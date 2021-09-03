По флангу забрасывал Хосе Мартинес на ход Гонсалесу, но того опередил Акунья и вынес мяч головой за пределы поля.

Прорвался к штрафной Месси и отдал поперек на Ди Марию, который пробил в касание. Отбил перед собой Фариньес, а добивание Мартинеса оказалось неточным.

Луис Мартинес грубо наступил на ногу Месси на своей половине поля. Судья показал желтую карточку нарушителю.

Очередная остановка в нашей игре. Долгое время не могут медики вернуть в игру Месси. Могут быть проблемы у аргентинцев.

Вот это да. После просмотра видеоповтора судья поменял свое решение и показал прямую красную карточку Луису Мартинесу.

27' Вынужденная замена в составе хозяев. Вместо травмированного Веласкеса на поле появился Луис Мартинес.

26' Еще одна остановка в нашей игре Ринкон, держась за колено не может встать с газона. Без помощи медиков не обойтись.

25' Красиво пяткой Мартинес отдавал в штрафную, куда вбегал Месси, но Ринкон перехватил этот пас в подкате.

24' Неудачно оступился в попытке догнать соперника Веласкес. Не может защитник самостоятельно подняться на ноги.

23' На скорости прорвался по флангу Ди Мария, сместился с в штрафную и отдал поперек на Мартинеса, но тот не успел подставить ногу на дальней штанге.

22' Убежал на скорости по правому флангу Мартинес и смог прострелить вдоль ворот, но прочитал эпизод Мартинес и перехватил мяч на выходе.

21' Выиграв подбор у чужой штрафной, пробивал вторым касанием Мартинес, но мяч пролетел рядом со штангой.

20' Убежал по флангу Сотельдо и прострелил в штрафную, но здесь спокойно вынес мяч подальше Отаменди.

19' Пауза в матче. После столкновения с соперником присел на газон Гидо и попросил медицинской помощи.

18' Сместился с правого фланга в штрафную Ди Мария, расшатал соперника и пробил по воротам, но точно в руки голкиперу.

17' Диагональ исполнял Гидо в штрафную на Ди Марию, но того опередил Феррареси и вынес мяч на угловой.

16' Убегал в контратаку по флангу Сотельдо и подал на дальнюю штангу, но до удара по воротам здесь дело так и не дошло.

15' Мог убегать на ворота Месси после заброса от Ди Марии, но на выходе перехватил мяч Фариньес.

14' Выиграл подбор у штрафной соперника Де Пауль и тут же пробил по воротам, но перекладина сейчас выручила венесуэльцев.

13' Со своей половины поля отдавал Ринкон в штрафную на Рамиреса, но мяч полетел слишком сильно и оказался в руках голкипера.

12' Теперь уже Де Пауль отдавал на ход Мартинесу в чужую штрафную, но тому не удалось сохранить мяч в пределах поля.

11' Мягко забрасывал Месси в штрафную, куда подключался Ло Чельсо, но перехватил этот пас Веласкес.

10' В верховой борьбе против Веласкеса подтолкнул соперника в спину Мартинес. Фол в атаке зафиксировал судья.

8' Тонким пасом Родригес запустил в штрафную соперника Месси, но тот не сумел догнать мяч в пределах поля.

7' По флангу Ди Мария отдавал на ход Мартинесу, но тот не смог убежать от Гонсалеса и потерял мяч.

6' Грубо пошел в подкат Ринкон в центре поля в ноги Месси. Штрафной удар вновь исполнят гости.

5' Дальний заброс исполнял Де Пауль на ход Месси. но тому не удалось зацепиться за мяч.

4' На фланге получил по ногам Ди Мария в подкате от Сотельдо. Штрафной удар исполнят аргентинцы.

3' Хозяева будут играть в традиционных для себя бордовых цветах, гости выбрали себе бело-голубой комплект формы.

2' Хозяева сразу же отошли в оборону и позволили гостям провести пару атак, но пока без ударов по воротам.