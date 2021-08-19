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Лига конференций 2021-2022

Андерлехт
3:3
Конец матча

Стадион:
Витесс
0'
1:0
10' Гол
Раман Бенито
1:1
31' Гол
Даса Элазар
2:1
34' Гол
Раман Бенито
2:2
46' Гол
Фредериксен Николай
2:3
72' Гол
Таннан Уссама
3:3
90' Гол
Версхарен Яри
3:3
90' Не забитый пенальти
Рафаэлов Лиор
90'+7

Бомбардиры внутри турнира

Андерлехт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Раман Бенито 2 0.67
2. Версхарен Яри 2 0.67
3. Рафаэлов Лиор 1 0.33
4. Худт Уэсли 1 0.33
5. Делькруа Ханнес 1 0.33
6. Амузу Френсис 1 0.33
Витесс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Беро Матуш 2 0.67
2. Таннан Уссама 1 0.33
3. Икома Луис 1 0.33
4. Фредериксен Николай 1 0.33
5. Даса Элазар 1 0.33
6. Гбоо Янн 1 0.33

Карточки

Андерлехт
# Игрок      
Витесс
# Игрок      
1. Икома Луис 0 1

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Андерлехт 12.5% (1) 12.5% (1) 37.5% (3) 0 25% (2) 12.5% (1)
 Витесс 0 28.57% (2) 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1)

Предыдущие игры

Андерлехт Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Серкль Брюгге 1:2 Андерлехт Андерлехт 2:1 Лачи Андерлехт 3:0 Серен Юнайтед Лачи 0:3 Андерлехт
Эйпен 1:1 Андерлехт Андерлехт 1:3 Унион Сент-Жиллуаз Андерлехт 0:2 Аякс Андерлехт 1:1 ОФИ Андерлехт 1:1 Синт-Трейден Антверпен 1:0 Андерлехт Андерлехт 3:3 Брюгге Андерлехт 1:2 Генк Генк 1:1 Андерлехт Андерлехт 2:2 Антверпен Брюгге 2:2 Андерлехт Остенде 0:3 Андерлехт Синт-Трейден 0:1 Андерлехт Андерлехт 2:1 Брюгге Антверпен 1:4 Андерлехт Кортрейк 2:1 Андерлехт
Витесс Последние 20 матчей: +8 =3 -9
ПЕК Зволле 0:1 Витесс Дандолк 1:2 Витесс Витесс 2:2 Дандолк Бохум 1:2 Витесс
Витесс 0:1 Ломмель Гоу Эхед Иглс 1:1 Витесс Шальке 04 3:2 Витесс Витесс 2:1 ОФИ Витесс 0:5 Нордшелланн Витесс 1:3 Локомотив Загреб Витесс 1:3 АЕК Витесс 1:0 Леопард Сент-Камиль ЮСФА 0:1 Витесс Витесс 1:2 Дуанес Мажестик 0:2 Витесс КУЗАФ 3:1 Витесс Кадиого 0:1 Витесс Витесс 1:3 Аякс Фортуна Ситтард 3:3 Витесс Спарта Роттердам 3:0 Витесс

Последние игры между собой

Андерлехт: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Витесс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Витесс 2:1 Андерлехт Товарищеские матчи Андерлехт 5:0 Витесс Товарищеские матчи

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Базель Кабрал Артур 7 1 0
2. Нью-Сейнтс Макманус Деклан 6 3 0
3. КуПС Рангел 5 0 0
4. Эльфсборг Фрик Пер 5 0 0
5. Фейеноорд Тиль Гус 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Милсами Болохан Вадим 1 1
2. Рубин Самошников Илья 1 1
3. Фехервар Него Лоик 2 0
4. Арарат Побулич Димитрие 2 0
5. Рига Камеш Владимир 0 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Каллен Джош получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    37'
    Беро Матуш получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Раман Бенито бьет в цель!
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Даса Элазар бьет в цель!
  • Желтая карточка
    24'
    Базур Рихедли получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Раман Бенито бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lotto Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 134
Андерлехт 82.8% (111)
X 13.4% (18)
Витесс 3.7% (5)
Все прогнозы
Где смотреть матч Андерлехт 3:3 Витесс онлайн


Прогнозы на матч Андерлехт 3:3 Витесс

Исход игры
Андерлехт
82.8% (111)
Ничья
13.4% (18)
Витесс
3.7% (5)
Тотал 2.5
Больше
69.92% (93)
Меньше
30.08% (40)
Обе команды забьют
Да
78.2% (104)
Нет
21.8% (29)
Популярный счёт
2:1 Андерлехт
50% (67)
1:0 Андерлехт
13.4% (18)
1:1 Ничья
9% (12)
2:0 Андерлехт
6.7% (9)
3:1 Андерлехт
6% (8)
3:2 Андерлехт
5.2% (7)
2:2 Ничья
4.5% (6)
1:2 Витесс
3% (4)
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