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Отборочные матчи: Южная Америка 2020-2022

2020-2022
Венесуэла
0:0
Первый тайм: 32'
Аргентина
0'
29' Желтая карточка
Мартинес Луис
32'
1
Фариньес
Вилькер
21
Гонсалес
Александр
2
Феррареси
Науэль
4
Веласкес
Хосе
7
Саварино
Джефферсон
10
Сотельдо
Йеферсон
13
Мартинес
Хосе
Андрес
8
Ринкон
Томас
14
Гонсалес
Оскар
II
17
Мартинес
Хосеф
9
Рамирес
Эрик
23
Мартинес
Эмилиано
5
Молина
Науэль
6
Песселья
Херман
19
Отаменди
Николас
8
Акунья
Маркос
20
Ло
Чельсо
Джовани
7
Де
Пауль
Родриго
18
Гидо
Родригес
11
Ди
Мария
Анхель
22
Мартинес
Лаутаро
10
Месси
Лионель
Венесуэла
4-4-2
Аргентина
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Венесуэла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рондон Саломон 1 0.14
2. Чансельор Джон 1 0.14
3. Дель Пино Маго Луис 1 0.14
4. Сотельдо Йеферсон 0 0
5. Эррера Янгель 0 0
Аргентина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мартинес Лаутаро 2 0.29
2. Гонсалес Николас 2 0.29
3. Месси Лионель 2 (2) 0.29
4. Паредес Леандро 1 0.14
5. Корреа Хоакин 1 0.14
6. Ромеро Кристиан 1 0.14
7. Ло Чельсо Джовани 0 0
8. Де Пауль Родриго 0 0

Карточки

Венесуэла
# Игрок      
1. Ринкон Томас 3 0
2. Анхель Вилькер 2 0
3. Эррера Янгель 2 0
4. Росалес Роберто 1 0
5. Фельтшер Рольф 1 0
6. Гонсалес Александр 1 0
7. Мачис Дарвин 1 0
8. Морено Хуниор 1 0
9. Вильянуэва Микель 1 0
10. Дель Пино Маго Луис 1 0
11. Кассерес Кристиан 1 0
Аргентина
# Игрок      
1. Отаменди Николас 3 0
2. Паредес Леандро 2 0
3. Ромеро Кристиан 2 0
4. Тальяфико Николас 1 0
5. Окампос Лукас 1 0
6. Песселья Херман 1 0
7. Де Пауль Родриго 1 0
8. Мартинес Лукас II 1 0
9. Ло Чельсо Джовани 1 0
10. Монтьель Гонсало 1 0
11. Паласиос Эксекиэль 1 0
12. Домингес Николас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Венесуэла 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0 0 33.33% (1)
 Аргентина 33.33% (3) 33.33% (3) 22.22% (2) 0 0 11.11% (1)

Предыдущие игры

Венесуэла Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Венесуэла 0:1 Перу Венесуэла 2:2 Эквадор Колумбия 0:0 Венесуэла Бразилия 3:0 Венесуэла
Венесуэла 0:0 Уругвай Боливия 3:1 Венесуэла Венесуэла 2:1 Чили Бразилия 1:0 Венесуэла Венесуэла 0:1 Парагвай Колумбия 3:0 Венесуэла Япония 1:4 Венесуэла Венесуэла 2:0 Тринидад и Тобаго Венесуэла 4:1 Боливия Колумбия 0:0 Венесуэла Венесуэла 0:2 Аргентина Боливия 1:3 Венесуэла Бразилия 0:0 Венесуэла Венесуэла 0:0 Перу США 0:3 Венесуэла Мексика 3:1 Венесуэла
Аргентина Последние 20 матчей: +13 =7 -0
Аргентина 1:0 Бразилия Аргентина 1:1 Колумбия Аргентина 3:0 Эквадор Боливия 1:4 Аргентина
Аргентина 1:0 Парагвай Аргентина 1:0 Уругвай Аргентина 1:1 Чили Колумбия 2:2 Аргентина Аргентина 1:1 Чили Перу 0:2 Аргентина Аргентина 1:1 Парагвай Боливия 1:2 Аргентина Аргентина 1:0 Эквадор Аргентина 2:2 Уругвай Бразилия 0:1 Аргентина Аргентина 6:1 Эквадор Германия 2:2 Аргентина Аргентина 4:0 Мексика Чили 0:0 Аргентина Аргентина 2:1 Чили

