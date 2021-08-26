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Лига конференций 2021-2022

Эльфсборг
0:0
Первый тайм: 39'

Стадион:
Фейеноорд
0' 39'

Бомбардиры внутри турнира

Эльфсборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фрик Пер 5 0.83
2. Оккельс Йеппе 3 0.5
3. Ндионе Мароки 3 0.5
4. Хольст Фредерик 1 0.17
5. Вяйсянен Лео 1 0.17
6. Лав Джек Купер 1 0.17
Фейеноорд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тиль Гус 5 0.83
2. Синистерра Луис 5 0.83
3. Джаханбакш Алиреза 3 0.5
4. Линссен Брайан 1 0.17

Карточки

Эльфсборг
# Игрок      
1. Хольст Фредерик 0 1
Фейеноорд
# Игрок      
1. Бейло Юстин 0 1

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эльфсборг 28.57% (4) 21.43% (3) 14.29% (2) 21.43% (3) 7.14% (1) 7.14% (1)
 Фейеноорд 21.43% (3) 14.29% (2) 21.43% (3) 21.43% (3) 7.14% (1) 14.29% (2)

Предыдущие игры

Эльфсборг Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Эльфсборг 2:2 Хаммарбю Фейеноорд 5:0 Эльфсборг Хаммарбю 0:2 Эльфсборг Вележ 1:4 Эльфсборг
Эльфсборг 3:0 Дегерфорс Эльфсборг 1:1 Вележ Милсами 0:5 Эльфсборг Хеккен 1:1 Эльфсборг Эльфсборг 4:0 Милсами Эльфсборг 3:0 Эстерсунд Эльфсборг 2:1 Эребру Гётеборг 0:1 Эльфсборг Варберг БоИС 1:0 Эльфсборг Мальмё 2:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:0 Норрчёпинг Мальмё 2:1 Эльфсборг Эльфсборг 2:3 Хальмстад Сириус 0:2 Эльфсборг Эльфсборг 2:2 Кальмар АИК 1:0 Эльфсборг
Фейеноорд Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Фейеноорд 2:0 Гоу Эхед Иглс Фейеноорд 5:0 Эльфсборг Виллем II 0:4 Фейеноорд Фейеноорд 3:0 Люцерн
Фейеноорд 2:1 Атлетико М Люцерн 0:3 Фейеноорд Фейеноорд 1:1 АДО Ден Хааг Фейеноорд 3:2 Дрита Фейеноорд 1:2 ПАОК Дрита 0:0 Фейеноорд Фейеноорд 2:1 Вердер Фейеноорд 3:3 Вердер Янг Бойз 2:0 Фейеноорд Фейеноорд 1:0 Цюрих Фейеноорд 3:1 АЕК Гент 1:1 Фейеноорд Фейеноорд 2:0 Утрехт Фейеноорд 2:0 Спарта Роттердам Фейеноорд 3:0 Ваалвейк Хераклес 1:1 Фейеноорд

Последние игры между собой

Эльфсборг: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Фейеноорд: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Фейеноорд 5:0 Эльфсборг Лига конференций

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Базель Кабрал Артур 7 1 0
2. Нью-Сейнтс Макманус Деклан 6 3 0
3. КуПС Рангел 5 0 0
4. Эльфсборг Фрик Пер 5 0 0
5. Фейеноорд Тиль Гус 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Милсами Болохан Вадим 1 1
2. Рубин Самошников Илья 1 1
3. Фехервар Него Лоик 2 0
4. Арарат Побулич Димитрие 2 0
5. Рига Камеш Владимир 0 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Boraas Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 137
Эльфсборг 5.1% (7)
X 10.9% (15)
Фейеноорд 83.9% (115)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эльфсборг
Ничья
Фейеноорд
4.65
4.20
1.77
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Эльфсборг 0:0 Фейеноорд онлайн


Прогнозы на матч Эльфсборг 0:0 Фейеноорд

Исход игры
Эльфсборг
5.1% (7)
Ничья
10.9% (15)
Фейеноорд
83.9% (115)
Тотал 2.5
Больше
67.15% (92)
Меньше
32.85% (45)
Обе команды забьют
Да
74.45% (102)
Нет
25.55% (35)
Популярный счёт
1:2 Фейеноорд
48.9% (67)
0:2 Фейеноорд
13.1% (18)
0:1 Фейеноорд
9.5% (13)
1:1 Ничья
8.8% (12)
1:3 Фейеноорд
8.8% (12)
2:1 Эльфсборг
3.6% (5)
2:2 Ничья
2.2% (3)
0:3 Фейеноорд
1.5% (2)
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