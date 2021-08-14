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Чемпионат мира по пляжному футболу 2021

2021
Швейцария (пляжный)
 
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Бразилия (пляжный)

Предыдущие игры

Швейцария (пляжный) Последние 4 матча: +2 =0 -2
Португалия (пляжный) 7:3 Швейцария (пляжный) Швейцария (пляжный) 4:6 Италия (пляжный) Коста-Рика (пляжный) 3:4 Швейцария (пляжный) Швейцария (пляжный) 5:2 Оман (пляжный)
Бразилия (пляжный) Последние 19 матчей: +15 =0 -4
Бразилия (пляжный) 5:6 Россия (пляжный) Бразилия (пляжный) 2:1 Испания (пляжный) Иран (пляжный) 3:4 Бразилия (пляжный) Бразилия (пляжный) 5:1 Мексика (пляжный)
Бразилия (пляжный) 3:2 Россия (пляжный) Бразилия (пляжный) 5:3 Португалия (пляжный) Бразилия (пляжный) 1:2 Россия (пляжный) Бразилия (пляжный) 7:4 Япония (пляжный) США (пляжный) 3:10 Бразилия (пляжный) Бразилия (пляжный) 7:7 Таити (пляжный) Испания (пляжный) 2:1 Бразилия (пляжный) Бразилия (пляжный) 8:12 Россия (пляжный) Бразилия (пляжный) 3:2 Аргентина (пляжный) Бразилия (пляжный) 5:3 Италия (пляжный) Португалия (пляжный) 4:5 Бразилия (пляжный) Бразилия (пляжный) 6:4 Россия (пляжный) Бразилия (пляжный) 7:1 Мексика (пляжный) Япония (пляжный) 1:8 Бразилия (пляжный) Бразилия (пляжный) 3:2 Испания (пляжный)
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Швейцария (пляжный) - Бразилия (пляжный) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 августа 2021, осталось 2 дня 10 часов 3 минуты.



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