  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2021-2022

Лига конференций 2021-2022

Шемрок Роверс
0:0
Первый тайм: 35'

Стадион:
Флора Таллин
0' 35'

Бомбардиры внутри турнира

Шемрок Роверс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гаффни Рори 2 0.5
2. Бурк Грэм 1 0.25
3. Скэйлз Лиам 1 0.25
4. Эмаху Айдомо 1 0.25
Флора Таллин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Миллер Мартин 2 1
2. Зенёв Сергей 1 0.5
3. Саппинен Рауно 1 0.5

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шемрок Роверс 0 20% (1) 20% (1) 0 20% (1) 40% (2)
 Флора Таллин 25% (1) 25% (1) 0 0 0 50% (2)

Предыдущие игры

Шемрок Роверс Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Флора Таллин 4:2 Шемрок Роверс Дроэда Юнайтед 0:1 Шемрок Роверс Теута 0:2 Шемрок Роверс Шемрок Роверс 1:0 Лонгфорд Таун
Шемрок Роверс 1:0 Теута Шемрок Роверс 3:1 Сент-Патрикс Шемрок Роверс 2:0 Голуэй Юнайтед Дерри Сити 2:4 Шемрок Роверс Шемрок Роверс 2:1 Слован Братислава Слован Братислава 2:0 Шемрок Роверс Шемрок Роверс 3:1 Дандолк Шемрок Роверс 1:1 Дроэда Юнайтед Богемианс 1:0 Шемрок Роверс Уотерфорд Юнайтед 1:4 Шемрок Роверс Шемрок Роверс 1:1 Финн Харпс Лонгфорд Таун 0:1 Шемрок Роверс Шемрок Роверс 0:1 Слайго Роверс Дандолк 2:1 Шемрок Роверс Шемрок Роверс 1:1 Дерри Сити Сент-Патрикс 1:2 Шемрок Роверс
Флора Таллин Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Флора Таллин 4:2 Шемрок Роверс Курессааре 1:0 Флора Таллин Флора Таллин 2:1 Омония Омония 1:0 Флора Таллин
Пайде Линнамеесконд 0:0 Флора Таллин Флора Таллин 0:1 Легия Легия 2:1 Флора Таллин Пярну Вапрус 0:4 Флора Таллин Хибернианс 0:3 Флора Таллин Флора Таллин 2:0 Хибернианс Флора Таллин 3:3 Пайде Линнамеесконд Флора Таллин 1:0 Нымме Калью Таммека 0:3 Флора Таллин Флора Таллин 2:0 Пярну Вапрус Флора Таллин 3:0 Вильянди Нарва Транс 0:2 Флора Таллин Левадия Таллин 1:0 Флора Таллин Левадия Таллин 2:4 Флора Таллин Флора Таллин 2:1 Легион Таллин Нымме Калью 1:2 Флора Таллин

Последние игры между собой

Шемрок Роверс: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Флора Таллин: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Флора Таллин 4:2 Шемрок Роверс Лига конференций Флора Таллин 0:0 Шемрок Роверс Лига чемпионов Шемрок Роверс 1:0 Флора Таллин Лига чемпионов

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Базель Кабрал Артур 7 1 0
2. Нью-Сейнтс Макманус Деклан 6 3 0
3. КуПС Рангел 5 0 0
4. Эльфсборг Фрик Пер 5 0 0
5. Маккаби Хайфа Ацили Омер 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Милсами Болохан Вадим 1 1
2. Рубин Самошников Илья 1 1
3. Фехервар Него Лоик 2 0
4. Арарат Побулич Димитрие 2 0
5. Рига Камеш Владимир 0 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 33'
    Хор Шон уходит с поля. Гэннон Шон выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tallaght Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 133
Шемрок Роверс 80.5% (107)
X 15% (20)
Флора Таллин 4.5% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шемрок Роверс
Ничья
Флора Таллин
1.79
3.98
5.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Шемрок Роверс 0:0 Флора Таллин онлайн


Прогнозы на матч Шемрок Роверс 0:0 Флора Таллин

Исход игры
Шемрок Роверс
80.5% (107)
Ничья
15% (20)
Флора Таллин
4.5% (6)
Тотал 2.5
Больше
48.12% (64)
Меньше
51.88% (69)
Обе команды забьют
Да
60.15% (80)
Нет
39.85% (53)
Популярный счёт
2:1 Шемрок Роверс
37.6% (50)
1:0 Шемрок Роверс
23.3% (31)
2:0 Шемрок Роверс
15% (20)
1:1 Ничья
12.8% (17)
3:1 Шемрок Роверс
3.8% (5)
1:2 Флора Таллин
3% (4)
2:2 Ничья
2.3% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 