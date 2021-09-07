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Отборочные матчи: Южная Америка 2020-2022

2020-2022
Аргентина
 
Позже
Боливия

Бомбардиры внутри турнира

Аргентина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мартинес Лаутаро 3 0.43
2. Гонсалес Николас 2 0.29
3. Корреа Хоакин 2 0.29
4. Месси Лионель 2 (2) 0.29
5. Паредес Леандро 1 0.14
6. Корреа Анхель 1 0.14
7. Ромеро Кристиан 1 0.14
8. Ло Чельсо Джовани 0 0
9. Де Пауль Родриго 0 0
Боливия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Морено Марсело 8 (2) 1
2. Арсэ Хуан Карлос 1 0.13
3. Бехарано Диего 1 0.13
4. Сауседо Фернандо 1 0.13
5. Сеспедес Борис 1 0.13
6. Флорес Хорхе 0 0
7. Чумасеро Алехандро 0 0
8. Сааведра Эрвин 0 0

Карточки

Аргентина
# Игрок      
1. Отаменди Николас 3 0
2. Паредес Леандро 2 0
3. Ромеро Кристиан 2 0
4. Тальяфико Николас 1 0
5. Окампос Лукас 1 0
6. Песселья Херман 1 0
7. Де Пауль Родриго 1 0
8. Мартинес Лукас II 1 0
9. Ло Чельсо Джовани 1 0
10. Монтьель Гонсало 1 0
11. Паласиос Эксекиэль 1 0
12. Домингес Николас 1 0
Боливия
# Игрок      
1. Джузино Эдриан 3 0
2. Альгараньяс Кармело 1 1
3. Хустиниано Леонель 2 0
4. Сааведра Эрвин 2 0
5. Карраско Хосе 2 0
6. Флорес Хорхе 1 0
7. Бехарано Диего 1 0
8. Морено Марсело 1 0
9. Рамальо Родриго 1 0
10. Монтеро Ронни 1 0
11. Кампос Джасмани 1 0
12. Торрес Сауль 1 0
13. Бехарано Данни 1 0
14. Сеспедес Борис 1 0
15. Рибера Оскар 1 0
16. Вальверде Габриэль 1 0
17. Вильярроэль Мойзес II 1 0
18. Вака Хенри 1 0
19. Marc Enoumba 1 0
20. Сабала Леонардо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аргентина 25% (3) 25% (3) 25% (3) 0 16.67% (2) 8.33% (1)
 Боливия 8.33% (1) 8.33% (1) 25% (3) 25% (3) 0 33.33% (4)

Предыдущие игры

Аргентина Последние 20 матчей: +13 =7 -0
Венесуэла 1:3 Аргентина Аргентина 1:0 Бразилия Аргентина 1:1 Колумбия Аргентина 3:0 Эквадор
Боливия 1:4 Аргентина Аргентина 1:0 Парагвай Аргентина 1:0 Уругвай Аргентина 1:1 Чили Колумбия 2:2 Аргентина Аргентина 1:1 Чили Перу 0:2 Аргентина Аргентина 1:1 Парагвай Боливия 1:2 Аргентина Аргентина 1:0 Эквадор Аргентина 2:2 Уругвай Бразилия 0:1 Аргентина Аргентина 6:1 Эквадор Германия 2:2 Аргентина Аргентина 4:0 Мексика Чили 0:0 Аргентина
Боливия Последние 20 матчей: +2 =3 -15
Уругвай 4:2 Боливия Боливия 1:1 Колумбия Боливия 1:4 Аргентина Боливия 0:2 Уругвай
Чили 1:0 Боливия Парагвай 3:1 Боливия Чили 1:1 Боливия Боливия 3:1 Венесуэла Эквадор 2:1 Боливия Чили 2:1 Боливия Парагвай 2:2 Боливия Боливия 2:3 Эквадор Боливия 1:2 Аргентина Бразилия 5:0 Боливия Боливия 3:1 Гаити Венесуэла 4:1 Боливия Эквадор 3:0 Боливия Боливия 1:3 Венесуэла Боливия 1:3 Перу Бразилия 3:0 Боливия

