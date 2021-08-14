Чемпионат мира по пляжному футболу 2021
Предыдущие игры
Россия (пляжный) Последние 20 матчей: +16 =0 -4Россия (пляжный) 5:2 Италия (пляжный) Португалия (пляжный) 4:2 Россия (пляжный) Бразилия (пляжный) 5:6 Россия (пляжный) Россия (пляжный) 6:7 Таити (пляжный)
Мадагаскар (пляжный) 2:4 Россия (пляжный) Россия (пляжный) 7:5 Парагвай (пляжный) Бразилия (пляжный) 3:2 Россия (пляжный) Россия (пляжный) 4:3 Иран (пляжный) Бразилия (пляжный) 1:2 Россия (пляжный) Россия (пляжный) 5:1 США (пляжный) Россия (пляжный) 9:3 Япония (пляжный) Россия (пляжный) 5:1 Испания (пляжный) Россия (пляжный) 5:3 Таити (пляжный) Россия (пляжный) 6:5 Иран (пляжный) Россия (пляжный) 4:3 Парагвай (пляжный) Кот-д'Ивуар (пляжный) 2:5 Россия (пляжный) Россия (пляжный) 4:1 Япония (пляжный) Бразилия (пляжный) 8:12 Россия (пляжный) Бразилия (пляжный) 6:4 Россия (пляжный) ОАЭ (пляжный) 0:5 Россия (пляжный)
США (пляжный) Последние 5 матчей: +0 =0 -5США (пляжный) 1:6 Япония (пляжный) США (пляжный) 3:7 Марокко (пляжный) Япония (пляжный) 3:1 США (пляжный) Россия (пляжный) 5:1 США (пляжный)
Последние игры между собой
Россия (пляжный): победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
США (пляжный): победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Группа A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Япония (пляжный)
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Парагвай (пляжный)
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|США (пляжный)
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Россия (пляжный)
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0