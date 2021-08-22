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Чемпионат мира по пляжному футболу 2021

2021
Бразилия (пляжный)
1:2
Идёт матч
Сальвадор (пляжный)
Бразилия (пляжный)
Сальвадор (пляжный)

Бомбардиры внутри турнира

Бразилия (пляжный)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Зе Лукас 3 1.5
2. Лукао Азеведо 1 0.5
3. Халк Эдсон 1 0.5
4. Датинья Луис 0 0
5. Мао 0 0
Сальвадор (пляжный)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рамос Эбер 2 1
2. Батрес Хосе 2 1
3. Веласкес Франк 1 0.5
4. Крус Оскар 0 0
5. Урбина Хасон 0 0
6. Роблес Эльмер 0 0

Карточки

Бразилия (пляжный)
# Игрок      
Сальвадор (пляжный)
# Игрок      
1. Батрес Хосе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бразилия (пляжный) 40% (2) 60% (3) 0 0 0 0
 Сальвадор (пляжный) 20% (1) 40% (2) 40% (2) 0 0 0

Предыдущие игры

Бразилия (пляжный) Последние 20 матчей: +15 =0 -5
Швейцария (пляжный) 5:5 Бразилия (пляжный) Бразилия (пляжный) 5:6 Россия (пляжный) Бразилия (пляжный) 2:1 Испания (пляжный) Иран (пляжный) 3:4 Бразилия (пляжный)
Бразилия (пляжный) 5:1 Мексика (пляжный) Бразилия (пляжный) 3:2 Россия (пляжный) Бразилия (пляжный) 5:3 Португалия (пляжный) Бразилия (пляжный) 1:2 Россия (пляжный) Бразилия (пляжный) 7:4 Япония (пляжный) США (пляжный) 3:10 Бразилия (пляжный) Бразилия (пляжный) 7:7 Таити (пляжный) Испания (пляжный) 2:1 Бразилия (пляжный) Бразилия (пляжный) 8:12 Россия (пляжный) Бразилия (пляжный) 3:2 Аргентина (пляжный) Бразилия (пляжный) 5:3 Италия (пляжный) Португалия (пляжный) 4:5 Бразилия (пляжный) Бразилия (пляжный) 6:4 Россия (пляжный) Бразилия (пляжный) 7:1 Мексика (пляжный) Япония (пляжный) 1:8 Бразилия (пляжный) Бразилия (пляжный) 3:2 Испания (пляжный)
Сальвадор (пляжный) Последние 4 матча: +0 =0 -4
Беларусь (пляжный) 5:5 Сальвадор (пляжный) Сальвадор (пляжный) 3:6 Соломоновы острова (пляжный) Сальвадор (пляжный) 1:4 Италия (пляжный) Португалия (пляжный) 8:2 Сальвадор (пляжный)

