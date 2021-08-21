Г-О-О-О-О-О-Л! 1:1!!! Торрес!!! Дона удачно вбросил мяч из своей зоны в зону сборной Таити к правому углу поля, а Торрес здорово пробил в левый угол ворот, Ревель уже не смог выручить свою команду.

Молина в падении боковыми ножницами с правого угла поля из зоны сборной Таити пробил в ближний угол ворот, Ревель успел выставить ногу и спасти свою команду.

Ревель вышел в центральную зону и плотно пробил в левый угол ворот, Дона в прыжке кулаками отбил мяч на своего партнёра по команде.

Молина с левого угла в зоне атаки в падении через себя очень опасно пробил в правый угол ворот, но Ревель успел кончиками пальцев задеть мяч и перевести его на угловой. А вот уже с углового ничего интересного Испанцы придумать не смогли. В борьбе за мяч повреждение получил теперь уже Таяруи. Вышел на площадку врач сборной Таити. Хейману так и не смог подняться, на носилках унесли с поля защитника сборной Таити.

Мехиас из аута с левого фланга вбросил мяч точно в центр к воротам сборной Таити, Фрутос в ближнем бою не смог переиграть Ревеля.

7' Таяруи из центральной зоны опасно пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой, нельзя сказать, что Дона всё контролировал.

6' Зеверони у зоны сборной Испании нарушил правила против Мехиаса. Фран со стандарта пробил в левый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели.

5' Дилан Паама получил повреждение поясницы в борьбе за мяч в центре поля, досталось полузащитнику сборной Таити от Ридуана. После паузы Паама сам поднялся, всё с ним нормально.

4' Угловой Испания разыграла более-менее неплохо, но Таити за счёт грамотной работы в обороне удалось отбиться и блокировать пару ударов по своим воротам.

3' Паама в центральной зоне нарушил правила против Ридуана. Боусиан очень неплохо пробил по воротам, мяч отскочил от песка перед голкипером сборной Таити, но Ревель смог перевести его на угловой.

2' У Таити в этой игре всего восемь полевых игроков, наверняка это скажется уже ближе к концу матча, плюс команда возрастная, а поэтому Испании пока переживать не нужно.

1' Г-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Таяруи!!! Чики проиграл борьбу за мяч в центре поля, Таяури этим воспользовался, Хейману немного продвинулся вперёд и затем вколотил мяч в правый угол ворот.