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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Оденсе
0:0
Первый тайм: 17'

Стадион:
Сённерйюск
0' 17'
13
Бернат
Ханс
Кристиан
2
Микельсон
Николас
5
Ларсен
Каспер
6
Тверсков
Йеппе
16
Шельвик
Йорген
19
Трандарсон
Арон-Элис
14
Томасен
Йенс
11
Сабби
Эммануэль
29
Мадс
Фрокьяер-Йенсен
25
Опондо
Мозес
8
Кадри
Башким
1
Лоуренс
Томас
3
Emil
Holm
2
Гартенманн
Стефан
6
Реесе
Сёрен
5
Хенде
Марк-Даль
8
Корнвиг
Эмиль
29
Экани
Виктор
90
Альбек
Мадс
77
Хассан
Рилван
25
Тайво
Абдулрахман
17
Прошшер
Даниэл
Оденсе
4-2-3-1
Сённерйюск
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Оденсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лидер Март 2 0.29
2. Кадри Башким 1 0.14
3. Шельвик Йорген 1 0.14
4. Джейбали Иссам 1 0.14
5. Сабби Эммануэль 1 0.14
6. Андерсен Александр 1 0.14
7. Томасен Йенс 1 0.14
8. Опондо Мозес 1 0.14
9. Мадс Фрокьяер-Йенсен 0 0
Сённерйюск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Прошшер Даниэл 1 0.14
2. Экани Виктор 1 0.14
3. Корнвиг Эмиль 1 0.14
4. Тайво Абдулрахман 0 0
5. Emil Holm 0 0

Карточки

Оденсе
# Игрок      
1. Джейбали Иссам 2 0
2. Томасен Йенс 2 0
3. Сабби Эммануэль 2 0
4. Мадс Фрокьяер-Йенсен 2 0
5. Андерсен Александр 1 0
6. Ларсен Каспер 1 0
7. Трандарсон Арон-Элис 1 0
8. Окосун Айо 1 0
Сённерйюск
# Игрок      
1. Гартенманн Стефан 2 0
2. Хассан Рилван 1 0
3. Альбек Мадс 1 0
4. Anders Jacobsen II 1 0
5. Экани Виктор 1 0
6. Корнвиг Эмиль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Оденсе 33.33% (3) 0 0 33.33% (3) 0 33.33% (3)
 Сённерйюск 0 33.33% (1) 0 0 33.33% (1) 33.33% (1)

Предыдущие игры

Оденсе Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Роскильде КФУМ 1:2 Оденсе Орхус 2:2 Оденсе Оденсе 2:2 Брондбю Оденсе 1:1 Силькеборг
Нордшелланн 3:1 Оденсе Оденсе 0:2 Копенгаген Раннерс 1:1 Оденсе Митьюлланд 1:2 Оденсе Санкт-Паули 2:2 Оденсе Оденсе 1:1 Брондбю Оденсе 7:0 Фремад Амагер Несбю 1:3 Оденсе Оденсе 4:0 Хорсенс Люнгбю 1:2 Оденсе Вайле 2:2 Оденсе Оденсе 1:0 Ольборг Сённерйюск 2:0 Оденсе Оденсе 2:0 Люнгбю Ольборг 3:2 Оденсе Оденсе 1:1 Сённерйюск
Сённерйюск Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Хиллерёд 0:5 Сённерйюск Сённерйюск 2:2 Виборг Копенгаген 2:0 Сённерйюск Сённерйюск 0:2 Митьюлланд
Раннерс 1:0 Сённерйюск Сённерйюск 0:2 Нордшелланн Сённерйюск 1:0 Вайле Силькеборг 0:0 Сённерйюск Каса Пиа 2:0 Сённерйюск Сённерйюск 1:4 Виборг Брондбю 4:1 Сённерйюск Сённерйюск 0:4 Ольборг Хорсенс 1:2 Сённерйюск Сённерйюск 2:0 Люнгбю Раннерс 4:0 Сённерйюск Вайле 4:2 Сённерйюск Сённерйюск 2:0 Оденсе Сённерйюск 1:0 Вайле Люнгбю 0:1 Сённерйюск Оденсе 1:1 Сённерйюск

