Лига конференций 2021-2022
1:0
4' ГолВиттек Максимилиан
2:0
49' ГолВиттек Максимилиан
2:1
81' ГолРафаэлов Лиор
Ход матча
4'
49'
81'
2:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Беро Матуш
|2
|0.5
|2.
|Виттек Максимилиан
|2
|0.5
|3.
|Таннан Уссама
|1
|0.25
|4.
|Икома Луис
|1
|0.25
|5.
|Фредериксен Николай
|1
|0.25
|6.
|Даса Элазар
|1
|0.25
|7.
|Гбоо Янн
|1
|0.25
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рафаэлов Лиор
|2
|0.5
|2.
|Раман Бенито
|2
|0.5
|3.
|Версхарен Яри
|2
|0.5
|4.
|Худт Уэсли
|1
|0.25
|5.
|Делькруа Ханнес
|1
|0.25
|6.
|Амузу Френсис
|1
|0.25
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Икома Луис
|0
|1
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Витесс
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|Андерлехт
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|0
|22.22% (2)
|22.22% (2)
Предыдущие игры
Витесс Последние 20 матчей: +8 =3 -9Витесс 0:3 Виллем II Андерлехт 3:3 Витесс ПЕК Зволле 0:1 Витесс Дандолк 1:2 Витесс
Витесс 2:2 Дандолк Бохум 1:2 Витесс Витесс 0:1 Ломмель Гоу Эхед Иглс 1:1 Витесс Шальке 04 3:2 Витесс Витесс 2:1 ОФИ Витесс 0:5 Нордшелланн Витесс 1:3 Локомотив Загреб Витесс 1:3 АЕК Витесс 1:0 Леопард Сент-Камиль ЮСФА 0:1 Витесс Витесс 1:2 Дуанес Мажестик 0:2 Витесс КУЗАФ 3:1 Витесс Кадиого 0:1 Витесс Витесс 1:3 Аякс
Андерлехт Последние 20 матчей: +8 =8 -4Андерлехт 3:3 Витесс Серкль Брюгге 1:2 Андерлехт Андерлехт 2:1 Лачи Андерлехт 3:0 Серен Юнайтед
Лачи 0:3 Андерлехт Эйпен 1:1 Андерлехт Андерлехт 1:3 Унион Сент-Жиллуаз Андерлехт 0:2 Аякс Андерлехт 1:1 ОФИ Андерлехт 1:1 Синт-Трейден Антверпен 1:0 Андерлехт Андерлехт 3:3 Брюгге Андерлехт 1:2 Генк Генк 1:1 Андерлехт Андерлехт 2:2 Антверпен Брюгге 2:2 Андерлехт Остенде 0:3 Андерлехт Синт-Трейден 0:1 Андерлехт Андерлехт 2:1 Брюгге Антверпен 1:4 Андерлехт
Последние игры между собой
Витесс: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Андерлехт: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Базель
|Кабрал Артур
|7
|1
|0
|2.
|Нью-Сейнтс
|Макманус Деклан
|6
|3
|0
|3.
|КуПС
|Рангел
|5
|0
|0
|4.
|Эльфсборг
|Фрик Пер
|5
|0
|0
|5.
|Маккаби Хайфа
|Ацили Омер
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Милсами
|Болохан Вадим
|1
|1
|2.
|Рубин
|Самошников Илья
|1
|1
|3.
|Фехервар
|Него Лоик
|2
|0
|4.
|Арарат
|Побулич Димитрие
|2
|0
|5.
|Рига
|Камеш Владимир
|0
|1
Прогнозы на матч Витесс 2:1 Андерлехт
Исход игры
Витесс
44.1% (60)
Ничья
23.5% (32)
Андерлехт
32.4% (44)
Тотал 2.5
Больше
70.59% (96)
Меньше
29.41% (40)
Обе команды забьют
Да
88.24% (120)
Нет
11.76% (16)
Популярный счёт
2:1 Витесс
31.6% (43)
1:2 Андерлехт
22.8% (31)
1:1 Ничья
18.4% (25)
1:0 Витесс
5.1% (7)
2:2 Ничья
4.4% (6)
1:3 Андерлехт
3.7% (5)
3:2 Витесс
3.7% (5)
3:1 Витесс
2.9% (4)
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