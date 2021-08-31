Отборочные матчи: Южная Америка 2020-2022
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рондон Саломон
|1
|0.17
|2.
|Чансельор Джон
|1
|0.17
|3.
|Дель Пино Маго Луис
|1
|0.17
|4.
|Сотельдо Йеферсон
|0
|0
|5.
|Эррера Янгель
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мартинес Лаутаро
|2
|0.33
|2.
|Гонсалес Николас
|2
|0.33
|3.
|Месси Лионель
|2 (2)
|0.33
|4.
|Паредес Леандро
|1
|0.17
|5.
|Корреа Хоакин
|1
|0.17
|6.
|Ромеро Кристиан
|1
|0.17
|7.
|Ло Чельсо Джовани
|0
|0
|8.
|Де Пауль Родриго
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ринкон Томас
|3
|0
|2.
|Анхель Вилькер
|2
|0
|3.
|Эррера Янгель
|2
|0
|4.
|Росалес Роберто
|1
|0
|5.
|Фельтшер Рольф
|1
|0
|6.
|Гонсалес Александр
|1
|0
|7.
|Мачис Дарвин
|1
|0
|8.
|Морено Хуниор
|1
|0
|9.
|Вильянуэва Микель
|1
|0
|10.
|Дель Пино Маго Луис
|1
|0
|11.
|Кассерес Кристиан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Отаменди Николас
|3
|0
|2.
|Паредес Леандро
|2
|0
|3.
|Ромеро Кристиан
|2
|0
|4.
|Тальяфико Николас
|1
|0
|5.
|Окампос Лукас
|1
|0
|6.
|Песселья Херман
|1
|0
|7.
|Де Пауль Родриго
|1
|0
|8.
|Мартинес Лукас II
|1
|0
|9.
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0
|10.
|Монтьель Гонсало
|1
|0
|11.
|Паласиос Эксекиэль
|1
|0
|12.
|Домингес Николас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Венесуэла
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|Аргентина
|33.33% (3)
|33.33% (3)
|22.22% (2)
|0
|0
|11.11% (1)
Предыдущие игры
Венесуэла Последние 20 матчей: +6 =6 -8Венесуэла 0:1 Перу Венесуэла 2:2 Эквадор Колумбия 0:0 Венесуэла Бразилия 3:0 Венесуэла
Венесуэла 0:0 Уругвай Боливия 3:1 Венесуэла Венесуэла 2:1 Чили Бразилия 1:0 Венесуэла Венесуэла 0:1 Парагвай Колумбия 3:0 Венесуэла Япония 1:4 Венесуэла Венесуэла 2:0 Тринидад и Тобаго Венесуэла 4:1 Боливия Колумбия 0:0 Венесуэла Венесуэла 0:2 Аргентина Боливия 1:3 Венесуэла Бразилия 0:0 Венесуэла Венесуэла 0:0 Перу США 0:3 Венесуэла Мексика 3:1 Венесуэла
Аргентина Последние 20 матчей: +13 =7 -0Аргентина 1:0 Бразилия Аргентина 1:1 Колумбия Аргентина 3:0 Эквадор Боливия 1:4 Аргентина
Аргентина 1:0 Парагвай Аргентина 1:0 Уругвай Аргентина 1:1 Чили Колумбия 2:2 Аргентина Аргентина 1:1 Чили Перу 0:2 Аргентина Аргентина 1:1 Парагвай Боливия 1:2 Аргентина Аргентина 1:0 Эквадор Аргентина 2:2 Уругвай Бразилия 0:1 Аргентина Аргентина 6:1 Эквадор Германия 2:2 Аргентина Аргентина 4:0 Мексика Чили 0:0 Аргентина Аргентина 2:1 Чили
Последние игры между собой
Венесуэла: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 7
Аргентина: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 2
|18
|2.
|Аргентина
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|9 - 5
|12
|3.
|Эквадор
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|14 - 10
|9
|4.
|Уругвай
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|5.
|Колумбия
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 13
|8
|6.
|Парагвай
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 7
|7
|7.
|Чили
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 8
|6
|8.
|Боливия
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 14
|5
|9.
|Венесуэла
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 9
|4
|10.
|Перу
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 0
|9
|2.
|Эквадор
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|11 - 5
|6
|3.
|Чили
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|4.
|Аргентина
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|5.
|Венесуэла
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|6.
|Уругвай
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|7.
|Колумбия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|8.
|Боливия
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|9.
|Парагвай
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|10.
|Перу
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|Аргентина
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|3.
|Парагвай
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|4.
|Уругвай
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|5.
|Колумбия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 8
|4
|6.
|Перу
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|7.
|Эквадор
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|8.
|Боливия
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 8
|2
|9.
|Чили
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|10.
|Венесуэла
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Боливия
|Морено Марсело
|6
|1
|0
|2.
|Бразилия
|Неймар
|5
|3
|4
|3.
|Чили
|Видаль Артуро
|4
|1
|0
|4.
|Парагвай
|Ромеро Анхель
|4
|2
|0
|5.
|Уругвай
|Суарес Луис
|4
|4
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Перу
|Трауко Мигель
|2
|1
|2.
|Колумбия
|Мина Йерри
|2
|1
|3.
|Венесуэла
|Ринкон Томас
|3
|0
|4.
|Аргентина
|Отаменди Николас
|3
|0
|5.
|Перу
|Самбрано Очандарте
|1
|1
Прогнозы на матч Венесуэла - Аргентина
Исход игры
Венесуэла
0% (0)
Ничья
3.5% (2)
Аргентина
96.5% (55)
Тотал 2.5
Больше
49.12% (28)
Меньше
50.88% (29)
Обе команды забьют
Да
50.88% (29)
Нет
49.12% (28)
Популярный счёт
1:2 Аргентина
38.6% (22)
0:2 Аргентина
29.8% (17)
0:1 Аргентина
17.5% (10)
1:3 Аргентина
7% (4)
1:1 Ничья
3.5% (2)
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