Последние игры между собой

Оденсе: победы: 2, ничьи: 10, поражения: 8
Сённерйюск: победы: 8, ничьи: 10, поражения: 2
Сённерйюск 2:0 Оденсе Суперлига Оденсе 1:1 Сённерйюск Суперлига Сённерйюск 1:1 Оденсе Суперлига Дании Сённерйюск 1:1 Оденсе Товарищеские матчи
Оденсе 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:0 Сённерйюск Суперлига Дании Оденсе 0:1 Сённерйюск Товарищеские матчи Сённерйюск 0:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 2:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:1 Сённерйюск Суперлига Дании Оденсе 0:3 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 2:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:0 Оденсе Суперлига Дании Сённерйюск 3:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:2 Сённерйюск Суперлига Дании
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 8 6 2 0 19 - 5 20
2. Митьюлланд 8 6 0 2 15 - 5 18
3. Ольборг 8 4 3 1 11 - 7 15
4. Раннерс 8 4 2 2 10 - 8 14
5. Нордшелланн 8 4 1 3 11 - 8 13
6. Силькеборг 8 2 5 1 8 - 7 11
7. Виборг 8 2 2 4 11 - 15 8
8. Брондбю 8 1 5 2 11 - 12 8
9. Оденсе 0:0 8 1 5 2 9 - 12 8
10. Сённерйюск 0:0 8 1 3 4 3 - 9 6
11. Орхус 8 1 3 4 6 - 12 6
12. Вайле 8 0 1 7 4 - 18 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 4 3 0 1 10 - 3 9
2. Силькеборг 4 2 2 0 6 - 2 8
3. Копенгаген 4 2 2 0 8 - 4 8
4. Нордшелланн 4 2 1 1 7 - 4 7
5. Ольборг 3 2 0 1 4 - 2 6
6. Брондбю 4 1 2 1 4 - 3 5
7. Раннерс 4 1 2 1 3 - 4 5
8. Орхус 5 1 2 2 6 - 8 5
9. Сённерйюск 0:0 4 1 1 2 3 - 6 4
10. Виборг 4 1 0 3 5 - 7 3
11. Оденсе 0:0 4 0 3 1 3 - 5 3
12. Вайле 4 0 1 3 2 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 4 4 0 0 11 - 1 12
2. Раннерс 4 3 0 1 7 - 4 9
3. Митьюлланд 4 3 0 1 5 - 2 9
4. Ольборг 5 2 3 0 7 - 5 9
5. Нордшелланн 4 2 0 2 4 - 4 6
6. Оденсе 0:0 4 1 2 1 6 - 7 5
7. Виборг 4 1 2 1 6 - 8 5
8. Силькеборг 4 0 3 1 2 - 5 3
9. Брондбю 4 0 3 1 7 - 9 3
10. Сённерйюск 0:0 4 0 2 2 0 - 3 2
11. Орхус 3 0 1 2 0 - 4 1
12. Вайле 4 0 0 4 2 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Копенгаген Биэл Пеп 5 0 2
2. Копенгаген Винд Жонас 4 0 1
3. Брондбю Уре Микаэль 4 0 0
4. Раннерс Хаммерсхёй-Мистрати Вито 4 1 0
5. Митьюлланд Дрейер Андерс 3 0 5
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Орхус Поульсен Николай 4 0
2. Вайле Колингер Денис 4 0
3. Нордшелланн Диоманде Мохаммед 4 0
4. Ольборг Альманн Якоб 3 0
5. Копенгаген Зека Карлос 3 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nature Energy Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Оденсе
Ничья
Сённерйюск
1.85
4.05
4.40
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