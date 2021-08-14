Чемпионат мира по пляжному футболу 2021
Предыдущие игры
Швейцария (пляжный) Последние 4 матча: +2 =0 -2Португалия (пляжный) 7:3 Швейцария (пляжный) Швейцария (пляжный) 4:6 Италия (пляжный) Коста-Рика (пляжный) 3:4 Швейцария (пляжный) Швейцария (пляжный) 5:2 Оман (пляжный)
Бразилия (пляжный) Последние 19 матчей: +15 =0 -4Бразилия (пляжный) 5:6 Россия (пляжный) Бразилия (пляжный) 2:1 Испания (пляжный) Иран (пляжный) 3:4 Бразилия (пляжный) Бразилия (пляжный) 5:1 Мексика (пляжный)
Бразилия (пляжный) 3:2 Россия (пляжный) Бразилия (пляжный) 5:3 Португалия (пляжный) Бразилия (пляжный) 1:2 Россия (пляжный) Бразилия (пляжный) 7:4 Япония (пляжный) США (пляжный) 3:10 Бразилия (пляжный) Бразилия (пляжный) 7:7 Таити (пляжный) Испания (пляжный) 2:1 Бразилия (пляжный) Бразилия (пляжный) 8:12 Россия (пляжный) Бразилия (пляжный) 3:2 Аргентина (пляжный) Бразилия (пляжный) 5:3 Италия (пляжный) Португалия (пляжный) 4:5 Бразилия (пляжный) Бразилия (пляжный) 6:4 Россия (пляжный) Бразилия (пляжный) 7:1 Мексика (пляжный) Япония (пляжный) 1:8 Бразилия (пляжный) Бразилия (пляжный) 3:2 Испания (пляжный)
Группа C
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сальвадор (пляжный)
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Беларусь (пляжный)
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Швейцария (пляжный)
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Бразилия (пляжный)
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0