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Лига конференций 2021-2022

Яблонец
5:1
Конец матча

Стадион:
Жилина

Бомбардиры внутри турнира

Яблонец
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кратохвил Милош 2 2
2. Долежал Мартин 1 1
3. Поважанец Якуб 1 1
4. Мартинец Якуб 1 1
Жилина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дурис Давид 4 0.57
2. Бичахчян Ваан 4 (2) 0.57
3. Жибриль Таофик 3 0.43
4. Бернат Ян 3 (1) 0.43
5. Ананг Бенсон 1 0.14
6. Руснак Матуш 1 0.14
7. Слебодник Тибор 1 0.14
8. Гоно Мирослав 1 0.14

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Яблонец 20% (1) 20% (1) 40% (2) 0 0 20% (1)
 Жилина 16.67% (3) 16.67% (3) 16.67% (3) 11.11% (2) 16.67% (3) 22.22% (4)

Предыдущие игры

Яблонец Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Теплице 1:0 Яблонец Селтик 3:0 Яблонец Яблонец 2:2 Богемианс-1905 Яблонец 2:4 Селтик
Млада Болеслав 3:0 Яблонец Яблонец 1:0 Баник Острава Динамо Москва 0:2 Яблонец Пардубице 0:1 Яблонец Яблонец 1:1 Славия Прага Пршибрам 1:0 Яблонец Яблонец 4:1 Теплице Яблонец 3:1 Сигма Оломоуц Ческе-Будеевице 0:2 Яблонец Яблонец 3:0 Карвина Виктория Пльзень 1:1 Яблонец Яблонец 1:0 Спарта Прага Яблонец 3:1 Фастав Злин Спарта Прага 4:1 Яблонец Богемианс-1905 0:0 Яблонец Селье и Белло Влашим 2:3 Яблонец
Жилина Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Татран Липтовски-Микулаш 2:1 Жилина Жилина 5:0 Тобол Жилина 3:1 Погронье Тобол 0:1 Жилина
Злате Моравце 0:1 Жилина Жилина 2:2 Аполлон Жилина 3:0 Середь Аполлон 1:3 Жилина Дила 2:1 Жилина Жилина 5:1 Дила Локомотив Москва 3:2 Жилина Жилина 3:2 Злате Моравце Жилина 4:2 Середь Жилина 5:1 Злате Моравце Жилина 1:2 Слован Братислава Спартак Трнава 1:1 Жилина Жилина 5:3 Тренчин Жилина 4:1 Кошице-2 ДАК 2:1 Жилина Кошице-2 2:4 Жилина

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Базель Кабрал Артур 7 1 0
2. Нью-Сейнтс Макманус Деклан 6 3 0
3. КуПС Рангел 5 0 0
4. Эльфсборг Фрик Пер 5 0 0
5. Фейеноорд Тиль Гус 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Милсами Болохан Вадим 1 1
2. Рубин Самошников Илья 1 1
3. Фехервар Него Лоик 2 0
4. Арарат Побулич Димитрие 2 0
5. Рига Камеш Владимир 0 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Strelnice. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 133
Яблонец 63.9% (85)
X 30.1% (40)
Жилина 6% (8)
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Где смотреть матч Яблонец 5:1 Жилина онлайн


Прогнозы на матч Яблонец 5:1 Жилина

Исход игры
Яблонец
63.9% (85)
Ничья
30.1% (40)
Жилина
6% (8)
Тотал 2.5
Больше
34.85% (46)
Меньше
65.15% (86)
Обе команды забьют
Да
62.12% (82)
Нет
37.88% (50)
Популярный счёт
1:0 Яблонец
29.3% (39)
2:1 Яблонец
28.6% (38)
1:1 Ничья
27.1% (36)
1:2 Жилина
3.8% (5)
2:0 Яблонец
3.8% (5)
0:0 Ничья
2.3% (3)
0:1 Жилина
2.3% (3)
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