Последние игры между собой

Аргентина: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 2
Боливия: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 7
Боливия 1:4 Аргентина Кубок Америки Боливия 1:2 Аргентина Отборочные матчи: Южная Америка Боливия 2:0 Аргентина Отборочные матчи: Южная Америка Аргентина 3:0 Боливия Кубок Америки
Аргентина 2:0 Боливия Отборочные матчи: Южная Америка Аргентина 7:0 Боливия Товарищеские матчи Аргентина 5:0 Боливия Товарищеские матчи Боливия 1:1 Аргентина Чемпионат Мира Аргентина 1:1 Боливия Чемпионат Мира Аргентина 1:1 Боливия Кубок Америки Боливия 6:1 Аргентина Чемпионат Мира Аргентина 3:0 Боливия Чемпионат Мира
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 7 7 0 0 17 - 2 21
2. Аргентина Заявка 7 4 3 0 12 - 6 15
3. Эквадор Заявка 8 4 1 3 16 - 10 13
4. Уругвай Заявка 8 3 3 2 12 - 10 12
5. Колумбия Заявка 8 2 4 2 13 - 15 10
6. Перу Заявка 8 2 2 4 8 - 15 8
7. Парагвай Заявка 8 1 5 2 7 - 10 8
8. Чили Заявка 8 1 4 3 8 - 9 7
9. Боливия Заявка 8 1 3 4 12 - 19 6
10. Венесуэла Заявка 8 1 1 6 4 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эквадор Заявка 5 3 1 1 13 - 5 10
2. Бразилия Заявка 3 3 0 0 8 - 0 9
3. Уругвай Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
4. Чили Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
5. Аргентина Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
6. Колумбия Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
7. Боливия Заявка 4 1 1 2 7 - 7 4
8. Перу Заявка 5 1 1 3 4 - 10 4
9. Венесуэла Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
10. Парагвай Заявка 4 0 3 1 5 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 4 4 0 0 9 - 2 12
2. Аргентина Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
3. Колумбия Заявка 5 1 3 1 8 - 10 6
4. Уругвай Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
5. Парагвай Заявка 4 1 2 1 2 - 3 5
6. Перу Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
7. Эквадор Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
8. Боливия Заявка 4 0 2 2 5 - 12 2
9. Чили Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
10. Венесуэла Заявка 4 0 0 4 1 - 8 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Боливия Морено Марсело 8 2 0
2. Бразилия Неймар 5 3 4
3. Эквадор Эстрада Майкл 4 0 1
4. Парагвай Ромеро Анхель 4 2 1
5. Чили Видаль Артуро 4 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Венесуэла Ринкон Томас 4 1
2. Перу Трауко Мигель 2 1
3. Колумбия Мина Йерри 2 1
4. Аргентина Отаменди Николас 3 0
5. Эквадор Валенсия Эннер 3 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Аргентина - Боливия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 сентября 2021, осталось 2 дня 13 часов 25 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 53
    Аргентина 98.1% (52)
    X 1.9% (1)
    Боливия 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аргентина
    Ничья
    Боливия
    1.14
    9.00
    35.00
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Аргентина - Боливия онлайн


    Прогнозы на матч Аргентина - Боливия

    Исход игры
    Аргентина
    98.1% (52)
    Ничья
    1.9% (1)
    Боливия
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.62% (21)
    Меньше
    60.38% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    20.75% (11)
    Нет
    79.25% (42)
    Популярный счёт
    2:0 Аргентина
    49.1% (26)
    3:0 Аргентина
    20.8% (11)
    2:1 Аргентина
    9.4% (5)
    1:0 Аргентина
    9.4% (5)
    3:1 Аргентина
    7.5% (4)
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