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Лига конференций 2021-2022

Рома
1:0
Первый тайм: 39'

Стадион:
Трабзонспор
0'
1:0
20' Гол
Кристанте Бриан
39'
Рома
Трабзонспор

Ход матча

20'
Кристанте Бриан
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Рома
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кристанте Бриан 1 0.5
2. Пеллегрини Лоренцо 1 0.5
3. Шомуродов Элдор 1 0.5
Трабзонспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нвакаеме Энтони 1 0.25
2. Джанини Жорже 1 0.25
3. Корнелиус Андреас 1 0.25
4. Ие Эдгар 1 0.25
5. Vitor Hugo III2 1 0.25

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рома 0 0 0 50% (1) 0 50% (1)
 Трабзонспор 20% (1) 0 0 40% (2) 40% (2) 0

Предыдущие игры

Рома Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Рома 3:1 Фиорентина Трабзонспор 1:2 Рома Рома 5:0 Раджа Касабланка Бетис 5:2 Рома
Белененсеш 1:3 Рома Рома 0:0 Севилья Порту 1:1 Рома Рома 5:2 Дебрецен Триестина 0:1 Рома Рома 2:0 Тернана Специя 2:2 Рома Рома 2:0 Лацио Интер Милан 3:1 Рома Рома 5:0 Кротоне Рома 3:2 Манчестер Юнайтед Сампдория 2:0 Рома Манчестер Юнайтед 6:2 Рома Кальяри 3:2 Рома Рома 1:1 Аталанта Торино 3:1 Рома
Трабзонспор Последние 20 матчей: +9 =10 -1
Трабзонспор 2:1 Сивасспор Трабзонспор 1:2 Рома Малатьяспор 1:5 Трабзонспор Мольде 1:1 Трабзонспор
Трабзонспор 3:3 Мольде Трабзонспор 2:1 Касымпаша Трабзонспор 0:0 Истанбул Башакшехир Трабзонспор 1:0 Бандырмаспор Трабзонспор 2:1 Генчлербирлиги Коньяспор 1:1 Трабзонспор Трабзонспор 2:1 Антальяспор Гёзтепе 1:1 Трабзонспор Трабзонспор 2:0 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 1:1 Трабзонспор Трабзонспор 1:1 Хатайспор Ризеспор 0:0 Трабзонспор Трабзонспор 1:1 Кайсериспор Сивасспор 0:0 Трабзонспор Трабзонспор 4:1 Анкарагюджю Эрзурумспор 0:0 Трабзонспор

Последние игры между собой

Рома: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Трабзонспор: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Трабзонспор 1:2 Рома Лига конференций

