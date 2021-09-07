  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Отборочные матчи: Южная Америка 2020-2022

Отборочные матчи: Южная Америка 2020-2022

2020-2022
Бразилия
 
Позже
Перу

Бомбардиры внутри турнира

Бразилия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Неймар 5 (3) 0.71
2. Фирмино Роберто 3 0.43
3. Ришарлисон 3 0.43
4. Рибейро Эвертон 1 0.14
5. Коутиньо Филиппе 1 0.14
6. Маркиньос Маркос 1 0.14
7. Мело Артур 1 0.14
8. Пакета Лукас 1 0.14
9. Жезус Габриэль 0 0
10. Лоди Ренан 0 0
11. Данило Луис 0 0
Перу
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Каррильо Андре 3 0.38
2. Куэва Кристиан 2 0.25
3. Тапия Ренато 2 0.25
4. Адвинкула Луис 1 0.13
5. Лападула Джанлука 0 0
6. Герреро Паоло 0 0
7. Трауко Мигель 0 0

Карточки

Бразилия
# Игрок      
1. Маркиньос Маркос 2 0
2. Фред Сантос 2 0
3. Соарес Дуглас 2 0
4. Неймар 1 0
5. Силва Тьяго 1 0
6. Жерсон Сантос 1 0
7. Жезус Габриэль 1 0
8. Ришарлисон 1 0
9. Милитао Эдер 1 0
10. Гимараэс Бруно 1 0
Перу
# Игрок      
1. Трауко Мигель 2 1
2. Гонсалес Кристофер 3 0
3. Самбрано Очандарте 1 1
4. Герреро Паоло 2 0
5. Лападула Джанлука 2 0
6. Тапия Ренато 2 0
7. Агино Педро 2 0
8. Каседа Карлос 0 1
9. Корсо Альдо 1 0
10. Адвинкула Луис 1 0
11. Гальесе Педро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бразилия 6.25% (1) 18.75% (3) 12.5% (2) 6.25% (1) 31.25% (5) 25% (4)
 Перу 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2) 12.5% (1) 25% (2)

Предыдущие игры

Бразилия Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Чили 0:1 Бразилия Аргентина 1:0 Бразилия Бразилия 1:0 Перу Бразилия 1:0 Чили
Бразилия 1:1 Эквадор Бразилия 2:1 Колумбия Бразилия 4:0 Перу Бразилия 3:0 Венесуэла Парагвай 0:2 Бразилия Бразилия 2:0 Эквадор Уругвай 0:2 Бразилия Бразилия 1:0 Венесуэла Перу 2:4 Бразилия Бразилия 5:0 Боливия Бразилия 3:0 Южная Корея Бразилия 0:1 Аргентина Бразилия 1:1 Нигерия Бразилия 1:1 Сенегал Перу 1:0 Бразилия Бразилия 2:2 Колумбия
Перу Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Перу 1:0 Венесуэла Перу 1:1 Уругвай Колумбия 3:2 Перу Бразилия 1:0 Перу
Перу 3:3 Парагвай Венесуэла 0:1 Перу Эквадор 2:2 Перу Колумбия 1:2 Перу Бразилия 4:0 Перу Эквадор 1:2 Перу Перу 0:3 Колумбия Перу 0:2 Аргентина Чили 2:0 Перу Перу 2:4 Бразилия Парагвай 2:2 Перу Колумбия 1:0 Перу Перу 1:1 Уругвай Уругвай 1:0 Перу Перу 1:0 Бразилия Перу 0:1 Эквадор

Последние игры между собой

Бразилия: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 2
Перу: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 9
Бразилия 1:0 Перу Кубок Америки Бразилия 4:0 Перу Кубок Америки Перу 2:4 Бразилия Отборочные матчи: Южная Америка Перу 1:0 Бразилия Товарищеские матчи
Бразилия 3:1 Перу Кубок Америки Перу 0:5 Бразилия Кубок Америки Перу 0:2 Бразилия Отборочные матчи: Южная Америка Бразилия 0:1 Перу Кубок Америки Бразилия 3:0 Перу Отборочные матчи: Южная Америка Бразилия 2:1 Перу Кубок Америки Бразилия 3:0 Перу Чемпионат Мира Перу 1:1 Бразилия Чемпионат Мира
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 7 7 0 0 17 - 2 21
2. Аргентина Заявка 7 4 3 0 12 - 6 15
3. Эквадор Заявка 8 4 1 3 16 - 10 13
4. Уругвай Заявка 8 3 3 2 12 - 10 12
5. Колумбия Заявка 8 2 4 2 13 - 15 10
6. Перу Заявка 8 2 2 4 8 - 15 8
7. Парагвай Заявка 8 1 5 2 7 - 10 8
8. Чили Заявка 8 1 4 3 8 - 9 7
9. Боливия Заявка 8 1 3 4 12 - 19 6
10. Венесуэла Заявка 8 1 1 6 4 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эквадор Заявка 5 3 1 1 13 - 5 10
2. Бразилия Заявка 3 3 0 0 8 - 0 9
3. Уругвай Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
4. Чили Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
5. Аргентина Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
6. Колумбия Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
7. Боливия Заявка 4 1 1 2 7 - 7 4
8. Перу Заявка 5 1 1 3 4 - 10 4
9. Венесуэла Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
10. Парагвай Заявка 4 0 3 1 5 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 4 4 0 0 9 - 2 12
2. Аргентина Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
3. Колумбия Заявка 5 1 3 1 8 - 10 6
4. Уругвай Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
5. Парагвай Заявка 4 1 2 1 2 - 3 5
6. Перу Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
7. Эквадор Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
8. Боливия Заявка 4 0 2 2 5 - 12 2
9. Чили Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
10. Венесуэла Заявка 4 0 0 4 1 - 8 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Боливия Морено Марсело 8 2 0
2. Бразилия Неймар 5 3 4
3. Эквадор Эстрада Майкл 4 0 1
4. Парагвай Ромеро Анхель 4 2 1
5. Чили Видаль Артуро 4 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Венесуэла Ринкон Томас 4 1
2. Перу Трауко Мигель 2 1
3. Колумбия Мина Йерри 2 1
4. Аргентина Отаменди Николас 3 0
5. Эквадор Валенсия Эннер 3 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бразилия - Перу от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 сентября 2021, осталось 2 дня 14 часов 25 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 54
    Бразилия 98.1% (53)
    X 1.9% (1)
    Перу 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бразилия
    Ничья
    Перу
    1.36
    5.30
    9.70
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Бразилия - Перу онлайн


    Прогнозы на матч Бразилия - Перу

    Исход игры
    Бразилия
    98.1% (53)
    Ничья
    1.9% (1)
    Перу
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.04% (20)
    Меньше
    62.96% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    25.93% (14)
    Нет
    74.07% (40)
    Популярный счёт
    2:0 Бразилия
    53.7% (29)
    3:1 Бразилия
    14.8% (8)
    3:0 Бразилия
    13% (7)
    2:1 Бразилия
    9.3% (5)
    1:0 Бразилия
    7.4% (4)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг лучших букмекеров
    1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
    2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
    3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
    7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
    8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     