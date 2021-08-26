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Лига конференций 2021-2022

Копенгаген
1:0
Первый тайм: 39'

Стадион:
Сивасспор
0'
1:0
24' Гол
Стаге Йенс
39'

Ход матча

24'
Стаге Йенс
1:0

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Копенгаген
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дикс Кевин 4 0.67
2. Вильчек Камиль 2 0.33
3. Стаге Йенс 2 0.33
4. Биэл Пеп 2 0.33
5. Бовинг Виллиам 2 0.33
6. Хёйлунн Расмус 2 0.33
7. Фальк Расмус 1 0.17
8. Дарами Мохаммед 1 0.17
9. Винд Жонас 1 (1) 0.17
Сивасспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кайоде Оларенваджу 2 0.33
2. Джеймс Леке 2 0.33
3. Османпаша Джанер 1 0.17
4. Феликс Хорхе 1 0.17

Карточки

Копенгаген
# Игрок      
Сивасспор
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Копенгаген 6.25% (1) 12.5% (2) 12.5% (2) 25% (4) 37.5% (6) 6.25% (1) 0
 Сивасспор 0 16.67% (1) 0 16.67% (1) 33.33% (2) 16.67% (1) 16.67% (1)

Предыдущие игры

Копенгаген Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Копенгаген 2:0 Сённерйюск Сивасспор 1:2 Копенгаген Орхус 1:3 Копенгаген Копенгаген 4:2 Локомотив Пловдив
Копенгаген 4:2 Брондбю Локомотив Пловдив 1:1 Копенгаген Оденсе 0:2 Копенгаген Торпедо-БелАЗ 0:5 Копенгаген Копенгаген 0:0 Силькеборг Копенгаген 4:1 Торпедо-БелАЗ Копенгаген 2:2 Ольборг Рапид Вена 1:0 Копенгаген Копенгаген 1:0 ЦСКА Москва Копенгаген 3:1 Люнгбю Копенгаген 1:1 Видовре Раннерс 2:1 Копенгаген Копенгаген 4:2 Митьюлланд Копенгаген 2:1 Брондбю Нордшелланн 2:2 Копенгаген Копенгаген 3:2 Орхус
Сивасспор Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Трабзонспор 2:1 Сивасспор Сивасспор 1:2 Копенгаген Сивасспор 0:1 Коньяспор Сивасспор 1:1 Динамо Батуми
Динамо Батуми 1:2 Сивасспор Сивасспор 1:0 Петрокуб Петрокуб 0:1 Сивасспор Сивасспор 2:1 Касымпаша Фенербахче 1:2 Сивасспор Сивасспор 0:0 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 0:1 Сивасспор Сивасспор 1:0 Малатьяспор Денизлиспор 1:1 Сивасспор Сивасспор 0:0 Бешикташ Генчлербирлиги 2:3 Сивасспор Сивасспор 3:1 Коньяспор Антальяспор 2:4 Сивасспор Сивасспор 0:0 Трабзонспор Гёзтепе 3:5 Сивасспор Сивасспор 1:0 Фатих Карагюмрюк

Последние игры между собой

Копенгаген: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Сивасспор: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Сивасспор 1:2 Копенгаген Лига конференций

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Базель Кабрал Артур 7 1 0
2. Нью-Сейнтс Макманус Деклан 6 3 0
3. КуПС Рангел 5 0 0
4. Эльфсборг Фрик Пер 5 0 0
5. Фейеноорд Тиль Гус 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Милсами Болохан Вадим 1 1
2. Рубин Самошников Илья 1 1
3. Фехервар Него Лоик 2 0
4. Арарат Побулич Димитрие 2 0
5. Рига Камеш Владимир 0 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 136
Копенгаген 90.4% (123)
X 8.1% (11)
Сивасспор 1.5% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Копенгаген
Ничья
Сивасспор
1.44
6.80
7.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Копенгаген 1:0 Сивасспор онлайн


Прогнозы на матч Копенгаген 1:0 Сивасспор

Исход игры
Копенгаген
90.4% (123)
Ничья
8.1% (11)
Сивасспор
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
47.06% (64)
Меньше
52.94% (72)
Обе команды забьют
Да
52.21% (71)
Нет
47.79% (65)
Популярный счёт
2:1 Копенгаген
40.4% (55)
2:0 Копенгаген
28.7% (39)
1:0 Копенгаген
16.9% (23)
1:1 Ничья
5.9% (8)
3:1 Копенгаген
2.9% (4)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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