Последние игры между собой

Венесуэла: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 7
Аргентина: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 2
Венесуэла 0:2 Аргентина Кубок Америки Аргентина 1:3 Венесуэла Товарищеские матчи Аргентина 1:1 Венесуэла Отборочные матчи: Южная Америка Венесуэла 2:2 Аргентина Отборочные матчи: Южная Америка
Аргентина 4:1 Венесуэла Кубок Америки Аргентина 3:0 Венесуэла Чемпионат Мира Венесуэла 1:0 Аргентина Чемпионат Мира Венесуэла 0:1 Аргентина Товарищеские матчи Аргентина 4:1 Венесуэла Товарищеские матчи Аргентина 4:0 Венесуэла Чемпионат Мира Венесуэла 0:2 Аргентина Чемпионат Мира
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 6 6 0 0 16 - 2 18
2. Аргентина 0:0 Заявка 7 3 4 0 9 - 5 13
3. Эквадор Заявка 7 4 0 3 16 - 10 12
4. Колумбия Заявка 7 2 3 2 12 - 14 9
5. Уругвай Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
6. Парагвай Заявка 7 1 4 2 6 - 9 7
7. Боливия Заявка 7 1 3 3 10 - 15 6
8. Чили Заявка 6 1 3 2 8 - 8 6
9. Венесуэла 0:0 Заявка 7 1 2 4 3 - 9 5
10. Перу Заявка 6 1 1 4 6 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 3 3 0 0 8 - 0 9
2. Эквадор Заявка 4 3 0 1 13 - 5 9
3. Венесуэла 0:0 Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
4. Чили Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
5. Аргентина 0:0 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
6. Уругвай Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
7. Колумбия Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
8. Боливия Заявка 4 1 1 2 7 - 7 4
9. Парагвай Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
10. Перу Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Аргентина 0:0 Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
3. Парагвай Заявка 4 1 2 1 2 - 3 5
4. Колумбия Заявка 4 1 2 1 7 - 9 5
5. Уругвай Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
6. Перу Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
7. Эквадор Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
8. Боливия Заявка 3 0 2 1 3 - 8 2
9. Чили Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
10. Венесуэла 0:0 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Боливия Морено Марсело 6 1 0
2. Бразилия Неймар 5 3 4
3. Эквадор Эстрада Майкл 4 0 1
4. Чили Видаль Артуро 4 1 0
5. Парагвай Ромеро Анхель 4 2 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Перу Трауко Мигель 2 1
2. Колумбия Мина Йерри 2 1
3. Венесуэла Ринкон Томас 3 0
4. Аргентина Отаменди Николас 3 0
5. Боливия Джузино Эдриан 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Красная карточка
    32'
    Вот это да. После просмотра видеоповтора судья поменял свое решение и показал прямую красную карточку Луису Мартинесу.
  • 31'
    Очередная остановка в нашей игре. Долгое время не могут медики вернуть в игру Месси. Могут быть проблемы у аргентинцев.
  • Желтая карточка
    30'
    Луис Мартинес грубо наступил на ногу Месси на своей половине поля. Судья показал желтую карточку нарушителю.
  • Опасный момент
    29'
    Прорвался к штрафной Месси и отдал поперек на Ди Марию, который пробил в касание. Отбил перед собой Фариньес, а добивание Мартинеса оказалось неточным. 
  • 28'
    По флангу забрасывал Хосе Мартинес на ход Гонсалесу, но того опередил Акунья и вынес мяч головой за пределы поля.
  • Замена
    27'
    Вынужденная замена в составе хозяев. Вместо травмированного Веласкеса на поле появился Луис Мартинес.
  • 26'
    Еще одна остановка в нашей игре Ринкон, держась за колено не может встать с газона. Без помощи медиков не обойтись.
  • 25'
    Красиво пяткой Мартинес отдавал в штрафную, куда вбегал Месси, но Ринкон перехватил этот пас в подкате.
