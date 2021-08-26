Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений.

Первый тайм

48' Команда Копенгаген играла лучше в этом тайме.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Эрдал Зия выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Бойлесен Николай навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

47' Вурал Али Шашал выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Матч возобновлен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Вурал Али Шашал на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Фахир Файсал выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Алтынай Корай предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

43' Бойлесен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Сивасспор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Арслан Хакан нанес удар издали, а Камиль Грабара отбил его обратно в игру!

42' Плохо сыграл Хочолава Давид - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

39' Г О О О О Л - Дарами Мохаммед забивает с правой ноги!

39' Сивасспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Кофи Исаак из команды Сивасспор сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

35' Матч возобновлен

35' Ох, нехорошо это выглядит. Винд Жонас получил травму и медбригада забирает его с поля.

34' Винд Жонас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Биэл Пеп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

33' Матч возобновлен

33' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

33' Отличные скиллы показывает Дарами Мохаммед , обводя своих соперников

31' Вурал Али Шашал выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Глупую желтую получил Эрдал Зия за то, что отбил ногой мяч после свистка

29' Сивасспор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Отличные скиллы показывает Биэл Пеп , обводя своих соперников

28' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Удар от ворот произведет Сивасспор

28' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Удар от ворот произведет Сивасспор

27' Отличные скиллы показывает Фальк Расмус , обводя своих соперников

27' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Биэл Пеп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

24' Алтынай Корай получил желтую карточку от судьи

23' Сивасспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Хочолава Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Сивасспор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Огюз Ахмет выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Голкипер мог бы сыграть и получше

21' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Дикс Кевин видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!

20' Фальк Расмус из команды Копенгаген направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

19' Матч возобновлен

19' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

18' Джеймс Леке предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

17' Градель Макс-Ален предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

17' Чифтчи Угюр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Кофи Исаак выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Игрок из команды Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

15' Биэл Пеп из команды Копенгаген сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

15' Эрдал Зия выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Игрок из команды Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

14' Огюз Ахмет выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Чифтчи Угюр предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

14' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Матч возобновлен

13' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

12' Матч возобновлен

12' Ох, нехорошо это выглядит. Градель Макс-Ален получил травму и медбригада забирает его с поля.

12' Градель Макс-Ален на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Игрок из команды Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

9' Удар от ворот произведет Копенгаген

9' Головой пробил Кайоде Оларенваджу , но голкипер отбил его в поле!

8' Фальк Расмус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

8' Удар от ворот произведет Копенгаген

7' Алтынай Корай из команды Сивасспор наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

7' Кристансен Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Игрок из команды Сивасспор вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

6' Удар от ворот произведет Сивасспор

5' Кайоде Оларенваджу нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

5' Игрок из команды Сивасспор вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

5' Сивасспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Грабара Камил взял и забрал мяч на выходе

4' Биэл Пеп выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Дикс Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Хочолава Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Сивасспор начинает с центра поля