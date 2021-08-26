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Лига конференций 2021-2022

Витесс
1:0
Первый тайм: 40'

Стадион:
Андерлехт

Ход матча

4'
Виттек Максимилиан
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Витесс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Беро Матуш 2 0.5
2. Таннан Уссама 1 0.25
3. Виттек Максимилиан 1 0.25
4. Икома Луис 1 0.25
5. Фредериксен Николай 1 0.25
6. Даса Элазар 1 0.25
7. Гбоо Янн 1 0.25
Андерлехт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Раман Бенито 2 0.5
2. Версхарен Яри 2 0.5
3. Рафаэлов Лиор 1 0.25
4. Худт Уэсли 1 0.25
5. Делькруа Ханнес 1 0.25
6. Амузу Френсис 1 0.25

Карточки

Витесс
# Игрок      
1. Икома Луис 0 1
Андерлехт
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Витесс 0 28.57% (2) 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1)
 Андерлехт 12.5% (1) 12.5% (1) 37.5% (3) 0 25% (2) 12.5% (1)

Предыдущие игры

Витесс Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Витесс 0:3 Виллем II Андерлехт 3:3 Витесс ПЕК Зволле 0:1 Витесс Дандолк 1:2 Витесс
Витесс 2:2 Дандолк Бохум 1:2 Витесс Витесс 0:1 Ломмель Гоу Эхед Иглс 1:1 Витесс Шальке 04 3:2 Витесс Витесс 2:1 ОФИ Витесс 0:5 Нордшелланн Витесс 1:3 Локомотив Загреб Витесс 1:3 АЕК Витесс 1:0 Леопард Сент-Камиль ЮСФА 0:1 Витесс Витесс 1:2 Дуанес Мажестик 0:2 Витесс КУЗАФ 3:1 Витесс Кадиого 0:1 Витесс Витесс 1:3 Аякс
Андерлехт Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Андерлехт 3:3 Витесс Серкль Брюгге 1:2 Андерлехт Андерлехт 2:1 Лачи Андерлехт 3:0 Серен Юнайтед
Лачи 0:3 Андерлехт Эйпен 1:1 Андерлехт Андерлехт 1:3 Унион Сент-Жиллуаз Андерлехт 0:2 Аякс Андерлехт 1:1 ОФИ Андерлехт 1:1 Синт-Трейден Антверпен 1:0 Андерлехт Андерлехт 3:3 Брюгге Андерлехт 1:2 Генк Генк 1:1 Андерлехт Андерлехт 2:2 Антверпен Брюгге 2:2 Андерлехт Остенде 0:3 Андерлехт Синт-Трейден 0:1 Андерлехт Андерлехт 2:1 Брюгге Антверпен 1:4 Андерлехт

Последние игры между собой

Витесс: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Андерлехт: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Андерлехт 3:3 Витесс Лига конференций Витесс 2:1 Андерлехт Товарищеские матчи Андерлехт 5:0 Витесс Товарищеские матчи

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Базель Кабрал Артур 7 1 0
2. Нью-Сейнтс Макманус Деклан 6 3 0
3. КуПС Рангел 5 0 0
4. Эльфсборг Фрик Пер 5 0 0
5. Фейеноорд Тиль Гус 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Милсами Болохан Вадим 1 1
2. Рубин Самошников Илья 1 1
3. Фехервар Него Лоик 2 0
4. Арарат Побулич Димитрие 2 0
5. Рига Камеш Владимир 0 1
Весь список
  • До матча
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Прогнозы 135
Витесс 44.4% (60)
X 23.7% (32)
Андерлехт 31.9% (43)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Витесс
Ничья
Андерлехт
2.87
3.60
6.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Витесс 1:0 Андерлехт онлайн


Прогнозы на матч Витесс 1:0 Андерлехт

Исход игры
Витесс
44.1% (60)
Ничья
23.5% (32)
Андерлехт
32.4% (44)
Тотал 2.5
Больше
70.59% (96)
Меньше
29.41% (40)
Обе команды забьют
Да
88.24% (120)
Нет
11.76% (16)
Популярный счёт
2:1 Витесс
31.6% (43)
1:2 Андерлехт
22.8% (31)
1:1 Ничья
18.4% (25)
1:0 Витесс
5.1% (7)
2:2 Ничья
4.4% (6)
1:3 Андерлехт
3.7% (5)
3:2 Витесс
3.7% (5)
3:1 Витесс
2.9% (4)
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