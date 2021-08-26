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Лига конференций 2021-2022

Кайрат
0:0
Первый тайм: 10'

Стадион:
Фола
0' 10'
1
Покатилов
Стас
11
Вороговский
Ян
4
Алип
Нуралы
20
Дугалич
Раде
15
Баньяк
Муэжни
33
Поляков
Денис
14
Абикен
Айбол
16
Алвеш
Рикарду
13
Оганесян
Камо
9
Вагнер
Лав
19
Шушеначев
Артур
33
Кабрал
Эммануэл
27
Грисез
Грегори
7
Дельгадо
Гилсон
28
Клейн
Жюльен
21
Уассьеро
Жан-Сильвио
19
Драгович
Ненад
98
Мустафич
Мирза
77
Коррейя
Бруно
3
Пиментель
Диого
16
Бутриф
Идир
18
Омосанья
Майкл
Кайрат
Фола

Бомбардиры внутри турнира

Кайрат
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вагнер Лав 2 (1) 1
2. Алвеш Рикарду 1 0.5
3. Шушеначев Артур 1 0.5
Фола
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мустафич Мирза 2 0.33
2. Бенси Стефано 1 0.17
3. Карон Готье 1 0.17
4. Дельгадо Гилсон 1 0.17
5. Омосанья Майкл 1 0.17
6. Коррейя Бруно 1 0.17
7. Паррейра Родриго 1 (1) 0.17

Карточки

Кайрат
# Игрок      
Фола
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кайрат 0 25% (1) 50% (2) 0 25% (1) 0
 Фола 0 25% (2) 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2) 25% (2)

Предыдущие игры

Кайрат Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Фола 1:4 Кайрат Каспий 2:4 Кайрат Алашкерт 3:2 Кайрат Кайрат 3:0 Жетысу
Кайрат 0:0 Алашкерт Туран 4:3 Кайрат Црвена Звезда 5:0 Кайрат Кайрат 0:1 Туран Кайрат 2:1 Црвена Звезда Кайрат 0:2 Каспий Кайрат 2:0 Маккаби Хайфа Жетысу 0:1 Кайрат Маккаби Хайфа 1:1 Кайрат Кайрат 5:0 Атырау Тобол 2:2 Кайрат Кайрат 5:1 Каспий Туран 0:3 Кайрат Тараз 0:2 Кайрат Кайрат 1:0 Кайсар Астана 1:1 Кайрат
Фола Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Дифферданж 1:1 Фола Фола 1:4 Кайрат Фола 2:0 Этцелла Фола 2:1 Линфилд
Мондор-ле-Бэн 2:0 Фола Линфилд 1:2 Фола Фола 1:0 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 1:2 Фола Линкольн 5:0 Фола Фола 2:2 Линкольн Жюнесс Эш 0:3 Фола Фола 5:0 Вильц Фола 5:0 Дифферданж Роданге-91 2:1 Фола Фола 5:2 Хостерт Этцелла 3:2 Фола Фола 2:3 Мондор-ле-Бэн Виктория Роспорт 1:5 Фола Фола 2:2 Свифт Эсперанж Прогрес 1:1 Фола

Последние игры между собой

Кайрат: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Фола: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Фола 1:4 Кайрат Лига конференций

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Базель Кабрал Артур 7 1 0
2. Нью-Сейнтс Макманус Деклан 6 3 0
3. КуПС Рангел 5 0 0
4. Эльфсборг Фрик Пер 5 0 0
5. Фейеноорд Тиль Гус 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Милсами Болохан Вадим 1 1
2. Рубин Самошников Илья 1 1
3. Фехервар Него Лоик 2 0
4. Арарат Побулич Димитрие 2 0
5. Рига Камеш Владимир 0 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    11'
    В атаке теперь правила нарушил подключившийся вперёд Вороговский. Многовато фолов фиксируется в дебюте этой встречи.
  • 10'
    Быструю контратаку правым флангом разгонял Оганесян, но передача в центр у него получилась не лучшим образом - мяч был перехвачен Клейном.
  • 9'
    На чужой половине поля люксембуржцы сумели запрессинговать кайратовцев, но после этого последовал поспешный дальний удар от Омосаньи - мяч полетел прямо по центру ворот.
  • Фол, нарушение
    8'
    Штрафной удар на левом фланге атаки заработали подопечные Курбана Бердыева. После подачи головой пробивал Алип, но мяч полетел существенно выше цели.
  • 7'
    Из глубины поля прошёл заброс на левый край штрафной площади на Полякова, который сбрасывал мяч в центр на Дугалича, но последний пробил головой по воротам гостей слабовато.
  • Угловой
    6'
    Угловой на правом фланге заработали кайратовцы, Подача последовала на ближнюю штангу, где два защитника "Фолы" сумели разрядить обстановку.
  • Желтая карточка
    5'
    Попытались гости выйти в атаку, но потеряли мяч, после чего Коррейя грубо врезал по ногам Алвешу, за что заслуженно получил жёлтую карточку.
  • 4'
    Казахстанцы в первом матче решил практически вопрос путёвки в групповой этап турнира, победив в Люксембурге со счётом 4:1.
  • 3'
    Оганесян забегал за спины защитникам соперника, но до мяча первым успел Кабрал, который сыграл за пределами своей штрафной площади. Чуть позже прозвучал свисток, зафиксировавший офсайд у Камо.
  • 2'
    Первую атаку в матче левым флангом провели хозяева поля, откуда следовала подача во вратарскую площадь, но там в падении кулаками мяч в поле выбил Кабрал.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! Первыми мяч с центра поля разыграли футболисты "Фолы".
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    4'
    Коррейя Бруно получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Almaty Central Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Кайрат 0:0 Фола онлайн


Прогнозы на матч Кайрат 0:0 Фола

Исход игры
Кайрат
95% (134)
Ничья
2.8% (4)
Фола
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
43.57% (61)
Меньше
56.43% (79)
Обе команды забьют
Да
37.14% (52)
Нет
62.86% (88)
Популярный счёт
2:0 Кайрат
39.7% (56)
2:1 Кайрат
23.4% (33)
1:0 Кайрат
12.8% (18)
3:1 Кайрат
9.9% (14)
3:0 Кайрат
7.1% (10)
1:1 Ничья
2.1% (3)
4:0 Кайрат
1.4% (2)
0:1 Фола
1.4% (2)
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