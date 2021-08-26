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Лига конференций 2021-2022

Анортосис
1:0
Первый тайм: 39'

Стадион:
Хапоэль Беэр-Шева
0'
1:0
12' Гол
Артиматас Костакис
39'

Ход матча

12'
Артиматас Костакис
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Анортосис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Артиматас Костакис 1 0.5
Хапоэль Беэр-Шева
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Анса Юджин 3 0.5
2. Барейро Лукас 2 0.33
3. Сафури Рамиз 2 (1) 0.33
4. Миха Дор 1 0.17
5. Аколатсе Элтон 1 0.17
6. Хатуэль Ротем 1 0.17
7. Швиро Итамар 1 0.17

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Анортосис 0 0 0 0 0 0
 Хапоэль Беэр-Шева 27.27% (3) 0 18.18% (2) 18.18% (2) 9.09% (1) 27.27% (3)

Предыдущие игры

Анортосис Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Хапоэль Беэр-Шева 0:0 Анортосис Анортосис 2:1 Рапид Вена Рапид Вена 3:0 Анортосис Омония 1:1 Анортосис
Анортосис 2:1 Олимпиакос Никосия Анортосис 0:2 АЕК Ларнака АЕЛ Лимаcсол 1:2 Анортосис Анортосис 0:2 Олимпиакос Никосия АПОЭЛ 1:3 Анортосис Анортосис 0:2 Омония Анортосис 1:0 АПОЭЛ Аполлон 1:1 Анортосис АЕК Ларнака 2:1 Анортосис Анортосис 1:2 АЕЛ Лимаcсол Олимпиакос Никосия 2:0 Анортосис Анортосис 5:1 Кармиотисса Омония 0:0 Анортосис Анортосис 2:2 Аполлон Кармиотисса 1:2 Анортосис Анортосис 1:0 Докса Катокопия
Хапоэль Беэр-Шева Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Хапоэль Беэр-Шева 0:0 Хапоэль Хайфа Хапоэль Беэр-Шева 0:0 Анортосис Хапоэль Беэр-Шева 4:0 Шлёнск Шлёнск 2:1 Хапоэль Беэр-Шева
Хапоэль Беэр-Шева 4:0 Арда Карджали Арда Карджали 0:2 Хапоэль Беэр-Шева Ашдод 1:2 Хапоэль Беэр-Шева Маккаби Хайфа 3:2 Хапоэль Беэр-Шева Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Маккаби Петах-Тиква Хапоэль Беэр-Шева 3:2 Хапоэль Кирьят-Шмона Ашдод 2:2 Хапоэль Беэр-Шева Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Маккаби Тель-Авив Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Маккаби Хайфа Маккаби Петах-Тиква 0:0 Хапоэль Беэр-Шева Хапоэль Кирьят-Шмона 1:1 Хапоэль Беэр-Шева Хапоэль Беэр-Шева 1:2 Ашдод Маккаби Тель-Авив 2:1 Хапоэль Беэр-Шева Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Бней-Иегуда Маккаби Петах-Тиква 0:0 Хапоэль Беэр-Шева Хапоэль Беэр-Шева 0:1 Хапоэль Тель-Авив

Последние игры между собой

Анортосис: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Хапоэль Беэр-Шева: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Хапоэль Беэр-Шева 0:0 Анортосис Лига конференций

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Базель Кабрал Артур 7 1 0
2. Нью-Сейнтс Макманус Деклан 6 3 0
3. КуПС Рангел 5 0 0
4. Эльфсборг Фрик Пер 5 0 0
5. Фейеноорд Тиль Гус 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Милсами Болохан Вадим 1 1
2. Рубин Самошников Илья 1 1
3. Фехервар Него Лоик 2 0
4. Арарат Побулич Димитрие 2 0
5. Рига Камеш Владимир 0 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Antonis Papadopoulos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 136
Анортосис 52.2% (71)
X 31.6% (43)
Хапоэль Беэр-Шева 16.2% (22)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Анортосис
Ничья
Хапоэль Беэр-Шева
2.50
3.70
7.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Анортосис 1:0 Хапоэль Беэр-Шева онлайн


Прогнозы на матч Анортосис 1:0 Хапоэль Беэр-Шева

Исход игры
Анортосис
52.2% (71)
Ничья
31.6% (43)
Хапоэль Беэр-Шева
16.2% (22)
Тотал 2.5
Больше
27.94% (38)
Меньше
72.06% (98)
Обе команды забьют
Да
56.62% (77)
Нет
43.38% (59)
Популярный счёт
1:0 Анортосис
33.1% (45)
1:1 Ничья
29.4% (40)
2:1 Анортосис
11.8% (16)
1:2 Хапоэль Беэр-Шева
10.3% (14)
2:0 Анортосис
4.4% (6)
0:1 Хапоэль Беэр-Шева
2.9% (4)
3:1 Анортосис
2.2% (3)
1:3 Хапоэль Беэр-Шева
2.2% (3)
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