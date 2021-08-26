Лига конференций 2021-2022
Кайрат
0:0
Первый тайм: 10'
Стадион: Центральный стадион Алматы
Фола
20
Дугалич
Раде
14
Абикен
Айбол
28
Клейн
Жюльен
16
Бутриф
Идир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Дугалич РадеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Абикен АйболПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Kirill Keker
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Клейн ЖюльенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Бутриф ИдирПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
25 Коррея ЛенниЗащитник
-
46 Мура ГийомЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Симон БобПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Коррея ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Диалло ЖюльНападающий
-
Главный тренер: Гранжан Себастьян
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вагнер Лав
|2 (1)
|1
|2.
|Алвеш Рикарду
|1
|0.5
|3.
|Шушеначев Артур
|1
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мустафич Мирза
|2
|0.33
|2.
|Бенси Стефано
|1
|0.17
|3.
|Карон Готье
|1
|0.17
|4.
|Дельгадо Гилсон
|1
|0.17
|5.
|Омосанья Майкл
|1
|0.17
|6.
|Коррейя Бруно
|1
|0.17
|7.
|Паррейра Родриго
|1 (1)
|0.17
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кайрат
|0
|25% (1)
|50% (2)
|0
|25% (1)
|0
|Фола
|0
|25% (2)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
|25% (2)
Предыдущие игры
Кайрат Последние 20 матчей: +11 =4 -5Фола 1:4 Кайрат Каспий 2:4 Кайрат Алашкерт 3:2 Кайрат Кайрат 3:0 Жетысу
Кайрат 0:0 Алашкерт Туран 4:3 Кайрат Црвена Звезда 5:0 Кайрат Кайрат 0:1 Туран Кайрат 2:1 Црвена Звезда Кайрат 0:2 Каспий Кайрат 2:0 Маккаби Хайфа Жетысу 0:1 Кайрат Маккаби Хайфа 1:1 Кайрат Кайрат 5:0 Атырау Тобол 2:2 Кайрат Кайрат 5:1 Каспий Туран 0:3 Кайрат Тараз 0:2 Кайрат Кайрат 1:0 Кайсар Астана 1:1 Кайрат
Фола Последние 20 матчей: +10 =4 -6Дифферданж 1:1 Фола Фола 1:4 Кайрат Фола 2:0 Этцелла Фола 2:1 Линфилд
Мондор-ле-Бэн 2:0 Фола Линфилд 1:2 Фола Фола 1:0 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 1:2 Фола Линкольн 5:0 Фола Фола 2:2 Линкольн Жюнесс Эш 0:3 Фола Фола 5:0 Вильц Фола 5:0 Дифферданж Роданге-91 2:1 Фола Фола 5:2 Хостерт Этцелла 3:2 Фола Фола 2:3 Мондор-ле-Бэн Виктория Роспорт 1:5 Фола Фола 2:2 Свифт Эсперанж Прогрес 1:1 Фола
Последние игры между собой
Кайрат: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Фола: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Базель
|Кабрал Артур
|7
|1
|0
|2.
|Нью-Сейнтс
|Макманус Деклан
|6
|3
|0
|3.
|КуПС
|Рангел
|5
|0
|0
|4.
|Эльфсборг
|Фрик Пер
|5
|0
|0
|5.
|Фейеноорд
|Тиль Гус
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Милсами
|Болохан Вадим
|1
|1
|2.
|Рубин
|Самошников Илья
|1
|1
|3.
|Фехервар
|Него Лоик
|2
|0
|4.
|Арарат
|Побулич Димитрие
|2
|0
|5.
|Рига
|Камеш Владимир
|0
|1
Прогнозы на матч Кайрат 0:0 Фола
Исход игры
Кайрат
95% (134)
Ничья
2.8% (4)
Фола
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
43.57% (61)
Меньше
56.43% (79)
Обе команды забьют
Да
37.14% (52)
Нет
62.86% (88)
Популярный счёт
2:0 Кайрат
39.7% (56)
2:1 Кайрат
23.4% (33)
1:0 Кайрат
12.8% (18)
3:1 Кайрат
9.9% (14)
3:0 Кайрат
7.1% (10)
1:1 Ничья
2.1% (3)
4:0 Кайрат
1.4% (2)
0:1 Фола
1.4% (2)
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