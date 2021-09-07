Отборочные матчи: Южная Америка 2020-2022
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мартинес Лаутаро
|3
|0.43
|2.
|Гонсалес Николас
|2
|0.29
|3.
|Корреа Хоакин
|2
|0.29
|4.
|Месси Лионель
|2 (2)
|0.29
|5.
|Паредес Леандро
|1
|0.14
|6.
|Корреа Анхель
|1
|0.14
|7.
|Ромеро Кристиан
|1
|0.14
|8.
|Ло Чельсо Джовани
|0
|0
|9.
|Де Пауль Родриго
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Морено Марсело
|8 (2)
|1
|2.
|Арсэ Хуан Карлос
|1
|0.13
|3.
|Бехарано Диего
|1
|0.13
|4.
|Сауседо Фернандо
|1
|0.13
|5.
|Сеспедес Борис
|1
|0.13
|6.
|Флорес Хорхе
|0
|0
|7.
|Чумасеро Алехандро
|0
|0
|8.
|Сааведра Эрвин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Отаменди Николас
|3
|0
|2.
|Паредес Леандро
|2
|0
|3.
|Ромеро Кристиан
|2
|0
|4.
|Тальяфико Николас
|1
|0
|5.
|Окампос Лукас
|1
|0
|6.
|Песселья Херман
|1
|0
|7.
|Де Пауль Родриго
|1
|0
|8.
|Мартинес Лукас II
|1
|0
|9.
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0
|10.
|Монтьель Гонсало
|1
|0
|11.
|Паласиос Эксекиэль
|1
|0
|12.
|Домингес Николас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Джузино Эдриан
|3
|0
|2.
|Альгараньяс Кармело
|1
|1
|3.
|Хустиниано Леонель
|2
|0
|4.
|Сааведра Эрвин
|2
|0
|5.
|Карраско Хосе
|2
|0
|6.
|Флорес Хорхе
|1
|0
|7.
|Бехарано Диего
|1
|0
|8.
|Морено Марсело
|1
|0
|9.
|Рамальо Родриго
|1
|0
|10.
|Монтеро Ронни
|1
|0
|11.
|Кампос Джасмани
|1
|0
|12.
|Торрес Сауль
|1
|0
|13.
|Бехарано Данни
|1
|0
|14.
|Сеспедес Борис
|1
|0
|15.
|Рибера Оскар
|1
|0
|16.
|Вальверде Габриэль
|1
|0
|17.
|Вильярроэль Мойзес II
|1
|0
|18.
|Вака Хенри
|1
|0
|19.
|Marc Enoumba
|1
|0
|20.
|Сабала Леонардо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аргентина
|25% (3)
|25% (3)
|25% (3)
|0
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|Боливия
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|25% (3)
|25% (3)
|0
|33.33% (4)
Предыдущие игры
Аргентина Последние 20 матчей: +13 =7 -0Венесуэла 1:3 Аргентина Аргентина 1:0 Бразилия Аргентина 1:1 Колумбия Аргентина 3:0 Эквадор
Боливия 1:4 Аргентина Аргентина 1:0 Парагвай Аргентина 1:0 Уругвай Аргентина 1:1 Чили Колумбия 2:2 Аргентина Аргентина 1:1 Чили Перу 0:2 Аргентина Аргентина 1:1 Парагвай Боливия 1:2 Аргентина Аргентина 1:0 Эквадор Аргентина 2:2 Уругвай Бразилия 0:1 Аргентина Аргентина 6:1 Эквадор Германия 2:2 Аргентина Аргентина 4:0 Мексика Чили 0:0 Аргентина
Боливия Последние 20 матчей: +2 =3 -15Уругвай 4:2 Боливия Боливия 1:1 Колумбия Боливия 1:4 Аргентина Боливия 0:2 Уругвай
Чили 1:0 Боливия Парагвай 3:1 Боливия Чили 1:1 Боливия Боливия 3:1 Венесуэла Эквадор 2:1 Боливия Чили 2:1 Боливия Парагвай 2:2 Боливия Боливия 2:3 Эквадор Боливия 1:2 Аргентина Бразилия 5:0 Боливия Боливия 3:1 Гаити Венесуэла 4:1 Боливия Эквадор 3:0 Боливия Боливия 1:3 Венесуэла Боливия 1:3 Перу Бразилия 3:0 Боливия
Последние игры между собой
Аргентина: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 2
Боливия: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 7
Аргентина 2:0 Боливия Отборочные матчи: Южная Америка Аргентина 7:0 Боливия Товарищеские матчи Аргентина 5:0 Боливия Товарищеские матчи Боливия 1:1 Аргентина Чемпионат Мира Аргентина 1:1 Боливия Чемпионат Мира Аргентина 1:1 Боливия Кубок Америки Боливия 6:1 Аргентина Чемпионат Мира Аргентина 3:0 Боливия Чемпионат Мира
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|17 - 2
|21
|2.
|Аргентина
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|12 - 6
|15
|3.
|Эквадор
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|16 - 10
|13
|4.
|Уругвай
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 10
|12
|5.
|Колумбия
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|13 - 15
|10
|6.
|Перу
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 15
|8
|7.
|Парагвай
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|7 - 10
|8
|8.
|Чили
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 9
|7
|9.
|Боливия
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|12 - 19
|6
|10.
|Венесуэла
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|4 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эквадор
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 5
|10
|2.
|Бразилия
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 0
|9
|3.
|Уругвай
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|4.
|Чили
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|5.
|Аргентина
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|Колумбия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|7.
|Боливия
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|8.
|Перу
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|9.
|Венесуэла
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|10.
|Парагвай
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|5 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 2
|12
|2.
|Аргентина
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|3.
|Колумбия
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 10
|6
|4.
|Уругвай
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|5.
|Парагвай
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|6.
|Перу
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|7.
|Эквадор
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|8.
|Боливия
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 12
|2
|9.
|Чили
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|10.
|Венесуэла
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 8
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Боливия
|Морено Марсело
|8
|2
|0
|2.
|Бразилия
|Неймар
|5
|3
|4
|3.
|Эквадор
|Эстрада Майкл
|4
|0
|1
|4.
|Парагвай
|Ромеро Анхель
|4
|2
|1
|5.
|Чили
|Видаль Артуро
|4
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Венесуэла
|Ринкон Томас
|4
|1
|2.
|Перу
|Трауко Мигель
|2
|1
|3.
|Колумбия
|Мина Йерри
|2
|1
|4.
|Аргентина
|Отаменди Николас
|3
|0
|5.
|Эквадор
|Валенсия Эннер
|3
|0
Прогнозы на матч Аргентина - Боливия
Исход игры
Аргентина
98.1% (52)
Ничья
1.9% (1)
Боливия
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
39.62% (21)
Меньше
60.38% (32)
Обе команды забьют
Да
20.75% (11)
Нет
79.25% (42)
Популярный счёт
2:0 Аргентина
49.1% (26)
3:0 Аргентина
20.8% (11)
2:1 Аргентина
9.4% (5)
1:0 Аргентина
9.4% (5)
3:1 Аргентина
7.5% (4)
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