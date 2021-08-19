Лига конференций 2021-2022
Яблонец
5:1
Конец матча
Стадион: Stadion Strelnice
Жилина
1:0
10' ГолКратохвил Милош
2:0
22' ГолКратохвил Милош
3:0
41' ГолДолежал Мартин
4:0
45' ГолПоважанец Якуб
4:1
75' ГолЖибриль Таофик
5:1
90' ГолМартинец Якуб
Ход матча
10'
1:0
22'
2:0
41'
3:0
45'
4:0
75'
4:1
90'
5:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кратохвил Милош
|2
|2
|2.
|Долежал Мартин
|1
|1
|3.
|Поважанец Якуб
|1
|1
|4.
|Мартинец Якуб
|1
|1
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дурис Давид
|4
|0.57
|2.
|Бичахчян Ваан
|4 (2)
|0.57
|3.
|Жибриль Таофик
|3
|0.43
|4.
|Бернат Ян
|3 (1)
|0.43
|5.
|Ананг Бенсон
|1
|0.14
|6.
|Руснак Матуш
|1
|0.14
|7.
|Слебодник Тибор
|1
|0.14
|8.
|Гоно Мирослав
|1
|0.14
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Яблонец
|20% (1)
|20% (1)
|40% (2)
|0
|0
|20% (1)
|Жилина
|16.67% (3)
|16.67% (3)
|16.67% (3)
|11.11% (2)
|16.67% (3)
|22.22% (4)
Предыдущие игры
Яблонец Последние 20 матчей: +10 =4 -6Теплице 1:0 Яблонец Селтик 3:0 Яблонец Яблонец 2:2 Богемианс-1905 Яблонец 2:4 Селтик
Млада Болеслав 3:0 Яблонец Яблонец 1:0 Баник Острава Динамо Москва 0:2 Яблонец Пардубице 0:1 Яблонец Яблонец 1:1 Славия Прага Пршибрам 1:0 Яблонец Яблонец 4:1 Теплице Яблонец 3:1 Сигма Оломоуц Ческе-Будеевице 0:2 Яблонец Яблонец 3:0 Карвина Виктория Пльзень 1:1 Яблонец Яблонец 1:0 Спарта Прага Яблонец 3:1 Фастав Злин Спарта Прага 4:1 Яблонец Богемианс-1905 0:0 Яблонец Селье и Белло Влашим 2:3 Яблонец
Жилина Последние 20 матчей: +13 =2 -5Татран Липтовски-Микулаш 2:1 Жилина Жилина 5:0 Тобол Жилина 3:1 Погронье Тобол 0:1 Жилина
Злате Моравце 0:1 Жилина Жилина 2:2 Аполлон Жилина 3:0 Середь Аполлон 1:3 Жилина Дила 2:1 Жилина Жилина 5:1 Дила Локомотив Москва 3:2 Жилина Жилина 3:2 Злате Моравце Жилина 4:2 Середь Жилина 5:1 Злате Моравце Жилина 1:2 Слован Братислава Спартак Трнава 1:1 Жилина Жилина 5:3 Тренчин Жилина 4:1 Кошице-2 ДАК 2:1 Жилина Кошице-2 2:4 Жилина
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Базель
|Кабрал Артур
|7
|1
|0
|2.
|Нью-Сейнтс
|Макманус Деклан
|6
|3
|0
|3.
|КуПС
|Рангел
|5
|0
|0
|4.
|Эльфсборг
|Фрик Пер
|5
|0
|0
|5.
|Фейеноорд
|Тиль Гус
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Милсами
|Болохан Вадим
|1
|1
|2.
|Рубин
|Самошников Илья
|1
|1
|3.
|Фехервар
|Него Лоик
|2
|0
|4.
|Арарат
|Побулич Димитрие
|2
|0
|5.
|Рига
|Камеш Владимир
|0
|1
Прогнозы на матч Яблонец 5:1 Жилина
Исход игры
Яблонец
63.9% (85)
Ничья
30.1% (40)
Жилина
6% (8)
Тотал 2.5
Больше
34.85% (46)
Меньше
65.15% (86)
Обе команды забьют
Да
62.12% (82)
Нет
37.88% (50)
Популярный счёт
1:0 Яблонец
29.3% (39)
2:1 Яблонец
28.6% (38)
1:1 Ничья
27.1% (36)
1:2 Жилина
3.8% (5)
2:0 Яблонец
3.8% (5)
0:0 Ничья
2.3% (3)
0:1 Жилина
2.3% (3)
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