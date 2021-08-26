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Лига конференций 2021-2022

Линкольн
1:1
Второй тайм: 83'

Стадион:
Рига
0'
0:1
19' Гол
Вакулко Юрий
1:1
32' Пенальти
Уолкер Лайам
83'

Ход матча

19'
0:1
Вакулко Юрий
32'
Уолкер Лайам
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Линкольн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Карралеро Фернандо 1 0.5
2. Уолкер Лайам 1 (1) 0.5
Рига
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вакулко Юрий 3 0.5
2. Муритала Юнуса 2 0.33
3. Пауревич Иван 1 0.17
4. Лео Жан-Батист 1 0.17
5. Сойсало Микаэль 1 0.17
6. Ната Уэсли 1 0.17

Карточки

Линкольн
# Игрок      
Рига
# Игрок      
1. Камеш Владимир 0 1

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Линкольн 0 0 0 0 100% (1) 0 0
 Рига 12.5% (1) 0 0 37.5% (3) 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2)

Предыдущие игры

Линкольн Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Рига 1:1 Линкольн Слован Братислава 1:1 Линкольн Линкольн 1:3 Слован Братислава ЧФР Клуж 2:0 Линкольн
Линкольн 1:2 ЧФР Клуж Линкольн 5:0 Фола Фола 2:2 Линкольн Глэйсиз Юнайтед 0:2 Линкольн Линкольн 3:0 Лайонз Гибралтар Сент-Джозефс 2:2 Линкольн Монс Кальпе 0:4 Линкольн Линкольн 1:0 Линкс Линкольн 3:1 Европа Лайонз Гибралтар 1:1 Линкольн Линкольн 0:1 Сент-Джозефс Линкольн 5:1 Монс Кальпе Линкс 0:7 Линкольн Европа 0:3 Линкольн Линкольн 4:2 Сент-Джозефс Глэйсиз Юнайтед 0:3 Линкольн
Рига Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Рига 1:1 Линкольн Хибернианс 1:4 Рига Рига 0:1 Хибернианс Шкендия 0:1 Рига
Метта 0:1 Рига Рига 2:0 Шкендия Спартак Юрмала 2:3 Рига Рига 1:1 Мальмё Мальмё 1:0 Рига Лиепая 1:0 Рига Рига 2:1 Ноа Юрмала Рига 1:0 ФК Валмиера РФШ Рига 3:1 Рига Рига 1:0 Ноа Юрмала Рига 3:0 Метта Даугавпилс 1:1 Рига Ноа Юрмала 0:7 Рига Рига 2:1 Спартак Юрмала Рига 4:1 Лиепая Рига 3:0 Вентспилс

Последние игры между собой

Линкольн: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Рига: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Рига 1:1 Линкольн Лига конференций

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Базель Кабрал Артур 7 1 0
2. Нью-Сейнтс Макманус Деклан 6 3 0
3. КуПС Рангел 5 0 0
4. Эльфсборг Фрик Пер 5 0 0
5. Фейеноорд Тиль Гус 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Милсами Болохан Вадим 1 1
2. Рубин Самошников Илья 1 1
3. Фехервар Него Лоик 2 0
4. Арарат Побулич Димитрие 2 0
5. Рига Камеш Владимир 0 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    32'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Уолкер Лайам из команды Линкольн забивает с точки!
  • Желтая карточка
    30'
    Петерсонс Армандс получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Вакулко Юрий бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Victoria Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 137
Линкольн 31.4% (43)
X 25.5% (35)
Рига 43.1% (59)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Линкольн
Ничья
Рига
4.10
3.22
3.10
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Линкольн 1:1 Рига онлайн


Прогнозы на матч Линкольн 1:1 Рига

Исход игры
Линкольн
31.4% (43)
Ничья
25.5% (35)
Рига
43.1% (59)
Тотал 2.5
Больше
46.72% (64)
Меньше
53.28% (73)
Обе команды забьют
Да
68.61% (94)
Нет
31.39% (43)
Популярный счёт
1:2 Рига
27.7% (38)
1:1 Ничья
22.6% (31)
2:1 Линкольн
14.6% (20)
1:0 Линкольн
12.4% (17)
0:1 Рига
12.4% (17)
2:0 Линкольн
2.9% (4)
1:3 Рига
1.5% (2)
0:2 Рига
1.5% (2)
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