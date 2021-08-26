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Лига конференций 2021-2022

Гент
3:0
Конец матча

Стадион:
Ракув
0'
1:0
45' Гол
Тиссудали Тарик
2:0
70' Гол
Вадис Оджиджа-Офоэ
3:0
72' Гол
Де Сар Жюльен
90'+5

Бомбардиры внутри турнира

Гент
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тиссудали Тарик 3 0.5
2. Вадис Оджиджа-Офоэ 2 0.33
3. Бруно Джанни 1 0.17
4. Де Сар Жюльен 1 0.17
5. Окуму Джозеф 1 0.17
6. Маледе Йонас 1 0.17
7. Oladoye Adewale 1 0.17
Ракув
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нивулис Анджей 1 0.17
2. Гутковский Владислав 1 0.17
3. Длугош Виктор 0 0

Карточки

Гент
# Игрок      
Ракув
# Игрок      
1. Нивулис Анджей 1 0
2. Выдра Доминик 1 0
3. Вдовяк Матеуш 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Гент 10% (1) 0 20% (2) 20% (2) 30% (3) 20% (2) 0
 Ракув 0 0 0 0 50% (1) 0 50% (1)

Предыдущие игры

Гент Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Ракув 1:0 Гент Гент 2:0 Мехелен РФШ Рига 0:1 Гент Остенде 1:0 Гент
Гент 2:2 РФШ Рига Гент 2:2 Беерсхот-Вильрейк Волеренга 2:0 Гент Синт-Трейден 2:1 Гент Гент 4:0 Волеренга Спарта Роттердам 3:3 Гент Утрехт 3:0 Гент Гент 1:1 Фейеноорд Диккельвенн 2:3 Гент Мехелен 1:2 Гент Гент 2:0 Стандард Остенде 0:4 Гент Гент 2:1 Остенде Стандард 2:1 Гент Гент 2:2 Мехелен Зульте-Варегем 2:7 Гент
Ракув Последние 20 матчей: +15 =4 -1
Ракув 1:0 Гент Рубин 0:1 Ракув Висла Краков 1:2 Ракув Ракув 0:0 Рубин
Ягеллония 3:0 Ракув Ракув 0:0 Судува Пяст 2:3 Ракув Судува 0:0 Ракув Легия 1:1 Ракув Ред Булл Зальцбург 2:2 Ракув Погонь Щецин 1:3 Ракув Ракув 1:0 Пяст Сталь Мелец 0:1 Ракув Ракув 2:1 Арка Гдыня Ягеллония 0:0 Ракув Ракув 2:0 Шлёнск Варта Познань 0:2 Ракув Ракув 3:1 Лех Краковия 1:2 Ракув Висла Краков 1:2 Ракув

Последние игры между собой

Гент: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Ракув: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Ракув 1:0 Гент Лига конференций

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Базель Кабрал Артур 8 2 0
2. Фейеноорд Тиль Гус 6 0 0
3. Нью-Сейнтс Макманус Деклан 6 3 0
4. КуПС Рангел 5 0 0
5. Эльфсборг Фрик Пер 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Милсами Болохан Вадим 1 1
2. Рубин Самошников Илья 1 1
3. Фехервар Него Лоик 2 0
4. Арарат Побулич Димитрие 2 0
5. Рига Камеш Владимир 0 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Тиссудали Тарик бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ghelamco Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 134
Гент 92.5% (124)
X 6.7% (9)
Ракув 0.7% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Гент 3:0 Ракув онлайн


Прогнозы на матч Гент 3:0 Ракув

Исход игры
Гент
92.5% (124)
Ничья
6.7% (9)
Ракув
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
36.57% (49)
Меньше
63.43% (85)
Обе команды забьют
Да
40.3% (54)
Нет
59.7% (80)
Популярный счёт
2:0 Гент
44.8% (60)
2:1 Гент
29.9% (40)
1:0 Гент
11.9% (16)
1:1 Ничья
6% (8)
3:1 Гент
3% (4)
3:0 Гент
2.2% (3)
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