Девять метров всё же получили бразильцы. Маурисиньо пробил под левый угол ворот, Портильо угадал направление удара и перевёл мяч на угловой. С углового Бразилия уже ничего толкового не придумала.

Г-О-О-О-О-Л! 3:2!!! Филипе!!! Родриго при проходе вперёд по правой половине поля стянул на себя трёх соперников, а затем выполнил хорошую передачу в центр, Филипе в касание пробил по воротам и отправил мяч точно в левый угол ворот.

Алиссон в падении через себя с левого угла поля со средней дистанции пробил по воротам, мяч полетел практически точно в руки Портильо.

Зе Лукас с острого угла пробил по воротам, Портильо без особого труд поймал мяч.

Сеговия с дальней дистанции пробил по воротам, Рафа видел момент и без особого труда выловил мяч.

27' Защитник Сальвадора Франк Веласкес получил жёлтую карточку за грубую игру у самой своей зоны против Маурисиньо.

26' Г-О-О-О-О-Л! 2:2!!! Родриго!!! Родриго со стандарта сильно пробил под левый угол ворот, Портильо не успел сложиться и спасти свою команду.

26' Защитник сборной Сальвадора Эбер Рамос нарушил правила у своей зоны против Родриго. Бразилия заработала убойный стандарт. Также за фол Рамос получил жёлтую карточку.

26' Веласкес со средней дистанции плотно пробил в левый угол ворот, Рафа в прыжке перевёл мяч на угловой. Корнер Сальвадор разыграл неудачно и привёз контратаку на свои ворота.

26' Родриго от линии зоны сборной Сальвадора исполнил удар в падении через себя, Рамос грамотно блокировал попытку.

25' Начинается третий тайм. Сальвадор конечно же и дальше будет играть от обороны, но пока трудно сказать, сможет ли команда Рудиса Гонсалеса грамотно обороняться весь матч, либо усталость под конец матча всё же возьмёт своё.

— Звучит сирена о завершении второго тайма. Сборная Сальвадора выиграла вторую треть матча 1:0. Бразилия совсем не знает, что делать против плотной обороны соперника, а удары с дальней дистанции сегодня не работают. Как мы и говорили, у Бразилии могли быть проблемы, они и появились. Посмотрим, будет ли у нас сенсация по итогам этого матча, либо всё же фавориты начнут играть в свой футбол.

24' Филипе с острого угла пробил в ближний угол ворот, Портильо намертво поймал мяч.

23' Родриго выиграл борьбу за мяч на правой половине поля у зоны сборной Сальвадора у Роблеса, а затем пробил в левый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели.

22' Антонио потерял мяч в центральной зоне в борьбе с Пердомо, Эксон после этого сразу же пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.

21' Зе Лукас со средней дистанции пробил в левый угол ворот, мяч полетел не очень сильно, Портильо поймал его без особого труда.

20' Г-О-О-О-О-Л! 1:2!!! Веласкес!!! Веласкес в центральной зоне перехватил мяч у Лукао, затем Франк продвинулся немного вперёд и вколотил мяч в левый угол ворот.

19' Зе Лукас пробил по воротам со средней дистанции, мяч попал в Круса.

18' Рамос со стандарта плотно пробил по воротам, но мяч полетел точно по центру, Рафа в два приёма смог забрать его в руки.

18' Филипе в центральной зоне нарушил правила против Рамоса. Относительно неплохой стандарт у Сальвадора.

18' Лукао теперь уже от девяти метров в падении через себя пробил в правый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели.

17' Филипе от линии зоны Сальвадора в падении через себя пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.

16' Маурисиньо выполнил перевод от левого фланга на правый к зоне сборной Сальвадора, Катарино в касание пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

15' Угловой у ворот сборной Бразилии. Пердомо выполнил подачу к линии зоны на левую половину поля, удар по воротам в касание не получился у Рамоса.

14' Родриго со средней дистанции пробил по воротам в падении через себя, мяч полетел не очень сильно, Портильо с ним уверенно справился.

13' Начинается второй тайм. Бразилия сейчас должна попытаться уже сыграть явным первым номером, нужно начинать больше бить по воротам Портильо, чтобы уйти в отрыв хотя бы в несколько голов.

— Перед самой сиреной на перерыв последовала скидка с левого угла зоны сборной Бразилии в центр на Пердомо, но Эксон из убойной позиции не попал в створ. Сборная Бразилии очень непросто начинает матч против Сальвадора, если команда Жилберто Соузы не сможет собраться, она может оказаться в совсем неприятном положении.

11' Не забивает Урбина! Урбина с "точки" пробил под левый угол ворот, Рафа на этот раз угадал и в прыжке отбил мяч на своего партнёра по команде.

11' Вновь пенальти назначается в ворота сборной Бразилии! Катарино в своей зоне нарушил правила против Урбины, который пытался исполнить бисиклету.

11' Катарино из центра поля с подкидки пробил сильно по воротам, перекладина спасла Сальвадор от второго пропущенного мяча.

10' Маурисиньо смог выполнить передачу на правый угол зоны сборной Сальвадора, Родриго в касание пробил по воротам, Портильо успел сократить дистанцию и спасти свою команду.

9' Антонио получил мяч на правом углу поля в зоне Сальвадора, мяч задел защитника номинальных гостей и ушёл на угловой. С углового на этот раз Бразилии ничего толкового создать не удалось.

8' Зе Лукас с правого фланга сместился в центр и со средней дистанции пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. Вскоре Халк перехватил мяч у Гонсалеса, затем Эдсон сразу же пробил в правый угол ворот, мяч вновь не пошёл в створ.

7' Батрес со стандарта пробил в левый угол ворот, мяч опасно отскочил от песка и затем пролетел над перекладиной.

7' Зе Лукас выполнил передачу в центр зоны сборной Сальвадора, Халк пробил по воротам, Портильо успел сократить дистанцию и спасти свою команду. Следом уже Халк в центре поля нарушил правила против Батреса. За свой фол форвард сборной Бразилии получил жёлтую карточку.

6' Зе Лукас из центра поля решил пробить в левый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели. После этого Зе Лукас извинился перед своими партнёрами по команде.

5' Катарино при розыгрыше мяча в центре поля сильно пробил в правый угол ворот, мяч полетел под перекладину, Портильо в прыжке перевёл мяч на угловой. С углового Маурисиньо выполнил подачу в центр зоны Сальвадора, Родриго в борьбе за мяч нарушил правила.

4' Г-О-О-О-О-О-Л! 1:1!!! Пердомо!!! Эксон Пердомо с "точки" сильно пробил в левый угол ворот, Рафа остался стоять по центру.

4' Пенальти назначается в ворота сборной Бразилии! Антонио на левом углу в своей зоне нарушил правила против Пердомо, Софьян Беншабан сразу же дал свисток и указал на "точку".

3' Катарино прорвался в зону Сальвадора по правой половине поля и пробил в ближний угол ворот, Портильо перевёл мя на угловой. С углового Антонио выполнил передачу в центр зоны, Катарино в падении головой пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

2' Г-О-О-О-Л! 1:0!!! Родриго!!! Катарино из центра поля пытался в касание пробить по воротам, но в итоге у него получилась передача на Антонио, который успешно головой сбросил мяч на правый угол поля, а уже оттуда Родриго отправил мяч в пустой угол ворот, Портильо был вытянут как раз Антонио.