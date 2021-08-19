Лига конференций 2021-2022
Андерлехт
3:3
Конец матча
Стадион: Lotto Park
Витесс
1:0
10' ГолРаман Бенито
1:1
31' ГолДаса Элазар
2:1
34' ГолРаман Бенито
2:2
46' ГолФредериксен Николай
2:3
72' ГолТаннан Уссама
3:3
90' ГолВерсхарен Яри
3:3
90' Не забитый пенальтиРафаэлов Лиор
Ход матча
10'
1:0
31'
1:1
34'
2:1
46'
72'
2:3
90'
3:3
90'
3:3
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Раман Бенито
|2
|0.67
|2.
|Версхарен Яри
|2
|0.67
|3.
|Рафаэлов Лиор
|1
|0.33
|4.
|Худт Уэсли
|1
|0.33
|5.
|Делькруа Ханнес
|1
|0.33
|6.
|Амузу Френсис
|1
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Беро Матуш
|2
|0.67
|2.
|Таннан Уссама
|1
|0.33
|3.
|Икома Луис
|1
|0.33
|4.
|Фредериксен Николай
|1
|0.33
|5.
|Даса Элазар
|1
|0.33
|6.
|Гбоо Янн
|1
|0.33
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Икома Луис
|0
|1
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Андерлехт
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|0
|25% (2)
|12.5% (1)
|Витесс
|0
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
Предыдущие игры
Андерлехт Последние 20 матчей: +8 =7 -5Серкль Брюгге 1:2 Андерлехт Андерлехт 2:1 Лачи Андерлехт 3:0 Серен Юнайтед Лачи 0:3 Андерлехт
Эйпен 1:1 Андерлехт Андерлехт 1:3 Унион Сент-Жиллуаз Андерлехт 0:2 Аякс Андерлехт 1:1 ОФИ Андерлехт 1:1 Синт-Трейден Антверпен 1:0 Андерлехт Андерлехт 3:3 Брюгге Андерлехт 1:2 Генк Генк 1:1 Андерлехт Андерлехт 2:2 Антверпен Брюгге 2:2 Андерлехт Остенде 0:3 Андерлехт Синт-Трейден 0:1 Андерлехт Андерлехт 2:1 Брюгге Антверпен 1:4 Андерлехт Кортрейк 2:1 Андерлехт
Витесс Последние 20 матчей: +8 =3 -9ПЕК Зволле 0:1 Витесс Дандолк 1:2 Витесс Витесс 2:2 Дандолк Бохум 1:2 Витесс
Витесс 0:1 Ломмель Гоу Эхед Иглс 1:1 Витесс Шальке 04 3:2 Витесс Витесс 2:1 ОФИ Витесс 0:5 Нордшелланн Витесс 1:3 Локомотив Загреб Витесс 1:3 АЕК Витесс 1:0 Леопард Сент-Камиль ЮСФА 0:1 Витесс Витесс 1:2 Дуанес Мажестик 0:2 Витесс КУЗАФ 3:1 Витесс Кадиого 0:1 Витесс Витесс 1:3 Аякс Фортуна Ситтард 3:3 Витесс Спарта Роттердам 3:0 Витесс
Последние игры между собой
Андерлехт: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Витесс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Базель
|Кабрал Артур
|7
|1
|0
|2.
|Нью-Сейнтс
|Макманус Деклан
|6
|3
|0
|3.
|КуПС
|Рангел
|5
|0
|0
|4.
|Эльфсборг
|Фрик Пер
|5
|0
|0
|5.
|Фейеноорд
|Тиль Гус
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Милсами
|Болохан Вадим
|1
|1
|2.
|Рубин
|Самошников Илья
|1
|1
|3.
|Фехервар
|Него Лоик
|2
|0
|4.
|Арарат
|Побулич Димитрие
|2
|0
|5.
|Рига
|Камеш Владимир
|0
|1
Прогнозы на матч Андерлехт 3:3 Витесс
Исход игры
Андерлехт
82.8% (111)
Ничья
13.4% (18)
Витесс
3.7% (5)
Тотал 2.5
Больше
69.92% (93)
Меньше
30.08% (40)
Обе команды забьют
Да
78.2% (104)
Нет
21.8% (29)
Популярный счёт
2:1 Андерлехт
50% (67)
1:0 Андерлехт
13.4% (18)
1:1 Ничья
9% (12)
2:0 Андерлехт
6.7% (9)
3:1 Андерлехт
6% (8)
3:2 Андерлехт
5.2% (7)
2:2 Ничья
4.5% (6)
1:2 Витесс
3% (4)
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