля, прошёл несколько метров и выполнил безадресную передачу.

8' Жервиньо выполнил передачу вперёд по правому флангу на Джанини, который не сумел обыграть один в один Манчини.

7' Рик Карсдорп подключился к атаке правым флангом. Сблизился со штрафной площадкой и перевёл мяч в центр, но ошибся - Мареку Гамшику подарил игровой снаряд.

6' Шомуродов открылся под передачу на правом фланге, но не сумел добраться до сильно пущенного мяча.

5' Хозяева смогли доставить мяч в штрафную площадку "Ромы", но обошлось без опасного момента, так как на отбой сыграл Ибаньес.

4' Пеллегрини взял мяч и устремился к чужим воротам. Добрался до штрафной площадки, обрезался и нарушил правила, толкнув в спину Бакасетаса.

3' Жорже Джанини получил мяч перед штрафной площадкой и решил пробить, но на пути игрового снаряда оказался защитник "Ромы".

2' "Трабзонспор" начал с центра поля и попытался провести атаку левым флангом, но с первого раза не вышло - римляне успешны в отборе.