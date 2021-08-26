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Лига конференций 2021-2022

Сент-Джонстон
0:0
Второй тайм: 62'

Стадион:
ЛАСК
0' 62'

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Джонстон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кейн Крис 1 0.5
ЛАСК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Карамоко Мамуду 3 (2) 0.75
2. Поцманн Марвин 1 0.25
3. Михорль Петер 1 0.25
4. Гойгингер Томас 1 0.25
5. Шмидт Александер 1 0.25
6. Балик Гусейн 1 0.25

Карточки

Сент-Джонстон
# Игрок      
ЛАСК
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сент-Джонстон 0 100% (1) 0 0 0 0
 ЛАСК 0 0 12.5% (1) 37.5% (3) 25% (2) 25% (2)

Предыдущие игры

Сент-Джонстон Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Сент-Джонстон 0:1 Данди Юнайтед ЛАСК 1:1 Сент-Джонстон Арброт 2:2 Сент-Джонстон Сент-Джонстон 2:4 Галатасарай
Сент-Джонстон 1:1 Мазеруэлл Галатасарай 1:1 Сент-Джонстон Росс Каунти 0:0 Сент-Джонстон Арброт 1:4 Сент-Джонстон Абердин 0:0 Сент-Джонстон Сент-Джонстон 1:1 Престон Норт Энд Сент-Джонстон 1:0 Хиберниан Сент-Джонстон 0:0 Ливингстон Селтик 4:0 Сент-Джонстон Сент-Миррен 1:2 Сент-Джонстон Хиберниан 0:1 Сент-Джонстон Глазго Рейнджерс 1:1 Сент-Джонстон Сент-Джонстон 1:1 Глазго Рейнджерс Сент-Джонстон 2:0 Клайд Сент-Джонстон 0:1 Абердин Данди 0:1 Сент-Джонстон
ЛАСК Последние 20 матчей: +7 =7 -6
ЛАСК 1:1 Хартберг ЛАСК 1:1 Сент-Джонстон ЛАСК 1:3 Штурм ЛАСК 6:1 Войводина
Сваровски Тироль 1:1 ЛАСК Войводина 0:1 ЛАСК ЛАСК 1:1 Рапид Вена Альтах 0:1 ЛАСК ЛАСК 6:0 Мархфельд Маннсдорф ЛАСК 1:0 Хайденхайм Динамо Москва 0:3 ЛАСК Лудогорец 3:0 ЛАСК Рапид Вена 3:0 ЛАСК ЛАСК 2:5 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 0:4 ЛАСК ЛАСК 3:3 Сваровски Тироль ЛАСК 0:3 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 0:0 Штурм Штурм 3:1 ЛАСК ЛАСК 1:1 Рапид Вена

Последние игры между собой

Сент-Джонстон: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
ЛАСК: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
ЛАСК 1:1 Сент-Джонстон Лига конференций

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Базель Кабрал Артур 7 1 0
2. Нью-Сейнтс Макманус Деклан 6 3 0
3. КуПС Рангел 5 0 0
4. Эльфсборг Фрик Пер 5 0 0
5. Маккаби Хайфа Ацили Омер 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Милсами Болохан Вадим 1 1
2. Рубин Самошников Илья 1 1
3. Фехервар Него Лоик 2 0
4. Арарат Побулич Димитрие 2 0
5. Рига Камеш Владимир 0 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    6'
    Реннер Рене получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на McDiarmid Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 135
Сент-Джонстон 23% (31)
X 21.5% (29)
ЛАСК 55.6% (75)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сент-Джонстон
Ничья
ЛАСК
4.10
3.44
2.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сент-Джонстон 0:0 ЛАСК онлайн


Прогнозы на матч Сент-Джонстон 0:0 ЛАСК

Исход игры
Сент-Джонстон
23% (31)
Ничья
21.5% (29)
ЛАСК
55.6% (75)
Тотал 2.5
Больше
55.56% (75)
Меньше
44.44% (60)
Обе команды забьют
Да
74.81% (101)
Нет
25.19% (34)
Популярный счёт
1:2 ЛАСК
38.5% (52)
1:1 Ничья
19.3% (26)
2:1 Сент-Джонстон
11.9% (16)
0:1 ЛАСК
11.9% (16)
1:0 Сент-Джонстон
10.4% (14)
1:4 ЛАСК
1.5% (2)
2:3 ЛАСК
1.5% (2)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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