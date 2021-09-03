Отборочные матчи: Южная Америка 2020-2022
17
Медель
Гари
13
Пульгар
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Медель ГариЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Пульгар ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
15 Диас НиколасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ласарте Мартин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Пакета ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 НеймарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 EversonВратарь
-
13 Алвес ДаниэлЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кунья МатеусНападающий
- Нападающий
-
22 Лукас VI
-
-
Главный тренер: Тите
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Видаль Артуро
|4 (1)
|0.67
|2.
|Санчес Алексис
|3
|0.5
|3.
|Пульгар Эрик
|1
|0.17
|4.
|Арангис Чарлес
|0
|0
|5.
|Медель Гари
|0
|0
|6.
|Менесес Хеан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Неймар
|5 (3)
|0.83
|2.
|Фирмино Роберто
|3
|0.5
|3.
|Ришарлисон
|3
|0.5
|4.
|Коутиньо Филиппе
|1
|0.17
|5.
|Маркиньос Маркос
|1
|0.17
|6.
|Мело Артур
|1
|0.17
|7.
|Пакета Лукас
|1
|0.17
|8.
|Жезус Габриэль
|0
|0
|9.
|Лоди Ренан
|0
|0
|10.
|Данило Луис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сьерральта Франсиско
|2
|0
|2.
|Арангис Чарлес
|1
|0
|3.
|Видаль Артуро
|1
|0
|4.
|Исла Маурисио
|1
|0
|5.
|Варгас Эдуардо
|1
|0
|6.
|Босежур Жан
|1
|0
|7.
|Медель Гари
|1
|0
|8.
|Баэса Клаудио
|1
|0
|9.
|Кортес Брайан
|1
|0
|10.
|Гальдамес Пабло
|1
|0
|11.
|Диас Пауло
|1
|0
|12.
|Пульгар Эрик
|1
|0
|13.
|Марипан Гильермо
|1
|0
|14.
|Эчеверрия Родриго
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фред Сантос
|2
|0
|2.
|Соарес Дуглас
|2
|0
|3.
|Силва Тьяго
|1
|0
|4.
|Маркиньос Маркос
|1
|0
|5.
|Жезус Габриэль
|1
|0
|6.
|Ришарлисон
|1
|0
|7.
|Милитао Эдер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Чили
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|50% (4)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|0
|Бразилия
|6.67% (1)
|20% (3)
|13.33% (2)
|6.67% (1)
|26.67% (4)
|26.67% (4)
Предыдущие игры
Чили Последние 20 матчей: +5 =7 -8Бразилия 1:0 Чили Чили 0:2 Парагвай Уругвай 1:1 Чили Чили 1:0 Боливия
Бразилия Последние 20 матчей: +13 =4 -3Аргентина 1:0 Бразилия Бразилия 1:0 Перу Бразилия 1:0 Чили Бразилия 1:1 Эквадор
Бразилия 2:1 Колумбия Бразилия 4:0 Перу Бразилия 3:0 Венесуэла Парагвай 0:2 Бразилия Бразилия 2:0 Эквадор Уругвай 0:2 Бразилия Бразилия 1:0 Венесуэла Перу 2:4 Бразилия Бразилия 5:0 Боливия Бразилия 3:0 Южная Корея Бразилия 0:1 Аргентина Бразилия 1:1 Нигерия Бразилия 1:1 Сенегал Перу 1:0 Бразилия Бразилия 2:2 Колумбия Бразилия 3:1 Перу
Последние игры между собой
Чили: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 8
Бразилия: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 2
|18
|2.
|Аргентина
|0:0 Заявка
|7
|3
|4
|0
|9 - 5
|13
|3.
|Эквадор
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|16 - 10
|12
|4.
|Колумбия
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 14
|9
|5.
|Уругвай
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|6.
|Парагвай
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|6 - 9
|7
|7.
|Боливия
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 15
|6
|8.
|Чили
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 8
|6
|9.
|Венесуэла
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 9
|5
|10.
|Перу
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 0
|9
|2.
|Эквадор
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|13 - 5
|9
|3.
|Венесуэла
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|4.
|Чили
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|5.
|Аргентина
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|Уругвай
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|7.
|Колумбия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|8.
|Боливия
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|9.
|Парагвай
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|10.
|Перу
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|Аргентина
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|3.
|Парагвай
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|4.
|Колумбия
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 9
|5
|5.
|Уругвай
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|6.
|Перу
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|7.
|Эквадор
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|8.
|Боливия
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 8
|2
|9.
|Чили
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|10.
|Венесуэла
|0:0 Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Боливия
|Морено Марсело
|6
|1
|0
|2.
|Бразилия
|Неймар
|5
|3
|4
|3.
|Эквадор
|Эстрада Майкл
|4
|0
|1
|4.
|Чили
|Видаль Артуро
|4
|1
|0
|5.
|Парагвай
|Ромеро Анхель
|4
|2
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Перу
|Трауко Мигель
|2
|1
|2.
|Колумбия
|Мина Йерри
|2
|1
|3.
|Венесуэла
|Ринкон Томас
|3
|0
|4.
|Аргентина
|Отаменди Николас
|3
|0
|5.
|Боливия
|Джузино Эдриан
|3
|0
Прогнозы на матч Чили - Бразилия
Исход игры
Чили
0.7% (1)
Ничья
12.7% (17)
Бразилия
86.6% (116)
Тотал 2.5
Больше
54.14% (72)
Меньше
45.86% (61)
Обе команды забьют
Да
63.91% (85)
Нет
36.09% (48)
Популярный счёт
1:2 Бразилия
42.5% (57)
0:1 Бразилия
21.6% (29)
0:2 Бразилия
12.7% (17)
1:1 Ничья
10.4% (14)
1:3 Бразилия
7.5% (10)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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