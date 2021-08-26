Лига конференций 2021-2022
Шемрок Роверс
0:1
Конец матча
Стадион: Таллахт
Флора Таллин
0:1
57' ГолСаппинен Рауно
Ход матча
57'
0:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гаффни Рори
|2
|0.5
|2.
|Бурк Грэм
|1
|0.25
|3.
|Скэйлз Лиам
|1
|0.25
|4.
|Эмаху Айдомо
|1
|0.25
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Саппинен Рауно
|2
|1
|2.
|Миллер Мартин
|2
|1
|3.
|Зенёв Сергей
|1
|0.5
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шемрок Роверс
|0
|20% (1)
|20% (1)
|0
|20% (1)
|40% (2)
|Флора Таллин
|20% (1)
|20% (1)
|0
|20% (1)
|0
|40% (2)
Предыдущие игры
Шемрок Роверс Последние 20 матчей: +12 =3 -5Флора Таллин 4:2 Шемрок Роверс Дроэда Юнайтед 0:1 Шемрок Роверс Теута 0:2 Шемрок Роверс Шемрок Роверс 1:0 Лонгфорд Таун
Шемрок Роверс 1:0 Теута Шемрок Роверс 3:1 Сент-Патрикс Шемрок Роверс 2:0 Голуэй Юнайтед Дерри Сити 2:4 Шемрок Роверс Шемрок Роверс 2:1 Слован Братислава Слован Братислава 2:0 Шемрок Роверс Шемрок Роверс 3:1 Дандолк Шемрок Роверс 1:1 Дроэда Юнайтед Богемианс 1:0 Шемрок Роверс Уотерфорд Юнайтед 1:4 Шемрок Роверс Шемрок Роверс 1:1 Финн Харпс Лонгфорд Таун 0:1 Шемрок Роверс Шемрок Роверс 0:1 Слайго Роверс Дандолк 2:1 Шемрок Роверс Шемрок Роверс 1:1 Дерри Сити Сент-Патрикс 1:2 Шемрок Роверс
Флора Таллин Последние 20 матчей: +12 =3 -5Флора Таллин 4:2 Шемрок Роверс Курессааре 1:0 Флора Таллин Флора Таллин 2:1 Омония Омония 1:0 Флора Таллин
Пайде Линнамеесконд 0:0 Флора Таллин Флора Таллин 0:1 Легия Легия 2:1 Флора Таллин Пярну Вапрус 0:4 Флора Таллин Хибернианс 0:3 Флора Таллин Флора Таллин 2:0 Хибернианс Флора Таллин 3:3 Пайде Линнамеесконд Флора Таллин 1:0 Нымме Калью Таммека 0:3 Флора Таллин Флора Таллин 2:0 Пярну Вапрус Флора Таллин 3:0 Вильянди Нарва Транс 0:2 Флора Таллин Левадия Таллин 1:0 Флора Таллин Левадия Таллин 2:4 Флора Таллин Флора Таллин 2:1 Легион Таллин Нымме Калью 1:2 Флора Таллин
Последние игры между собой
Шемрок Роверс: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Флора Таллин: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Базель
|Кабрал Артур
|8
|2
|0
|2.
|Фейеноорд
|Тиль Гус
|6
|0
|0
|3.
|Нью-Сейнтс
|Макманус Деклан
|6
|3
|0
|4.
|КуПС
|Рангел
|5
|0
|0
|5.
|Эльфсборг
|Фрик Пер
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Милсами
|Болохан Вадим
|1
|1
|2.
|Рубин
|Самошников Илья
|1
|1
|3.
|Фехервар
|Него Лоик
|2
|0
|4.
|Арарат
|Побулич Димитрие
|2
|0
|5.
|Рига
|Камеш Владимир
|0
|1
Прогнозы на матч Шемрок Роверс 0:1 Флора Таллин
Исход игры
Шемрок Роверс
80.5% (107)
Ничья
15% (20)
Флора Таллин
4.5% (6)
Тотал 2.5
Больше
48.12% (64)
Меньше
51.88% (69)
Обе команды забьют
Да
60.15% (80)
Нет
39.85% (53)
Популярный счёт
2:1 Шемрок Роверс
37.6% (50)
1:0 Шемрок Роверс
23.3% (31)
2:0 Шемрок Роверс
15% (20)
1:1 Ничья
12.8% (17)
3:1 Шемрок Роверс
3.8% (5)
1:2 Флора Таллин
3% (4)
2:2 Ничья
2.3% (3)
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