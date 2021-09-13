Дания: Суперлига Дании 2021-2022
Оденсе
0:0
Первый тайм: 17'
Стадион: Nature Energy Park
Сённерйюск
14
Томасен
Йенс
25
Опондо
Мозес
29
Экани
Виктор
90
Альбек
Мадс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Томасен ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Опондо МозесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Манде СаюбаВратарь
- Защитник
-
24 Эстрём РобинЗащитник
-
20 Окосун АйоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Фенгер МаксНападающий
-
Главный тренер: Andreas Alm
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Экани ВикторПолузащитник
-
90 Альбек МадсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Флё НиколайВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Йенсен ИсакНападающий
-
-
Главный тренер: Michael Boris
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лидер Март
|2
|0.29
|2.
|Кадри Башким
|1
|0.14
|3.
|Шельвик Йорген
|1
|0.14
|4.
|Джейбали Иссам
|1
|0.14
|5.
|Сабби Эммануэль
|1
|0.14
|6.
|Андерсен Александр
|1
|0.14
|7.
|Томасен Йенс
|1
|0.14
|8.
|Опондо Мозес
|1
|0.14
|9.
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Прошшер Даниэл
|1
|0.14
|2.
|Экани Виктор
|1
|0.14
|3.
|Корнвиг Эмиль
|1
|0.14
|4.
|Тайво Абдулрахман
|0
|0
|5.
|Emil Holm
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Джейбали Иссам
|2
|0
|2.
|Томасен Йенс
|2
|0
|3.
|Сабби Эммануэль
|2
|0
|4.
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|2
|0
|5.
|Андерсен Александр
|1
|0
|6.
|Ларсен Каспер
|1
|0
|7.
|Трандарсон Арон-Элис
|1
|0
|8.
|Окосун Айо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гартенманн Стефан
|2
|0
|2.
|Хассан Рилван
|1
|0
|3.
|Альбек Мадс
|1
|0
|4.
|Anders Jacobsen II
|1
|0
|5.
|Экани Виктор
|1
|0
|6.
|Корнвиг Эмиль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Оденсе
|33.33% (3)
|0
|0
|33.33% (3)
|0
|33.33% (3)
|Сённерйюск
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Оденсе Последние 20 матчей: +8 =8 -4Роскильде КФУМ 1:2 Оденсе Орхус 2:2 Оденсе Оденсе 2:2 Брондбю Оденсе 1:1 Силькеборг
Нордшелланн 3:1 Оденсе Оденсе 0:2 Копенгаген Раннерс 1:1 Оденсе Митьюлланд 1:2 Оденсе Санкт-Паули 2:2 Оденсе Оденсе 1:1 Брондбю Оденсе 7:0 Фремад Амагер Несбю 1:3 Оденсе Оденсе 4:0 Хорсенс Люнгбю 1:2 Оденсе Вайле 2:2 Оденсе Оденсе 1:0 Ольборг Сённерйюск 2:0 Оденсе Оденсе 2:0 Люнгбю Ольборг 3:2 Оденсе Оденсе 1:1 Сённерйюск
Сённерйюск Последние 20 матчей: +7 =3 -10Хиллерёд 0:5 Сённерйюск Сённерйюск 2:2 Виборг Копенгаген 2:0 Сённерйюск Сённерйюск 0:2 Митьюлланд
Раннерс 1:0 Сённерйюск Сённерйюск 0:2 Нордшелланн Сённерйюск 1:0 Вайле Силькеборг 0:0 Сённерйюск Каса Пиа 2:0 Сённерйюск Сённерйюск 1:4 Виборг Брондбю 4:1 Сённерйюск Сённерйюск 0:4 Ольборг Хорсенс 1:2 Сённерйюск Сённерйюск 2:0 Люнгбю Раннерс 4:0 Сённерйюск Вайле 4:2 Сённерйюск Сённерйюск 2:0 Оденсе Сённерйюск 1:0 Вайле Люнгбю 0:1 Сённерйюск Оденсе 1:1 Сённерйюск
Последние игры между собой
Оденсе: победы: 2, ничьи: 10, поражения: 8
Сённерйюск: победы: 8, ничьи: 10, поражения: 2
Оденсе 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:0 Сённерйюск Суперлига Дании Оденсе 0:1 Сённерйюск Товарищеские матчи Сённерйюск 0:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 2:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:1 Сённерйюск Суперлига Дании Оденсе 0:3 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 2:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:0 Оденсе Суперлига Дании Сённерйюск 3:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:2 Сённерйюск Суперлига Дании
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|8
|6
|2
|0
|19 - 5
|20
|2.
|Митьюлланд
|8
|6
|0
|2
|15 - 5
|18
|3.
|Ольборг
|8
|4
|3
|1
|11 - 7
|15
|4.
|Раннерс
|8
|4
|2
|2
|10 - 8
|14
|5.
|Нордшелланн
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|6.
|Силькеборг
|8
|2
|5
|1
|8 - 7
|11
|7.
|Виборг
|8
|2
|2
|4
|11 - 15
|8
|8.
|Брондбю
|8
|1
|5
|2
|11 - 12
|8
|9.
|Оденсе
|0:0
|8
|1
|5
|2
|9 - 12
|8
|10.
|Сённерйюск
|0:0
|8
|1
|3
|4
|3 - 9
|6
|11.
|Орхус
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|12.
|Вайле
|8
|0
|1
|7
|4 - 18
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|4
|3
|0
|1
|10 - 3
|9
|2.
|Силькеборг
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|3.
|Копенгаген
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|4.
|Нордшелланн
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|5.
|Ольборг
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|6.
|Брондбю
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|7.
|Раннерс
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|8.
|Орхус
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|9.
|Сённерйюск
|0:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|10.
|Виборг
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|11.
|Оденсе
|0:0
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|12.
|Вайле
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|4
|4
|0
|0
|11 - 1
|12
|2.
|Раннерс
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|3.
|Митьюлланд
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|4.
|Ольборг
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|5.
|Нордшелланн
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|6.
|Оденсе
|0:0
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|7.
|Виборг
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|8.
|Силькеборг
|4
|0
|3
|1
|2 - 5
|3
|9.
|Брондбю
|4
|0
|3
|1
|7 - 9
|3
|10.
|Сённерйюск
|0:0
|4
|0
|2
|2
|0 - 3
|2
|11.
|Орхус
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|12.
|Вайле
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Копенгаген
|Биэл Пеп
|5
|0
|2
|2.
|Копенгаген
|Винд Жонас
|4
|0
|1
|3.
|Брондбю
|Уре Микаэль
|4
|0
|0
|4.
|Раннерс
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|4
|1
|0
|5.
|Митьюлланд
|Дрейер Андерс
|3
|0
|5
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Орхус
|Поульсен Николай
|4
|0
|2.
|Вайле
|Колингер Денис
|4
|0
|3.
|Нордшелланн
|Диоманде Мохаммед
|4
|0
|4.
|Ольборг
|Альманн Якоб
|3
|0
|5.
|Копенгаген
|Зека Карлос
|3
|0