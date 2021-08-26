Лига конференций 2021-2022
Копенгаген
1:0
Первый тайм: 39'
Стадион: Паркен
Сивасспор
1:0
24' ГолСтаге Йенс
Ход матча
24'
1:0
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дикс Кевин
|4
|0.67
|2.
|Вильчек Камиль
|2
|0.33
|3.
|Стаге Йенс
|2
|0.33
|4.
|Биэл Пеп
|2
|0.33
|5.
|Бовинг Виллиам
|2
|0.33
|6.
|Хёйлунн Расмус
|2
|0.33
|7.
|Фальк Расмус
|1
|0.17
|8.
|Дарами Мохаммед
|1
|0.17
|9.
|Винд Жонас
|1 (1)
|0.17
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кайоде Оларенваджу
|2
|0.33
|2.
|Джеймс Леке
|2
|0.33
|3.
|Османпаша Джанер
|1
|0.17
|4.
|Феликс Хорхе
|1
|0.17
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Копенгаген
|6.25% (1)
|12.5% (2)
|12.5% (2)
|25% (4)
|37.5% (6)
|6.25% (1)
|0
|Сивасспор
|0
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Копенгаген Последние 20 матчей: +13 =5 -2Копенгаген 2:0 Сённерйюск Сивасспор 1:2 Копенгаген Орхус 1:3 Копенгаген Копенгаген 4:2 Локомотив Пловдив
Копенгаген 4:2 Брондбю Локомотив Пловдив 1:1 Копенгаген Оденсе 0:2 Копенгаген Торпедо-БелАЗ 0:5 Копенгаген Копенгаген 0:0 Силькеборг Копенгаген 4:1 Торпедо-БелАЗ Копенгаген 2:2 Ольборг Рапид Вена 1:0 Копенгаген Копенгаген 1:0 ЦСКА Москва Копенгаген 3:1 Люнгбю Копенгаген 1:1 Видовре Раннерс 2:1 Копенгаген Копенгаген 4:2 Митьюлланд Копенгаген 2:1 Брондбю Нордшелланн 2:2 Копенгаген Копенгаген 3:2 Орхус
Сивасспор Последние 20 матчей: +12 =5 -3Трабзонспор 2:1 Сивасспор Сивасспор 1:2 Копенгаген Сивасспор 0:1 Коньяспор Сивасспор 1:1 Динамо Батуми
Динамо Батуми 1:2 Сивасспор Сивасспор 1:0 Петрокуб Петрокуб 0:1 Сивасспор Сивасспор 2:1 Касымпаша Фенербахче 1:2 Сивасспор Сивасспор 0:0 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 0:1 Сивасспор Сивасспор 1:0 Малатьяспор Денизлиспор 1:1 Сивасспор Сивасспор 0:0 Бешикташ Генчлербирлиги 2:3 Сивасспор Сивасспор 3:1 Коньяспор Антальяспор 2:4 Сивасспор Сивасспор 0:0 Трабзонспор Гёзтепе 3:5 Сивасспор Сивасспор 1:0 Фатих Карагюмрюк
Последние игры между собой
Копенгаген: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Сивасспор: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Базель
|Кабрал Артур
|7
|1
|0
|2.
|Нью-Сейнтс
|Макманус Деклан
|6
|3
|0
|3.
|КуПС
|Рангел
|5
|0
|0
|4.
|Эльфсборг
|Фрик Пер
|5
|0
|0
|5.
|Фейеноорд
|Тиль Гус
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Милсами
|Болохан Вадим
|1
|1
|2.
|Рубин
|Самошников Илья
|1
|1
|3.
|Фехервар
|Него Лоик
|2
|0
|4.
|Арарат
|Побулич Димитрие
|2
|0
|5.
|Рига
|Камеш Владимир
|0
|1
Прогнозы на матч Копенгаген 1:0 Сивасспор
Исход игры
Копенгаген
90.4% (123)
Ничья
8.1% (11)
Сивасспор
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
47.06% (64)
Меньше
52.94% (72)
Обе команды забьют
Да
52.21% (71)
Нет
47.79% (65)
Популярный счёт
2:1 Копенгаген
40.4% (55)
2:0 Копенгаген
28.7% (39)
1:0 Копенгаген
16.9% (23)
1:1 Ничья
5.9% (8)
3:1 Копенгаген
2.9% (4)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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