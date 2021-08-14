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Чемпионат мира по пляжному футболу 2021

2021
Таити (пляжный)
 
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Испания (пляжный)

Предыдущие игры

Таити (пляжный) Последние 8 матчей: +5 =0 -3
Таити (пляжный) 3:5 Португалия (пляжный) Италия (пляжный) 6:6 Таити (пляжный) Таити (пляжный) 5:4 Иран (пляжный) Россия (пляжный) 6:7 Таити (пляжный)
Парагвай (пляжный) 5:7 Таити (пляжный) Таити (пляжный) 4:3 Мадагаскар (пляжный) Бразилия (пляжный) 7:7 Таити (пляжный) Россия (пляжный) 5:3 Таити (пляжный)
Испания (пляжный) Последние 11 матчей: +5 =0 -6
Бразилия (пляжный) 2:1 Испания (пляжный) Мексика (пляжный) 1:3 Испания (пляжный) Испания (пляжный) 5:6 Иран (пляжный) Россия (пляжный) 5:1 Испания (пляжный)
Испания (пляжный) 2:1 Бразилия (пляжный) Португалия (пляжный) 5:4 Испания (пляжный) Италия (пляжный) 4:4 Испания (пляжный) Аргентина (пляжный) 0:2 Испания (пляжный) Испания (пляжный) 6:1 Япония (пляжный) Испания (пляжный) 2:1 Мексика (пляжный) Бразилия (пляжный) 3:2 Испания (пляжный)

Группа B

Команда И В Н П Г О
1. ОАЭ (пляжный) 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Таити (пляжный) 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Испания (пляжный) 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Мозамбик (пляжный) 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Таити (пляжный) - Испания (пляжный) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 августа 2021, осталось 2 дня 11 часов 23 минуты.



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