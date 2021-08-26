Лига конференций 2021-2022
Сент-Джонстон
0:0
Второй тайм: 62'
Стадион: Макдайермид Парк
ЛАСК
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кейн Крис
|1
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Карамоко Мамуду
|3 (2)
|0.75
|2.
|Поцманн Марвин
|1
|0.25
|3.
|Михорль Петер
|1
|0.25
|4.
|Гойгингер Томас
|1
|0.25
|5.
|Шмидт Александер
|1
|0.25
|6.
|Балик Гусейн
|1
|0.25
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сент-Джонстон
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|ЛАСК
|0
|0
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|25% (2)
|25% (2)
Предыдущие игры
Сент-Джонстон Последние 20 матчей: +8 =8 -4Сент-Джонстон 0:1 Данди Юнайтед ЛАСК 1:1 Сент-Джонстон Арброт 2:2 Сент-Джонстон Сент-Джонстон 2:4 Галатасарай
Сент-Джонстон 1:1 Мазеруэлл Галатасарай 1:1 Сент-Джонстон Росс Каунти 0:0 Сент-Джонстон Арброт 1:4 Сент-Джонстон Абердин 0:0 Сент-Джонстон Сент-Джонстон 1:1 Престон Норт Энд Сент-Джонстон 1:0 Хиберниан Сент-Джонстон 0:0 Ливингстон Селтик 4:0 Сент-Джонстон Сент-Миррен 1:2 Сент-Джонстон Хиберниан 0:1 Сент-Джонстон Глазго Рейнджерс 1:1 Сент-Джонстон Сент-Джонстон 1:1 Глазго Рейнджерс Сент-Джонстон 2:0 Клайд Сент-Джонстон 0:1 Абердин Данди 0:1 Сент-Джонстон
ЛАСК Последние 20 матчей: +7 =7 -6ЛАСК 1:1 Хартберг ЛАСК 1:1 Сент-Джонстон ЛАСК 1:3 Штурм ЛАСК 6:1 Войводина
Сваровски Тироль 1:1 ЛАСК Войводина 0:1 ЛАСК ЛАСК 1:1 Рапид Вена Альтах 0:1 ЛАСК ЛАСК 6:0 Мархфельд Маннсдорф ЛАСК 1:0 Хайденхайм Динамо Москва 0:3 ЛАСК Лудогорец 3:0 ЛАСК Рапид Вена 3:0 ЛАСК ЛАСК 2:5 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 0:4 ЛАСК ЛАСК 3:3 Сваровски Тироль ЛАСК 0:3 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 0:0 Штурм Штурм 3:1 ЛАСК ЛАСК 1:1 Рапид Вена
Последние игры между собой
Сент-Джонстон: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
ЛАСК: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Базель
|Кабрал Артур
|7
|1
|0
|2.
|Нью-Сейнтс
|Макманус Деклан
|6
|3
|0
|3.
|КуПС
|Рангел
|5
|0
|0
|4.
|Эльфсборг
|Фрик Пер
|5
|0
|0
|5.
|Маккаби Хайфа
|Ацили Омер
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Милсами
|Болохан Вадим
|1
|1
|2.
|Рубин
|Самошников Илья
|1
|1
|3.
|Фехервар
|Него Лоик
|2
|0
|4.
|Арарат
|Побулич Димитрие
|2
|0
|5.
|Рига
|Камеш Владимир
|0
|1
Прогнозы на матч Сент-Джонстон 0:0 ЛАСК
Исход игры
Сент-Джонстон
23% (31)
Ничья
21.5% (29)
ЛАСК
55.6% (75)
Тотал 2.5
Больше
55.56% (75)
Меньше
44.44% (60)
Обе команды забьют
Да
74.81% (101)
Нет
25.19% (34)
Популярный счёт
1:2 ЛАСК
38.5% (52)
1:1 Ничья
19.3% (26)
2:1 Сент-Джонстон
11.9% (16)
0:1 ЛАСК
11.9% (16)
1:0 Сент-Джонстон
10.4% (14)
1:4 ЛАСК
1.5% (2)
2:3 ЛАСК
1.5% (2)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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