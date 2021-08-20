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Чемпионат мира по пляжному футболу 2021

2021
Португалия (пляжный)
2:3
Идёт матч
Оман (пляжный)
Португалия (пляжный)
Оман (пляжный)

Предыдущие игры

Португалия (пляжный) Последние 18 матчей: +15 =0 -3
Таити (пляжный) 3:5 Португалия (пляжный) Португалия (пляжный) 4:2 Россия (пляжный) Португалия (пляжный) 7:3 Швейцария (пляжный) Португалия (пляжный) 7:2 Аргентина (пляжный)
Сенегал (пляжный) 6:5 Португалия (пляжный) Португалия (пляжный) 4:2 Япония (пляжный) Иран (пляжный) 0:3 Португалия (пляжный) Бразилия (пляжный) 5:3 Португалия (пляжный) Португалия (пляжный) 3:2 ОАЭ (пляжный) Португалия (пляжный) 6:4 Марокко (пляжный) Иран (пляжный) 2:4 Португалия (пляжный) Португалия (пляжный) 2:1 Франция (пляжный) Португалия (пляжный) 5:4 Испания (пляжный) Португалия (пляжный) 4:5 Бразилия (пляжный) Португалия (пляжный) 6:3 Уругвай (пляжный) Португалия (пляжный) 5:4 Италия (пляжный) Соломоновы острова (пляжный) 4:13 Португалия (пляжный) Португалия (пляжный) 8:2 Сальвадор (пляжный)
Оман (пляжный) Последние 3 матча: +1 =0 -2
Оман (пляжный) 7:2 Коста-Рика (пляжный) Оман (пляжный) 2:4 Италия (пляжный) Швейцария (пляжный) 5:2 Оман (пляжный)

