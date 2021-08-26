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Лига конференций 2021-2022

Риека
0:1
Второй тайм: 63'

Стадион:
ПАОК
0'
0:1
11' Гол
Эль-Каддури Омар
63'

Ход матча

11'
0:1
Эль-Каддури Омар

Бомбардиры внутри турнира

Риека
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бушня Денис 2 0.33
2. Ампем Принц 2 0.33
3. Дрмич Йосип 1 0.17
4. Павичич Домагой 1 0.17
5. Абасс Исса 1 0.17
6. Лепиница Иван 1 0.17
ПАОК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бисесвар Диего 1 0.25
2. Шваб Штефан 1 0.25
3. Оливейра Нелсон 1 0.25
4. Эль-Каддури Омар 1 0.25

Карточки

Риека
# Игрок      
1. Лепиница Иван 0 1
ПАОК
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Риека 0 12.5% (1) 25% (2) 12.5% (1) 25% (2) 25% (2)
 ПАОК 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Риека Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Риека 2:1 Шибеник ПАОК 1:1 Риека Осиек 1:0 Риека Риека 4:1 Хиберниан
Хиберниан 1:1 Риека Динамо Загреб 3:3 Риека Риека 1:0 Гзира Юнайтед Риека 2:0 Истра 1961 Гзира Юнайтед 0:2 Риека Риека 2:0 ХНК Горица Вольфсбергер 1:3 Риека Риека 2:1 ХНК Горица Вараждин 2:3 Риека Славен 0:2 Риека Риека 1:5 Динамо Загреб Хайдук 3:2 Риека Риека 0:0 Осиек Истра 1961 1:2 Риека Риека 3:0 Локомотив Загреб Истра 1961 3:2 Риека
ПАОК Последние 20 матчей: +12 =3 -5
ПАОК 1:1 Риека ПАОК 2:0 Богемианс Богемианс 2:1 ПАОК Фейеноорд 1:2 ПАОК
Хераклес 1:2 ПАОК Шарлеруа 0:2 ПАОК ПСВ 1:0 ПАОК Олимпиакос 1:2 ПАОК ПАОК 0:1 Астерас Олимпиакос 1:0 ПАОК ПАОК 2:0 Арис Салоники АЕК 1:2 ПАОК ПАОК 2:1 АЕК ПАОК 0:0 Панатинаикос Арис Салоники 0:1 ПАОК ПАОК 2:0 Олимпиакос Астерас 1:1 ПАОК АЕК 0:1 ПАОК Панатинаикос 3:0 ПАОК ПАОК 3:1 АЕК

Последние игры между собой

Риека: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
ПАОК: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
ПАОК 1:1 Риека Лига конференций

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Базель Кабрал Артур 7 1 0
2. Нью-Сейнтс Макманус Деклан 6 3 0
3. КуПС Рангел 5 0 0
4. Эльфсборг Фрик Пер 5 0 0
5. Маккаби Хайфа Ацили Омер 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Милсами Болохан Вадим 1 1
2. Рубин Самошников Илья 1 1
3. Фехервар Него Лоик 2 0
4. Арарат Побулич Димитрие 2 0
5. Рига Камеш Владимир 0 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    17'
    Лукас Тэйлор получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    14'
    Абасс Исса получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Эль-Каддури Омар бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Rujevica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 136
Риека 28.7% (39)
X 29.4% (40)
ПАОК 41.9% (57)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Риека
Ничья
ПАОК
4.09
4.50
1.92
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Риека 0:1 ПАОК онлайн


Прогнозы на матч Риека 0:1 ПАОК

Исход игры
Риека
28.7% (39)
Ничья
29.4% (40)
ПАОК
41.9% (57)
Тотал 2.5
Больше
47.06% (64)
Меньше
52.94% (72)
Обе команды забьют
Да
73.53% (100)
Нет
26.47% (36)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27.2% (37)
1:2 ПАОК
26.5% (36)
2:1 Риека
17.6% (24)
0:1 ПАОК
11.8% (16)
1:0 Риека
10.3% (14)
1:3 ПАОК
1.5% (2)
0:2 ПАОК
1.5% (2)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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