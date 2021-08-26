Лига конференций 2021-2022
ЦСКА София
3:0
Итог доп. времени
Стадион: Васил Левски
Виктория Пльзень
1:0
6' ГолКери Грэм
2:0
64' ГолЙомов Георгий
111' Вторая желтая карточкаКайседо Хорди
3:0
119' ГолМатей Юрген
Ход матча
6'
1:0
64'
2:0
111'
119'
3:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кери Грэм
|3
|0.5
|2.
|Йомов Георгий
|2
|0.33
|3.
|Матей Юрген
|1
|0.17
|4.
|Мазику Брэдли
|1
|0.17
|5.
|Кайседо Хорди
|1
|0.17
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Богёйль Жан-Давид
|2
|0.33
|2.
|Ржезник Радим
|1
|0.17
|3.
|Каша Филип
|1
|0.17
|4.
|Хори Томаш
|1
|0.17
|5.
|Москейра Джон
|1
|0.17
|6.
|Гавел Милан
|1
|0.17
|7.
|Ба-Луа Адриэль
|1
|0.17
|8.
|Кайамба Жоэль
|1
|0.17
|9.
|Буха Павел
|1
|0.17
|10.
|Шулц Павел
|1
|0.17
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кайседо Хорди
|0
|1
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|ЦСКА София
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|0
|25% (2)
|0
|12.5% (1)
|Виктория Пльзень
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|36.36% (4)
|0
Предыдущие игры
ЦСКА София Последние 20 матчей: +11 =4 -5ЦСКА София 1:0 Пирин Благоевград Виктория Пльзень 2:0 ЦСКА София Осиек 1:1 ЦСКА София ЦСКА София 4:2 Осиек
Лиепая 0:0 ЦСКА София ЦСКА-1948 2:4 ЦСКА София ЦСКА София 0:0 Лиепая Лудогорец 4:0 ЦСКА София ЦСКА София 2:0 Берое ЦСКА-1948 1:0 ЦСКА София Арда Карджали 0:1 ЦСКА София Локомотив Пловдив 2:0 ЦСКА София ЦСКА София 4:1 Лудогорец ЦСКА София 1:0 Арда Карджали Левски София 0:2 ЦСКА София ЦСКА София 6:0 Монтана Царско Село 2:1 ЦСКА София Лудогорец 1:2 ЦСКА София ЦСКА София 1:1 Арда Карджали ЦСКА София 1:1 Лудогорец
Виктория Пльзень Последние 20 матчей: +14 =1 -5Виктория Пльзень 2:0 Карвина Виктория Пльзень 2:0 ЦСКА София Слован Либерец 0:1 Виктория Пльзень Виктория Пльзень 3:1 Нью-Сейнтс
Виктория Пльзень 2:1 Словацко Нью-Сейнтс 4:2 Виктория Пльзень Богемианс-1905 1:2 Виктория Пльзень Динамо-Брест 1:2 Виктория Пльзень Виктория Пльзень 2:1 Млада Болеслав Виктория Пльзень 2:1 Динамо-Брест Арсенал Тула 0:1 Виктория Пльзень Уфа 0:2 Виктория Пльзень Опава 1:3 Виктория Пльзень Виктория Пльзень 4:0 Баник Острава Виктория Пльзень 0:1 Славия Прага Пардубице 3:0 Виктория Пльзень Спарта Прага 3:1 Виктория Пльзень Виктория Пльзень 3:3 Пршибрам Славия Прага 5:1 Виктория Пльзень Виктория Пльзень 1:0 Теплице
Последние игры между собой
ЦСКА София: победы: 16, ничьи: 3, поражения: 1
Виктория Пльзень: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 16
ЦСКА София 0:1 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 2:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 0:1 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 0:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 1:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 0:2 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 1:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 4:1 ЦСКА София Премьер-лига ЦСКА София 0:2 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 1:3 ЦСКА София Суперкубок ЦСКА София 2:1 ЦСКА София Кубок ЦСКА София 0:0 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 1:1 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 1:0 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 2:0 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 1:0 ЦСКА София Группа А
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Базель
|Кабрал Артур
|8
|2
|0
|2.
|Фейеноорд
|Тиль Гус
|6
|0
|0
|3.
|Нью-Сейнтс
|Макманус Деклан
|6
|3
|0
|4.
|КуПС
|Рангел
|5
|0
|0
|5.
|Эльфсборг
|Фрик Пер
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Милсами
|Болохан Вадим
|1
|1
|2.
|Рубин
|Самошников Илья
|1
|1
|3.
|Фехервар
|Него Лоик
|2
|0
|4.
|Арарат
|Побулич Димитрие
|2
|0
|5.
|Рига
|Камеш Владимир
|0
|1
Прогнозы на матч ЦСКА София 3:0 Виктория Пльзень
Исход игры
ЦСКА София
36% (49)
Ничья
43.4% (59)
Виктория Пльзень
20.6% (28)
Тотал 2.5
Больше
39.71% (54)
Меньше
60.29% (82)
Обе команды забьют
Да
78.68% (107)
Нет
21.32% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39% (53)
2:1 ЦСКА София
22.1% (30)
1:2 Виктория Пльзень
12.5% (17)
1:0 ЦСКА София
11% (15)
0:1 Виктория Пльзень
5.9% (8)
2:2 Ничья
2.9% (4)
2:0 ЦСКА София
2.9% (4)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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