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Базель Кабрал Артур 7 1 0
2. Нью-Сейнтс Макманус Деклан 6 3 0
3. КуПС Рангел 5 0 0
4. Эльфсборг Фрик Пер 5 0 0
5. Фейеноорд Тиль Гус 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Милсами Болохан Вадим 1 1
2. Рубин Самошников Илья 1 1
3. Фехервар Него Лоик 2 0
4. Арарат Побулич Димитрие 2 0
5. Рига Камеш Владимир 0 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 41'
    Небольшая потасовка возникла после фола Сиописа. Арбитр ограничился беседой с Абрахамом и Бакасетасом.
  • Желтая карточка
    40'
    Сиопис на фланге сбил Дзаньоло и получил жёлтую карточку.
  • Желтая карточка
    39'
    Верету в центральном круге наступил на ногу Эдгару Ие и получил жёлтую карточку.
  • 38'
    Пас Гамшика слева в штрафную площадь на Джаннини перехватил Кристанте.
  • Фол, нарушение
    37'
    Дзаньоло в центральном круге завалил на газон Трондсена.
  • Опасный момент
    36'
    Карсдорп справа сделал мягкий заброс к воротам, где Пеллегрини в касание пробил рядом с ближней штангой.
  • 35'
    Винья слева прострелил на Абрахама, который откатил мяч в ноги Гамшику.
  • Угловой
    34'
    От углового флага Пеллегрини навесил на ближнюю штангу, откуда мяч выбил Нвакаеме.
  • Опасный момент
    33'
    Пеллегрини справа с восемнадцати метров низом пробил в дальний угол. Чакыр растянулся на газоне и мяч отбил.
  • 32'
    Нвакаеме слева вывел к воротам Джанини, у которого мяч успел выбить Ибаньес.
  • Фол, нарушение
    30'
    Пеллегрини в центре поля врезался в Бакасетаса.
  • Угловой
    29'
    Гамшик от углового флага навесил на ближнюю штангу, откуда Нвакаеме не удалось сделать скидку к воротам.
  • 28'
    "Трабзонспор" под прессингом соперников не может перевести игру на чужую половину поля.
  • 27'
    Чакыр поймал мяч после удара Абрахама справа из пределов штрафной площади.
  • 26'
    Абрахам справа прорвался к воротам и откатил мяч на Пеллегрини, который несильно пробил в Чакыра.
  • 25'
    Ибаньес на своей половине поля пошёл в обводку и потерял мяч. Гостям быструю контратаку организовать не удалось.
  • 24'
    "Рома" к середине тайма играет увереннее и всё чаще старается подолгу контролировать мяч в центре поля.
  • 22'
    Задача турецкой команды усложняется. Теперь нужно забивать не менее двух мячей, чтобы побороться за выход в следующий раунд.
  • Описание гола
    20'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    КРИСТАНТЕ!!! Карсдорп справа откатил мяч на Кристанте, который с семнадцати метров низом точно пробил в дальний угол.
  • Угловой
    20'
    Пеллегрини от углового флага навесил к воротам, откуда мяч кулаком выбил Чакыр.
  • Замена
    19'
    Замена в составе "Трабзонспора": вместо Андреаса Корнелиуса на поле вышел Жорже Джанини.
  • 18'
    Похоже, Корнелиус не сможет продолжить встречу.  Готовится замена.
  • Травма, повреждение
    17'
    Корнелиус лежит на газоне и держится за правое плечо. Нужна помощь медиков нападающему "Трабзонспора".
  • 16'
    Мхитарян по центру между двух соперников не смог сделать точную передачу на ход Абрахаму.
  • 14'
    "Рома" отсиделась стартовые минуты в обороне, а теперь начала организовывать собственные вылазки вперёд.
  • 13'
    Винья слева навесил к воротам, где Витор Уго опередил Дзаньоло и выбил мяч головой из штрафной площади.
  • Угловой
    12'
    Вторая подача от углового флага у Бакасетаса получилась плохой. Мяч сверху опустился на сетку ворот.
  • Угловой
    11'
    Гамшику на ближней штанге не удалось добраться до мяча после подачи от углового флага.
  • 10'
    Жервиньо справа прорвался в штрафную площадь, но его прострел в центр заблокировал Ибаньес.
  • 9'
    Винья на фланге выбил мяч у Жервиньо.
  • 8'
    Корнелиус справа с семнадцати метров пробил выше ворот.
  • 7'
    Бруно Перес справа рванул вперёд, но его передачу в центр заблокировал Мхитарян.
  • Фол, нарушение
    6'
    Абрахам в центре поля ударил по ногам Жервиньо,
  • 5'
    Мхитарян слева прорвался в штрафную площадь, но обыграть соперника не смог.
  • 4'
    Бруно Перес перехватил мяч на чужой половине поля, но передачу сделал назад.
  • 3'
    Гости занимаются контролем мяча в центре поля без выпадов вперёд.
  • 2'
    "Рома" играет в тёмно-красной форме, "Трабзонспор" - в голубых футболках и белых трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Стадио Олимпико"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Рома 1:0 Трабзонспор онлайн


Прогнозы на матч Рома 1:0 Трабзонспор

Исход игры
Рома
97.9% (137)
Ничья
1.4% (2)
Трабзонспор
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
51.43% (72)
Меньше
48.57% (68)
Обе команды забьют
Да
47.14% (66)
Нет
52.86% (74)
Популярный счёт
2:0 Рома
42.1% (59)
2:1 Рома
29.3% (41)
3:1 Рома
13.6% (19)
3:0 Рома
5% (7)
1:0 Рома
5% (7)
1:1 Ничья
1.4% (2)
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