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Отборочные матчи: Южная Америка 2020-2022

2020-2022
Чили
 
Позже
Бразилия

Бомбардиры внутри турнира

Чили
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Видаль Артуро 4 (1) 0.67
2. Санчес Алексис 3 0.5
3. Пульгар Эрик 1 0.17
4. Арангис Чарлес 0 0
5. Медель Гари 0 0
6. Менесес Хеан 0 0
Бразилия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Неймар 5 (3) 0.83
2. Фирмино Роберто 3 0.5
3. Ришарлисон 3 0.5
4. Коутиньо Филиппе 1 0.17
5. Маркиньос Маркос 1 0.17
6. Мело Артур 1 0.17
7. Пакета Лукас 1 0.17
8. Жезус Габриэль 0 0
9. Лоди Ренан 0 0
10. Данило Луис 0 0

Карточки

Чили
# Игрок      
1. Сьерральта Франсиско 2 0
2. Арангис Чарлес 1 0
3. Видаль Артуро 1 0
4. Исла Маурисио 1 0
5. Варгас Эдуардо 1 0
6. Босежур Жан 1 0
7. Медель Гари 1 0
8. Баэса Клаудио 1 0
9. Кортес Брайан 1 0
10. Гальдамес Пабло 1 0
11. Диас Пауло 1 0
12. Пульгар Эрик 1 0
13. Марипан Гильермо 1 0
14. Эчеверрия Родриго 1 0
Бразилия
# Игрок      
1. Фред Сантос 2 0
2. Соарес Дуглас 2 0
3. Силва Тьяго 1 0
4. Маркиньос Маркос 1 0
5. Жезус Габриэль 1 0
6. Ришарлисон 1 0
7. Милитао Эдер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Чили 12.5% (1) 12.5% (1) 50% (4) 12.5% (1) 12.5% (1) 0
 Бразилия 6.67% (1) 20% (3) 13.33% (2) 6.67% (1) 26.67% (4) 26.67% (4)

Предыдущие игры

Чили Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Бразилия 1:0 Чили Чили 0:2 Парагвай Уругвай 1:1 Чили Чили 1:0 Боливия
Аргентина 1:1 Чили Чили 1:1 Боливия Аргентина 1:1 Чили Чили 2:1 Боливия Венесуэла 2:1 Чили Чили 2:0 Перу Чили 2:2 Колумбия Уругвай 2:1 Чили Гвинея 2:3 Чили Колумбия 0:0 Чили Гондурас 2:1 Чили Чили 0:0 Аргентина Аргентина 2:1 Чили Чили 0:3 Перу Колумбия 0:0 Чили Чили 0:1 Уругвай
Бразилия Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Аргентина 1:0 Бразилия Бразилия 1:0 Перу Бразилия 1:0 Чили Бразилия 1:1 Эквадор
Бразилия 2:1 Колумбия Бразилия 4:0 Перу Бразилия 3:0 Венесуэла Парагвай 0:2 Бразилия Бразилия 2:0 Эквадор Уругвай 0:2 Бразилия Бразилия 1:0 Венесуэла Перу 2:4 Бразилия Бразилия 5:0 Боливия Бразилия 3:0 Южная Корея Бразилия 0:1 Аргентина Бразилия 1:1 Нигерия Бразилия 1:1 Сенегал Перу 1:0 Бразилия Бразилия 2:2 Колумбия Бразилия 3:1 Перу

Последние игры между собой

Чили: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 8
Бразилия: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 1
Бразилия 1:0 Чили Кубок Америки Бразилия 3:0 Чили Отборочные матчи: Южная Америка Чили 2:0 Бразилия Отборочные матчи: Южная Америка Бразилия 1:0 Чили Товарищеские матчи
Бразилия 1:1 Чили Чемпионат мира 2014 Бразилия 2:1 Чили Товарищеские матчи Бразилия 2:2 Чили Товарищеские матчи Бразилия 3:0 Чили Чемпионат мира Бразилия 4:2 Чили Чемпионат Мира Чили 0:3 Бразилия Чемпионат Мира
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 6 6 0 0 16 - 2 18
2. Аргентина Заявка 6 3 3 0 9 - 5 12
3. Эквадор Заявка 6 3 0 3 14 - 10 9
4. Уругвай Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
5. Колумбия Заявка 6 2 2 2 11 - 13 8
6. Парагвай Заявка 6 1 4 1 6 - 7 7
7. Чили Заявка 6 1 3 2 8 - 8 6
8. Боливия Заявка 6 1 2 3 9 - 14 5
9. Венесуэла Заявка 6 1 1 4 3 - 9 4
10. Перу Заявка 6 1 1 4 6 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 3 3 0 0 8 - 0 9
2. Эквадор Заявка 3 2 0 1 11 - 5 6
3. Чили Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
4. Аргентина Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
5. Венесуэла Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
6. Уругвай Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
7. Колумбия Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
8. Боливия Заявка 3 1 0 2 6 - 6 3
9. Парагвай Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
10. Перу Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Аргентина Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
3. Парагвай Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
4. Уругвай Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
5. Колумбия Заявка 3 1 1 1 6 - 8 4
6. Перу Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
7. Эквадор Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
8. Боливия Заявка 3 0 2 1 3 - 8 2
9. Чили Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
10. Венесуэла Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Боливия Морено Марсело 6 1 0
2. Бразилия Неймар 5 3 4
3. Чили Видаль Артуро 4 1 0
4. Парагвай Ромеро Анхель 4 2 0
5. Уругвай Суарес Луис 4 4 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Перу Трауко Мигель 2 1
2. Колумбия Мина Йерри 2 1
3. Венесуэла Ринкон Томас 3 0
4. Аргентина Отаменди Николас 3 0
5. Перу Самбрано Очандарте 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Чили - Бразилия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 сентября 2021, осталось 2 дня 12 часов 26 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 56
    Чили 1.8% (1)
    X 8.9% (5)
    Бразилия 89.3% (50)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Чили
    Ничья
    Бразилия
    4.15
    3.64
    2.05
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Чили - Бразилия онлайн


    Прогнозы на матч Чили - Бразилия

    Исход игры
    Чили
    1.8% (1)
    Ничья
    8.9% (5)
    Бразилия
    89.3% (50)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.5% (35)
    Меньше
    37.5% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    67.86% (38)
    Нет
    32.14% (18)
    Популярный счёт
    1:2 Бразилия
    46.4% (26)
    0:1 Бразилия
    17.9% (10)
    0:2 Бразилия
    12.5% (7)
    1:3 Бразилия
    10.7% (6)
    1:1 Ничья
    7.1% (4)
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