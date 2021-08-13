Лига Европы 2021-2022
Црвена Звезда
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Стадион: Райко Митич
ЧФР Клуж
Предыдущие игры
Црвена Звезда Последние 20 матчей: +14 =4 -2Шериф 1:0 Црвена Звезда Црвена Звезда 1:0 Напредак Црвена Звезда 1:1 Шериф Спартак Суботица 1:3 Црвена Звезда
Црвена Звезда 5:0 Кайрат Црвена Звезда 1:0 Младост Лучани Кайрат 2:1 Црвена Звезда Црвена Звезда 0:0 Войводина Штурм 1:1 Црвена Звезда Црвена Звезда 0:0 Партизан Црвена Звезда 5:1 Металац Бачка-Паланка 0:5 Црвена Звезда Црвена Звезда 6:1 Златибор Чаетина Рад Белград 2:2 Црвена Звезда Црвена Звезда 1:0 Войводина ФК Инджия 1:5 Црвена Звезда Црвена Звезда 2:1 Радник Сурдулица Црвена Звезда 2:1 Радник Сурдулица Явор Иваньица 1:5 Црвена Звезда Црвена Звезда 1:0 Партизан
ЧФР Клуж Последние 20 матчей: +14 =2 -4ЧФР Клуж 1:0 Вииторул Констанца Янг Бойз 3:1 ЧФР Клуж Миовени 0:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:1 Янг Бойз
ЧФР Клуж 1:0 Киндия Тырговиште ЧФР Клуж 2:0 Линкольн Академика Клинчени 1:2 ЧФР Клуж Линкольн 1:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 3:2 Университатя Крайова Борац Баня-Лука 2:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова ЧФР Клуж 3:1 Борац Баня-Лука Динамо Москва 0:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:0 ФКСБ Ботошани 0:1 ЧФР Клуж Университатя Крайова 1:3 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 0:1 Сепси Академика Клинчени 0:1 ЧФР Клуж ФКСБ 1:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:0 Ботошани
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ХИК
|Риски Роопе
|3
|1
|1
|2.
|Селтик
|Форрест Джеймс
|2
|0
|1
|3.
|Слован Братислава
|Змрхаль Яромир
|2
|0
|1
|4.
|Флора Таллин
|Саппинен Рауно
|2
|0
|0
|5.
|Алашкерт
|Эмбало Хосе
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Флора Таллин
|Кууск Мяртен
|2
|1
|2.
|Слован Братислава
|Вернон де Марко
|1
|1
|3.
|Кайрат
|Абикен Айбол
|1
|1
|4.
|Алашкерт
|Григорян Артак
|2
|0
|5.
|ХИК
|Мурильо Луис-Карлос
|2
|0
Прогнозы на матч Црвена Звезда - ЧФР Клуж
Исход игры
Црвена Звезда
85.4% (35)
Ничья
12.2% (5)
ЧФР Клуж
2.4% (1)
Тотал 2.5
Больше
57.5% (23)
Меньше
42.5% (17)
Обе команды забьют
Да
70% (28)
Нет
30% (12)
Популярный счёт
2:1 Црвена Звезда
53.7% (22)
1:0 Црвена Звезда
17.1% (7)
2:0 Црвена Звезда
12.2% (5)
1:1 Ничья
12.2% (5)
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