Чемпионат мира по пляжному футболу 2021
Таити (пляжный)
0:0
Идёт матч
Испания (пляжный)
- Основной состав
-
12 Ревель ФранкВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Вратарь
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 ЧикиНападающий
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Льоренк ЛеонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чики
|3 (1)
|1.5
|2.
|Эдуард Молина
|2
|1
|3.
|Антонио Эрнандес
|1
|0.5
|4.
|Льоренк Леон
|1
|0.5
|5.
|Мехиас Фран
|0
|0
|6.
|Синтас Каро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Дона Лопес
|1
|0
|2.
|Синтас Каро
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Таити (пляжный)
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Испания (пляжный)
|57.14% (4)
|42.86% (3)
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Таити (пляжный) Последние 9 матчей: +5 =0 -4ОАЭ (пляжный) 4:3 Таити (пляжный) Таити (пляжный) 3:5 Португалия (пляжный) Италия (пляжный) 6:6 Таити (пляжный) Таити (пляжный) 5:4 Иран (пляжный)
Испания (пляжный) Последние 12 матчей: +6 =0 -6Мозамбик (пляжный) 4:8 Испания (пляжный) Бразилия (пляжный) 2:1 Испания (пляжный) Мексика (пляжный) 1:3 Испания (пляжный) Испания (пляжный) 5:6 Иран (пляжный)
Россия (пляжный) 5:1 Испания (пляжный) Испания (пляжный) 2:1 Бразилия (пляжный) Португалия (пляжный) 5:4 Испания (пляжный) Италия (пляжный) 4:4 Испания (пляжный) Аргентина (пляжный) 0:2 Испания (пляжный) Испания (пляжный) 6:1 Япония (пляжный) Испания (пляжный) 2:1 Мексика (пляжный) Бразилия (пляжный) 3:2 Испания (пляжный)
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Испания (пляжный)
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|8 - 4
|4
|2.
|Мозамбик (пляжный)
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|8 - 10
|3
|3.
|ОАЭ (пляжный)
|2
|1
|0
|1
|6 - 7
|2
|4.
|Таити (пляжный)
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Португалия (пляжный)
|Мартинш Лео
|3
|0
|0
|2.
|Бразилия (пляжный)
|Зе Лукас
|3
|0
|0
|3.
|Испания (пляжный)
|Чики
|3
|1
|0
|4.
|Мозамбик (пляжный)
|Фигу Жуниор
|3
|2
|0
|5.
|Беларусь (пляжный)
|Гапон Олег
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Оман (пляжный)
|Аль-Ораими Халид
|1
|1
|2.
|Мозамбик (пляжный)
|Биг Ру
|0
|1
|3.
|Испания (пляжный)
|Дона Лопес
|1
|0
|4.
|Испания (пляжный)
|Синтас Каро
|1
|0
|5.
|США (пляжный)
|Перера Ник
|1
|0