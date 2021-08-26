Лига конференций 2021-2022
Рома
1:0
Первый тайм: 39'
Стадион: Стадио Олимпико
Трабзонспор
1:0
20' ГолКристанте Бриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
63 Боер ПьетроВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Перес КарлесПолузащитник
- Полузащитник
-
52 Бове ЭдоардоПолузащитник
-
55 Дарбо ЭбримаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Моуринью Жозе
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Уго ВиторЗащитник
-
32 Ие ЭдгарЗащитник
-
33 Перес БруноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Гамшик МарекПолузащитник
- Нападающий
- Полузащитник
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Асан СерканЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Малли ЮнусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Авджи Абдулла
Ход матча
20'
1:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кристанте Бриан
|1
|0.5
|2.
|Пеллегрини Лоренцо
|1
|0.5
|3.
|Шомуродов Элдор
|1
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нвакаеме Энтони
|1
|0.25
|2.
|Джанини Жорже
|1
|0.25
|3.
|Корнелиус Андреас
|1
|0.25
|4.
|Ие Эдгар
|1
|0.25
|5.
|Vitor Hugo III2
|1
|0.25
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рома
|0
|0
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
|Трабзонспор
|20% (1)
|0
|0
|40% (2)
|40% (2)
|0
Предыдущие игры
Рома Последние 20 матчей: +10 =4 -6Рома 3:1 Фиорентина Трабзонспор 1:2 Рома Рома 5:0 Раджа Касабланка Бетис 5:2 Рома
Трабзонспор Последние 20 матчей: +9 =10 -1Трабзонспор 2:1 Сивасспор Трабзонспор 1:2 Рома Малатьяспор 1:5 Трабзонспор Мольде 1:1 Трабзонспор
Трабзонспор 3:3 Мольде Трабзонспор 2:1 Касымпаша Трабзонспор 0:0 Истанбул Башакшехир Трабзонспор 1:0 Бандырмаспор Трабзонспор 2:1 Генчлербирлиги Коньяспор 1:1 Трабзонспор Трабзонспор 2:1 Антальяспор Гёзтепе 1:1 Трабзонспор Трабзонспор 2:0 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 1:1 Трабзонспор Трабзонспор 1:1 Хатайспор Ризеспор 0:0 Трабзонспор Трабзонспор 1:1 Кайсериспор Сивасспор 0:0 Трабзонспор Трабзонспор 4:1 Анкарагюджю Эрзурумспор 0:0 Трабзонспор
Последние игры между собой
Рома: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Трабзонспор: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Базель
|Кабрал Артур
|7
|1
|0
|2.
|Нью-Сейнтс
|Макманус Деклан
|6
|3
|0
|3.
|КуПС
|Рангел
|5
|0
|0
|4.
|Эльфсборг
|Фрик Пер
|5
|0
|0
|5.
|Фейеноорд
|Тиль Гус
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Милсами
|Болохан Вадим
|1
|1
|2.
|Рубин
|Самошников Илья
|1
|1
|3.
|Фехервар
|Него Лоик
|2
|0
|4.
|Арарат
|Побулич Димитрие
|2
|0
|5.
|Рига
|Камеш Владимир
|0
|1
Прогнозы на матч Рома 1:0 Трабзонспор
Исход игры
Рома
97.9% (137)
Ничья
1.4% (2)
Трабзонспор
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
51.43% (72)
Меньше
48.57% (68)
Обе команды забьют
Да
47.14% (66)
Нет
52.86% (74)
Популярный счёт
2:0 Рома
42.1% (59)
2:1 Рома
29.3% (41)
3:1 Рома
13.6% (19)
3:0 Рома
5% (7)
1:0 Рома
5% (7)
1:1 Ничья
1.4% (2)
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