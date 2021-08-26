Лига конференций 2021-2022
Анортосис
1:0
Первый тайм: 39'
Стадион: Антонис Пападопулос
Хапоэль Беэр-Шева
1:0
12' ГолАртиматас Костакис
Ход матча
12'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Артиматас Костакис
|1
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Анса Юджин
|3
|0.5
|2.
|Барейро Лукас
|2
|0.33
|3.
|Сафури Рамиз
|2 (1)
|0.33
|4.
|Миха Дор
|1
|0.17
|5.
|Аколатсе Элтон
|1
|0.17
|6.
|Хатуэль Ротем
|1
|0.17
|7.
|Швиро Итамар
|1
|0.17
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Анортосис
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Хапоэль Беэр-Шева
|27.27% (3)
|0
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
Предыдущие игры
Анортосис Последние 20 матчей: +8 =4 -8Хапоэль Беэр-Шева 0:0 Анортосис Анортосис 2:1 Рапид Вена Рапид Вена 3:0 Анортосис Омония 1:1 Анортосис
Анортосис 2:1 Олимпиакос Никосия Анортосис 0:2 АЕК Ларнака АЕЛ Лимаcсол 1:2 Анортосис Анортосис 0:2 Олимпиакос Никосия АПОЭЛ 1:3 Анортосис Анортосис 0:2 Омония Анортосис 1:0 АПОЭЛ Аполлон 1:1 Анортосис АЕК Ларнака 2:1 Анортосис Анортосис 1:2 АЕЛ Лимаcсол Олимпиакос Никосия 2:0 Анортосис Анортосис 5:1 Кармиотисса Омония 0:0 Анортосис Анортосис 2:2 Аполлон Кармиотисса 1:2 Анортосис Анортосис 1:0 Докса Катокопия
Хапоэль Беэр-Шева Последние 20 матчей: +8 =7 -5Хапоэль Беэр-Шева 0:0 Хапоэль Хайфа Хапоэль Беэр-Шева 0:0 Анортосис Хапоэль Беэр-Шева 4:0 Шлёнск Шлёнск 2:1 Хапоэль Беэр-Шева
Хапоэль Беэр-Шева 4:0 Арда Карджали Арда Карджали 0:2 Хапоэль Беэр-Шева Ашдод 1:2 Хапоэль Беэр-Шева Маккаби Хайфа 3:2 Хапоэль Беэр-Шева Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Маккаби Петах-Тиква Хапоэль Беэр-Шева 3:2 Хапоэль Кирьят-Шмона Ашдод 2:2 Хапоэль Беэр-Шева Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Маккаби Тель-Авив Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Маккаби Хайфа Маккаби Петах-Тиква 0:0 Хапоэль Беэр-Шева Хапоэль Кирьят-Шмона 1:1 Хапоэль Беэр-Шева Хапоэль Беэр-Шева 1:2 Ашдод Маккаби Тель-Авив 2:1 Хапоэль Беэр-Шева Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Бней-Иегуда Маккаби Петах-Тиква 0:0 Хапоэль Беэр-Шева Хапоэль Беэр-Шева 0:1 Хапоэль Тель-Авив
Последние игры между собой
Анортосис: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Хапоэль Беэр-Шева: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Базель
|Кабрал Артур
|7
|1
|0
|2.
|Нью-Сейнтс
|Макманус Деклан
|6
|3
|0
|3.
|КуПС
|Рангел
|5
|0
|0
|4.
|Эльфсборг
|Фрик Пер
|5
|0
|0
|5.
|Фейеноорд
|Тиль Гус
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Милсами
|Болохан Вадим
|1
|1
|2.
|Рубин
|Самошников Илья
|1
|1
|3.
|Фехервар
|Него Лоик
|2
|0
|4.
|Арарат
|Побулич Димитрие
|2
|0
|5.
|Рига
|Камеш Владимир
|0
|1
Прогнозы на матч Анортосис 1:0 Хапоэль Беэр-Шева
Исход игры
Анортосис
52.2% (71)
Ничья
31.6% (43)
Хапоэль Беэр-Шева
16.2% (22)
Тотал 2.5
Больше
27.94% (38)
Меньше
72.06% (98)
Обе команды забьют
Да
56.62% (77)
Нет
43.38% (59)
Популярный счёт
1:0 Анортосис
33.1% (45)
1:1 Ничья
29.4% (40)
2:1 Анортосис
11.8% (16)
1:2 Хапоэль Беэр-Шева
10.3% (14)
2:0 Анортосис
4.4% (6)
0:1 Хапоэль Беэр-Шева
2.9% (4)
3:1 Анортосис
2.2% (3)
1:3 Хапоэль Беэр-Шева
2.2% (3)
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