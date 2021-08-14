Чемпионат мира по пляжному футболу 2021
Предыдущие игры
Швейцария (пляжный) Последние 4 матча: +2 =0 -2Португалия (пляжный) 7:3 Швейцария (пляжный) Швейцария (пляжный) 4:6 Италия (пляжный) Коста-Рика (пляжный) 3:4 Швейцария (пляжный) Швейцария (пляжный) 5:2 Оман (пляжный)
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сальвадор (пляжный)
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Беларусь (пляжный)
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Швейцария (пляжный)
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Бразилия (пляжный)
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Испания (пляжный)
|Чики
|3
|1
|0
|2.
|Мозамбик (пляжный)
|Фигу Жуниор
|3
|2
|0
|3.
|США (пляжный)
|Переа Николас
|2
|0
|0
|4.
|Испания (пляжный)
|Эдуард Молина
|2
|0
|0
|5.
|Россия (пляжный)
|Никоноров Борис
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Мозамбик (пляжный)
|Биг Ру
|0
|1
|2.
|Испания (пляжный)
|Дона Лопес
|1
|0
|3.
|Испания (пляжный)
|Синтас Каро
|1
|0
|4.
|США (пляжный)
|Перера Ник
|1
|0