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Чемпионат мира по пляжному футболу 2021

2021
Россия (пляжный)
 
Позже
Парагвай (пляжный)

Предыдущие игры

Россия (пляжный) Последние 20 матчей: +16 =0 -4
Россия (пляжный) 5:2 Италия (пляжный) Португалия (пляжный) 4:2 Россия (пляжный) Бразилия (пляжный) 5:6 Россия (пляжный) Россия (пляжный) 6:7 Таити (пляжный)
Мадагаскар (пляжный) 2:4 Россия (пляжный) Россия (пляжный) 7:5 Парагвай (пляжный) Бразилия (пляжный) 3:2 Россия (пляжный) Россия (пляжный) 4:3 Иран (пляжный) Бразилия (пляжный) 1:2 Россия (пляжный) Россия (пляжный) 5:1 США (пляжный) Россия (пляжный) 9:3 Япония (пляжный) Россия (пляжный) 5:1 Испания (пляжный) Россия (пляжный) 5:3 Таити (пляжный) Россия (пляжный) 6:5 Иран (пляжный) Россия (пляжный) 4:3 Парагвай (пляжный) Кот-д'Ивуар (пляжный) 2:5 Россия (пляжный) Россия (пляжный) 4:1 Япония (пляжный) Бразилия (пляжный) 8:12 Россия (пляжный) Бразилия (пляжный) 6:4 Россия (пляжный) ОАЭ (пляжный) 0:5 Россия (пляжный)
Парагвай (пляжный) Последние 4 матча: +1 =0 -3
Парагвай (пляжный) 4:2 Мадагаскар (пляжный) Парагвай (пляжный) 5:7 Таити (пляжный) Россия (пляжный) 7:5 Парагвай (пляжный) Россия (пляжный) 4:3 Парагвай (пляжный)

Последние игры между собой

Россия (пляжный): победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Парагвай (пляжный): победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Россия (пляжный) 7:5 Парагвай (пляжный) Чемпионат мира по пляжному футболу Россия (пляжный) 4:3 Парагвай (пляжный) Чемпионат мира по пляжному футболу

Группа A

Команда И В Н П Г О
1. Япония (пляжный) 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Парагвай (пляжный) 0 0 0 0 0 - 0 0
3. США (пляжный) 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Россия (пляжный) 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Россия (пляжный) - Парагвай (пляжный) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 августа 2021, осталось 2 дня 12 часов 52 минуты.



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