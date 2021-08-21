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Чемпионат мира по пляжному футболу 2021

2021
Таити (пляжный)
0:0
Идёт матч
Испания (пляжный)
Таити (пляжный)
Испания (пляжный)

Бомбардиры внутри турнира

Таити (пляжный)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Испания (пляжный)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чики 3 (1) 1.5
2. Эдуард Молина 2 1
3. Антонио Эрнандес 1 0.5
4. Льоренк Леон 1 0.5
5. Мехиас Фран 0 0
6. Синтас Каро 0 0

Карточки

Таити (пляжный)
# Игрок      
Испания (пляжный)
# Игрок      
1. Дона Лопес 1 0
2. Синтас Каро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Таити (пляжный) 0 0 0 0 0 0
 Испания (пляжный) 57.14% (4) 42.86% (3) 0 0 0 0

Предыдущие игры

Таити (пляжный) Последние 9 матчей: +5 =0 -4
ОАЭ (пляжный) 4:3 Таити (пляжный) Таити (пляжный) 3:5 Португалия (пляжный) Италия (пляжный) 6:6 Таити (пляжный) Таити (пляжный) 5:4 Иран (пляжный)
Россия (пляжный) 6:7 Таити (пляжный) Парагвай (пляжный) 5:7 Таити (пляжный) Таити (пляжный) 4:3 Мадагаскар (пляжный) Бразилия (пляжный) 7:7 Таити (пляжный) Россия (пляжный) 5:3 Таити (пляжный)
Испания (пляжный) Последние 12 матчей: +6 =0 -6
Мозамбик (пляжный) 4:8 Испания (пляжный) Бразилия (пляжный) 2:1 Испания (пляжный) Мексика (пляжный) 1:3 Испания (пляжный) Испания (пляжный) 5:6 Иран (пляжный)
Россия (пляжный) 5:1 Испания (пляжный) Испания (пляжный) 2:1 Бразилия (пляжный) Португалия (пляжный) 5:4 Испания (пляжный) Италия (пляжный) 4:4 Испания (пляжный) Аргентина (пляжный) 0:2 Испания (пляжный) Испания (пляжный) 6:1 Япония (пляжный) Испания (пляжный) 2:1 Мексика (пляжный) Бразилия (пляжный) 3:2 Испания (пляжный)

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Испания (пляжный) 0:0 Заявка 2 1 1 0 8 - 4 4
2. Мозамбик (пляжный) Заявка 2 1 0 1 8 - 10 3
3. ОАЭ (пляжный) 2 1 0 1 6 - 7 2
4. Таити (пляжный) 0:0 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Португалия (пляжный) Мартинш Лео 3 0 0
2. Бразилия (пляжный) Зе Лукас 3 0 0
3. Испания (пляжный) Чики 3 1 0
4. Мозамбик (пляжный) Фигу Жуниор 3 2 0
5. Беларусь (пляжный) Гапон Олег 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Оман (пляжный) Аль-Ораими Халид 1 1
2. Мозамбик (пляжный) Биг Ру 0 1
3. Испания (пляжный) Дона Лопес 1 0
4. Испания (пляжный) Синтас Каро 1 0
5. США (пляжный) Перера Ник 1 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    11'
    Мехиас из аута с левого фланга вбросил мяч точно в центр к воротам сборной Таити, Фрутос в ближнем бою не смог переиграть Ревеля. 
  • Опасный момент
    10'
    Молина с левого угла в зоне атаки в падении через себя очень опасно пробил в правый угол ворот, но Ревель успел кончиками пальцев задеть мяч и перевести его на угловой. А вот уже с углового ничего интересного Испанцы придумать не смогли. В борьбе за мяч повреждение получил теперь уже Таяруи. Вышел на площадку врач сборной Таити. Хейману так и не смог подняться, на носилках унесли с поля защитника сборной Таити. 
  • 9'
    Ревель вышел в центральную зону и плотно пробил в левый угол ворот, Дона в прыжке кулаками отбил мяч на своего партнёра по команде. 
  • Опасный момент
    8'
    Молина в падении боковыми ножницами с правого угла поля из зоны сборной Таити пробил в ближний угол ворот, Ревель успел выставить ногу и спасти свою команду. 
  • Описание гола
    7'
    Г-О-О-О-О-О-Л! 1:1!!! Торрес!!! Дона удачно вбросил мяч из своей зоны в зону сборной Таити к правому углу поля, а Торрес здорово пробил в левый угол ворот, Ревель уже не смог выручить свою команду. 
  • Опасный момент
    7'
    Таяруи из центральной зоны опасно пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой, нельзя сказать, что Дона всё контролировал. 
  • Фол, нарушение
    6'
    Зеверони у зоны сборной Испании нарушил правила против Мехиаса. Фран со стандарта пробил в левый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели. 
  • Травма, повреждение
    5'
    Дилан Паама получил повреждение поясницы в борьбе за мяч в центре поля, досталось полузащитнику сборной Таити от Ридуана. После паузы Паама сам поднялся, всё с ним нормально. 
  • Угловой
    4'
    Угловой Испания разыграла более-менее неплохо, но Таити за счёт грамотной работы в обороне удалось отбиться и блокировать пару ударов по своим воротам. 
  • Опасный момент
    3'
    Паама в центральной зоне нарушил правила против Ридуана. Боусиан очень неплохо пробил по воротам, мяч отскочил от песка перед голкипером сборной Таити, но Ревель смог перевести его на угловой. 
  • 2'
    У Таити в этой игре всего восемь полевых игроков, наверняка это скажется уже ближе к концу матча, плюс команда возрастная, а поэтому Испании пока переживать не нужно. 
  • Описание гола
    1'
    Г-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Таяруи!!! Чики проиграл борьбу за мяч в центре поля, Таяури этим воспользовался, Хейману немного продвинулся вперёд и затем вколотил мяч в правый угол ворот. 
  • Свисток
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сборная Таити на этом чемпионате мира является одним из главных аутсайдеров, что подтвердил матч против ОАЭ, который команда Даниэля Заверони проиграла в дополнительное время 3:4. Испания в свою очередь в первом туре в довольно вальяжном стиле переиграла Мозамбик 8:4, а поэтому наверняка и сегодня команда Кристиана будет по большей части играть в своё удовольствие. 
  • До матча
  • Главным арбитром на этот матч назначен Юичи Хатано из Японии. Помогать ему будут Лукас Эстевао из Бразилии и Хамди Бчир из Туниса. Резервным арбитром на этот матч назначен Тюрки Аль-Салехи из Омана. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче второго тура группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу между сборными Таити и Испании. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
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