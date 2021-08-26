Лига конференций 2021-2022
Жилина
0:3
Конец матча
Стадион: Стадион под Дубном
Яблонец
0:1
30' ГолПлештил Доминик
0:2
86' ГолВаничек Антонин
0:3
88' ГолЧванчара Томаш
Ход матча
30'
0:1
86'
0:2
88'
0:3
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дурис Давид
|4
|0.5
|2.
|Бичахчян Ваан
|4 (2)
|0.5
|3.
|Жибриль Таофик
|3
|0.38
|4.
|Бернат Ян
|3 (1)
|0.38
|5.
|Ананг Бенсон
|1
|0.13
|6.
|Руснак Матуш
|1
|0.13
|7.
|Слебодник Тибор
|1
|0.13
|8.
|Гоно Мирослав
|1
|0.13
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кратохвил Милош
|2
|1
|2.
|Долежал Мартин
|1
|0.5
|3.
|Поважанец Якуб
|1
|0.5
|4.
|Ваничек Антонин
|1
|0.5
|5.
|Плештил Доминик
|1
|0.5
|6.
|Чванчара Томаш
|1
|0.5
|7.
|Мартинец Якуб
|1
|0.5
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Жилина
|16.67% (3)
|16.67% (3)
|16.67% (3)
|11.11% (2)
|16.67% (3)
|22.22% (4)
|Яблонец
|12.5% (1)
|25% (2)
|25% (2)
|0
|0
|37.5% (3)
Предыдущие игры
Жилина Последние 20 матчей: +13 =2 -5Жилина 3:0 Сеница Яблонец 5:1 Жилина Татран Липтовски-Микулаш 2:1 Жилина Жилина 5:0 Тобол
Жилина 3:1 Погронье Тобол 0:1 Жилина Злате Моравце 0:1 Жилина Жилина 2:2 Аполлон Жилина 3:0 Середь Аполлон 1:3 Жилина Дила 2:1 Жилина Жилина 5:1 Дила Локомотив Москва 3:2 Жилина Жилина 3:2 Злате Моравце Жилина 4:2 Середь Жилина 5:1 Злате Моравце Жилина 1:2 Слован Братислава Спартак Трнава 1:1 Жилина Жилина 5:3 Тренчин Жилина 4:1 Кошице-2
Яблонец Последние 20 матчей: +10 =4 -6Яблонец 1:1 Словацко Яблонец 5:1 Жилина Теплице 1:0 Яблонец Селтик 3:0 Яблонец
Яблонец 2:2 Богемианс-1905 Яблонец 2:4 Селтик Млада Болеслав 3:0 Яблонец Яблонец 1:0 Баник Острава Динамо Москва 0:2 Яблонец Пардубице 0:1 Яблонец Яблонец 1:1 Славия Прага Пршибрам 1:0 Яблонец Яблонец 4:1 Теплице Яблонец 3:1 Сигма Оломоуц Ческе-Будеевице 0:2 Яблонец Яблонец 3:0 Карвина Виктория Пльзень 1:1 Яблонец Яблонец 1:0 Спарта Прага Яблонец 3:1 Фастав Злин Спарта Прага 4:1 Яблонец
Последние игры между собой
Жилина: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Яблонец: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Базель
|Кабрал Артур
|7
|1
|0
|2.
|Нью-Сейнтс
|Макманус Деклан
|6
|3
|0
|3.
|КуПС
|Рангел
|5
|0
|0
|4.
|Эльфсборг
|Фрик Пер
|5
|0
|0
|5.
|Маккаби Хайфа
|Ацили Омер
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Милсами
|Болохан Вадим
|1
|1
|2.
|Рубин
|Самошников Илья
|1
|1
|3.
|Фехервар
|Него Лоик
|2
|0
|4.
|Арарат
|Побулич Димитрие
|2
|0
|5.
|Рига
|Камеш Владимир
|0
|1
Прогнозы на матч Жилина 0:3 Яблонец
Исход игры
Жилина
55.5% (76)
Ничья
27.7% (38)
Яблонец
16.8% (23)
Тотал 2.5
Больше
58.39% (80)
Меньше
41.61% (57)
Обе команды забьют
Да
80.29% (110)
Нет
19.71% (27)
Популярный счёт
2:1 Жилина
34.3% (47)
1:1 Ничья
21.9% (30)
1:0 Жилина
13.1% (18)
1:2 Яблонец
13.1% (18)
2:2 Ничья
5.8% (8)
2:0 Жилина
3.6% (5)
3:1 Жилина
2.2% (3)
0:1 Яблонец
2.2% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!