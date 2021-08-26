Лига Европы 2021-2022
Заря
Позже
Стадион: Славутич-Арена
Рапид Вена
28
Громов
Артём
30
Граймль
Лео
27
Грюлль
Марко
29
Кара
Эркан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Громов АртёмПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Граймль ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Грюлль МаркоПолузащитник
- Нападающий
-
29 Кара ЭрканНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
45 Хедль НикласВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Шик ТорстенПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Ауэр ЙонасПолузащитник
- Полузащитник
-
42 Шустер ЛионПолузащитник
-
32 Китагава КояНападающий
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кара Эркан
|3
|1
|2.
|Фунтас Таксиархис
|2
|0.67
|3.
|Грюлль Марко
|2
|0.67
|4.
|Граховац Срджан
|0
|0
|5.
|Шик Торстен
|0
|0
|6.
|Кнасмюлльнер Кристоф
|0
|0
|7.
|Ульманн Максимилиан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Вернидуб Виталий
|1
|0
|2.
|Фаворов Денис
|1
|0
|3.
|Кабаев Владислав
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хофманн Максимилиан
|2
|0
|2.
|Граймль Лео
|2
|0
|3.
|Шик Торстен
|1
|0
|4.
|Штребингер Ричард
|1
|0
|5.
|Любичич Роберт
|1
|0
|6.
|Шустер Лион
|1
|0
|7.
|Зульцбахер Лукас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Заря
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Рапид Вена
|0
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
|42.86% (3)
Предыдущие игры
Заря Последние 20 матчей: +11 =1 -8Мариуполь 3:4 Заря Рапид Вена 3:0 Заря Заря 1:1 Минай Заря 1:2 Динамо Киев
Ингулец 1:5 Заря Заря 0:1 Александрия Динамо Киев 1:0 Заря Заря 2:1 Александрия Днепр-1 0:1 Заря Заря 1:0 Минай Олимпик Донецк 2:1 Заря Заря 2:1 Олимпик Донецк Александрия 1:1 Заря Ворскла 4:2 Заря Заря 2:0 Ингулец Рух Львов 0:2 Заря Колос Ковалёвка 1:0 Заря Заря 0:2 Динамо Киев Заря 4:0 Львов Верес 1:2 Заря
Рапид Вена Последние 20 матчей: +10 =3 -7Рапид Вена 3:0 Рид Рапид Вена 3:0 Заря Альтах 2:1 Рапид Вена Анортосис 2:1 Рапид Вена
Рапид Вена 3:0 Вольфсбергер Рапид Вена 3:0 Анортосис ЛАСК 1:1 Рапид Вена Спарта Прага 2:0 Рапид Вена Рапид Вена 0:2 Хартберг Рапид Вена 2:1 Спарта Прага Рапид Вена 6:0 Винер Виктория Рапид Вена 1:0 Копенгаген Рапид Вена 2:2 Санкт-Пёльтен Рапид Вена 0:0 Локомотив Москва Оберварт 0:3 Рапид Вена Рапид Вена 5:2 СВ Лафниц Рапид Вена 3:0 ЛАСК Штурм 4:1 Рапид Вена Ред Булл Зальцбург 2:0 Рапид Вена Рапид Вена 1:2 Вольфсбергер
Последние игры между собой
Заря: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Рапид Вена: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Селтик
|Форрест Джеймс
|3
|0
|1
|2.
|ХИК
|Риски Роопе
|3
|1
|1
|3.
|Рапид Вена
|Кара Эркан
|3
|0
|0
|4.
|Галатасарай
|Актюркоглу Мухаммед
|2
|0
|2
|5.
|Рапид Вена
|Фунтас Таксиархис
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Алашкерт
|Джеймс
|2
|1
|2.
|Флора Таллин
|Кууск Мяртен
|2
|1
|3.
|ХИК
|Мурильо Луис-Карлос
|3
|0
|4.
|Глазго Рейнджерс
|Ландстрем Джон
|1
|1
|5.
|Слован Братислава
|Вернон де Марко
|1
|1
Прогнозы на матч Заря - Рапид Вена
Исход игры
Заря
41.7% (60)
Ничья
31.9% (46)
Рапид Вена
26.4% (38)
Тотал 2.5
Больше
53.47% (77)
Меньше
46.53% (67)
Обе команды забьют
Да
81.25% (117)
Нет
18.75% (27)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27.8% (40)
2:1 Заря
27.1% (39)
1:2 Рапид Вена
21.5% (31)
1:0 Заря
11.1% (16)
2:2 Ничья
3.5% (5)
2:0 Заря
2.8% (4)
0:1 Рапид Вена
2.8% (4)
0:2 Рапид Вена
1.4% (2)
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