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Швейцария (пляжный) Заявка 2 2 0 0 12 - 8 4
2. Сальвадор (пляжный) 2:1 Заявка 2 1 0 1 7 - 6 3
3. Беларусь (пляжный) Заявка 2 1 0 1 8 - 12 1
4. Бразилия (пляжный) 1:2 Заявка 2 0 0 2 6 - 7 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Испания (пляжный) Чики 5 1 0
2. Швейцария (пляжный) Станкович Деян II 4 0 1
3. Россия (пляжный) Макаров Алексей Сергеевич 3 0 2
4. Беларусь (пляжный) Гапон Олег 3 0 2
5. Таити (пляжный) Заверони Тева 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Оман (пляжный) Аль-Ораими Халид 1 1
2. Испания (пляжный) Дона Лопес 2 0
3. Испания (пляжный) Синтас Каро 2 0
4. Беларусь (пляжный) Чайковский Никита 2 0
5. Швейцария (пляжный) Ходель Гленн 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 31'
    Сеговия с дальней дистанции пробил по воротам, Рафа видел момент и без особого труда выловил мяч. 
  • 30'
    Зе Лукас с острого угла пробил по воротам, Портильо без особого труд поймал мяч. 
  • 29'
    Алиссон в падении через себя с левого угла поля со средней дистанции пробил по воротам, мяч полетел практически точно в руки Портильо. 
  • Описание гола
    28'
    Г-О-О-О-О-Л! 3:2!!! Филипе!!! Родриго при проходе вперёд по правой половине поля стянул на себя трёх соперников, а затем выполнил хорошую передачу в центр, Филипе в касание пробил по воротам и отправил мяч точно в левый угол ворот. 
  • Не забитый пенальти
    27'
    Девять метров всё же получили бразильцы. Маурисиньо пробил под левый угол ворот, Портильо угадал направление удара и перевёл мяч на угловой. С углового Бразилия уже ничего толкового не придумала. 
  • Желтая карточка
    27'
    Защитник Сальвадора Франк Веласкес получил жёлтую карточку за грубую игру у самой своей зоны против Маурисиньо. 
  • 2 гола - дубль!
    26'
    Г-О-О-О-О-Л! 2:2!!! Родриго!!! Родриго со стандарта сильно пробил под левый угол ворот, Портильо не успел сложиться и спасти свою команду. 
  • Желтая карточка
    26'
    Защитник сборной Сальвадора Эбер Рамос нарушил правила у своей зоны против Родриго. Бразилия заработала убойный стандарт. Также за фол Рамос получил жёлтую карточку. 
  • Опасный момент
    26'
    Веласкес со средней дистанции плотно пробил в левый угол ворот, Рафа в прыжке перевёл мяч на угловой. Корнер Сальвадор разыграл неудачно и привёз контратаку на свои ворота. 
  • 26'
    Родриго от линии зоны сборной Сальвадора исполнил удар в падении через себя, Рамос грамотно блокировал попытку. 
  • Свисток
    25'
    Начинается третий тайм. Сальвадор конечно же и дальше будет играть от обороны, но пока трудно сказать, сможет ли команда Рудиса Гонсалеса грамотно обороняться весь матч, либо усталость под конец матча всё же возьмёт своё. 
  • Перерыв
    Звучит сирена о завершении второго тайма. Сборная Сальвадора выиграла вторую треть матча 1:0. Бразилия совсем не знает, что делать против плотной обороны соперника, а удары с дальней дистанции сегодня не работают. Как мы и говорили, у Бразилии могли быть проблемы, они и появились. Посмотрим, будет ли у нас сенсация по итогам этого матча, либо всё же фавориты начнут играть в свой футбол. 
  • 24'
    Филипе с острого угла пробил в ближний угол ворот, Портильо намертво поймал мяч. 
  • 23'
    Родриго выиграл борьбу за мяч на правой половине поля у зоны сборной Сальвадора у Роблеса, а затем пробил в левый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели. 
  • Опасный момент
    22'
    Антонио потерял мяч в центральной зоне в борьбе с Пердомо, Эксон после этого сразу же пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной. 
  • 21'
    Зе Лукас со средней дистанции пробил в левый угол ворот, мяч полетел не очень сильно, Портильо поймал его без особого труда. 
  • Описание гола
    20'
    Г-О-О-О-О-Л! 1:2!!! Веласкес!!! Веласкес в центральной зоне перехватил мяч у Лукао, затем Франк продвинулся немного вперёд и вколотил мяч в левый угол ворот. 
  • 19'
    Зе Лукас пробил по воротам со средней дистанции, мяч попал в Круса. 
  • 18'
    Рамос со стандарта плотно пробил по воротам, но мяч полетел точно по центру, Рафа в два приёма смог забрать его в руки. 
  • Фол, нарушение
    18'
    Филипе в центральной зоне нарушил правила против Рамоса. Относительно неплохой стандарт у Сальвадора. 
  • 18'
    Лукао теперь уже от девяти метров в падении через себя пробил в правый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели. 
  • Опасный момент
    17'
    Филипе от линии зоны Сальвадора в падении через себя пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной. 
  • 16'
    Маурисиньо выполнил перевод от левого фланга на правый к зоне сборной Сальвадора, Катарино в касание пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
