Беларусь (пляжный)

Первый тайм

7' Борер со средней дистанции пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

6' Новиков со стандарта с отскоком от песка пробил по воротам, Элиотт отбил мяч перед собой, но Гапону так и не удалось сыграть на добивании.

6' Штайнеманн в центре поля нарушил правила против Новикова. Беларусь заработала довольно опасный стандарт.

5' Городецкий с левого угла поля пробил по воротам, мяч попал в Борера и ушёл на угловой. Корнер Беларусь также разыграла неудачно и быстро подарила мяч сопернику.