  • 24'
    Неудачно оступился в попытке догнать соперника Веласкес. Не может защитник самостоятельно подняться на ноги.
  • 23'
    На скорости прорвался по флангу Ди Мария, сместился с в штрафную и отдал поперек на Мартинеса, но тот не успел подставить ногу на дальней штанге.
  • 22'
    Убежал на скорости по правому флангу Мартинес и смог прострелить вдоль ворот, но прочитал эпизод Мартинес и перехватил мяч на выходе.
  • 21'
    Выиграв подбор у чужой штрафной, пробивал вторым касанием Мартинес, но мяч пролетел рядом со штангой.
  • 20'
    Убежал по флангу Сотельдо и прострелил в штрафную, но здесь спокойно вынес мяч подальше Отаменди.
  • 19'
    Пауза в матче. После столкновения с соперником присел на газон Гидо и попросил медицинской помощи.
  • 18'
    Сместился с правого фланга в штрафную Ди Мария, расшатал соперника и пробил по воротам, но точно в руки голкиперу.
  • Угловой
    17'
    Диагональ исполнял Гидо в штрафную на Ди Марию, но того опередил Феррареси и вынес мяч на угловой.
  • 16'
    Убегал в контратаку по флангу Сотельдо и подал на дальнюю штангу, но до удара по воротам здесь дело так и не дошло.
  • 15'
    Мог убегать на ворота Месси после заброса от Ди Марии, но на выходе перехватил мяч Фариньес.
  • Опасный момент
    14'
    Выиграл подбор у штрафной соперника Де Пауль и тут же пробил по воротам, но перекладина сейчас выручила венесуэльцев. 
  • 13'
    Со своей половины поля отдавал Ринкон в штрафную на Рамиреса, но мяч полетел слишком сильно и оказался в руках голкипера.
  • 12'
    Теперь уже Де Пауль отдавал на ход Мартинесу в чужую штрафную, но тому не удалось сохранить мяч в пределах поля.
  • 11'
    Мягко забрасывал Месси в штрафную, куда подключался Ло Чельсо, но перехватил этот пас Веласкес.
  • 10'
    В верховой борьбе против Веласкеса подтолкнул соперника в спину Мартинес. Фол в атаке зафиксировал судья.
  • 8'
    Тонким пасом Родригес запустил в штрафную соперника Месси, но тот не сумел догнать мяч в пределах поля.
  • 7'
    По флангу Ди Мария отдавал на ход Мартинесу, но тот не смог убежать от Гонсалеса и потерял мяч.
  • 6'
    Грубо пошел в подкат Ринкон в центре поля в ноги Месси. Штрафной удар вновь исполнят гости.
  • 5'
    Дальний заброс исполнял Де Пауль на ход Месси. но тому не удалось зацепиться за мяч.
  • 4'
    На фланге получил по ногам Ди Мария в подкате от Сотельдо. Штрафной удар исполнят аргентинцы.
  • 3'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя бордовых цветах, гости выбрали себе бело-голубой комплект формы.
  • 2'
    Хозяева сразу же отошли в оборону и позволили гостям провести пару атак, но пока без ударов по воротам.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • До матча
  • Доброй ночи, уважаемые болельщики! Приглашаю Вас на матч квалификации Чемпионата мира 2022 в зоне КОНМЕБОЛ между сборными Венесуэлы и Аргентины. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
Прогнозы 135
Венесуэла 0.7% (1)
X 4.4% (6)
Аргентина 94.8% (128)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Венесуэла
Ничья
Аргентина
9.30
5.10
1.41
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Венесуэла 0:0 Аргентина онлайн


Прогнозы на матч Венесуэла 0:0 Аргентина

Исход игры
Венесуэла
0.7% (1)
Ничья
4.4% (6)
Аргентина
94.8% (128)
Тотал 2.5
Больше
45.52% (61)
Меньше
54.48% (73)
Обе команды забьют
Да
48.51% (65)
Нет
51.49% (69)
Популярный счёт
0:2 Аргентина
34.1% (46)
1:2 Аргентина
33.3% (45)
0:1 Аргентина
15.6% (21)
1:3 Аргентина
8.9% (12)
1:1 Ничья
4.4% (6)
0:3 Аргентина
1.5% (2)
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