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сенегал (пляжный) 1 1 0 0 6 - 1 3
2. Оман (пляжный) 3:2 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
3. Португалия (пляжный) 2:3 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
4. Уругвай (пляжный) 1 0 0 1 1 - 6 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Испания (пляжный) Чики 3 1 0
2. Мозамбик (пляжный) Фигу Жуниор 3 2 0
3. Беларусь (пляжный) Гапон Олег 2 0 1
4. США (пляжный) Переа Николас 2 0 0
5. Испания (пляжный) Эдуард Молина 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Мозамбик (пляжный) Биг Ру 0 1
2. Испания (пляжный) Дона Лопес 1 0
3. Испания (пляжный) Синтас Каро 1 0
4. США (пляжный) Перера Ник 1 0
5. Беларусь (пляжный) Чайковский Никита 1 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Гол в свои ворота
    24'
    АВТОГ-О-О-О-Л! 5:3!!! Баширу попросил Андраде продвинуться вперёд в центральной зоне, затем голкипер сборной Португалии всё же пробил в левый угол ворот, Мушель в прыжке неудачно сыграл головой и срезал мяч в правый угол. 
  • Фол, нарушение
    24'
    Бе на левом углу поля в зоне атаки нарушил правила против Мушеля. Аль-Араими со стандарта пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Андраде. 
  • Опасный момент
    23'
    Аль-Заджали выполнил скидку в центр зоны сборной Португалии, Аль-Саути пробил по воротам, Андраде в прыжке перевёл мяч на угловой. С углового Аль-Саути в падении также пробил по воротам, мяч полетел в ближний угол ворот, Андраде намертво поймал его. 
  • 3 гола - хет-трик!
    22'
    Г-О-О-О-О-Л! 4:3!!! Лео!!! Бе Мартинш из центра поля выполнил заброс к левой штанге, Лео оторвался от соперников и в касание отправил мяч в сетку. 
  • Опасный момент
    21'
    Яхья обыграл Кошту на левой половине поля в зоне атаки, а затем пробил в ближний угол ворот, мяч попал в сетку с внешней стороны. 
  • Описание гола
    20'
    Г-О-О-О-О-Л! 3:3!!! Кошта!!! Андраде вышел в центральную зону и затем голкипер сборной Португалии выполнил передачу на правый угол поля в зону сборной Омана, Фабиу Кошта в касание пробил в ближний угол ворот, Аль-Фарси не успел сложиться и спасти свою команду. 
  • Опасный момент
    19'
    Вон со средней дистанции пробил в правый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной. 
  • Судья
    18'
    Белшиор после розыгрыша очередного углового в зоне сборной Омана оказался на песке в борьбе с соперником, судьи не собираются просто так назначать пенальти. 
  • Угловой
    17'
    Вновь Португалия заработала угловой. Быстро разыграли его португальцы, но ничего интересного так и не смогли они придумать при этом стандарте. 
  • Судья
    16'
    Бе со стандарта неплохо пробил в левый угол ворот, Аль-Фарси в прыжке зацепил мяч, но судьи этого не заметили. Отобрали у Португалии заслуженный угловой. 
  • Желтая карточка
    16'
    Полузащитник сборной Омана Эид Аль-Фарси получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Бе. 
  • Фол, нарушение
    15'
    Лео у зоны сборной Омана нарушил правила против Аль-Араими. Мандхар со стандарта пробил под левый угол ворот, Андраде в прыжке отбил мяч не очень далеко, но на добивании никто сыграть толком не смог. 
  • Описание гола
    14'
    Г-О-О-О-О-Л! 2:3!!! Аль-Заджали!!! Совсем поплыла Португалия. Аль-Заджали после заброса удачно пробил с правого угла из зоны атаки, мяч вновь прошёл под руками Андраде. 
  • Описание гола
    13'
    Г-О-О-О-О-Л! 2:2!!! Аль-Синани!!! В меньшинстве сборная Омана смогла сравнять счёт в матче! Аль-Фарси удачно забросил мяч в зону сборной Португалии на Аль-Синани, Бе не смог перехватить мяч, а Джалаль удачно пробил в дальнюю девятку. 
  • Угловой
    13'
    Аль-Синани из центра поля при розыгрыше мяча пробил в левый угол ворот, Кошта отбил мяч на угловой. Корнер Оман разыграл неудачно и едва не получил контратаку на свои ворота. 
  • Свисток
    13'
    Начинается второй тайм. Португалия сейчас наверняка попытается развить своё преимущество, всё же Мариу Алвару пока не особо доволен, как складывается игра, слишком расслабленно выглядит его команда. 
  • Перерыв
    Звучит свисток о завершении первого тайма. Сборная Португалии пока играет достаточно неплохо, понятно, что команде Мариу Алвару нет нужды выкладываться по полной, отсюда и такой скромный счёт. Оман также старается играть от обороны, грубых ошибок подопечные Талиба Аль-Танави старались не допускать, но вот удаление на последней минуте конечно же Оману игру подпортит. 
  • Жёлтая и сразу красная
    12'
    Удаление в составе сборной Омана. Халид Аль-Ораими получил вторую жёлтую карточку за грубую игру у зоны сборной Португалии. Две минуты в большинстве будет Португалия. 
  • 2 гола - дубль!
    12'
    Г-О-О-О-О-О-Л! 2:1!!! Лео!!! Аль-Ораими в падении через себя пробил в ближний угол ворот с левой половины поля из зоны сборной Португалии, мяч полетел точно в руки Андраде. Голкипер сборной Португалии быстро ввёл мяч в игру, Бе пробил по воротам с правого угла из зоны сборной Омана, Аль-Фарси в прыжке отбил мяч в левую штангу, Лео оказался первым на добивании и отправил мяч в сетку. 
  • Описание гола
    12'
    Г-О-О-О-О-О-Л! 1:1!!! Аль-Заджали!!! Игроки сборной Омана заработали стандарт в центре поля. В итоге Аль-Заджали плотно пробил под левый угол ворот, Андраде должен был хотя бы отбивать этот мяч, но в итоге голкипер сборной Португалии запустил его в сетку, мяч прошёл буквально между рук у Элинтона. 
  • Угловой
    12'
    Бе со стандарта низом пробил под правый угол ворот, сильного отскока от песка не было, Аль-Фарси смог перевести мяч на угловой. Угловой Португалия разыграла очень неудачно, мяч с угла поля был отправлен в руки голкиперу сборной Омана. 
  • Желтая карточка
    12'
    Форвард сборной Омана Халид Аль-Ораими получил жёлтую карточку за грубую игру в центральной зоне против Бе. 
  • Травма, повреждение
    12'
    Бе с левого угла поля в зоне атаки пробил опасно под перекладину в правый угол ворот, Аль-Фарси в прыжке перевёл мяч на угловой. С углового последовала подача в центр зоны сборной Омана, Аль-Ораими и Лоуренсу неудачно столкнулись головами. У нападающего сборной Португалии сильное рассечение. 
  • 11'
    Белшиор почему-то решил пробить по центру, мяч полетел не очень сильно, Аль-Фарси удачно отбил мяч на своего партнёра по команде. 
  • Фол, нарушение
    11'
    Аль-Синани в центре поля нарушил правила против Белшиора. Португалия заработала опасный стандарт. 
  • Опасный момент
    10'
    Вон теперь уже в борьбе с соперником пробил по воротам из зоны сборной Омана, Аль-Фарси успел сократить дистанцию и выручить свою команду. 
  • 9'
    Вон со средней дистанции на исполнение пробил в правый угол ворот, Аль-Фарси намертво поймал мяч. 
  • 8'
    Андраде вышел в центральную зону и пробил по воротам, мяч попал в защитника сборной Омана. 
  • Травма, повреждение
    7'
    Белшиор заблокировал удар в центральной зоне и получил небольшое повреждение. Сбито дыхание у капитана сборной Португалии, нужно ему немного времени, чтобы подняться. 
  • Угловой
    6'
    Лоуренсу со стандарта из своей зоны плотно пробил низом в правый угол ворот, Аль-Фарси смог отбить мяч на угловой. Корнер Португалия разыграла не особо удачно и в итоге едва не получила контратаку на свои ворота. 
  • 5'
    Аль-Заджали со стандарта плотно пробил по центру, Андраде отбил мяч перед собой, но никто из игроков сборной Омана не смог сыграть на добивании. 
  • Фол, нарушение
    5'
    Лео в борьбе за мяч в центре поля подыграл себе рукой, Мариано Ромо дал справедливый свисток в пользу Омана. 
  • 4'
    Лео едва вновь не вышел на ударную позицию на правом углу площадки в зоне Омана, Аль-Фарси успел сыграть на выходе и в подкате выбить мяч из-под ног соперника. 
  • 3'
    Очень уверенно сборная Португалии начала этот матч, но изначально было понятно, что Оману тут особо нечего ловить. 
  • Описание гола
    2'
    Г-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Лео!!! Лоуренсу с правого угла площадки от линии зоны Омана выполнил передачу в центр на Лео Мартинша, который уверенно переиграл соперника один в один, а затем Лео грамотно пробил в правый угол ворот. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня у сборной Португалии не должно быть особых проблем в матче против скромного Омана. Главное для команды Мариу Алвару избежать недооценки соперника, да и победить надо крупно, не будем забывать, что в первом матче группы D Сенегал разгромил Уругвай 6:1. 
  • До матча
  • Главным арбитром на этот матч назначен Мариано Ромо из Аргентины. Помогать ему будут Мик Паломино из Перу и Джиоли Маттиколи из Италии. Резервным арбитром на этот матч назначен Густаво Домингес из Парагвая. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче первого тура группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу между сборными Португалии и Омана. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
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