Из глубины поля прошёл заброс на левый край штрафной площади на Полякова, который сбрасывал мяч в центр на Дугалича, но последний пробил головой по воротам гостей слабовато.

Штрафной удар на левом фланге атаки заработали подопечные Курбана Бердыева. После подачи головой пробивал Алип, но мяч полетел существенно выше цели.

На чужой половине поля люксембуржцы сумели запрессинговать кайратовцев, но после этого последовал поспешный дальний удар от Омосаньи - мяч полетел прямо по центру ворот.

Быструю контратаку правым флангом разгонял Оганесян, но передача в центр у него получилась не лучшим образом - мяч был перехвачен Клейном.

В атаке теперь правила нарушил подключившийся вперёд Вороговский. Многовато фолов фиксируется в дебюте этой встречи.

6' Угловой на правом фланге заработали кайратовцы, Подача последовала на ближнюю штангу, где два защитника "Фолы" сумели разрядить обстановку.

5' Попытались гости выйти в атаку, но потеряли мяч, после чего Коррейя грубо врезал по ногам Алвешу, за что заслуженно получил жёлтую карточку.

4' Казахстанцы в первом матче решил практически вопрос путёвки в групповой этап турнира, победив в Люксембурге со счётом 4:1.

3' Оганесян забегал за спины защитникам соперника, но до мяча первым успел Кабрал, который сыграл за пределами своей штрафной площади. Чуть позже прозвучал свисток, зафиксировавший офсайд у Камо.

2' Первую атаку в матче левым флангом провели хозяева поля, откуда следовала подача во вратарскую площадь, но там в падении кулаками мяч в поле выбил Кабрал.