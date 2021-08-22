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Чемпионат мира по пляжному футболу 2021

2021
Беларусь (пляжный)
 
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Швейцария (пляжный)
Беларусь (пляжный)
Швейцария (пляжный)

Бомбардиры внутри турнира

Беларусь (пляжный)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гапон Олег 2 2
2. Рябко Анатолий 2 2
3. Петровский Юрий Михайлович 1 1
4. Константинов Иван 0 0
5. Чайковский Никита 0 0
6. Магалецкий Константин 0 0
Швейцария (пляжный)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Станкович Деян II 2 2
2. Борер Филипп 2 2
3. Отт Ноэль 1 1

Карточки

Беларусь (пляжный)
# Игрок      
1. Чайковский Никита 1 0
Швейцария (пляжный)
# Игрок      
1. Ходель Гленн 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Беларусь (пляжный) 0 40% (2) 60% (3) 0 0 0
 Швейцария (пляжный) 20% (1) 40% (2) 40% (2) 0 0 0

Предыдущие игры

Беларусь (пляжный) Последний матч: +1 =0 -0
Беларусь (пляжный) 5:5 Сальвадор (пляжный)
Швейцария (пляжный) Последние 5 матчей: +3 =0 -2
Швейцария (пляжный) 5:5 Бразилия (пляжный) Португалия (пляжный) 7:3 Швейцария (пляжный) Швейцария (пляжный) 4:6 Италия (пляжный) Коста-Рика (пляжный) 3:4 Швейцария (пляжный)
Швейцария (пляжный) 5:2 Оман (пляжный)

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беларусь (пляжный) Заявка 1 1 0 0 5 - 5 1
2. Швейцария (пляжный) Заявка 1 1 0 0 5 - 5 1
3. Сальвадор (пляжный) Заявка 1 0 0 1 5 - 5 0
4. Бразилия (пляжный) Заявка 1 0 0 1 5 - 5 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Испания (пляжный) Чики 5 1 0
2. Россия (пляжный) Макаров Алексей Сергеевич 3 0 2
3. Таити (пляжный) Заверони Тева 3 0 1
4. Россия (пляжный) Никоноров Борис 3 0 0
5. Португалия (пляжный) Мартинш Лео 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Оман (пляжный) Аль-Ораими Халид 1 1
2. Испания (пляжный) Дона Лопес 2 0
3. Испания (пляжный) Синтас Каро 2 0
4. Мозамбик (пляжный) Биг Ру 0 1
5. Испания (пляжный) Льоренк Леон 0 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    7'
    Борер со средней дистанции пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • Опасный момент
    6'
    Новиков со стандарта с отскоком от песка пробил по воротам, Элиотт отбил мяч перед собой, но Гапону так и не удалось сыграть на добивании. 
  • Фол, нарушение
    6'
    Штайнеманн в центре поля нарушил правила против Новикова. Беларусь заработала довольно опасный стандарт. 
  • Угловой
    5'
    Городецкий с левого угла поля пробил по воротам, мяч попал в Борера и ушёл на угловой. Корнер Беларусь также разыграла неудачно и быстро подарила мяч сопернику. 
  • Фол, нарушение
    4'
    Чайковский у зоны сборной Швейцарии нарушил правила против Отта. Ноэль со стандарта плотно пробил по центру, Магалецкий сыграл надёжно и перевёл мяч на угловой. Угловой уже Швейцария разыграла не очень удачно, мяч был потерян довольно быстро. 
  • Травма, повреждение
    3'
    Деян Станкович в момент удара по воротам получил повреждение, пока с капитаном сборной Швейцарии за пределами поля работают врачи команды. 
  • Описание гола
    2'
    ГОЛ! 0:1! Станкович! Элиотт не очень удачно ввёл мяч в игру, Рябко перехватил мяч, а затем пробил в ближний угол ворот, Муну исправился и поймал мяч. После этого голкипер сборной Швейцарии удачно забросил мяч к правой штанге ворот сборной Беларуси, Станкович в падении боковыми ножницами отправил мяч в ближний угол ворот. 
  • Свисток
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная игра. Беларусь в первом туре лишь в серии пенальти переиграла Сальвадор, а вот Швейцария совершила сенсацию в группе С и обыграла в серии пенальти Бразилию. Посмотрим, кто сегодня окажется лучше и сможет выйти в лидеры квартета. 
  • До матча
  • Главным арбитром на этот матч назначен Джионни Маттиколи из Италии. Помогать ему буду Серхио Фелипе Гомеш Соареш из Португалии и Хуан Ангелес из Доминиканы. Резервным арбитром на этот матч назначен Хани Фарук из Египта. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче второго тура группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу между сборными Беларуси и Швейцарии. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
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