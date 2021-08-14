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Чемпионат мира по пляжному футболу 2021

2021
Беларусь (пляжный)
 
Позже
Швейцария (пляжный)

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сальвадор (пляжный) Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Беларусь (пляжный) Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Швейцария (пляжный) Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Бразилия (пляжный) Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Испания (пляжный) Чики 3 1 0
2. Мозамбик (пляжный) Фигу Жуниор 3 2 0
3. США (пляжный) Переа Николас 2 0 0
4. Испания (пляжный) Эдуард Молина 2 0 0
5. Россия (пляжный) Никоноров Борис 2 0 0
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Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Мозамбик (пляжный) Биг Ру 0 1
2. Испания (пляжный) Дона Лопес 1 0
3. Испания (пляжный) Синтас Каро 1 0
4. США (пляжный) Перера Ник 1 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Беларусь (пляжный) - Швейцария (пляжный) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 августа 2021, осталось 2 дня 7 часов 20 минут.



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