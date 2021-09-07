Отборочные матчи: Южная Америка 2020-2022
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Неймар
|5 (3)
|0.71
|2.
|Фирмино Роберто
|3
|0.43
|3.
|Ришарлисон
|3
|0.43
|4.
|Рибейро Эвертон
|1
|0.14
|5.
|Коутиньо Филиппе
|1
|0.14
|6.
|Маркиньос Маркос
|1
|0.14
|7.
|Мело Артур
|1
|0.14
|8.
|Пакета Лукас
|1
|0.14
|9.
|Жезус Габриэль
|0
|0
|10.
|Лоди Ренан
|0
|0
|11.
|Данило Луис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Каррильо Андре
|3
|0.38
|2.
|Куэва Кристиан
|2
|0.25
|3.
|Тапия Ренато
|2
|0.25
|4.
|Адвинкула Луис
|1
|0.13
|5.
|Лападула Джанлука
|0
|0
|6.
|Герреро Паоло
|0
|0
|7.
|Трауко Мигель
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Маркиньос Маркос
|2
|0
|2.
|Фред Сантос
|2
|0
|3.
|Соарес Дуглас
|2
|0
|4.
|Неймар
|1
|0
|5.
|Силва Тьяго
|1
|0
|6.
|Жерсон Сантос
|1
|0
|7.
|Жезус Габриэль
|1
|0
|8.
|Ришарлисон
|1
|0
|9.
|Милитао Эдер
|1
|0
|10.
|Гимараэс Бруно
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Трауко Мигель
|2
|1
|2.
|Гонсалес Кристофер
|3
|0
|3.
|Самбрано Очандарте
|1
|1
|4.
|Герреро Паоло
|2
|0
|5.
|Лападула Джанлука
|2
|0
|6.
|Тапия Ренато
|2
|0
|7.
|Агино Педро
|2
|0
|8.
|Каседа Карлос
|0
|1
|9.
|Корсо Альдо
|1
|0
|10.
|Адвинкула Луис
|1
|0
|11.
|Гальесе Педро
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бразилия
|6.25% (1)
|18.75% (3)
|12.5% (2)
|6.25% (1)
|31.25% (5)
|25% (4)
|Перу
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
|12.5% (1)
|25% (2)
Предыдущие игры
Бразилия Последние 20 матчей: +13 =4 -3Чили 0:1 Бразилия Аргентина 1:0 Бразилия Бразилия 1:0 Перу Бразилия 1:0 Чили
Бразилия 1:1 Эквадор Бразилия 2:1 Колумбия Бразилия 4:0 Перу Бразилия 3:0 Венесуэла Парагвай 0:2 Бразилия Бразилия 2:0 Эквадор Уругвай 0:2 Бразилия Бразилия 1:0 Венесуэла Перу 2:4 Бразилия Бразилия 5:0 Боливия Бразилия 3:0 Южная Корея Бразилия 0:1 Аргентина Бразилия 1:1 Нигерия Бразилия 1:1 Сенегал Перу 1:0 Бразилия Бразилия 2:2 Колумбия
Перу Последние 20 матчей: +6 =4 -10Перу 1:0 Венесуэла Перу 1:1 Уругвай Колумбия 3:2 Перу Бразилия 1:0 Перу
Последние игры между собой
Бразилия: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 2
Перу: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|17 - 2
|21
|2.
|Аргентина
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|12 - 6
|15
|3.
|Эквадор
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|16 - 10
|13
|4.
|Уругвай
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 10
|12
|5.
|Колумбия
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|13 - 15
|10
|6.
|Перу
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 15
|8
|7.
|Парагвай
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|7 - 10
|8
|8.
|Чили
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 9
|7
|9.
|Боливия
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|12 - 19
|6
|10.
|Венесуэла
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|4 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эквадор
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 5
|10
|2.
|Бразилия
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 0
|9
|3.
|Уругвай
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|4.
|Чили
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|5.
|Аргентина
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|Колумбия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|7.
|Боливия
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|8.
|Перу
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|9.
|Венесуэла
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|10.
|Парагвай
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|5 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 2
|12
|2.
|Аргентина
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|3.
|Колумбия
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 10
|6
|4.
|Уругвай
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|5.
|Парагвай
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|6.
|Перу
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|7.
|Эквадор
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|8.
|Боливия
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 12
|2
|9.
|Чили
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|10.
|Венесуэла
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 8
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Боливия
|Морено Марсело
|8
|2
|0
|2.
|Бразилия
|Неймар
|5
|3
|4
|3.
|Эквадор
|Эстрада Майкл
|4
|0
|1
|4.
|Парагвай
|Ромеро Анхель
|4
|2
|1
|5.
|Чили
|Видаль Артуро
|4
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Венесуэла
|Ринкон Томас
|4
|1
|2.
|Перу
|Трауко Мигель
|2
|1
|3.
|Колумбия
|Мина Йерри
|2
|1
|4.
|Аргентина
|Отаменди Николас
|3
|0
|5.
|Эквадор
|Валенсия Эннер
|3
|0
Прогнозы на матч Бразилия - Перу
Исход игры
Бразилия
98.1% (53)
Ничья
1.9% (1)
Перу
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
37.04% (20)
Меньше
62.96% (34)
Обе команды забьют
Да
25.93% (14)
Нет
74.07% (40)
Популярный счёт
2:0 Бразилия
53.7% (29)
3:1 Бразилия
14.8% (8)
3:0 Бразилия
13% (7)
2:1 Бразилия
9.3% (5)
1:0 Бразилия
7.4% (4)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!