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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Црвена Звезда
 
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Стадион:
ЧФР Клуж

Предыдущие игры

Црвена Звезда Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Шериф 1:0 Црвена Звезда Црвена Звезда 1:0 Напредак Црвена Звезда 1:1 Шериф Спартак Суботица 1:3 Црвена Звезда
Црвена Звезда 5:0 Кайрат Црвена Звезда 1:0 Младост Лучани Кайрат 2:1 Црвена Звезда Црвена Звезда 0:0 Войводина Штурм 1:1 Црвена Звезда Црвена Звезда 0:0 Партизан Црвена Звезда 5:1 Металац Бачка-Паланка 0:5 Црвена Звезда Црвена Звезда 6:1 Златибор Чаетина Рад Белград 2:2 Црвена Звезда Црвена Звезда 1:0 Войводина ФК Инджия 1:5 Црвена Звезда Црвена Звезда 2:1 Радник Сурдулица Црвена Звезда 2:1 Радник Сурдулица Явор Иваньица 1:5 Црвена Звезда Црвена Звезда 1:0 Партизан
ЧФР Клуж Последние 20 матчей: +14 =2 -4
ЧФР Клуж 1:0 Вииторул Констанца Янг Бойз 3:1 ЧФР Клуж Миовени 0:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:1 Янг Бойз
ЧФР Клуж 1:0 Киндия Тырговиште ЧФР Клуж 2:0 Линкольн Академика Клинчени 1:2 ЧФР Клуж Линкольн 1:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 3:2 Университатя Крайова Борац Баня-Лука 2:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова ЧФР Клуж 3:1 Борац Баня-Лука Динамо Москва 0:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:0 ФКСБ Ботошани 0:1 ЧФР Клуж Университатя Крайова 1:3 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 0:1 Сепси Академика Клинчени 0:1 ЧФР Клуж ФКСБ 1:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:0 Ботошани

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ХИК Риски Роопе 3 1 1
2. Селтик Форрест Джеймс 2 0 1
3. Слован Братислава Змрхаль Яромир 2 0 1
4. Флора Таллин Саппинен Рауно 2 0 0
5. Алашкерт Эмбало Хосе 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Флора Таллин Кууск Мяртен 2 1
2. Слован Братислава Вернон де Марко 1 1
3. Кайрат Абикен Айбол 1 1
4. Алашкерт Григорян Артак 2 0
5. ХИК Мурильо Луис-Карлос 2 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Црвена Звезда - ЧФР Клуж от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 августа 2021, осталось 2 дня 14 часов 36 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 41
    Црвена Звезда 85.4% (35)
    X 12.2% (5)
    ЧФР Клуж 2.4% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Црвена Звезда
    Ничья
    ЧФР Клуж
    1.78
    3.65
    5.10
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Црвена Звезда - ЧФР Клуж онлайн


    Прогнозы на матч Црвена Звезда - ЧФР Клуж

    Исход игры
    Црвена Звезда
    85.4% (35)
    Ничья
    12.2% (5)
    ЧФР Клуж
    2.4% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.5% (23)
    Меньше
    42.5% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    70% (28)
    Нет
    30% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Црвена Звезда
    53.7% (22)
    1:0 Црвена Звезда
    17.1% (7)
    2:0 Црвена Звезда
    12.2% (5)
    1:1 Ничья
    12.2% (5)
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