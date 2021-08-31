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Отборочные матчи: Южная Америка 2020-2022

2020-2022
Венесуэла
 
Позже
Аргентина

Бомбардиры внутри турнира

Венесуэла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рондон Саломон 1 0.17
2. Чансельор Джон 1 0.17
3. Дель Пино Маго Луис 1 0.17
4. Сотельдо Йеферсон 0 0
5. Эррера Янгель 0 0
Аргентина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мартинес Лаутаро 2 0.33
2. Гонсалес Николас 2 0.33
3. Месси Лионель 2 (2) 0.33
4. Паредес Леандро 1 0.17
5. Корреа Хоакин 1 0.17
6. Ромеро Кристиан 1 0.17
7. Ло Чельсо Джовани 0 0
8. Де Пауль Родриго 0 0

Карточки

Венесуэла
# Игрок      
1. Ринкон Томас 3 0
2. Анхель Вилькер 2 0
3. Эррера Янгель 2 0
4. Росалес Роберто 1 0
5. Фельтшер Рольф 1 0
6. Гонсалес Александр 1 0
7. Мачис Дарвин 1 0
8. Морено Хуниор 1 0
9. Вильянуэва Микель 1 0
10. Дель Пино Маго Луис 1 0
11. Кассерес Кристиан 1 0
Аргентина
# Игрок      
1. Отаменди Николас 3 0
2. Паредес Леандро 2 0
3. Ромеро Кристиан 2 0
4. Тальяфико Николас 1 0
5. Окампос Лукас 1 0
6. Песселья Херман 1 0
7. Де Пауль Родриго 1 0
8. Мартинес Лукас II 1 0
9. Ло Чельсо Джовани 1 0
10. Монтьель Гонсало 1 0
11. Паласиос Эксекиэль 1 0
12. Домингес Николас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Венесуэла 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0 0 33.33% (1)
 Аргентина 33.33% (3) 33.33% (3) 22.22% (2) 0 0 11.11% (1)

Предыдущие игры

Венесуэла Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Венесуэла 0:1 Перу Венесуэла 2:2 Эквадор Колумбия 0:0 Венесуэла Бразилия 3:0 Венесуэла
Венесуэла 0:0 Уругвай Боливия 3:1 Венесуэла Венесуэла 2:1 Чили Бразилия 1:0 Венесуэла Венесуэла 0:1 Парагвай Колумбия 3:0 Венесуэла Япония 1:4 Венесуэла Венесуэла 2:0 Тринидад и Тобаго Венесуэла 4:1 Боливия Колумбия 0:0 Венесуэла Венесуэла 0:2 Аргентина Боливия 1:3 Венесуэла Бразилия 0:0 Венесуэла Венесуэла 0:0 Перу США 0:3 Венесуэла Мексика 3:1 Венесуэла
Аргентина Последние 20 матчей: +13 =7 -0
Аргентина 1:0 Бразилия Аргентина 1:1 Колумбия Аргентина 3:0 Эквадор Боливия 1:4 Аргентина
Аргентина 1:0 Парагвай Аргентина 1:0 Уругвай Аргентина 1:1 Чили Колумбия 2:2 Аргентина Аргентина 1:1 Чили Перу 0:2 Аргентина Аргентина 1:1 Парагвай Боливия 1:2 Аргентина Аргентина 1:0 Эквадор Аргентина 2:2 Уругвай Бразилия 0:1 Аргентина Аргентина 6:1 Эквадор Германия 2:2 Аргентина Аргентина 4:0 Мексика Чили 0:0 Аргентина Аргентина 2:1 Чили

Последние игры между собой

Венесуэла: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 7
Аргентина: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 2
Венесуэла 0:2 Аргентина Кубок Америки Аргентина 1:3 Венесуэла Товарищеские матчи Аргентина 1:1 Венесуэла Отборочные матчи: Южная Америка Венесуэла 2:2 Аргентина Отборочные матчи: Южная Америка
Аргентина 4:1 Венесуэла Кубок Америки Аргентина 3:0 Венесуэла Чемпионат Мира Венесуэла 1:0 Аргентина Чемпионат Мира Венесуэла 0:1 Аргентина Товарищеские матчи Аргентина 4:1 Венесуэла Товарищеские матчи Аргентина 4:0 Венесуэла Чемпионат Мира Венесуэла 0:2 Аргентина Чемпионат Мира
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 6 6 0 0 16 - 2 18
2. Аргентина Заявка 6 3 3 0 9 - 5 12
3. Эквадор Заявка 6 3 0 3 14 - 10 9
4. Уругвай Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
5. Колумбия Заявка 6 2 2 2 11 - 13 8
6. Парагвай Заявка 6 1 4 1 6 - 7 7
7. Чили Заявка 6 1 3 2 8 - 8 6
8. Боливия Заявка 6 1 2 3 9 - 14 5
9. Венесуэла Заявка 6 1 1 4 3 - 9 4
10. Перу Заявка 6 1 1 4 6 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 3 3 0 0 8 - 0 9
2. Эквадор Заявка 3 2 0 1 11 - 5 6
3. Чили Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
4. Аргентина Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
5. Венесуэла Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
6. Уругвай Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
7. Колумбия Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
8. Боливия Заявка 3 1 0 2 6 - 6 3
9. Парагвай Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
10. Перу Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Аргентина Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
3. Парагвай Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
4. Уругвай Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
5. Колумбия Заявка 3 1 1 1 6 - 8 4
6. Перу Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
7. Эквадор Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
8. Боливия Заявка 3 0 2 1 3 - 8 2
9. Чили Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
10. Венесуэла Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Боливия Морено Марсело 6 1 0
2. Бразилия Неймар 5 3 4
3. Чили Видаль Артуро 4 1 0
4. Парагвай Ромеро Анхель 4 2 0
5. Уругвай Суарес Луис 4 4 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Перу Трауко Мигель 2 1
2. Колумбия Мина Йерри 2 1
3. Венесуэла Ринкон Томас 3 0
4. Аргентина Отаменди Николас 3 0
5. Перу Самбрано Очандарте 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Венесуэла - Аргентина от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 сентября 2021, осталось 2 дня 11 часов 26 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 57
    Венесуэла 0% (0)
    X 3.5% (2)
    Аргентина 96.5% (55)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Венесуэла
    Ничья
    Аргентина
    7.40
    4.30
    1.53
    Все Коэффициенты
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    Где смотреть матч Венесуэла - Аргентина онлайн


    Прогнозы на матч Венесуэла - Аргентина

    Исход игры
    Венесуэла
    0% (0)
    Ничья
    3.5% (2)
    Аргентина
    96.5% (55)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.12% (28)
    Меньше
    50.88% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    50.88% (29)
    Нет
    49.12% (28)
    Популярный счёт
    1:2 Аргентина
    38.6% (22)
    0:2 Аргентина
    29.8% (17)
    0:1 Аргентина
    17.5% (10)
    1:3 Аргентина
    7% (4)
    1:1 Ничья
    3.5% (2)
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