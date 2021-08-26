Лига конференций 2021-2022
0:1
11' ГолЭль-Каддури Омар
0:2
80' ГолМург Томас
Ход матча
11'
0:1
80'
0:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бушня Денис
|2
|0.33
|2.
|Ампем Принц
|2
|0.33
|3.
|Дрмич Йосип
|1
|0.17
|4.
|Павичич Домагой
|1
|0.17
|5.
|Абасс Исса
|1
|0.17
|6.
|Лепиница Иван
|1
|0.17
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бисесвар Диего
|1
|0.25
|2.
|Шваб Штефан
|1
|0.25
|3.
|Оливейра Нелсон
|1
|0.25
|4.
|Эль-Каддури Омар
|1
|0.25
|5.
|Мург Томас
|1
|0.25
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лепиница Иван
|0
|1
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Риека
|0
|12.5% (1)
|25% (2)
|12.5% (1)
|25% (2)
|25% (2)
|ПАОК
|40% (2)
|20% (1)
|0
|0
|0
|40% (2)
Предыдущие игры
Риека Последние 20 матчей: +12 =4 -4Риека 2:1 Шибеник ПАОК 1:1 Риека Осиек 1:0 Риека Риека 4:1 Хиберниан
Хиберниан 1:1 Риека Динамо Загреб 3:3 Риека Риека 1:0 Гзира Юнайтед Риека 2:0 Истра 1961 Гзира Юнайтед 0:2 Риека Риека 2:0 ХНК Горица Вольфсбергер 1:3 Риека Риека 2:1 ХНК Горица Вараждин 2:3 Риека Славен 0:2 Риека Риека 1:5 Динамо Загреб Хайдук 3:2 Риека Риека 0:0 Осиек Истра 1961 1:2 Риека Риека 3:0 Локомотив Загреб Истра 1961 3:2 Риека
ПАОК Последние 20 матчей: +12 =3 -5ПАОК 1:1 Риека ПАОК 2:0 Богемианс Богемианс 2:1 ПАОК Фейеноорд 1:2 ПАОК
Последние игры между собой
Риека: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
ПАОК: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Базель
|Кабрал Артур
|8
|2
|0
|2.
|Фейеноорд
|Тиль Гус
|6
|0
|0
|3.
|Нью-Сейнтс
|Макманус Деклан
|6
|3
|0
|4.
|КуПС
|Рангел
|5
|0
|0
|5.
|Эльфсборг
|Фрик Пер
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Милсами
|Болохан Вадим
|1
|1
|2.
|Рубин
|Самошников Илья
|1
|1
|3.
|Фехервар
|Него Лоик
|2
|0
|4.
|Арарат
|Побулич Димитрие
|2
|0
|5.
|Рига
|Камеш Владимир
|0
|1
Прогнозы на матч Риека 0:2 ПАОК
Исход игры
Риека
28.7% (39)
Ничья
29.4% (40)
ПАОК
41.9% (57)
Тотал 2.5
Больше
47.06% (64)
Меньше
52.94% (72)
Обе команды забьют
Да
73.53% (100)
Нет
26.47% (36)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27.2% (37)
1:2 ПАОК
26.5% (36)
2:1 Риека
17.6% (24)
0:1 ПАОК
11.8% (16)
1:0 Риека
10.3% (14)
0:0 Ничья
1.5% (2)
1:3 ПАОК
1.5% (2)
0:2 ПАОК
1.5% (2)
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