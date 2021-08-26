Лига конференций 2021-2022
Эльфсборг
3:1
Конец матча
Стадион: Boraas Arena
Фейеноорд
1:0
42' ГолЛарссон Йохан
2:0
50' ГолБернхардссон Александер
2:1
61' ГолТоорнстра Йенс
3:1
77' ГолНдионе Мароки
Ход матча
42'
1:0
50'
61'
2:1
77'
3:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фрик Пер
|5
|0.83
|2.
|Ндионе Мароки
|4
|0.67
|3.
|Оккельс Йеппе
|3
|0.5
|4.
|Ларссон Йохан
|1
|0.17
|5.
|Хольст Фредерик
|1
|0.17
|6.
|Вяйсянен Лео
|1
|0.17
|7.
|Бернхардссон Александер
|1
|0.17
|8.
|Лав Джек Купер
|1
|0.17
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тиль Гус
|5
|0.83
|2.
|Синистерра Луис
|5
|0.83
|3.
|Джаханбакш Алиреза
|3
|0.5
|4.
|Тоорнстра Йенс
|1
|0.17
|5.
|Линссен Брайан
|1
|0.17
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хольст Фредерик
|0
|1
|#
|Игрок
|1.
|Бейло Юстин
|0
|1
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эльфсборг
|23.53% (4)
|17.65% (3)
|17.65% (3)
|23.53% (4)
|5.88% (1)
|11.76% (2)
|Фейеноорд
|20% (3)
|13.33% (2)
|20% (3)
|20% (3)
|13.33% (2)
|13.33% (2)
Предыдущие игры
Эльфсборг Последние 20 матчей: +10 =4 -6Эльфсборг 2:2 Хаммарбю Фейеноорд 5:0 Эльфсборг Хаммарбю 0:2 Эльфсборг Вележ 1:4 Эльфсборг
Эльфсборг 3:0 Дегерфорс Эльфсборг 1:1 Вележ Милсами 0:5 Эльфсборг Хеккен 1:1 Эльфсборг Эльфсборг 4:0 Милсами Эльфсборг 3:0 Эстерсунд Эльфсборг 2:1 Эребру Гётеборг 0:1 Эльфсборг Варберг БоИС 1:0 Эльфсборг Мальмё 2:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:0 Норрчёпинг Мальмё 2:1 Эльфсборг Эльфсборг 2:3 Хальмстад Сириус 0:2 Эльфсборг Эльфсборг 2:2 Кальмар АИК 1:0 Эльфсборг
Фейеноорд Последние 20 матчей: +13 =5 -2Фейеноорд 2:0 Гоу Эхед Иглс Фейеноорд 5:0 Эльфсборг Виллем II 0:4 Фейеноорд Фейеноорд 3:0 Люцерн
Фейеноорд 2:1 Атлетико М Люцерн 0:3 Фейеноорд Фейеноорд 1:1 АДО Ден Хааг Фейеноорд 3:2 Дрита Фейеноорд 1:2 ПАОК Дрита 0:0 Фейеноорд Фейеноорд 2:1 Вердер Фейеноорд 3:3 Вердер Янг Бойз 2:0 Фейеноорд Фейеноорд 1:0 Цюрих Фейеноорд 3:1 АЕК Гент 1:1 Фейеноорд Фейеноорд 2:0 Утрехт Фейеноорд 2:0 Спарта Роттердам Фейеноорд 3:0 Ваалвейк Хераклес 1:1 Фейеноорд
Последние игры между собой
Эльфсборг: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Фейеноорд: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Базель
|Кабрал Артур
|7
|1
|0
|2.
|Нью-Сейнтс
|Макманус Деклан
|6
|3
|0
|3.
|КуПС
|Рангел
|5
|0
|0
|4.
|Эльфсборг
|Фрик Пер
|5
|0
|0
|5.
|Маккаби Хайфа
|Ацили Омер
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Милсами
|Болохан Вадим
|1
|1
|2.
|Рубин
|Самошников Илья
|1
|1
|3.
|Фехервар
|Него Лоик
|2
|0
|4.
|Арарат
|Побулич Димитрие
|2
|0
|5.
|Рига
|Камеш Владимир
|0
|1
Прогнозы на матч Эльфсборг 3:1 Фейеноорд
Исход игры
Эльфсборг
5.1% (7)
Ничья
10.9% (15)
Фейеноорд
83.9% (115)
Тотал 2.5
Больше
67.15% (92)
Меньше
32.85% (45)
Обе команды забьют
Да
74.45% (102)
Нет
25.55% (35)
Популярный счёт
1:2 Фейеноорд
48.9% (67)
0:2 Фейеноорд
13.1% (18)
0:1 Фейеноорд
9.5% (13)
1:3 Фейеноорд
8.8% (12)
1:1 Ничья
8.8% (12)
2:1 Эльфсборг
3.6% (5)
2:2 Ничья
2.2% (3)
2:3 Фейеноорд
1.5% (2)
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