Лига конференций 2021-2022
Линкольн
1:1
Второй тайм: 83'
Стадион: Виктория (Гибралтар)
Рига
0:1
19' ГолВакулко Юрий
1:1
32' ПенальтиУолкер Лайам
Ход матча
19'
0:1
32'
1:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Карралеро Фернандо
|1
|0.5
|2.
|Уолкер Лайам
|1 (1)
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вакулко Юрий
|3
|0.5
|2.
|Муритала Юнуса
|2
|0.33
|3.
|Пауревич Иван
|1
|0.17
|4.
|Лео Жан-Батист
|1
|0.17
|5.
|Сойсало Микаэль
|1
|0.17
|6.
|Ната Уэсли
|1
|0.17
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Камеш Владимир
|0
|1
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Линкольн
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|Рига
|12.5% (1)
|0
|0
|37.5% (3)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
Предыдущие игры
Линкольн Последние 20 матчей: +11 =5 -4Рига 1:1 Линкольн Слован Братислава 1:1 Линкольн Линкольн 1:3 Слован Братислава ЧФР Клуж 2:0 Линкольн
Линкольн 1:2 ЧФР Клуж Линкольн 5:0 Фола Фола 2:2 Линкольн Глэйсиз Юнайтед 0:2 Линкольн Линкольн 3:0 Лайонз Гибралтар Сент-Джозефс 2:2 Линкольн Монс Кальпе 0:4 Линкольн Линкольн 1:0 Линкс Линкольн 3:1 Европа Лайонз Гибралтар 1:1 Линкольн Линкольн 0:1 Сент-Джозефс Линкольн 5:1 Монс Кальпе Линкс 0:7 Линкольн Европа 0:3 Линкольн Линкольн 4:2 Сент-Джозефс Глэйсиз Юнайтед 0:3 Линкольн
Рига Последние 20 матчей: +13 =3 -4Рига 1:1 Линкольн Хибернианс 1:4 Рига Рига 0:1 Хибернианс Шкендия 0:1 Рига
Последние игры между собой
Линкольн: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Рига: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Базель
|Кабрал Артур
|7
|1
|0
|2.
|Нью-Сейнтс
|Макманус Деклан
|6
|3
|0
|3.
|КуПС
|Рангел
|5
|0
|0
|4.
|Эльфсборг
|Фрик Пер
|5
|0
|0
|5.
|Фейеноорд
|Тиль Гус
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Милсами
|Болохан Вадим
|1
|1
|2.
|Рубин
|Самошников Илья
|1
|1
|3.
|Фехервар
|Него Лоик
|2
|0
|4.
|Арарат
|Побулич Димитрие
|2
|0
|5.
|Рига
|Камеш Владимир
|0
|1
Прогнозы на матч Линкольн 1:1 Рига
Исход игры
Линкольн
31.4% (43)
Ничья
25.5% (35)
Рига
43.1% (59)
Тотал 2.5
Больше
46.72% (64)
Меньше
53.28% (73)
Обе команды забьют
Да
68.61% (94)
Нет
31.39% (43)
Популярный счёт
1:2 Рига
27.7% (38)
1:1 Ничья
22.6% (31)
2:1 Линкольн
14.6% (20)
1:0 Линкольн
12.4% (17)
0:1 Рига
12.4% (17)
2:0 Линкольн
2.9% (4)
1:3 Рига
1.5% (2)
0:2 Рига
1.5% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!