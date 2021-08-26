  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2021-2022

Лига конференций 2021-2022

ЦСКА София
3:0
Итог доп. времени

Стадион:
Виктория Пльзень
0'
1:0
6' Гол
Кери Грэм
2:0
64' Гол
Йомов Георгий
111' Вторая желтая карточка
Кайседо Хорди
3:0
119' Гол
Матей Юрген
120'

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА София
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кери Грэм 3 0.5
2. Йомов Георгий 2 0.33
3. Матей Юрген 1 0.17
4. Мазику Брэдли 1 0.17
5. Кайседо Хорди 1 0.17
Виктория Пльзень
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Богёйль Жан-Давид 2 0.33
2. Ржезник Радим 1 0.17
3. Каша Филип 1 0.17
4. Хори Томаш 1 0.17
5. Москейра Джон 1 0.17
6. Гавел Милан 1 0.17
7. Ба-Луа Адриэль 1 0.17
8. Кайамба Жоэль 1 0.17
9. Буха Павел 1 0.17
10. Шулц Павел 1 0.17

Карточки

ЦСКА София
# Игрок      
1. Кайседо Хорди 0 1
Виктория Пльзень
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 ЦСКА София 12.5% (1) 12.5% (1) 37.5% (3) 0 25% (2) 0 12.5% (1)
 Виктория Пльзень 18.18% (2) 9.09% (1) 9.09% (1) 9.09% (1) 18.18% (2) 36.36% (4) 0

Предыдущие игры

ЦСКА София Последние 20 матчей: +11 =4 -5
ЦСКА София 1:0 Пирин Благоевград Виктория Пльзень 2:0 ЦСКА София Осиек 1:1 ЦСКА София ЦСКА София 4:2 Осиек
Лиепая 0:0 ЦСКА София ЦСКА-1948 2:4 ЦСКА София ЦСКА София 0:0 Лиепая Лудогорец 4:0 ЦСКА София ЦСКА София 2:0 Берое ЦСКА-1948 1:0 ЦСКА София Арда Карджали 0:1 ЦСКА София Локомотив Пловдив 2:0 ЦСКА София ЦСКА София 4:1 Лудогорец ЦСКА София 1:0 Арда Карджали Левски София 0:2 ЦСКА София ЦСКА София 6:0 Монтана Царско Село 2:1 ЦСКА София Лудогорец 1:2 ЦСКА София ЦСКА София 1:1 Арда Карджали ЦСКА София 1:1 Лудогорец
Виктория Пльзень Последние 20 матчей: +14 =1 -5
Виктория Пльзень 2:0 Карвина Виктория Пльзень 2:0 ЦСКА София Слован Либерец 0:1 Виктория Пльзень Виктория Пльзень 3:1 Нью-Сейнтс
Виктория Пльзень 2:1 Словацко Нью-Сейнтс 4:2 Виктория Пльзень Богемианс-1905 1:2 Виктория Пльзень Динамо-Брест 1:2 Виктория Пльзень Виктория Пльзень 2:1 Млада Болеслав Виктория Пльзень 2:1 Динамо-Брест Арсенал Тула 0:1 Виктория Пльзень Уфа 0:2 Виктория Пльзень Опава 1:3 Виктория Пльзень Виктория Пльзень 4:0 Баник Острава Виктория Пльзень 0:1 Славия Прага Пардубице 3:0 Виктория Пльзень Спарта Прага 3:1 Виктория Пльзень Виктория Пльзень 3:3 Пршибрам Славия Прага 5:1 Виктория Пльзень Виктория Пльзень 1:0 Теплице

Последние игры между собой

ЦСКА София: победы: 16, ничьи: 3, поражения: 1
Виктория Пльзень: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 16
Виктория Пльзень 2:0 ЦСКА София Лига конференций ЦСКА София 3:1 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 2:0 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 2:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига
ЦСКА София 0:1 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 2:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 0:1 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 0:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 1:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 0:2 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 1:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 4:1 ЦСКА София Премьер-лига ЦСКА София 0:2 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 1:3 ЦСКА София Суперкубок ЦСКА София 2:1 ЦСКА София Кубок ЦСКА София 0:0 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 1:1 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 1:0 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 2:0 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 1:0 ЦСКА София Группа А

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Базель Кабрал Артур 8 2 0
2. Фейеноорд Тиль Гус 6 0 0
3. Нью-Сейнтс Макманус Деклан 6 3 0
4. КуПС Рангел 5 0 0
5. Эльфсборг Фрик Пер 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Милсами Болохан Вадим 1 1
2. Рубин Самошников Илья 1 1
3. Фехервар Него Лоик 2 0
4. Арарат Побулич Димитрие 2 0
5. Рига Камеш Владимир 0 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Кери Грэм бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vasil Levski. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 136
ЦСКА София 36% (49)
X 43.4% (59)
Виктория Пльзень 20.6% (28)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч ЦСКА София 3:0 Виктория Пльзень онлайн


Прогнозы на матч ЦСКА София 3:0 Виктория Пльзень

Исход игры
ЦСКА София
36% (49)
Ничья
43.4% (59)
Виктория Пльзень
20.6% (28)
Тотал 2.5
Больше
39.71% (54)
Меньше
60.29% (82)
Обе команды забьют
Да
78.68% (107)
Нет
21.32% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39% (53)
2:1 ЦСКА София
22.1% (30)
1:2 Виктория Пльзень
12.5% (17)
1:0 ЦСКА София
11% (15)
0:1 Виктория Пльзень
5.9% (8)
2:2 Ничья
2.9% (4)
2:0 ЦСКА София
2.9% (4)
0:0 Ничья
1.5% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 