Яхья обыграл Кошту на левой половине поля в зоне атаки, а затем пробил в ближний угол ворот, мяч попал в сетку с внешней стороны.

Г-О-О-О-О-Л! 4:3!!! Лео!!! Бе Мартинш из центра поля выполнил заброс к левой штанге, Лео оторвался от соперников и в касание отправил мяч в сетку.

Аль-Заджали выполнил скидку в центр зоны сборной Португалии, Аль-Саути пробил по воротам, Андраде в прыжке перевёл мяч на угловой. С углового Аль-Саути в падении также пробил по воротам, мяч полетел в ближний угол ворот, Андраде намертво поймал его.

Бе на левом углу поля в зоне атаки нарушил правила против Мушеля. Аль-Араими со стандарта пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Андраде.

АВТОГ-О-О-О-Л! 5:3!!! Баширу попросил Андраде продвинуться вперёд в центральной зоне, затем голкипер сборной Португалии всё же пробил в левый угол ворот, Мушель в прыжке неудачно сыграл головой и срезал мяч в правый угол.

20' Г-О-О-О-О-Л! 3:3!!! Кошта!!! Андраде вышел в центральную зону и затем голкипер сборной Португалии выполнил передачу на правый угол поля в зону сборной Омана, Фабиу Кошта в касание пробил в ближний угол ворот, Аль-Фарси не успел сложиться и спасти свою команду.

19' Вон со средней дистанции пробил в правый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной.

18' Белшиор после розыгрыша очередного углового в зоне сборной Омана оказался на песке в борьбе с соперником, судьи не собираются просто так назначать пенальти.

17' Вновь Португалия заработала угловой. Быстро разыграли его португальцы, но ничего интересного так и не смогли они придумать при этом стандарте.

16' Бе со стандарта неплохо пробил в левый угол ворот, Аль-Фарси в прыжке зацепил мяч, но судьи этого не заметили. Отобрали у Португалии заслуженный угловой.

16' Полузащитник сборной Омана Эид Аль-Фарси получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Бе.

15' Лео у зоны сборной Омана нарушил правила против Аль-Араими. Мандхар со стандарта пробил под левый угол ворот, Андраде в прыжке отбил мяч не очень далеко, но на добивании никто сыграть толком не смог.

14' Г-О-О-О-О-Л! 2:3!!! Аль-Заджали!!! Совсем поплыла Португалия. Аль-Заджали после заброса удачно пробил с правого угла из зоны атаки, мяч вновь прошёл под руками Андраде.

13' Г-О-О-О-О-Л! 2:2!!! Аль-Синани!!! В меньшинстве сборная Омана смогла сравнять счёт в матче! Аль-Фарси удачно забросил мяч в зону сборной Португалии на Аль-Синани, Бе не смог перехватить мяч, а Джалаль удачно пробил в дальнюю девятку.

13' Аль-Синани из центра поля при розыгрыше мяча пробил в левый угол ворот, Кошта отбил мяч на угловой. Корнер Оман разыграл неудачно и едва не получил контратаку на свои ворота.

13' Начинается второй тайм. Португалия сейчас наверняка попытается развить своё преимущество, всё же Мариу Алвару пока не особо доволен, как складывается игра, слишком расслабленно выглядит его команда.

— Звучит свисток о завершении первого тайма. Сборная Португалии пока играет достаточно неплохо, понятно, что команде Мариу Алвару нет нужды выкладываться по полной, отсюда и такой скромный счёт. Оман также старается играть от обороны, грубых ошибок подопечные Талиба Аль-Танави старались не допускать, но вот удаление на последней минуте конечно же Оману игру подпортит.

12' Удаление в составе сборной Омана. Халид Аль-Ораими получил вторую жёлтую карточку за грубую игру у зоны сборной Португалии. Две минуты в большинстве будет Португалия.

12' Г-О-О-О-О-О-Л! 2:1!!! Лео!!! Аль-Ораими в падении через себя пробил в ближний угол ворот с левой половины поля из зоны сборной Португалии, мяч полетел точно в руки Андраде. Голкипер сборной Португалии быстро ввёл мяч в игру, Бе пробил по воротам с правого угла из зоны сборной Омана, Аль-Фарси в прыжке отбил мяч в левую штангу, Лео оказался первым на добивании и отправил мяч в сетку.

12' Г-О-О-О-О-О-Л! 1:1!!! Аль-Заджали!!! Игроки сборной Омана заработали стандарт в центре поля. В итоге Аль-Заджали плотно пробил под левый угол ворот, Андраде должен был хотя бы отбивать этот мяч, но в итоге голкипер сборной Португалии запустил его в сетку, мяч прошёл буквально между рук у Элинтона.

12' Бе со стандарта низом пробил под правый угол ворот, сильного отскока от песка не было, Аль-Фарси смог перевести мяч на угловой. Угловой Португалия разыграла очень неудачно, мяч с угла поля был отправлен в руки голкиперу сборной Омана.

12' Форвард сборной Омана Халид Аль-Ораими получил жёлтую карточку за грубую игру в центральной зоне против Бе.

12' Бе с левого угла поля в зоне атаки пробил опасно под перекладину в правый угол ворот, Аль-Фарси в прыжке перевёл мяч на угловой. С углового последовала подача в центр зоны сборной Омана, Аль-Ораими и Лоуренсу неудачно столкнулись головами. У нападающего сборной Португалии сильное рассечение.

11' Белшиор почему-то решил пробить по центру, мяч полетел не очень сильно, Аль-Фарси удачно отбил мяч на своего партнёра по команде.

11' Аль-Синани в центре поля нарушил правила против Белшиора. Португалия заработала опасный стандарт.

10' Вон теперь уже в борьбе с соперником пробил по воротам из зоны сборной Омана, Аль-Фарси успел сократить дистанцию и выручить свою команду.

9' Вон со средней дистанции на исполнение пробил в правый угол ворот, Аль-Фарси намертво поймал мяч.

8' Андраде вышел в центральную зону и пробил по воротам, мяч попал в защитника сборной Омана.

7' Белшиор заблокировал удар в центральной зоне и получил небольшое повреждение. Сбито дыхание у капитана сборной Португалии, нужно ему немного времени, чтобы подняться.

6' Лоуренсу со стандарта из своей зоны плотно пробил низом в правый угол ворот, Аль-Фарси смог отбить мяч на угловой. Корнер Португалия разыграла не особо удачно и в итоге едва не получила контратаку на свои ворота.

5' Аль-Заджали со стандарта плотно пробил по центру, Андраде отбил мяч перед собой, но никто из игроков сборной Омана не смог сыграть на добивании.

5' Лео в борьбе за мяч в центре поля подыграл себе рукой, Мариано Ромо дал справедливый свисток в пользу Омана.

4' Лео едва вновь не вышел на ударную позицию на правом углу площадки в зоне Омана, Аль-Фарси успел сыграть на выходе и в подкате выбить мяч из-под ног соперника.

3' Очень уверенно сборная Португалии начала этот матч, но изначально было понятно, что Оману тут особо нечего ловить.

2' Г-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Лео!!! Лоуренсу с правого угла площадки от линии зоны Омана выполнил передачу в центр на Лео Мартинша, который уверенно переиграл соперника один в один, а затем Лео грамотно пробил в правый угол ворот.