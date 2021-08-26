Дзаньоло в центральном круге завалил на газон Трондсена.

Пас Гамшика слева в штрафную площадь на Джаннини перехватил Кристанте.

Верету в центральном круге наступил на ногу Эдгару Ие и получил жёлтую карточку.

Сиопис на фланге сбил Дзаньоло и получил жёлтую карточку.

Небольшая потасовка возникла после фола Сиописа. Арбитр ограничился беседой с Абрахамом и Бакасетасом.

36' Карсдорп справа сделал мягкий заброс к воротам, где Пеллегрини в касание пробил рядом с ближней штангой.

35' Винья слева прострелил на Абрахама, который откатил мяч в ноги Гамшику.

34' От углового флага Пеллегрини навесил на ближнюю штангу, откуда мяч выбил Нвакаеме.

33' Пеллегрини справа с восемнадцати метров низом пробил в дальний угол. Чакыр растянулся на газоне и мяч отбил.

32' Нвакаеме слева вывел к воротам Джанини, у которого мяч успел выбить Ибаньес.

30' Пеллегрини в центре поля врезался в Бакасетаса.

29' Гамшик от углового флага навесил на ближнюю штангу, откуда Нвакаеме не удалось сделать скидку к воротам.

28' "Трабзонспор" под прессингом соперников не может перевести игру на чужую половину поля.

27' Чакыр поймал мяч после удара Абрахама справа из пределов штрафной площади.

26' Абрахам справа прорвался к воротам и откатил мяч на Пеллегрини, который несильно пробил в Чакыра.

25' Ибаньес на своей половине поля пошёл в обводку и потерял мяч. Гостям быструю контратаку организовать не удалось.

24' "Рома" к середине тайма играет увереннее и всё чаще старается подолгу контролировать мяч в центре поля.

22' Задача турецкой команды усложняется. Теперь нужно забивать не менее двух мячей, чтобы побороться за выход в следующий раунд.

20' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

КРИСТАНТЕ!!! Карсдорп справа откатил мяч на Кристанте, который с семнадцати метров низом точно пробил в дальний угол.

20' Пеллегрини от углового флага навесил к воротам, откуда мяч кулаком выбил Чакыр.

19' Замена в составе "Трабзонспора": вместо Андреаса Корнелиуса на поле вышел Жорже Джанини.

18' Похоже, Корнелиус не сможет продолжить встречу. Готовится замена.

17' Корнелиус лежит на газоне и держится за правое плечо. Нужна помощь медиков нападающему "Трабзонспора".

16' Мхитарян по центру между двух соперников не смог сделать точную передачу на ход Абрахаму.

14' "Рома" отсиделась стартовые минуты в обороне, а теперь начала организовывать собственные вылазки вперёд.

13' Винья слева навесил к воротам, где Витор Уго опередил Дзаньоло и выбил мяч головой из штрафной площади.

12' Вторая подача от углового флага у Бакасетаса получилась плохой. Мяч сверху опустился на сетку ворот.

11' Гамшику на ближней штанге не удалось добраться до мяча после подачи от углового флага.

10' Жервиньо справа прорвался в штрафную площадь, но его прострел в центр заблокировал Ибаньес.

9' Винья на фланге выбил мяч у Жервиньо.

8' Корнелиус справа с семнадцати метров пробил выше ворот.

7' Бруно Перес справа рванул вперёд, но его передачу в центр заблокировал Мхитарян.

6' Абрахам в центре поля ударил по ногам Жервиньо,

5' Мхитарян слева прорвался в штрафную площадь, но обыграть соперника не смог.

4' Бруно Перес перехватил мяч на чужой половине поля, но передачу сделал назад.

3' Гости занимаются контролем мяча в центре поля без выпадов вперёд.

2' "Рома" играет в тёмно-красной форме, "Трабзонспор" - в голубых футболках и белых трусах.