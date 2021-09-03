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Отборочные матчи: Южная Америка 2020-2022

2020-2022
Чили
 
Позже
Бразилия
1
Браво
Клаудио
4
Исла
Маурисио
3
Марипан
Гильермо
17
Медель
Гари
5
Диас
Пауло
2
Мена
Эухенио
8
Видаль
Артуро
13
Пульгар
Эрик
20
Арангис
Чарлес
7
Ivan
Morales
11
Варгас
Эдуардо
12
Перейра
Вевертон
2
Данило
Луис
3
Милитао
Эдер
4
Маркиньос
Маркос
6
Алекс
Сандро
17
Пакета
Лукас
5
Каземиро
Карлос
8
Гимараэс
Бруно
7
Винисиус
Жуниор
9
Габриэл
Барбоза
10
Неймар
Чили
5-3-2
Бразилия
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Чили
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Видаль Артуро 4 (1) 0.67
2. Санчес Алексис 3 0.5
3. Пульгар Эрик 1 0.17
4. Арангис Чарлес 0 0
5. Медель Гари 0 0
6. Менесес Хеан 0 0
Бразилия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Неймар 5 (3) 0.83
2. Фирмино Роберто 3 0.5
3. Ришарлисон 3 0.5
4. Коутиньо Филиппе 1 0.17
5. Маркиньос Маркос 1 0.17
6. Мело Артур 1 0.17
7. Пакета Лукас 1 0.17
8. Жезус Габриэль 0 0
9. Лоди Ренан 0 0
10. Данило Луис 0 0

Карточки

Чили
# Игрок      
1. Сьерральта Франсиско 2 0
2. Арангис Чарлес 1 0
3. Видаль Артуро 1 0
4. Исла Маурисио 1 0
5. Варгас Эдуардо 1 0
6. Босежур Жан 1 0
7. Медель Гари 1 0
8. Баэса Клаудио 1 0
9. Кортес Брайан 1 0
10. Гальдамес Пабло 1 0
11. Диас Пауло 1 0
12. Пульгар Эрик 1 0
13. Марипан Гильермо 1 0
14. Эчеверрия Родриго 1 0
Бразилия
# Игрок      
1. Фред Сантос 2 0
2. Соарес Дуглас 2 0
3. Силва Тьяго 1 0
4. Маркиньос Маркос 1 0
5. Жезус Габриэль 1 0
6. Ришарлисон 1 0
7. Милитао Эдер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Чили 12.5% (1) 12.5% (1) 50% (4) 12.5% (1) 12.5% (1) 0
 Бразилия 6.67% (1) 20% (3) 13.33% (2) 6.67% (1) 26.67% (4) 26.67% (4)

Предыдущие игры

Чили Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Бразилия 1:0 Чили Чили 0:2 Парагвай Уругвай 1:1 Чили Чили 1:0 Боливия
Аргентина 1:1 Чили Чили 1:1 Боливия Аргентина 1:1 Чили Чили 2:1 Боливия Венесуэла 2:1 Чили Чили 2:0 Перу Чили 2:2 Колумбия Уругвай 2:1 Чили Гвинея 2:3 Чили Колумбия 0:0 Чили Гондурас 2:1 Чили Чили 0:0 Аргентина Аргентина 2:1 Чили Чили 0:3 Перу Колумбия 0:0 Чили Чили 0:1 Уругвай
Бразилия Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Аргентина 1:0 Бразилия Бразилия 1:0 Перу Бразилия 1:0 Чили Бразилия 1:1 Эквадор
Бразилия 2:1 Колумбия Бразилия 4:0 Перу Бразилия 3:0 Венесуэла Парагвай 0:2 Бразилия Бразилия 2:0 Эквадор Уругвай 0:2 Бразилия Бразилия 1:0 Венесуэла Перу 2:4 Бразилия Бразилия 5:0 Боливия Бразилия 3:0 Южная Корея Бразилия 0:1 Аргентина Бразилия 1:1 Нигерия Бразилия 1:1 Сенегал Перу 1:0 Бразилия Бразилия 2:2 Колумбия Бразилия 3:1 Перу

Последние игры между собой

Чили: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 8
Бразилия: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 1
Бразилия 1:0 Чили Кубок Америки Бразилия 3:0 Чили Отборочные матчи: Южная Америка Чили 2:0 Бразилия Отборочные матчи: Южная Америка Бразилия 1:0 Чили Товарищеские матчи
Бразилия 1:1 Чили Чемпионат мира 2014 Бразилия 2:1 Чили Товарищеские матчи Бразилия 2:2 Чили Товарищеские матчи Бразилия 3:0 Чили Чемпионат мира Бразилия 4:2 Чили Чемпионат Мира Чили 0:3 Бразилия Чемпионат Мира
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 6 6 0 0 16 - 2 18
2. Аргентина 0:0 Заявка 7 3 4 0 9 - 5 13
3. Эквадор Заявка 7 4 0 3 16 - 10 12
4. Колумбия Заявка 7 2 3 2 12 - 14 9
5. Уругвай Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
6. Парагвай Заявка 7 1 4 2 6 - 9 7
7. Боливия Заявка 7 1 3 3 10 - 15 6
8. Чили Заявка 6 1 3 2 8 - 8 6
9. Венесуэла 0:0 Заявка 7 1 2 4 3 - 9 5
10. Перу Заявка 6 1 1 4 6 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 3 3 0 0 8 - 0 9
2. Эквадор Заявка 4 3 0 1 13 - 5 9
3. Венесуэла 0:0 Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
4. Чили Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
5. Аргентина 0:0 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
6. Уругвай Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
7. Колумбия Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
8. Боливия Заявка 4 1 1 2 7 - 7 4
9. Парагвай Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
10. Перу Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Аргентина 0:0 Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
3. Парагвай Заявка 4 1 2 1 2 - 3 5
4. Колумбия Заявка 4 1 2 1 7 - 9 5
5. Уругвай Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
6. Перу Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
7. Эквадор Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
8. Боливия Заявка 3 0 2 1 3 - 8 2
9. Чили Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
10. Венесуэла 0:0 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Боливия Морено Марсело 6 1 0
2. Бразилия Неймар 5 3 4
3. Эквадор Эстрада Майкл 4 0 1
4. Чили Видаль Артуро 4 1 0
5. Парагвай Ромеро Анхель 4 2 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Перу Трауко Мигель 2 1
2. Колумбия Мина Йерри 2 1
3. Венесуэла Ринкон Томас 3 0
4. Аргентина Отаменди Николас 3 0
5. Боливия Джузино Эдриан 3 0
Весь список
Где смотреть матч Чили - Бразилия онлайн


Прогнозы на матч Чили - Бразилия

Исход игры
Чили
0.7% (1)
Ничья
12.7% (17)
Бразилия
86.6% (116)
Тотал 2.5
Больше
54.14% (72)
Меньше
45.86% (61)
Обе команды забьют
Да
63.91% (85)
Нет
36.09% (48)
Популярный счёт
1:2 Бразилия
42.5% (57)
0:1 Бразилия
21.6% (29)
0:2 Бразилия
12.7% (17)
1:1 Ничья
10.4% (14)
1:3 Бразилия
7.5% (10)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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