Отборочные матчи: Южная Америка 2020-2022
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Видаль Артуро
|4 (1)
|0.67
|2.
|Санчес Алексис
|3
|0.5
|3.
|Пульгар Эрик
|1
|0.17
|4.
|Арангис Чарлес
|0
|0
|5.
|Медель Гари
|0
|0
|6.
|Менесес Хеан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Неймар
|5 (3)
|0.83
|2.
|Фирмино Роберто
|3
|0.5
|3.
|Ришарлисон
|3
|0.5
|4.
|Коутиньо Филиппе
|1
|0.17
|5.
|Маркиньос Маркос
|1
|0.17
|6.
|Мело Артур
|1
|0.17
|7.
|Пакета Лукас
|1
|0.17
|8.
|Жезус Габриэль
|0
|0
|9.
|Лоди Ренан
|0
|0
|10.
|Данило Луис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сьерральта Франсиско
|2
|0
|2.
|Арангис Чарлес
|1
|0
|3.
|Видаль Артуро
|1
|0
|4.
|Исла Маурисио
|1
|0
|5.
|Варгас Эдуардо
|1
|0
|6.
|Босежур Жан
|1
|0
|7.
|Медель Гари
|1
|0
|8.
|Баэса Клаудио
|1
|0
|9.
|Кортес Брайан
|1
|0
|10.
|Гальдамес Пабло
|1
|0
|11.
|Диас Пауло
|1
|0
|12.
|Пульгар Эрик
|1
|0
|13.
|Марипан Гильермо
|1
|0
|14.
|Эчеверрия Родриго
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фред Сантос
|2
|0
|2.
|Соарес Дуглас
|2
|0
|3.
|Силва Тьяго
|1
|0
|4.
|Маркиньос Маркос
|1
|0
|5.
|Жезус Габриэль
|1
|0
|6.
|Ришарлисон
|1
|0
|7.
|Милитао Эдер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Чили
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|50% (4)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|0
|Бразилия
|6.67% (1)
|20% (3)
|13.33% (2)
|6.67% (1)
|26.67% (4)
|26.67% (4)
Предыдущие игры
Чили Последние 20 матчей: +5 =7 -8Бразилия 1:0 Чили Чили 0:2 Парагвай Уругвай 1:1 Чили Чили 1:0 Боливия
Бразилия Последние 20 матчей: +13 =4 -3Аргентина 1:0 Бразилия Бразилия 1:0 Перу Бразилия 1:0 Чили Бразилия 1:1 Эквадор
Бразилия 2:1 Колумбия Бразилия 4:0 Перу Бразилия 3:0 Венесуэла Парагвай 0:2 Бразилия Бразилия 2:0 Эквадор Уругвай 0:2 Бразилия Бразилия 1:0 Венесуэла Перу 2:4 Бразилия Бразилия 5:0 Боливия Бразилия 3:0 Южная Корея Бразилия 0:1 Аргентина Бразилия 1:1 Нигерия Бразилия 1:1 Сенегал Перу 1:0 Бразилия Бразилия 2:2 Колумбия Бразилия 3:1 Перу
Последние игры между собой
Чили: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 8
Бразилия: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 2
|18
|2.
|Аргентина
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|9 - 5
|12
|3.
|Эквадор
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|14 - 10
|9
|4.
|Уругвай
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|5.
|Колумбия
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 13
|8
|6.
|Парагвай
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 7
|7
|7.
|Чили
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 8
|6
|8.
|Боливия
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 14
|5
|9.
|Венесуэла
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 9
|4
|10.
|Перу
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 0
|9
|2.
|Эквадор
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|11 - 5
|6
|3.
|Чили
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|4.
|Аргентина
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|5.
|Венесуэла
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|6.
|Уругвай
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|7.
|Колумбия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|8.
|Боливия
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|9.
|Парагвай
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|10.
|Перу
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|Аргентина
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|3.
|Парагвай
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|4.
|Уругвай
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|5.
|Колумбия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 8
|4
|6.
|Перу
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|7.
|Эквадор
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|8.
|Боливия
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 8
|2
|9.
|Чили
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|10.
|Венесуэла
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Боливия
|Морено Марсело
|6
|1
|0
|2.
|Бразилия
|Неймар
|5
|3
|4
|3.
|Чили
|Видаль Артуро
|4
|1
|0
|4.
|Парагвай
|Ромеро Анхель
|4
|2
|0
|5.
|Уругвай
|Суарес Луис
|4
|4
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Перу
|Трауко Мигель
|2
|1
|2.
|Колумбия
|Мина Йерри
|2
|1
|3.
|Венесуэла
|Ринкон Томас
|3
|0
|4.
|Аргентина
|Отаменди Николас
|3
|0
|5.
|Перу
|Самбрано Очандарте
|1
|1
Прогнозы на матч Чили - Бразилия
Исход игры
Чили
1.8% (1)
Ничья
8.9% (5)
Бразилия
89.3% (50)
Тотал 2.5
Больше
62.5% (35)
Меньше
37.5% (21)
Обе команды забьют
Да
67.86% (38)
Нет
32.14% (18)
Популярный счёт
1:2 Бразилия
46.4% (26)
0:1 Бразилия
17.9% (10)
0:2 Бразилия
12.5% (7)
1:3 Бразилия
10.7% (6)
1:1 Ничья
7.1% (4)
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