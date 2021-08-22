Чемпионат мира по пляжному футболу 2021
Бразилия (пляжный)
1:2
Идёт матч
Сальвадор (пляжный)
- Основной состав
-
12 Рафа ПадильяВратарь
- Защитник
-
4 КатариноЗащитник
- Нападающий
-
11 МаурисиньоНападающий
- Защитник
-
10 Датинья ЛуисЗащитник
-
2 АлиссонНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Зе ЛукасНападающий
- Запасные игроки
-
1 МаоВратарь
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Зе Лукас
|3
|1.5
|2.
|Лукао Азеведо
|1
|0.5
|3.
|Халк Эдсон
|1
|0.5
|4.
|Датинья Луис
|0
|0
|5.
|Мао
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рамос Эбер
|2
|1
|2.
|Батрес Хосе
|2
|1
|3.
|Веласкес Франк
|1
|0.5
|4.
|Крус Оскар
|0
|0
|5.
|Урбина Хасон
|0
|0
|6.
|Роблес Эльмер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Батрес Хосе
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бразилия (пляжный)
|40% (2)
|60% (3)
|0
|0
|0
|0
|Сальвадор (пляжный)
|20% (1)
|40% (2)
|40% (2)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Бразилия (пляжный) Последние 20 матчей: +15 =0 -5Швейцария (пляжный) 5:5 Бразилия (пляжный) Бразилия (пляжный) 5:6 Россия (пляжный) Бразилия (пляжный) 2:1 Испания (пляжный) Иран (пляжный) 3:4 Бразилия (пляжный)
Бразилия (пляжный) 5:1 Мексика (пляжный) Бразилия (пляжный) 3:2 Россия (пляжный) Бразилия (пляжный) 5:3 Португалия (пляжный) Бразилия (пляжный) 1:2 Россия (пляжный) Бразилия (пляжный) 7:4 Япония (пляжный) США (пляжный) 3:10 Бразилия (пляжный) Бразилия (пляжный) 7:7 Таити (пляжный) Испания (пляжный) 2:1 Бразилия (пляжный) Бразилия (пляжный) 8:12 Россия (пляжный) Бразилия (пляжный) 3:2 Аргентина (пляжный) Бразилия (пляжный) 5:3 Италия (пляжный) Португалия (пляжный) 4:5 Бразилия (пляжный) Бразилия (пляжный) 6:4 Россия (пляжный) Бразилия (пляжный) 7:1 Мексика (пляжный) Япония (пляжный) 1:8 Бразилия (пляжный) Бразилия (пляжный) 3:2 Испания (пляжный)
Сальвадор (пляжный) Последние 4 матча: +0 =0 -4Беларусь (пляжный) 5:5 Сальвадор (пляжный) Сальвадор (пляжный) 3:6 Соломоновы острова (пляжный) Сальвадор (пляжный) 1:4 Италия (пляжный) Португалия (пляжный) 8:2 Сальвадор (пляжный)
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Швейцария (пляжный)
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|12 - 8
|4
|2.
|Сальвадор (пляжный)
|2:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|7 - 6
|3
|3.
|Беларусь (пляжный)
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|8 - 12
|1
|4.
|Бразилия (пляжный)
|1:2 Заявка
|2
|0
|0
|2
|6 - 7
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Испания (пляжный)
|Чики
|5
|1
|0
|2.
|Швейцария (пляжный)
|Станкович Деян II
|4
|0
|1
|3.
|Россия (пляжный)
|Макаров Алексей Сергеевич
|3
|0
|2
|4.
|Беларусь (пляжный)
|Гапон Олег
|3
|0
|2
|5.
|Таити (пляжный)
|Заверони Тева
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Оман (пляжный)
|Аль-Ораими Халид
|1
|1
|2.
|Испания (пляжный)
|Дона Лопес
|2
|0
|3.
|Испания (пляжный)
|Синтас Каро
|2
|0
|4.
|Беларусь (пляжный)
|Чайковский Никита
|2
|0
|5.
|Швейцария (пляжный)
|Ходель Гленн
|2
|0