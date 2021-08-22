Чемпионат мира по пляжному футболу 2021
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Основной состав
-
13 Муну ЭлиоттВратарь
- Защитник
- Нападающий
-
10 Отт НоэльПолузащитник
- Нападающий
- Защитник
-
14 Ягги МоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ходель ГленнНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гапон Олег
|2
|2
|2.
|Рябко Анатолий
|2
|2
|3.
|Петровский Юрий Михайлович
|1
|1
|4.
|Константинов Иван
|0
|0
|5.
|Чайковский Никита
|0
|0
|6.
|Магалецкий Константин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Станкович Деян II
|2
|2
|2.
|Борер Филипп
|2
|2
|3.
|Отт Ноэль
|1
|1
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Чайковский Никита
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ходель Гленн
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Беларусь (пляжный)
|0
|40% (2)
|60% (3)
|0
|0
|0
|Швейцария (пляжный)
|20% (1)
|40% (2)
|40% (2)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Беларусь (пляжный) Последний матч: +1 =0 -0Беларусь (пляжный) 5:5 Сальвадор (пляжный)
Швейцария (пляжный) Последние 5 матчей: +3 =0 -2Швейцария (пляжный) 5:5 Бразилия (пляжный) Португалия (пляжный) 7:3 Швейцария (пляжный) Швейцария (пляжный) 4:6 Италия (пляжный) Коста-Рика (пляжный) 3:4 Швейцария (пляжный)
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беларусь (пляжный)
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 5
|1
|2.
|Швейцария (пляжный)
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 5
|1
|3.
|Сальвадор (пляжный)
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|5 - 5
|0
|4.
|Бразилия (пляжный)
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|5 - 5
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Испания (пляжный)
|Чики
|5
|1
|0
|2.
|Россия (пляжный)
|Макаров Алексей Сергеевич
|3
|0
|2
|3.
|Таити (пляжный)
|Заверони Тева
|3
|0
|1
|4.
|Россия (пляжный)
|Никоноров Борис
|3
|0
|0
|5.
|Португалия (пляжный)
|Мартинш Лео
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Оман (пляжный)
|Аль-Ораими Халид
|1
|1
|2.
|Испания (пляжный)
|Дона Лопес
|2
|0
|3.
|Испания (пляжный)
|Синтас Каро
|2
|0
|4.
|Мозамбик (пляжный)
|Биг Ру
|0
|1
|5.
|Испания (пляжный)
|Льоренк Леон
|0
|1