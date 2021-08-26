Лига конференций 2021-2022
Хаммарбю
0:0
Первый тайм: 39'
Стадион: Теле2 Арена
Базель
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сельмани Астрит
|5 (1)
|0.83
|2.
|Халили Абдул
|1
|0.17
|3.
|Аккам Давид
|1
|0.17
|4.
|Bjoern Paulsen
|1
|0.17
|5.
|Джазе Моханад
|1
|0.17
|6.
|Людвигсон Густав
|1
|0.17
|7.
|Williot Swedberg
|1
|0.17
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кабрал Артур
|7 (1)
|1.17
|2.
|Штокер Валентин
|4
|0.67
|3.
|Малес Дариан
|2
|0.33
|4.
|Петретта Рауль
|1
|0.17
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хаммарбю
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|36.36% (4)
|9.09% (1)
|Базель
|0
|14.29% (2)
|21.43% (3)
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|28.57% (4)
Предыдущие игры
Хаммарбю Последние 20 матчей: +11 =5 -4Эльфсборг 2:2 Хаммарбю Базель 3:1 Хаммарбю Хаммарбю 0:2 Эльфсборг Хаммарбю 5:1 Чукарички
Гётеборг 0:0 Хаммарбю Чукарички 3:1 Хаммарбю Эстерсунд 1:1 Хаммарбю Марибор 0:1 Хаммарбю Хаммарбю 2:1 Норрчёпинг Хаммарбю 3:1 Марибор Эребру 0:2 Хаммарбю Хаммарбю 5:1 Дегерфорс Хаммарбю 1:1 Хальмстад Хаммарбю 3:1 Сириус Хаммарбю 1:0 Эстерлен Хаммарбю 0:0 Хеккен Кальмар 2:1 Хаммарбю Хаммарбю 2:2 Юргорден Варберг БоИС 1:3 Хаммарбю Хаммарбю 3:2 Сириус
Базель Последние 20 матчей: +13 =3 -4Лозанна-Спорт 2:2 Базель Базель 3:1 Хаммарбю Schоеnenwerd-Niedergоеsgen 0:7 Базель Базель 4:0 Уйпешт
Базель 5:1 Серветт Уйпешт 1:2 Базель Базель 6:1 Сьон Партизани 0:2 Базель Грасcхоппер 0:2 Базель Базель 3:0 Партизани Гамбург 1:0 Базель Базель 3:3 Арау Страсбург 0:1 Базель Базель 1:0 Грасcхоппер Базель 4:4 Динамо Киев Базель 2:3 Тун Сьон 4:0 Базель Базель 4:0 Цюрих Базель 2:0 Лугано Янг Бойз 2:0 Базель
Последние игры между собой
Хаммарбю: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Базель: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Базель
|Кабрал Артур
|7
|1
|0
|2.
|Нью-Сейнтс
|Макманус Деклан
|6
|3
|0
|3.
|КуПС
|Рангел
|5
|0
|0
|4.
|Эльфсборг
|Фрик Пер
|5
|0
|0
|5.
|Фейеноорд
|Тиль Гус
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Милсами
|Болохан Вадим
|1
|1
|2.
|Рубин
|Самошников Илья
|1
|1
|3.
|Фехервар
|Него Лоик
|2
|0
|4.
|Арарат
|Побулич Димитрие
|2
|0
|5.
|Рига
|Камеш Владимир
|0
|1
Прогнозы на матч Хаммарбю 0:0 Базель
Исход игры
Хаммарбю
7.3% (10)
Ничья
17.5% (24)
Базель
75.2% (103)
Тотал 2.5
Больше
66.42% (91)
Меньше
33.58% (46)
Обе команды забьют
Да
78.83% (108)
Нет
21.17% (29)
Популярный счёт
1:2 Базель
49.6% (68)
1:1 Ничья
12.4% (17)
0:1 Базель
12.4% (17)
0:2 Базель
6.6% (9)
1:3 Базель
5.8% (8)
2:1 Хаммарбю
5.8% (8)
2:2 Ничья
4.4% (6)
1:0 Хаммарбю
1.5% (2)
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