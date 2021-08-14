Чемпионат мира по пляжному футболу 2021
Предыдущие игры
Таити (пляжный) Последние 8 матчей: +5 =0 -3Таити (пляжный) 3:5 Португалия (пляжный) Италия (пляжный) 6:6 Таити (пляжный) Таити (пляжный) 5:4 Иран (пляжный) Россия (пляжный) 6:7 Таити (пляжный)
Испания (пляжный) Последние 11 матчей: +5 =0 -6Бразилия (пляжный) 2:1 Испания (пляжный) Мексика (пляжный) 1:3 Испания (пляжный) Испания (пляжный) 5:6 Иран (пляжный) Россия (пляжный) 5:1 Испания (пляжный)
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ОАЭ (пляжный)
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Таити (пляжный)
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Испания (пляжный)
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Мозамбик (пляжный)
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0