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Лига конференций 2021-2022

Хаммарбю
3:1
Итог после пенальти

Стадион:
Базель
0'
1:0
48' Гол
Фьолусон Йон Гудни
2:0
54' Гол
Фьолусон Йон Гудни
3:0
101' Гол
Амоо Акинкунми
3:1
109' Пенальти
Кабрал Артур
3:1
121' Не забитый пенальти
Боянич Дарьян
3:2
121' Пенальти
Джюмарт Эрай
3:2
121' Не забитый пенальти
Паулиньо
3:3
121' Пенальти
Фрай Фабиан
4:3
121' Пенальти
Аккам Давид
4:3
121' Не забитый пенальти
Пельмар Анди
5:3
121' Пенальти
Фенгер Мадс
5:4
121' Пенальти
Пюлюлю Афимико
6:4
121' Пенальти
Сандберг Симон
6:5
121' Пенальти
Кабрал Артур
3:4
Пен' Пенальти
 120'

Бомбардиры внутри турнира

Хаммарбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сельмани Астрит 5 (1) 0.83
2. Фьолусон Йон Гудни 2 0.33
3. Халили Абдул 1 0.17
4. Аккам Давид 1 0.17
5. Bjoern Paulsen 1 0.17
6. Джазе Моханад 1 0.17
7. Людвигсон Густав 1 0.17
8. Амоо Акинкунми 1 0.17
9. Williot Swedberg 1 0.17
Базель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кабрал Артур 8 (2) 1.33
2. Штокер Валентин 4 0.67
3. Малес Дариан 2 0.33
4. Петретта Рауль 1 0.17

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Хаммарбю 14.29% (2) 14.29% (2) 7.14% (1) 21.43% (3) 28.57% (4) 7.14% (1) 7.14% (1)
 Базель 0 13.33% (2) 20% (3) 20% (3) 13.33% (2) 26.67% (4) 6.67% (1)

Предыдущие игры

Хаммарбю Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Эльфсборг 2:2 Хаммарбю Базель 3:1 Хаммарбю Хаммарбю 0:2 Эльфсборг Хаммарбю 5:1 Чукарички
Гётеборг 0:0 Хаммарбю Чукарички 3:1 Хаммарбю Эстерсунд 1:1 Хаммарбю Марибор 0:1 Хаммарбю Хаммарбю 2:1 Норрчёпинг Хаммарбю 3:1 Марибор Эребру 0:2 Хаммарбю Хаммарбю 5:1 Дегерфорс Хаммарбю 1:1 Хальмстад Хаммарбю 3:1 Сириус Хаммарбю 1:0 Эстерлен Хаммарбю 0:0 Хеккен Кальмар 2:1 Хаммарбю Хаммарбю 2:2 Юргорден Варберг БоИС 1:3 Хаммарбю Хаммарбю 3:2 Сириус
Базель Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Лозанна-Спорт 2:2 Базель Базель 3:1 Хаммарбю Schоеnenwerd-Niedergоеsgen 0:7 Базель Базель 4:0 Уйпешт
Базель 5:1 Серветт Уйпешт 1:2 Базель Базель 6:1 Сьон Партизани 0:2 Базель Грасcхоппер 0:2 Базель Базель 3:0 Партизани Гамбург 1:0 Базель Базель 3:3 Арау Страсбург 0:1 Базель Базель 1:0 Грасcхоппер Базель 4:4 Динамо Киев Базель 2:3 Тун Сьон 4:0 Базель Базель 4:0 Цюрих Базель 2:0 Лугано Янг Бойз 2:0 Базель

Последние игры между собой

Хаммарбю: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Базель: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Базель 3:1 Хаммарбю Лига конференций

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Базель Кабрал Артур 8 2 0
2. Фейеноорд Тиль Гус 6 0 0
3. Нью-Сейнтс Макманус Деклан 6 3 0
4. КуПС Рангел 5 0 0
5. Эльфсборг Фрик Пер 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Милсами Болохан Вадим 1 1
2. Рубин Самошников Илья 1 1
3. Фехервар Него Лоик 2 0
4. Арарат Побулич Димитрие 2 0
5. Рига Камеш Владимир 0 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    9'
    Халили Абдул получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    9'
    Джака Таулант получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tele2 Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 137
Хаммарбю 7.3% (10)
X 17.5% (24)
Базель 75.2% (103)
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Где смотреть матч Хаммарбю 3:1 Базель онлайн


Прогнозы на матч Хаммарбю 3:1 Базель

Исход игры
Хаммарбю
7.3% (10)
Ничья
17.5% (24)
Базель
75.2% (103)
Тотал 2.5
Больше
66.42% (91)
Меньше
33.58% (46)
Обе команды забьют
Да
78.83% (108)
Нет
21.17% (29)
Популярный счёт
1:2 Базель
49.6% (68)
1:1 Ничья
12.4% (17)
0:1 Базель
12.4% (17)
0:2 Базель
6.6% (9)
2:1 Хаммарбю
5.8% (8)
1:3 Базель
5.8% (8)
2:2 Ничья
4.4% (6)
1:0 Хаммарбю
1.5% (2)
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