Лига Европы 2021-2022
Штурм
0:0
Первый тайм: 21'
Стадион: Merkur-Arena
Мура
44
Данте
Амаду
30
Любич
Иван
13
Янтшер
Якоб
30
Горенц
Ян
23
Штурм
Клемен
10
Хорват
Томи
11
Коуш
Жига
33
Лотрич
Митя
27
Шкофлек
Жига
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Данте АмадуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Любич ИванПолузащитник
- Нападающий
-
13 Янтшер ЯкобНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Марич ЛукаЗащитник
- Защитник
-
14 Компош ПаульЗащитник
-
17 Йегер ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Куэн АндреасПолузащитник
- Нападающий
-
26 Ланг КристофНападающий
-
37 Mortitz Wels
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Горенц ЯнЗащитник
- Защитник
-
23 Штурм КлеменЗащитник
-
10 Хорват ТомиПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Коуш ЖигаПолузащитник
-
33 Лотрич МитяПолузащитник
-
27 Шкофлек ЖигаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Эрьявец ЛанВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Бркич МаркоПолузащитник
-
24 Ципот ТиоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Лорбек Ник
-
Главный тренер: Шимунджа Анте
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йебоа Келвин
|1
|0.5
|2.
|Китеишвили Отар
|1
|0.5
|3.
|Янтшер Якоб
|1 (1)
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Коуш Жига
|1
|0.25
|2.
|Шкофлек Жига
|1
|0.25
|3.
|Бобичанец Лука
|0
|0
|4.
|Хорват Томи
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Горенц-Станкович Йон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Штурм Клемен
|2
|0
|2.
|Козар Ален
|1
|0
|3.
|Лорбек Ник
|1
|0
|4.
|Горенц Ян
|1
|0
|5.
|Хорват Томи
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Штурм
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|Мура
|100% (2)
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Штурм Последние 20 матчей: +11 =4 -5Штурм 2:2 Аустрия Вена Мура 1:3 Штурм ЛАСК 1:3 Штурм Штурм 3:1 Альтах
Вольфсбергер 1:4 Штурм Удинезе 2:3 Штурм Штурм 1:3 Ред Булл Зальцбург Штадль Паура 0:9 Штурм Штурм 1:1 Црвена Звезда Штурм 0:1 Краковия Штурм 1:3 Блау-Вайс Штурм 9:1 Лиферинг Вольфсбергер 1:3 Штурм Штурм 4:1 Рапид Вена Сваровски Тироль 2:3 Штурм Штурм 1:3 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 0:0 Штурм Штурм 3:1 ЛАСК Штурм 0:1 Вольфсбергер Рапид Вена 0:0 Штурм
Мура Последние 20 матчей: +9 =6 -5Мура 1:0 Целе Мура 1:3 Штурм Жальгирис 0:1 Мура Алюминий 1:1 Мура
Последние игры между собой
Штурм: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Мура: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ХИК
|Риски Роопе
|4
|1
|1
|2.
|Рапид Вена
|Фунтас Таксиархис
|3
|0
|2
|3.
|Селтик
|Форрест Джеймс
|3
|0
|1
|4.
|Селтик
|Фурухаси Кёго
|3
|0
|1
|5.
|Рапид Вена
|Кара Эркан
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Алашкерт
|Джеймс
|2
|1
|2.
|Флора Таллин
|Кууск Мяртен
|2
|1
|3.
|ХИК
|Мурильо Луис-Карлос
|3
|0
|4.
|Глазго Рейнджерс
|Ландстрем Джон
|1
|1
|5.
|Слован Братислава
|Вернон де Марко
|1
|1
Прогнозы на матч Штурм 0:0 Мура
Исход игры
Штурм
95.6% (129)
Ничья
3.7% (5)
Мура
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
44.44% (60)
Меньше
55.56% (75)
Обе команды забьют
Да
40% (54)
Нет
60% (81)
Популярный счёт
2:0 Штурм
38.5% (52)
2:1 Штурм
26.7% (36)
1:0 Штурм
13.3% (18)
3:1 Штурм
9.6% (13)
3:0 Штурм
6.7% (9)
1:1 Ничья
3% (4)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!