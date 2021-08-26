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Лига конференций 2021-2022

Жилина
0:3
Конец матча

Стадион:
Яблонец
0'
0:1
30' Гол
Плештил Доминик
0:2
86' Гол
Ваничек Антонин
0:3
88' Гол
Чванчара Томаш
90'+4

Бомбардиры внутри турнира

Жилина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дурис Давид 4 0.5
2. Бичахчян Ваан 4 (2) 0.5
3. Жибриль Таофик 3 0.38
4. Бернат Ян 3 (1) 0.38
5. Ананг Бенсон 1 0.13
6. Руснак Матуш 1 0.13
7. Слебодник Тибор 1 0.13
8. Гоно Мирослав 1 0.13
Яблонец
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кратохвил Милош 2 1
2. Долежал Мартин 1 0.5
3. Поважанец Якуб 1 0.5
4. Ваничек Антонин 1 0.5
5. Плештил Доминик 1 0.5
6. Чванчара Томаш 1 0.5
7. Мартинец Якуб 1 0.5

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Жилина 16.67% (3) 16.67% (3) 16.67% (3) 11.11% (2) 16.67% (3) 22.22% (4)
 Яблонец 12.5% (1) 25% (2) 25% (2) 0 0 37.5% (3)

Предыдущие игры

Жилина Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Жилина 3:0 Сеница Яблонец 5:1 Жилина Татран Липтовски-Микулаш 2:1 Жилина Жилина 5:0 Тобол
Жилина 3:1 Погронье Тобол 0:1 Жилина Злате Моравце 0:1 Жилина Жилина 2:2 Аполлон Жилина 3:0 Середь Аполлон 1:3 Жилина Дила 2:1 Жилина Жилина 5:1 Дила Локомотив Москва 3:2 Жилина Жилина 3:2 Злате Моравце Жилина 4:2 Середь Жилина 5:1 Злате Моравце Жилина 1:2 Слован Братислава Спартак Трнава 1:1 Жилина Жилина 5:3 Тренчин Жилина 4:1 Кошице-2
Яблонец Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Яблонец 1:1 Словацко Яблонец 5:1 Жилина Теплице 1:0 Яблонец Селтик 3:0 Яблонец
Яблонец 2:2 Богемианс-1905 Яблонец 2:4 Селтик Млада Болеслав 3:0 Яблонец Яблонец 1:0 Баник Острава Динамо Москва 0:2 Яблонец Пардубице 0:1 Яблонец Яблонец 1:1 Славия Прага Пршибрам 1:0 Яблонец Яблонец 4:1 Теплице Яблонец 3:1 Сигма Оломоуц Ческе-Будеевице 0:2 Яблонец Яблонец 3:0 Карвина Виктория Пльзень 1:1 Яблонец Яблонец 1:0 Спарта Прага Яблонец 3:1 Фастав Злин Спарта Прага 4:1 Яблонец

Последние игры между собой

Жилина: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Яблонец: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Яблонец 5:1 Жилина Лига конференций

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Базель Кабрал Артур 7 1 0
2. Нью-Сейнтс Макманус Деклан 6 3 0
3. КуПС Рангел 5 0 0
4. Эльфсборг Фрик Пер 5 0 0
5. Маккаби Хайфа Ацили Омер 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Милсами Болохан Вадим 1 1
2. Рубин Самошников Илья 1 1
3. Фехервар Него Лоик 2 0
4. Арарат Побулич Димитрие 2 0
5. Рига Камеш Владимир 0 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Кратохвил Милош получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Tibor Slebodnik получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Плештил Доминик бьет в цель!
  • Желтая карточка
    28'
    Плештил Доминик получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Pod Dubnom. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 137
Жилина 55.5% (76)
X 27.7% (38)
Яблонец 16.8% (23)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Жилина 0:3 Яблонец онлайн


Прогнозы на матч Жилина 0:3 Яблонец

Исход игры
Жилина
55.5% (76)
Ничья
27.7% (38)
Яблонец
16.8% (23)
Тотал 2.5
Больше
58.39% (80)
Меньше
41.61% (57)
Обе команды забьют
Да
80.29% (110)
Нет
19.71% (27)
Популярный счёт
2:1 Жилина
34.3% (47)
1:1 Ничья
21.9% (30)
1:0 Жилина
13.1% (18)
1:2 Яблонец
13.1% (18)
2:2 Ничья
5.8% (8)
2:0 Жилина
3.6% (5)
3:1 Жилина
2.2% (3)
0:1 Яблонец
2.2% (3)
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