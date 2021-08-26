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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Заря
 
Позже

Стадион:
Рапид Вена
30
Шевченко
Никита
10
Хомченовский
Дмитрий
15
Вернидуб
Виталий
4
Цвек
Ловро
6
Леовижилду
28
Громов
Артём
29
Назарина
Егор
23
Булеца
Сергей
7
Кочергин
Владислав
11
Гладкий
Александр
90
Сайяд
Аллахьяр
25
Гартлер
Пауль
22
Стойкович
Филип
30
Граймль
Лео
20
Хофманн
Максимилиан
31
Ульманн
Максимилиан
36
Аразе
Кельвин
5
Любичич
Роберт
14
Граховац
Срджан
27
Грюлль
Марко
9
Фунтас
Таксиархис
29
Кара
Эркан
Заря
4-4-2
Рапид Вена
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Заря
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Рапид Вена
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кара Эркан 3 1
2. Фунтас Таксиархис 2 0.67
3. Грюлль Марко 2 0.67
4. Граховац Срджан 0 0
5. Шик Торстен 0 0
6. Кнасмюлльнер Кристоф 0 0
7. Ульманн Максимилиан 0 0

Карточки

Заря
# Игрок      
1. Вернидуб Виталий 1 0
2. Фаворов Денис 1 0
3. Кабаев Владислав 1 0
Рапид Вена
# Игрок      
1. Хофманн Максимилиан 2 0
2. Граймль Лео 2 0
3. Шик Торстен 1 0
4. Штребингер Ричард 1 0
5. Любичич Роберт 1 0
6. Шустер Лион 1 0
7. Зульцбахер Лукас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Заря 0 0 0 0 0 0
 Рапид Вена 0 14.29% (1) 14.29% (1) 0 28.57% (2) 42.86% (3)

Предыдущие игры

Заря Последние 20 матчей: +11 =1 -8
Мариуполь 3:4 Заря Рапид Вена 3:0 Заря Заря 1:1 Минай Заря 1:2 Динамо Киев
Ингулец 1:5 Заря Заря 0:1 Александрия Динамо Киев 1:0 Заря Заря 2:1 Александрия Днепр-1 0:1 Заря Заря 1:0 Минай Олимпик Донецк 2:1 Заря Заря 2:1 Олимпик Донецк Александрия 1:1 Заря Ворскла 4:2 Заря Заря 2:0 Ингулец Рух Львов 0:2 Заря Колос Ковалёвка 1:0 Заря Заря 0:2 Динамо Киев Заря 4:0 Львов Верес 1:2 Заря
Рапид Вена Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Рапид Вена 3:0 Рид Рапид Вена 3:0 Заря Альтах 2:1 Рапид Вена Анортосис 2:1 Рапид Вена
Рапид Вена 3:0 Вольфсбергер Рапид Вена 3:0 Анортосис ЛАСК 1:1 Рапид Вена Спарта Прага 2:0 Рапид Вена Рапид Вена 0:2 Хартберг Рапид Вена 2:1 Спарта Прага Рапид Вена 6:0 Винер Виктория Рапид Вена 1:0 Копенгаген Рапид Вена 2:2 Санкт-Пёльтен Рапид Вена 0:0 Локомотив Москва Оберварт 0:3 Рапид Вена Рапид Вена 5:2 СВ Лафниц Рапид Вена 3:0 ЛАСК Штурм 4:1 Рапид Вена Ред Булл Зальцбург 2:0 Рапид Вена Рапид Вена 1:2 Вольфсбергер

Последние игры между собой

Заря: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Рапид Вена: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Рапид Вена 3:0 Заря Лига Европы

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Селтик Форрест Джеймс 3 0 1
2. ХИК Риски Роопе 3 1 1
3. Рапид Вена Кара Эркан 3 0 0
4. Галатасарай Актюркоглу Мухаммед 2 0 2
5. Рапид Вена Фунтас Таксиархис 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Алашкерт Джеймс 2 1
2. Флора Таллин Кууск Мяртен 2 1
3. ХИК Мурильо Луис-Карлос 3 0
4. Глазго Рейнджерс Ландстрем Джон 1 1
5. Слован Братислава Вернон де Марко 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Заря - Рапид Вена от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 августа 2021, осталось 35 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 144
    Заря 41.7% (60)
    X 31.9% (46)
    Рапид Вена 26.4% (38)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Заря
    Ничья
    Рапид Вена
    2.60
    3.95
    2.51
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Заря - Рапид Вена онлайн


    Прогнозы на матч Заря - Рапид Вена

    Исход игры
    Заря
    41.7% (60)
    Ничья
    31.9% (46)
    Рапид Вена
    26.4% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.47% (77)
    Меньше
    46.53% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    81.25% (117)
    Нет
    18.75% (27)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    27.8% (40)
    2:1 Заря
    27.1% (39)
    1:2 Рапид Вена
    21.5% (31)
    1:0 Заря
    11.1% (16)
    2:2 Ничья
    3.5% (5)
    2:0 Заря
    2.8% (4)
    0:1 Рапид Вена
    2.8% (4)
    0:2 Рапид Вена
    1.4% (2)
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