  • Угловой
    15'
    Угловой у ворот сборной Бразилии. Пердомо выполнил подачу к линии зоны на левую половину поля, удар по воротам в касание не получился у Рамоса. 
  • 14'
    Родриго со средней дистанции пробил по воротам в падении через себя, мяч полетел не очень сильно, Портильо с ним уверенно справился. 
  • Свисток
    13'
    Начинается второй тайм. Бразилия сейчас должна попытаться уже сыграть явным первым номером, нужно начинать больше бить по воротам Портильо, чтобы уйти в отрыв хотя бы в несколько голов. 
  • Перерыв
    Перед самой сиреной на перерыв последовала скидка с левого угла зоны сборной Бразилии в центр на Пердомо, но Эксон из убойной позиции не попал в створ. Сборная Бразилии очень непросто начинает матч против Сальвадора, если команда Жилберто Соузы не сможет собраться, она может оказаться в совсем неприятном положении. 
  • Не забитый пенальти
    11'
    Не забивает Урбина! Урбина с "точки" пробил под левый угол ворот, Рафа на этот раз угадал и в прыжке отбил мяч на своего партнёра по команде. 
  • Пенальти!
    11'
    Вновь пенальти назначается в ворота сборной Бразилии! Катарино в своей зоне нарушил правила против Урбины, который пытался исполнить бисиклету. 
  • Штанга
    11'
    Катарино из центра поля с подкидки пробил сильно по воротам, перекладина спасла Сальвадор от второго пропущенного мяча. 
  • Опасный момент
    10'
    Маурисиньо смог выполнить передачу на правый угол зоны сборной Сальвадора, Родриго в касание пробил по воротам, Портильо успел сократить дистанцию и спасти свою команду. 
  • Угловой
    9'
    Антонио получил мяч на правом углу поля в зоне Сальвадора, мяч задел защитника номинальных гостей и ушёл на угловой. С углового на этот раз Бразилии ничего толкового создать не удалось. 
  • Опасный момент
    8'
    Зе Лукас с правого фланга сместился в центр и со средней дистанции пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. Вскоре Халк перехватил мяч у Гонсалеса, затем Эдсон сразу же пробил в правый угол ворот, мяч вновь не пошёл в створ. 
  • Опасный момент
    7'
    Батрес со стандарта пробил в левый угол ворот, мяч опасно отскочил от песка и затем пролетел над перекладиной. 
  • Желтая карточка
    7'
    Зе Лукас выполнил передачу в центр зоны сборной Сальвадора, Халк пробил по воротам, Портильо успел сократить дистанцию и спасти свою команду. Следом уже Халк в центре поля нарушил правила против Батреса. За свой фол форвард сборной Бразилии получил жёлтую карточку. 
  • 6'
    Зе Лукас из центра поля решил пробить в левый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели. После этого Зе Лукас извинился перед своими партнёрами по команде. 
  • Угловой
    5'
    Катарино при розыгрыше мяча в центре поля сильно пробил в правый угол ворот, мяч полетел под перекладину, Портильо в прыжке перевёл мяч на угловой. С углового Маурисиньо выполнил подачу в центр зоны Сальвадора, Родриго в борьбе за мяч нарушил правила. 
  • Пенальти
    4'
    Г-О-О-О-О-О-Л! 1:1!!! Пердомо!!! Эксон Пердомо с "точки" сильно пробил в левый угол ворот, Рафа остался стоять по центру. 
  • Пенальти!
    4'
    Пенальти назначается в ворота сборной Бразилии! Антонио на левом углу в своей зоне нарушил правила против Пердомо, Софьян Беншабан сразу же дал свисток и указал на "точку". 
  • Угловой
    3'
    Катарино прорвался в зону Сальвадора по правой половине поля и пробил в ближний угол ворот, Портильо перевёл мя на угловой. С углового Антонио выполнил передачу в центр зоны, Катарино в падении головой пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • Описание гола
    2'
    Г-О-О-О-Л! 1:0!!! Родриго!!! Катарино из центра поля пытался в касание пробить по воротам, но в итоге у него получилась передача на Антонио, который успешно головой сбросил мяч на правый угол поля, а уже оттуда Родриго отправил мяч в пустой угол ворот, Портильо был вытянут как раз Антонио. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня Бразилии обязательно нужно переигрывать Сальвадор, конечно же в основное время, чтобы набрать первые очки в группе и при этом сразу же попасть в зону плей-офф. 
  • До матча
  • Главным арбитром на этот матч назначен Софьян Баншабан из Франции. Помогать ему будут Тюрки Аль-Салехи из Омана и Ингилаб Маммадов из Азербайджана. Резервным арбитром на этот матч назначен Аэсио Фернандес из Уругвая. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче второго тура группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу между сборными Бразилии и Сальвадора. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
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